Украйна предложи на САЩ създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас
  Тема: Украйна

Украйна предложи на САЩ създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас

12 Декември, 2025 04:51, обновена 12 Декември, 2025 04:59 924 13

Това е опит да се заинтересува американският президент Доналд Тръмп, съобщава Politico

Украйна предложи на САЩ създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е предложила на Съединените щати създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас, където американски бизнесмени биха могли да инвестират.

Това е опит да се заинтересува американският президент Доналд Тръмп, съобщава Politico, позовавайки се на два източника, запознати с предложенията на Киев.

Източници на Politico се съмняват, че Русия ще се съгласи с тази инициатива. Те обясниха, че Тръмп гледа на Украйна като на по-слабата и по-мотивирана страна в конфликта, главно поради неотдавнашния корупционен скандал.

„Белият дом използва този корупционен скандал, за да окаже натиск върху Зеленски“, добави един от източниците на Politico.

Предложението за свободна икономическа зона се съдържа в 20-точков план, който Киев представи на Вашингтон. Вечерта на 11 декември Белият дом потвърди, че Тръмп е прегледал документа. Според Axios, в събота ще се проведе среща на представители на САЩ, Украйна и ключови европейски страни, за да се обсъдят предложенията на Киев.

Руската страна настоява за изтегляне на украинските войски от Донбас. Президентът Владимир Путин заяви, че регионът е исторически руска територия и ще бъде върнат с военни или други средства. Путин преди това многократно е заявявал, че за да разрешат конфликта, украинските въоръжени сили трябва да изтеглят войските си не само от ДНР и ЛНР, но и от Запорожката и Херсонската области, които станаха част от Русия след референдуми, проведени през 2022 г.

На 11 декември Зеленски заяви пред репортери, че Съединените щати са предложили създаването на „свободна икономическа зона“ в Донбас. Според президента САЩ виждат компромис, при който украинските войски се изтеглят от тази територия, а руските войски не влизат. „Те не знаят кой ще управлява тази територия, която вече наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“, каза той, цитиран от „Украинска правда“, отбелязвайки, че Украйна не е съгласна с тази оценка. Зеленски добави, че украинските граждани трябва да изразят мнението си по въпроса за напускането на Киев на контролираната от него част от Донбас.

Според Politico европейските съюзници на Украйна обмислят изпращането на наблюдателни мисии и дронове, които да наблюдават изпълнението на потенциално мирно споразумение. По време на посещение във Вашингтон тази седмица британският министър на отбраната Джон Хили обяви, че коалиция от над 30 държави е готова да гарантира сигурността след подписването на споразуменията. Русия преди това подчерта, че няма да приеме миротворци от НАТО като гаранция за сигурност в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    20 0 Отговор
    Зеления просяк продължава да фантазира, че нещо зависи от него.

    Коментиран от #11

    05:02 12.12.2025

  • 2 Европеец

    19 0 Отговор
    Зеления просяк милионер с Сащ ли воюва та им предлага тая измишльотина-пак сметки без кръчмаря Путин..... Всичко е сбъркано-краварите провокираха конфликта в Украйна, продължава да дават пари, оръжия и разузнавателна формация и в същото време търсят мир между двете страни в конфликта....

    Коментиран от #8

    05:05 12.12.2025

  • 3 Зелената

    19 0 Отговор
    плесен видя,че губи Донбас и започна да го подарява насам-натам! Токова е елементарен тоя!

    05:05 12.12.2025

  • 4 Бургазлия

    19 1 Отговор
    И какво предлага като Донбас ще го вземе Русия скоро целият?
    Зеленски президент на Русия ли е да предлага Руски територии?

    05:09 12.12.2025

  • 5 Пак

    13 0 Отговор
    някакви сметки без кръчмар !

    05:16 12.12.2025

  • 6 Да,бе

    12 1 Отговор
    Украинец не е националност,а диагноза...Наглост до безкрайност с летален изход

    05:33 12.12.2025

  • 7 Тези се чудят

    12 0 Отговор
    как да омилостивят американците за да се отърват по-безболезнено от разгрома! А питаха ли по-важния фактор в техния случай, който е Русия? Този безумец е загибил реална представа за това какво се случва в страната му... Май все още мисли, че "перемогата" им е в кърпа вързана и каквото те предложат руснаците щат-нещат ще приемат... Е, прекомерната употреба на едни определени субстанции променя тотално възприятията за реалността. Според мен тези "идеи" са опит да се хързулнат американците, само че онези не са чак такива глупаци, за каквито ги мисли тайфата на зелената еуглена...

    05:37 12.12.2025

  • 8 Човек,

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    предполагам знаеш, че мир в щатите означава изгодна сделка за тях. За да бъдат блокирани всички предложения на Зеленски и кураторите му, руснаците трябва да предложат сделка, на която не може да се устои. Ако не са направили вече такава оферта или нямат намерение да се договорят, ще трябва още по-мощен щурм без протакване.

    05:40 12.12.2025

  • 9 да заинтересува тръмп

    2 0 Отговор
    да така е. сичко е за суровини. ноооогу въглища, и ногууу литий. путин да ги даде? божееее. смех

    05:56 12.12.2025

  • 10 дългата война

    2 0 Отговор
    още не е почнала. пише го в книгите.... четете ве

    05:58 12.12.2025

  • 11 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Чака чалънджърите,английските танкове непобедими...

    Коментиран от #12

    05:58 12.12.2025

  • 12 Посетител

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Неподписан":

    Че то, няма такива, непобедими чаланджъри...

    06:06 12.12.2025

  • 13 Дрогиран клоун

    1 0 Отговор
    Наркомана да не е объркал областите, да не става въпрос за Днипропетровска

    06:29 12.12.2025

