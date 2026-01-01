Ботев Пловдив поздрави своите привърженици за настъпващата 2026 година

С настъпването на новата 2026 година, ръководството и футболистите на Ботев Пловдив не пропуснаха да отправят топли поздрави към верните си фенове. В специално обръщение, публикувано на официалния сайт на клуба, „жълто-черните“ благодариха на своите поддръжници за неотлъчната подкрепа през изминалите месеци и изразиха надежда за още по-успешни моменти през идващата година.

"Честита Нова година, Ботевисти!



Нека Новата година донесе здраве и радост, както и още много поводи за гордост с Ботев Пловдив.



Нека бъдем заедно – рамо до рамо!



Елате на стадиона, нека трибуните оживеят и покажем какво значи истинска подкрепа за отбора.



Само обединени можем да вървим напред.



За Ботев! За Пловдив!" написаха "канарчетата", гласи обръщението.