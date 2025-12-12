Украйна е предложила на Съединените щати създаването на демилитаризирана „свободна икономическа зона“ в Донбас, където американски бизнесмени биха могли да инвестират.

Това е опит да се заинтересува американският президент Доналд Тръмп, съобщава Politico, позовавайки се на два източника, запознати с предложенията на Киев.

Източници на Politico се съмняват, че Русия ще се съгласи с тази инициатива. Те обясниха, че Тръмп гледа на Украйна като на по-слабата и по-мотивирана страна в конфликта, главно поради неотдавнашния корупционен скандал.

„Белият дом използва този корупционен скандал, за да окаже натиск върху Зеленски“, добави един от източниците на Politico.

Предложението за свободна икономическа зона се съдържа в 20-точков план, който Киев представи на Вашингтон. Вечерта на 11 декември Белият дом потвърди, че Тръмп е прегледал документа. Според Axios, в събота ще се проведе среща на представители на САЩ, Украйна и ключови европейски страни, за да се обсъдят предложенията на Киев.

Руската страна настоява за изтегляне на украинските войски от Донбас. Президентът Владимир Путин заяви, че регионът е исторически руска територия и ще бъде върнат с военни или други средства. Путин преди това многократно е заявявал, че за да разрешат конфликта, украинските въоръжени сили трябва да изтеглят войските си не само от ДНР и ЛНР, но и от Запорожката и Херсонската области, които станаха част от Русия след референдуми, проведени през 2022 г.

На 11 декември Зеленски заяви пред репортери, че Съединените щати са предложили създаването на „свободна икономическа зона“ в Донбас. Според президента САЩ виждат компромис, при който украинските войски се изтеглят от тази територия, а руските войски не влизат. „Те не знаят кой ще управлява тази територия, която вече наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“, каза той, цитиран от „Украинска правда“, отбелязвайки, че Украйна не е съгласна с тази оценка. Зеленски добави, че украинските граждани трябва да изразят мнението си по въпроса за напускането на Киев на контролираната от него част от Донбас.

Според Politico европейските съюзници на Украйна обмислят изпращането на наблюдателни мисии и дронове, които да наблюдават изпълнението на потенциално мирно споразумение. По време на посещение във Вашингтон тази седмица британският министър на отбраната Джон Хили обяви, че коалиция от над 30 държави е готова да гарантира сигурността след подписването на споразуменията. Русия преди това подчерта, че няма да приеме миротворци от НАТО като гаранция за сигурност в Украйна.