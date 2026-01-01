Украински дронове убили 24 души при удар в Херсонска област! Москва се закани на Киев и обвини Лондон

Назначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо заяви, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са ранени при удар с дрон, извършен според него от силите на Киев, който е засегнал хотел и кафене, където се провеждаха новогодишни празненства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Салдо заяви в публикация в "Телеграм", че атаката е била в Хорли, крайбрежно селище близо до контролирания от Русия Кримски полуостров.
Агенция Ройтерс подчертава, че засега не е в състояние да потвърди информацията.
По-рано ТАСС съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 168 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация, като цитира изявление на руското министерство на отбраната. 61 са били свалени над територията на Брянска област, 25 над територията на Краснодарски край, 23 над територията на Тулска област, 12 над Московска област, от които 9 са се насочвали към Москва. Други 7 са унищожени над Калужска област, 24 дрона - над Азовско море.
16 дрона са унищожени и над територията на украинския Кримски полуостров, който Москва обяви за анексиран през 2014 г.
Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заявява, че за "загиналите цивилни след атаката на киевския режим в новогодишната нощ срещу кафене в област Херсон са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна“.
"През нощта на улица Банкова празнуваха Нова година: ВСУ атакуваха кафене в Херсонска област, 24 души загинаха и над 50 бяха ранени, 5 деца бяха хоспитализирани“, написа дипломатът в своя Telegram канал. "Така колаборационистите от Западна Украйна изгаряха хора в беларуското село Хатин. Събираха хората в хамбари и ги запалваха. А тези, които се опитваха да избягат, ги разстрелваха. Разликата е, че тогава, преди 85 години, нацистите не се прикриваха със защита на децата и преданост към демокрацията. Те просто изгаряха хората и ги довършваха с приклади, заравяха ги живи и пробождаха с шпаги тези, които не се бяха задушили".
"Днес виждаме този звериски почерк в действията на киевския режим. Същата неонацистка омраза, същото обезчовечаване в геометрична прогресия, същото подиграване със свещеното“, подчертава Захарова. - Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна! Обвиняваме в убийството на деца и унищожаването на мирни жители! Обвиняваме в разлагането на украинската държавност, превърнала се в машина за убийства! Обвиняваме!".
Британските специални служби може да са замесени в атаката срещу Хорли в област Херсон, заявява пред ТАСС губернаторът (от руска страна) Владимир Салдо.
"Не изключвам, че терористичният акт е извършен с подкрепата на британските специални служби – иначе е трудно да се обясни увереността на Киев в безнаказаността при планирането на такова престъпление", заявява Салдо.
Ударът, "нанесен от ВСУ по кафене и хотел, показва агонията, в която се намира киевският режим", отбелязва той.
"Терористичният удар по Хорли, по беззащитни жени и деца, е симптом на агонията, която киевският режим изпитва в момента, докато руските войници освобождават все повече територии, а ръководството на нашата страна успешно води преговори със САЩ", заявява губернаторът.
С удара Зеленски "реши да компенсира провала на атаката срещу резиденцията на президента на Русия", отбелязва губернаторът.
"Вече неведнъж сме виждали как режимът на Зеленски убива мирни жители след поредния провал на фронта или на международната арена. Възможно е с атаката Зеленски да е решил да компенсира неуспешния опит да удари резиденцията на президента на Русия, което само изложи лидера на киевския режим в не най-добрата светлина", коментира Салдо.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОЧЕВИДНО Е ЧЕ
Коментиран от #25, #35, #37, #39
15:27 01.01.2026
2 Дано
15:28 01.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Игрушки
15:28 01.01.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #18
15:30 01.01.2026
6 гост
15:31 01.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Путян цуни кораня
15:31 01.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Карго 200
15:32 01.01.2026
11 Който сее ветрове жъне бури
15:32 01.01.2026
12 Иван
15:33 01.01.2026
13 За нова година
15:33 01.01.2026
14 Последният софианец
15:35 01.01.2026
15 Сата
.....
Убити са 29 рашистки офицери в щаб квартирата им. Има сателитни снимки от удара на непобедимите ВСУ. 3 полковници и другите офицери с по ниски звания. СЛАВА УКРАИНЕ!
Коментиран от #68
15:35 01.01.2026
16 Евреина Кобзон
Нови Попълнения ще има
АРМИЯ КАБЗОНА
ВТАРАЯ АРМИЯ В МИРЕ.
Коментиран от #64
15:35 01.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 По-добре
До коментар #5 от "Атина Палада":мес а не мести.
Щото ще дойдат на Дунава.
Коментиран от #33, #77
15:36 01.01.2026
19 Украинците отмъщават и ще отмъщават!
15:36 01.01.2026
20 Пияната Мечка
15:36 01.01.2026
21 Извънаредно
15:37 01.01.2026
22 Хохлорезка
Ще си служим с чукове!
15:37 01.01.2026
23 гръмовержец
Коментиран от #79
15:37 01.01.2026
24 Фабриката
15:37 01.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хохлорезка
Ще си служим с чукове!
Коментиран от #46
15:38 01.01.2026
27 Вашето мнение
Коментиран от #38, #41
15:38 01.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Карго 200
Местоимение за руски генерал беше/бяха
15:39 01.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Хайо
Коментиран от #55
15:39 01.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Делю Хайдутин
До коментар #18 от "По-добре":Мажа канала и чакам на Дунава
15:40 01.01.2026
34 Пригожин
Как се свалят 91 Дрона.!
Тука не можаха да спрат 5 Дрона
Руските Пияндурници
15:40 01.01.2026
35 Путин
До коментар #1 от "ОЧЕВИДНО Е ЧЕ":Не можем да пипаме Лондон, там са ни децата
15:40 01.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Путлер
До коментар #1 от "ОЧЕВИДНО Е ЧЕ":Сорос ни нареди да станем "многоходови".
15:41 01.01.2026
38 Питащ
До коментар #27 от "Вашето мнение":Колко украински деца и цивилни убиха рашистките уруде?
15:41 01.01.2026
39 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #1 от "ОЧЕВИДНО Е ЧЕ":Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава !
Коментиран от #45
15:41 01.01.2026
40 МУСКАЛЯТА
До коментар #28 от "Тук двата дръгливи кАпея":Посрещнаха Новата година на Свещи.
Нека усетят Как е по време на Война.
15:42 01.01.2026
41 Геро
До коментар #27 от "Вашето мнение":Мнението на от-падъци като теб е без значение.
15:42 01.01.2026
42 Никой не вярва
Коментиран от #47
15:42 01.01.2026
43 Сименко
Коментиран от #75
15:43 01.01.2026
44 Смешник
15:43 01.01.2026
45 РАШИЗМА
До коментар #39 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Е още по извратена форма
На Фашизма.
И неговото лице е ПУТЛЕР.
15:43 01.01.2026
46 Копейкотрошач
До коментар #26 от "Хохлорезка":Ако те спипам...
Коментиран от #58
15:43 01.01.2026
47 Фар
До коментар #42 от "Никой не вярва":2026 е последната година с Украйна на картата!
Коментиран от #51
15:44 01.01.2026
48 путя жуже развявай белия флаг
15:46 01.01.2026
49 И Индийските БУРДЯГИ
Новата Година в Масква.
В Компанията на млади Руски Вдовици
От Кремъл заявиха :
МАМАШИ за какво ви е
Мъжете ви да се връщат от Фронта ?
Имате си Нови Индийски Работяги.
Коментиран от #57
15:46 01.01.2026
50 Маскалски де бил
Само маскаля има право да убива! Когато убиват маскаля, той реве,че го убиват фашисти!
15:46 01.01.2026
51 Това го слушаме вече...
До коментар #47 от "Фар":4 години Ха Ха Ха😂🤣😅😅😆😁
15:46 01.01.2026
52 Хахахахаха
15:48 01.01.2026
53 Карго 200
Баба Ванга не предсказва тя планира.
1- ген. майор Андрей Суховетски
2- ген. майор Владимир Фролов
3 - ген. майор Андрей Колесников
4- ген. майор Олег Митяев
5 - ген. майор Андрей Симеонов
6 - ген.майор Канамат Боташев
7 - ген. майор Роман Котузов
8 - ген. майор Дмитро Улянов
9 - ген. майор Серги Горячев
10- ген.майор Олег Цоков
11- ген.майор Владимир Завадский
12- ген.майор Павел Клименко
13- ген. майор Игор Кирилов
14 - ген. майор Костантин Смешко
15- ген.лейтенант Ярослав Москалик
16- ген.лейтенант Михайло Гудков
17- ген.лейтенант Фанил Сарваров
Забележка:
За да не се превръща този списък в твърде дълго четиво са спестени имената на бригадните генерали взели участие в същата програма.
Коментиран от #59, #61
15:49 01.01.2026
54 Да ви зарадвам сънародници
BBC: Най-бедната страна в ЕС изпревари през изминалата година Унгария и Словакия по покупателна способност на населението
15:51 01.01.2026
55 Лука
До коментар #31 от "Хайо":Копейките намат родина,опитват да седят на два стола ! Хвалят вражеска армия за сметка на България .
15:51 01.01.2026
56 Тези
15:51 01.01.2026
57 Ти виж
До коментар #49 от "И Индийските БУРДЯГИ":Как Брадати инженери вдигат раждаемостта в ЕС.....пък и на теб може да се усмихне късмета
15:51 01.01.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хахахахаха
До коментар #53 от "Карго 200":Па... е а сега потърси имената на 2 млн убити укри, има ги в Интернет, предпочитам 20 убити генерала вместо 2 млн убити укри, избити от доброволци хахахха, смятай руските мобилизирани доброволци затриха половин Украйна аххаах, професионалната има армия дава само към Киев, някога ще видим ли украинската армия да тръгне напред
15:53 01.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 36 рашистки генерали са ликвидирани
До коментар #53 от "Карго 200":Общо досега във войната в Украйна без нито един убит Украински генерал . Най много убити генерали в една война досега. Наздаровя путя 🍾🥂
Коментиран от #70
15:53 01.01.2026
62 Ццц
Коментиран от #71
15:54 01.01.2026
63 Тероризма и фашизма в Украйна
15:54 01.01.2026
64 село Припково
До коментар #16 от "Евреина Кобзон":Папи (съкр. Папагал), доста се трудиш!
15:54 01.01.2026
65 Смешник
15:54 01.01.2026
66 Жанет
15:54 01.01.2026
67 Руснаци
Коментиран от #84
15:55 01.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Факти получи разрешение
Нема лабаво!
15:56 01.01.2026
70 Българин
До коментар #61 от "36 рашистки генерали са ликвидирани":Зеленски и Путин избиха много руснаци.
15:56 01.01.2026
71 Киев за два дня
До коментар #62 от "Ццц":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #73
15:57 01.01.2026
72 Копейки,
15:58 01.01.2026
73 Хахахахаха
До коментар #71 от "Киев за два дня":Ко става меле..з,ко ревеш, разбра ли от какво си направен, от една наркоманка и двама цигани,..., родил си се мел.. Ез
15:59 01.01.2026
74 Смешник
16:00 01.01.2026
75 Лука
До коментар #43 от "Сименко":Рашистите са нежелани в бългаски сайтове. Нежелани е мека форма за злобни отмъстителни фашисти !
16:01 01.01.2026
76 Карго 200
Коментиран от #78
16:02 01.01.2026
77 Ще дойдат , ама 2047 ма
До коментар #18 от "По-добре":като туристи , ако им издадем визи .
16:04 01.01.2026
78 Хахахахаха
До коментар #76 от "Карго 200":Ко стана с Купянск още ли си го връщате 300 човека 2 месеца унищожават 3000 украинци, които не могат да си го върнат, 2 месеца хахахха си връщате Купянск, 300 доброволци избиват ГУР, СПЕЦ НАЗ И ОБИКНОВЕННИ УКРАИНСКО ВОЕННИ, ХАХАХ 2 МЕСЕЦА, НЕ МОЖЕ ДА Превземете половин град хахахахах
16:05 01.01.2026
79 Смешник
До коментар #23 от "гръмовержец":Путин чувства украинското население като свое Затова действа с кадифени ръкавици Войната е срещу управляващата в Киев фашиска хунта докато Нетаняху смята палестинския народ за отпадачен продукт
16:06 01.01.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Песков
16:10 01.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Дирижабъл
16:14 01.01.2026
86 Евроатлантически о.т.п.а.дъ.к
Много ми е кеф Зеления обикаля като просяк и скимти неадекватен Сирски лее сълзи Урсулите си бъркат в дупките въобще рай
16:14 01.01.2026
87 Еврогейци
16:16 01.01.2026
88 Война е .
До коментар #83 от "Много сте жалки и деградирали":Не знам забелязал ли си . По време на война умират хора , изненадва ли те ?
Кой ли я започна тая война , помниш ли хуманисте
Коментиран от #91, #99
16:16 01.01.2026
89 Евкопит Бармалеев
16:17 01.01.2026
90 Горан
До коментар #82 от "Много сте жалки и деградирали":За Рашисти не ми дреме.Да са си стояли в Русия.
Коментиран от #94, #95
16:17 01.01.2026
91 Война е
До коментар #88 от "Война е .":Дааа укросвинете започнаха тази война насъскани от отвратителната Нюланд и купчината предатели в Киев!
Сега ще загинат
Коментиран от #100
16:18 01.01.2026
92 Хахахахаха
До коментар #84 от "Може , ако някоя друга война":Така ли, дай факти че не е така и, че 4 години не давате само НАЗАДЕ, покажи ми какво ще спечелили, губите територии, убитите са ви в пъти повече, все по лошо ви е положението, армията ви отказва да изпълнява заповеди, мобилизацията ви е на сила, нищо не ви се получава и това е истината, няма друга държава коята цяло Нато да е подкрепя, да е получила оръжия за 400 млрд ида не може да си върне по някаква част от превзетата територия
16:18 01.01.2026
93 Карго 200
„Добре дошъл обратно!" - Буданов поздрави Капустин и екипа на ГРУ, които направиха глупак от руските специални служби.
Убийството на Денис Капустин, командирът на подразделението „Руски доброволчески корпус", което се бори срещу Москва като част от „Специална единица Тимура", беше поръчано от специалните служби на Русия и беше отпуснат половин милион долара за извършването на престъплението.
! В резултат на сложната специална операция на ГРУ, която продължи повече от месец, животът на командира беше спасен, а беше установен и кръг от хора -тези, които поръчаха престъплението в руските специални служби, както и изпълнителите.
Буданов благодари на Тимура и екипа на офицерите от военната разузнавателна служба за успешното и отлично изпълнение на специалната операция.
Хора Буданов е страхотен!
Припомням,че той елиминира своя руски колега шефа на руското ГРУ Аварянов само преди 10 дни.
Коментиран от #98, #101
16:19 01.01.2026
94 Горан
До коментар #90 от "Горан":Така ще се огъзя пред английското посолство ,че който мине ще се възползва!.
После може и в някой канал да ме хвърлите...
16:19 01.01.2026
95 Не можа да асимилираш прочетенето
До коментар #90 от "Горан":Това е трагедия, хора съсипани от родителите си и оставени като животни!
16:21 01.01.2026
96 Не мой да бъде.
16:21 01.01.2026
97 Дон Салюст
16:21 01.01.2026
98 Хахахахаха
До коментар #93 от "Карго 200":Хахах, защо се радваш, маняка се е скрил от страх, измислил си е смъртта от страх хахах, мен ще се да ме е срам да се хваля за това, истинските мъже са на фронта, а буданката и тоя маняк не са участвали в нито една битка, я да питаме буданката ко стана с хеликоптерите и акцията за връщането на Покровск???
16:21 01.01.2026
99 Коментара не е за войната
До коментар #88 от "Война е .":А за нищожеството създадено от деградирали родители и превърнато в животно!
16:23 01.01.2026
100 така ли ?
До коментар #91 от "Война е":украинците ли нападнаха блатото ? Явно за друга война говориш .
16:23 01.01.2026
101 Груз 200
До коментар #93 от "Карго 200":Къде е жив тоя отпадък гледах погребението на този жалък предател !
Хора танцуваха щастливи времето беше прекрасно замина си един предател с любовника си Бармаленко
16:23 01.01.2026