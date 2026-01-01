Новини
Украински дронове убили 24 души при удар в Херсонска област! Москва се закани на Киев и обвини Лондон
  Тема: Украйна

Украински дронове убили 24 души при удар в Херсонска област! Москва се закани на Киев и обвини Лондон

1 Януари, 2026 15:25

Херсонска област е един от четирите региона в Украйна, които Русия обяви за свои през 2022 г. - ход, който Киев и повечето западни страни осъдиха като незаконно заграбване на земя

Украински дронове убили 24 души при удар в Херсонска област! Москва се закани на Киев и обвини Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Назначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо заяви, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са ранени при удар с дрон, извършен според него от силите на Киев, който е засегнал хотел и кафене, където се провеждаха новогодишни празненства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Салдо заяви в публикация в "Телеграм", че атаката е била в Хорли, крайбрежно селище близо до контролирания от Русия Кримски полуостров.

Агенция Ройтерс подчертава, че засега не е в състояние да потвърди информацията.

По-рано ТАСС съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 168 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация, като цитира изявление на руското министерство на отбраната. 61 са били свалени над територията на Брянска област, 25 над територията на Краснодарски край, 23 над територията на Тулска област, 12 над Московска област, от които 9 са се насочвали към Москва. Други 7 са унищожени над Калужска област, 24 дрона - над Азовско море.

16 дрона са унищожени и над територията на украинския Кримски полуостров, който Москва обяви за анексиран през 2014 г.

Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заявява, че за "загиналите цивилни след атаката на киевския режим в новогодишната нощ срещу кафене в област Херсон са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна“.

"През нощта на улица Банкова празнуваха Нова година: ВСУ атакуваха кафене в Херсонска област, 24 души загинаха и над 50 бяха ранени, 5 деца бяха хоспитализирани“, написа дипломатът в своя Telegram канал. "Така колаборационистите от Западна Украйна изгаряха хора в беларуското село Хатин. Събираха хората в хамбари и ги запалваха. А тези, които се опитваха да избягат, ги разстрелваха. Разликата е, че тогава, преди 85 години, нацистите не се прикриваха със защита на децата и преданост към демокрацията. Те просто изгаряха хората и ги довършваха с приклади, заравяха ги живи и пробождаха с шпаги тези, които не се бяха задушили".

"Днес виждаме този звериски почерк в действията на киевския режим. Същата неонацистка омраза, същото обезчовечаване в геометрична прогресия, същото подиграване със свещеното“, подчертава Захарова. - Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна! Обвиняваме в убийството на деца и унищожаването на мирни жители! Обвиняваме в разлагането на украинската държавност, превърнала се в машина за убийства! Обвиняваме!".

Британските специални служби може да са замесени в атаката срещу Хорли в област Херсон, заявява пред ТАСС губернаторът (от руска страна) Владимир Салдо.

"Не изключвам, че терористичният акт е извършен с подкрепата на британските специални служби – иначе е трудно да се обясни увереността на Киев в безнаказаността при планирането на такова престъпление", заявява Салдо.

Ударът, "нанесен от ВСУ по кафене и хотел, показва агонията, в която се намира киевският режим", отбелязва той.

"Терористичният удар по Хорли, по беззащитни жени и деца, е симптом на агонията, която киевският режим изпитва в момента, докато руските войници освобождават все повече територии, а ръководството на нашата страна успешно води преговори със САЩ", заявява губернаторът.

С удара Зеленски "реши да компенсира провала на атаката срещу резиденцията на президента на Русия", отбелязва губернаторът.

"Вече неведнъж сме виждали как режимът на Зеленски убива мирни жители след поредния провал на фронта или на международната арена. Възможно е с атаката Зеленски да е решил да компенсира неуспешния опит да удари резиденцията на президента на Русия, което само изложи лидера на киевския режим в не най-добрата светлина", коментира Салдо.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОЧЕВИДНО Е ЧЕ

    75 92 Отговор
    УКРАИНСКАТА КАУЗА Е ФАШИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ КОЙТО НЯМА НИЩО ОБЩО С ПАТРИОТИЗМА. БОКЛУК НАРОД

    Коментиран от #25, #35, #37, #39

    15:27 01.01.2026

  • 2 Дано

    24 20 Отговор
    Се оправят хората

    15:28 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Игрушки

    29 44 Отговор
    За всички рушки

    15:28 01.01.2026

  • 5 Атина Палада

    13 32 Отговор
    Местя!

    Коментиран от #18

    15:30 01.01.2026

  • 6 гост

    32 51 Отговор
    Много реве руската напаст,така че не са били обикновени празнуващи...Кремъл много не се интересува от обикновеният руснак...

    15:31 01.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путян цуни кораня

    25 36 Отговор
    Алауакбар Москалабат

    15:31 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Карго 200

    26 43 Отговор
    Вероятно тежко утро в Москва, докато Пъпешкият джудже Цар се събужда от масови протести, избухнали навсякъде в Иран, един от последните значителни съюзници на Русия.

    15:32 01.01.2026

  • 11 Който сее ветрове жъне бури

    28 40 Отговор
    раша все се заканва а я дерат като кремък ежедневно

    15:32 01.01.2026

  • 12 Иван

    28 27 Отговор
    Убитите са военни.

    15:33 01.01.2026

  • 13 За нова година

    42 39 Отговор
    24 рашисти вече са се при Кобзон и се веселят с него ! 👍

    15:33 01.01.2026

  • 14 Последният софианец

    15 26 Отговор
    Давам промоция мешена скара с руска салата - 6 евро

    15:35 01.01.2026

  • 15 Сата

    27 47 Отговор
    "През нощта на улица Банкова празнуваха Нова година: ВСУ атакуваха кафене в Херсонска област, 24 души загинаха и над 50 бяха ранени, 5 деца бяха хоспитализирани“, написа дипломатът в своя Telegram канал. "
    .....
    Убити са 29 рашистки офицери в щаб квартирата им. Има сателитни снимки от удара на непобедимите ВСУ. 3 полковници и другите офицери с по ниски звания. СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #68

    15:35 01.01.2026

  • 16 Евреина Кобзон

    23 30 Отговор
    Концертът и през 2026 продължава по План.

    Нови Попълнения ще има

    АРМИЯ КАБЗОНА

    ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.

    Коментиран от #64

    15:35 01.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 По-добре

    13 9 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    мес а не мести.
    Щото ще дойдат на Дунава.

    Коментиран от #33, #77

    15:36 01.01.2026

  • 19 Украинците отмъщават и ще отмъщават!

    21 35 Отговор
    Блатарите нямат представа какво ги очаква.

    15:36 01.01.2026

  • 20 Пияната Мечка

    17 20 Отговор
    Удриии по Тиквата.

    15:36 01.01.2026

  • 21 Извънаредно

    24 30 Отговор
    Петте деца били с чин генерал-майор от ГРУ и ФСБ.

    15:37 01.01.2026

  • 22 Хохлорезка

    16 16 Отговор
    Гаси нацистките бармалеи Вова ние ще имаме грижата тук с атлантическите медузи!
    Ще си служим с чукове!

    15:37 01.01.2026

  • 23 гръмовержец

    22 14 Отговор
    Чудя му се на Путин що за нерви има тоя човек ...Затова харесвам Нетаняху - действа и не му дреме кой какво щял да каже .

    Коментиран от #79

    15:37 01.01.2026

  • 24 Фабриката

    20 29 Отговор
    за кремълска дезинформация работи на макс. А тая Захарова пак в обичаен делириум.

    15:37 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хохлорезка

    16 20 Отговор
    Гаси нацистките бармалеи Вова ние ще имаме грижата тук с атлантическите медузи!
    Ще си служим с чукове!

    Коментиран от #46

    15:38 01.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    32 18 Отговор
    В този сайт явно се подвизават няколко болини мозъка и морални отпадъка, щом могат да се радват на убийството на цивилни.

    Коментиран от #38, #41

    15:38 01.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Карго 200

    18 24 Отговор
    Там са празнували руски и чеченски генерали и офицери:)))))
    Местоимение за руски генерал беше/бяха

    15:39 01.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хайо

    25 18 Отговор
    Продължавайте да си играете на война ,вместо да изпепелите Киев .24 часа са достатъчни от Киев да остане само изгоряла земя .Заради мекостта на Путин ,умират невинни хора .

    Коментиран от #55

    15:39 01.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Делю Хайдутин

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "По-добре":

    Мажа канала и чакам на Дунава

    15:40 01.01.2026

  • 34 Пригожин

    13 19 Отговор
    Пак питаме

    Как се свалят 91 Дрона.!

    Тука не можаха да спрат 5 Дрона
    Руските Пияндурници

    15:40 01.01.2026

  • 35 Путин

    16 13 Отговор

    До коментар #1 от "ОЧЕВИДНО Е ЧЕ":

    Не можем да пипаме Лондон, там са ни децата

    15:40 01.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Путлер

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "ОЧЕВИДНО Е ЧЕ":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови".

    15:41 01.01.2026

  • 38 Питащ

    19 17 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето мнение":

    Колко украински деца и цивилни убиха рашистките уруде?

    15:41 01.01.2026

  • 39 Путин е като хитлер но е в зародиш

    19 15 Отговор

    До коментар #1 от "ОЧЕВИДНО Е ЧЕ":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !

    Коментиран от #45

    15:41 01.01.2026

  • 40 МУСКАЛЯТА

    17 10 Отговор

    До коментар #28 от "Тук двата дръгливи кАпея":

    Посрещнаха Новата година на Свещи.

    Нека усетят Как е по време на Война.

    15:42 01.01.2026

  • 41 Геро

    10 6 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето мнение":

    Мнението на от-падъци като теб е без значение.

    15:42 01.01.2026

  • 42 Никой не вярва

    15 15 Отговор
    Никой не вярва на руска дезинформация. Украйна има право да прогони или да убие всеки нашественик на нейна територия. Вън орките от Украйна!

    Коментиран от #47

    15:42 01.01.2026

  • 43 Сименко

    17 11 Отговор
    УкроНацистите ще платят всички сметки - руснака не забравя и не прощава и така и трябва да бъде!

    Коментиран от #75

    15:43 01.01.2026

  • 44 Смешник

    7 7 Отговор
    Ония убитите на Новогодишната нощ от фашистката украинска хунта в Херсонска област руснаци са за съжаление а не тия богаташи в Швейцарските Алпи които не могат да си надвият над мастрафа

    15:43 01.01.2026

  • 45 РАШИЗМА

    11 13 Отговор

    До коментар #39 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Е още по извратена форма

    На Фашизма.

    И неговото лице е ПУТЛЕР.

    15:43 01.01.2026

  • 46 Копейкотрошач

    9 7 Отговор

    До коментар #26 от "Хохлорезка":

    Ако те спипам...

    Коментиран от #58

    15:43 01.01.2026

  • 47 Фар

    16 10 Отговор

    До коментар #42 от "Никой не вярва":

    2026 е последната година с Украйна на картата!

    Коментиран от #51

    15:44 01.01.2026

  • 48 путя жуже развявай белия флаг

    8 11 Отговор
    И към Хага! Стига си убивал нещастни раши

    15:46 01.01.2026

  • 49 И Индийските БУРДЯГИ

    6 10 Отговор
    Посрещнаха щастливи

    Новата Година в Масква.

    В Компанията на млади Руски Вдовици

    От Кремъл заявиха :

    МАМАШИ за какво ви е
    Мъжете ви да се връщат от Фронта ?

    Имате си Нови Индийски Работяги.

    Коментиран от #57

    15:46 01.01.2026

  • 50 Маскалски де бил

    8 8 Отговор
    Нема по голем де бил!
    Само маскаля има право да убива! Когато убиват маскаля, той реве,че го убиват фашисти!

    15:46 01.01.2026

  • 51 Това го слушаме вече...

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "Фар":

    4 години Ха Ха Ха😂🤣😅😅😆😁

    15:46 01.01.2026

  • 52 Хахахахаха

    8 5 Отговор
    Очаквам жесток удар от руснаците с който укрите ще капитулират, мислех че е време Киев да потъне във вода,а относно 2 млн убити украински свине, вече няма място при Бандера, вече било с записан час да се ходи при него, само 500 хилки тая година, а 2026 сега започва

    15:48 01.01.2026

  • 53 Карго 200

    8 11 Отговор
    Списък на руските генерали повишени в космонавти по програмата: "Буданов"

    Баба Ванга не предсказва тя планира.

    1- ген. майор Андрей Суховетски

    2- ген. майор Владимир Фролов

    3 - ген. майор Андрей Колесников

    4- ген. майор Олег Митяев

    5 - ген. майор Андрей Симеонов

    6 - ген.майор Канамат Боташев

    7 - ген. майор Роман Котузов

    8 - ген. майор Дмитро Улянов

    9 - ген. майор Серги Горячев

    10- ген.майор Олег Цоков

    11- ген.майор Владимир Завадский

    12- ген.майор Павел Клименко

    13- ген. майор Игор Кирилов

    14 - ген. майор Костантин Смешко

    15- ген.лейтенант Ярослав Москалик

    16- ген.лейтенант Михайло Гудков

    17- ген.лейтенант Фанил Сарваров

    Забележка:

    За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие в същата програма.

    Коментиран от #59, #61

    15:49 01.01.2026

  • 54 Да ви зарадвам сънародници

    4 9 Отговор
    Миналата година беше успешна за България. Изпреварихме и Унгария и Словакия като покупателна способност. Преди малко и Бибиси констатира този факт
    BBC: Най-бедната страна в ЕС изпревари през изминалата година Унгария и Словакия по покупателна способност на населението

    15:51 01.01.2026

  • 55 Лука

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Хайо":

    Копейките намат родина,опитват да седят на два стола ! Хвалят вражеска армия за сметка на България .

    15:51 01.01.2026

  • 56 Тези

    6 6 Отговор
    гадни британци стоят за всички нападения над цивилни в Русия ,трябва да бъдат изгонени по всакакъв начин от окрайната

    15:51 01.01.2026

  • 57 Ти виж

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "И Индийските БУРДЯГИ":

    Как Брадати инженери вдигат раждаемостта в ЕС.....пък и на теб може да се усмихне късмета

    15:51 01.01.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #53 от "Карго 200":

    Па... е а сега потърси имената на 2 млн убити укри, има ги в Интернет, предпочитам 20 убити генерала вместо 2 млн убити укри, избити от доброволци хахахха, смятай руските мобилизирани доброволци затриха половин Украйна аххаах, професионалната има армия дава само към Киев, някога ще видим ли украинската армия да тръгне напред

    15:53 01.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 36 рашистки генерали са ликвидирани

    8 5 Отговор

    До коментар #53 от "Карго 200":

    Общо досега във войната в Украйна без нито един убит Украински генерал . Най много убити генерали в една война досега. Наздаровя путя 🍾🥂

    Коментиран от #70

    15:53 01.01.2026

  • 62 Ццц

    4 5 Отговор
    Кърлежа му дрипав. Една безкрайно отвратителна мижитурка, която цвилеше денонощно за ракети с голям обсег. Ето за какво му бяха. Този клоунски пе...ст трябва да страда, да бъде изтезаван поне месец на Майдана, преди да бъде удавен в храчките на оцелелите след управлението му украинци. А всеки палячо, който му захваля какъв "убавец" е, трябва да бъде превъзпитан с ток, а децата му отнети и бити, докато станат на хора!

    Коментиран от #71

    15:54 01.01.2026

  • 63 Тероризма и фашизма в Украйна

    8 6 Отговор
    се градят от Великобритания и спонсорират от Европа! Европа стигна до спонсор на тероризъм!

    15:54 01.01.2026

  • 64 село Припково

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Евреина Кобзон":

    Папи (съкр. Папагал), доста се трудиш!

    15:54 01.01.2026

  • 65 Смешник

    2 5 Отговор
    Тия от Ройтерс все не могат да потвърдят информацията А ми отидете и вижте на място а има и достатъчно снимков материал Като не можете за какво тогава сте информационна агенция

    15:54 01.01.2026

  • 66 Жанет

    6 5 Отговор
    Захарова не е изтрезнявала от 10 години.

    15:54 01.01.2026

  • 67 Руснаци

    4 6 Отговор
    Украинската армия е шампион по бягане към Киев, украинската армия е шампион по загубени хора в света, украинската армия няма спечелена битка във войната хахахахаах

    Коментиран от #84

    15:55 01.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Факти получи разрешение

    1 4 Отговор
    за публикация на новината за поредния терористичен акт на юдо-ционистите и укро-нацистите срещу онези, за които претендират, че са "украинци".

    Нема лабаво!

    15:56 01.01.2026

  • 70 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "36 рашистки генерали са ликвидирани":

    Зеленски и Путин избиха много руснаци.

    15:56 01.01.2026

  • 71 Киев за два дня

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ццц":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #73

    15:57 01.01.2026

  • 72 Копейки,

    4 0 Отговор
    Кой уби Пригожин?Коментирайте.

    15:58 01.01.2026

  • 73 Хахахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Киев за два дня":

    Ко става меле..з,ко ревеш, разбра ли от какво си направен, от една наркоманка и двама цигани,..., родил си се мел.. Ез

    15:59 01.01.2026

  • 74 Смешник

    1 6 Отговор
    Време е Путин да се погрижи за тия британски служби Станаха много нагли

    16:00 01.01.2026

  • 75 Лука

    6 1 Отговор

    До коментар #43 от "Сименко":

    Рашистите са нежелани в бългаски сайтове. Нежелани е мека форма за злобни отмъстителни фашисти !

    16:01 01.01.2026

  • 76 Карго 200

    2 1 Отговор
    Всички 300 наши момчета,с които загубихме връзка в района на Купянск станаха трофей на ловците от AFU. Но руските родители ще получат достойно обещетение. Торба с дърва. Точно в началото на зимния сезон.

    Коментиран от #78

    16:02 01.01.2026

  • 77 Ще дойдат , ама 2047 ма

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "По-добре":

    като туристи , ако им издадем визи .

    16:04 01.01.2026

  • 78 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Карго 200":

    Ко стана с Купянск още ли си го връщате 300 човека 2 месеца унищожават 3000 украинци, които не могат да си го върнат, 2 месеца хахахха си връщате Купянск, 300 доброволци избиват ГУР, СПЕЦ НАЗ И ОБИКНОВЕННИ УКРАИНСКО ВОЕННИ, ХАХАХ 2 МЕСЕЦА, НЕ МОЖЕ ДА Превземете половин град хахахахах

    16:05 01.01.2026

  • 79 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "гръмовержец":

    Путин чувства украинското население като свое Затова действа с кадифени ръкавици Войната е срещу управляващата в Киев фашиска хунта докато Нетаняху смята палестинския народ за отпадачен продукт

    16:06 01.01.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Песков

    2 0 Отговор
    Как хорошо!

    16:10 01.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Дирижабъл

    1 2 Отговор
    Довечера в Кijeff ще вият към луната.

    16:14 01.01.2026

  • 86 Евроатлантически о.т.п.а.дъ.к

    3 3 Отговор
    Разгрома на укронацистките банди довежда до бяс няколко х.о.м.осексуалиста и 5 циганевичи!
    Много ми е кеф Зеления обикаля като просяк и скимти неадекватен Сирски лее сълзи Урсулите си бъркат в дупките въобще рай

    16:14 01.01.2026

  • 87 Еврогейци

    1 1 Отговор
    Каквото и да пишем колкото и центове да ни дават Рашистите мачкат мърлявката Украйна какво ще работим след разгрома на укронацистките мародери?

    16:16 01.01.2026

  • 88 Война е .

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Много сте жалки и деградирали":

    Не знам забелязал ли си . По време на война умират хора , изненадва ли те ?
    Кой ли я започна тая война , помниш ли хуманисте

    Коментиран от #91, #99

    16:16 01.01.2026

  • 89 Евкопит Бармалеев

    1 2 Отговор
    Може да лапате кожени флейти драги ми Европейци в това нямате равни!

    16:17 01.01.2026

  • 90 Горан

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Много сте жалки и деградирали":

    За Рашисти не ми дреме.Да са си стояли в Русия.

    Коментиран от #94, #95

    16:17 01.01.2026

  • 91 Война е

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Война е .":

    Дааа укросвинете започнаха тази война насъскани от отвратителната Нюланд и купчината предатели в Киев!
    Сега ще загинат

    Коментиран от #100

    16:18 01.01.2026

  • 92 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Може , ако някоя друга война":

    Така ли, дай факти че не е така и, че 4 години не давате само НАЗАДЕ, покажи ми какво ще спечелили, губите територии, убитите са ви в пъти повече, все по лошо ви е положението, армията ви отказва да изпълнява заповеди, мобилизацията ви е на сила, нищо не ви се получава и това е истината, няма друга държава коята цяло Нато да е подкрепя, да е получила оръжия за 400 млрд ида не може да си върне по някаква част от превзетата територия

    16:18 01.01.2026

  • 93 Карго 200

    0 0 Отговор
    Провалът на руските специални служби - командирът на РВК Денис Капустин е жив, а получените половина милиона долара за ликвидирането му ще засилят специалните сили на ГРУ
    „Добре дошъл обратно!" - Буданов поздрави Капустин и екипа на ГРУ, които направиха глупак от руските специални служби.
    Убийството на Денис Капустин, командирът на подразделението „Руски доброволчески корпус", което се бори срещу Москва като част от „Специална единица Тимура", беше поръчано от специалните служби на Русия и беше отпуснат половин милион долара за извършването на престъплението.
    ! В резултат на сложната специална операция на ГРУ, която продължи повече от месец, животът на командира беше спасен, а беше установен и кръг от хора -тези, които поръчаха престъплението в руските специални служби, както и изпълнителите.
    Буданов благодари на Тимура и екипа на офицерите от военната разузнавателна служба за успешното и отлично изпълнение на специалната операция.
    Хора Буданов е страхотен!
    Припомням,че той елиминира своя руски колега шефа на руското ГРУ Аварянов само преди 10 дни.

    Коментиран от #98, #101

    16:19 01.01.2026

  • 94 Горан

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Горан":

    Така ще се огъзя пред английското посолство ,че който мине ще се възползва!.
    После може и в някой канал да ме хвърлите...

    16:19 01.01.2026

  • 95 Не можа да асимилираш прочетенето

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Горан":

    Това е трагедия, хора съсипани от родителите си и оставени като животни!

    16:21 01.01.2026

  • 96 Не мой да бъде.

    0 0 Отговор
    Аз зельо обявявам... Аз само шмъркам по круизи ходим с женка ми и прося. Никви дрончета немам. ЗАЩОТО ПАРИТЕ САМО ЗА МЕН НЕ СТИГАТ . А ИМА И ДРУГИ. ЕУ ШЕФЧЕТА ОКОЛО МЕН ТОЯ ОНЯ НЕ СТАВА. КАМО ЛИ ЗА РАКЕТИ И ДРОНОВЕ. И ТОВА СЕ Е СЛУЧИЛО ЗНАЧИ ВОЙНАТА ПРОДЪЛЖАВА И ЗА ЗЕЛЬО И ЕU ДРУЖКИТЕ СПИРАНЕ НЯМА. РУСИТЕ ЩЕ ГИ ПОПИЛЕЯТ.

    16:21 01.01.2026

  • 97 Дон Салюст

    0 0 Отговор
    Търся евроатлантички тинейджъри да ми лапат гарантирана дискретност!

    16:21 01.01.2026

  • 98 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Карго 200":

    Хахах, защо се радваш, маняка се е скрил от страх, измислил си е смъртта от страх хахах, мен ще се да ме е срам да се хваля за това, истинските мъже са на фронта, а буданката и тоя маняк не са участвали в нито една битка, я да питаме буданката ко стана с хеликоптерите и акцията за връщането на Покровск???

    16:21 01.01.2026

  • 99 Коментара не е за войната

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Война е .":

    А за нищожеството създадено от деградирали родители и превърнато в животно!

    16:23 01.01.2026

  • 100 така ли ?

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Война е":

    украинците ли нападнаха блатото ? Явно за друга война говориш .

    16:23 01.01.2026

  • 101 Груз 200

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Карго 200":

    Къде е жив тоя отпадък гледах погребението на този жалък предател !
    Хора танцуваха щастливи времето беше прекрасно замина си един предател с любовника си Бармаленко

    16:23 01.01.2026

