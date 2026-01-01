Украински дронове убили 24 души при удар в Херсонска област! Москва се закани на Киев и обвини Лондон

Назначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо заяви, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са ранени при удар с дрон, извършен според него от силите на Киев, който е засегнал хотел и кафене, където се провеждаха новогодишни празненства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Салдо заяви в публикация в "Телеграм", че атаката е била в Хорли, крайбрежно селище близо до контролирания от Русия Кримски полуостров.

Агенция Ройтерс подчертава, че засега не е в състояние да потвърди информацията.

По-рано ТАСС съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила 168 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация, като цитира изявление на руското министерство на отбраната. 61 са били свалени над територията на Брянска област, 25 над територията на Краснодарски край, 23 над територията на Тулска област, 12 над Московска област, от които 9 са се насочвали към Москва. Други 7 са унищожени над Калужска област, 24 дрона - над Азовско море.

16 дрона са унищожени и над територията на украинския Кримски полуостров, който Москва обяви за анексиран през 2014 г.

Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заявява, че за "загиналите цивилни след атаката на киевския режим в новогодишната нощ срещу кафене в област Херсон са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна“.



"През нощта на улица Банкова празнуваха Нова година: ВСУ атакуваха кафене в Херсонска област, 24 души загинаха и над 50 бяха ранени, 5 деца бяха хоспитализирани“, написа дипломатът в своя Telegram канал. "Така колаборационистите от Западна Украйна изгаряха хора в беларуското село Хатин. Събираха хората в хамбари и ги запалваха. А тези, които се опитваха да избягат, ги разстрелваха. Разликата е, че тогава, преди 85 години, нацистите не се прикриваха със защита на децата и преданост към демокрацията. Те просто изгаряха хората и ги довършваха с приклади, заравяха ги живи и пробождаха с шпаги тези, които не се бяха задушили".



"Днес виждаме този звериски почерк в действията на киевския режим. Същата неонацистка омраза, същото обезчовечаване в геометрична прогресия, същото подиграване със свещеното“, подчертава Захарова. - Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна! Обвиняваме в убийството на деца и унищожаването на мирни жители! Обвиняваме в разлагането на украинската държавност, превърнала се в машина за убийства! Обвиняваме!".

Британските специални служби може да са замесени в атаката срещу Хорли в област Херсон, заявява пред ТАСС губернаторът (от руска страна) Владимир Салдо.



"Не изключвам, че терористичният акт е извършен с подкрепата на британските специални служби – иначе е трудно да се обясни увереността на Киев в безнаказаността при планирането на такова престъпление", заявява Салдо.



Ударът, "нанесен от ВСУ по кафене и хотел, показва агонията, в която се намира киевският режим", отбелязва той.



"Терористичният удар по Хорли, по беззащитни жени и деца, е симптом на агонията, която киевският режим изпитва в момента, докато руските войници освобождават все повече територии, а ръководството на нашата страна успешно води преговори със САЩ", заявява губернаторът.



С удара Зеленски "реши да компенсира провала на атаката срещу резиденцията на президента на Русия", отбелязва губернаторът.



"Вече неведнъж сме виждали как режимът на Зеленски убива мирни жители след поредния провал на фронта или на международната арена. Възможно е с атаката Зеленски да е решил да компенсира неуспешния опит да удари резиденцията на президента на Русия, което само изложи лидера на киевския режим в не най-добрата светлина", коментира Салдо.