Ботев Пловдив поздрави своите привърженици за настъпващата 2026 година

1 Януари, 2026 16:52 389 0

Обръщението беше публикувано на официалния сайт на клуба

С настъпването на новата 2026 година, ръководството и футболистите на Ботев Пловдив не пропуснаха да отправят топли поздрави към верните си фенове. В специално обръщение, публикувано на официалния сайт на клуба, „жълто-черните“ благодариха на своите поддръжници за неотлъчната подкрепа през изминалите месеци и изразиха надежда за още по-успешни моменти през идващата година.

"Честита Нова година, Ботевисти!

Нека Новата година донесе здраве и радост, както и още много поводи за гордост с Ботев Пловдив.

Нека бъдем заедно – рамо до рамо!

Елате на стадиона, нека трибуните оживеят и покажем какво значи истинска подкрепа за отбора.

Само обединени можем да вървим напред.

За Ботев! За Пловдив!" написаха "канарчетата", гласи обръщението.


