За тежки нарушения! Унгария губи над 1 милиард евро от ЕС

1 Януари, 2026 15:55 829 43

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • европейска комисия-
  • петер сиярто

За да бъдат отпуснати средствата, Будапеща е трябвало да проведе достатъчно реформи до края на 2025 г., включително промени в законите за предотвратяване на конфликти на интереси и за борба с корупцията

За тежки нарушения! Унгария губи над 1 милиард евро от ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгария загуби правото си на значителна помощ от ЕС поради нарушения на принципа за върховенство на правото, изискващи реформи, които трябваше да бъдат проведени до края на 2025 г. Според Европейската комисия загубените средства възлизат на над 1 милиард евро, предаде ДПА, цитирана от БТА.

За да бъдат отпуснати средствата, Унгария е трябвало да проведе достатъчно реформи до края на 2025 г., включително промени в законите за предотвратяване на конфликти на интереси и за борба с корупцията.

Средствата, предназначени за програми в подкрепа на структурно слаби райони и първоначално планирани за 2023 г., бяха замразени, след като анализ на Европейската комисия заключи, че Унгария е пренебрегнала определени стандарти и основни ценности на ЕС. Ако Будапеща продължи да не прилага достатъчно реформи, в бъдеще тя рискува да загуби още финансиране в размер на милиарди евро.

През 2021 г. влезе в сила регламентът на ЕС за условията за върховенство на закона, който свързва финансовите интереси на блока с върховенството на закона и дава на ЕС допълнителни финансови и бюджетни инструменти за контрол на върховенството на закона в държавите членки. В края на 2022 г. държавите членки на ЕС се съгласиха да замразят чрез този механизъм около 6,3 млрд. евро от средствата, предназначени за Унгария от многогодишния бюджет на блока за 2021-2027 г.

Първият транш, също в размер на малко над 1 млрд. евро, вече изтече в края на 2024 г., защото Будапеща не успя да приложи необходимите реформи, припомня ДПА.

Други милиарди евро за страната са блокирани отчасти и от други разпоредби. Според комисията, по последни данни са били замразени общо около 17 милиарда евро.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 17 гласа.
  • 1 село Припково

    11 3 Отговор
    Сурвакахте ли се драги дженди?

    15:57 01.01.2026

  • 2 НРБ

    13 13 Отговор
    Важното е че си имат Орбан. Той ще оправи и компенсира нещата, ама друг път.

    Коментиран от #12, #28, #40

    15:58 01.01.2026

  • 3 Азззззззз

    18 5 Отговор
    ЕС е съюз на суверенни държави, ама друг път...

    16:01 01.01.2026

  • 4 Факт

    1 1 Отговор
    Очевидно ще бъдат заредени! Което показва кои са злите сили!

    16:02 01.01.2026

  • 5 Плешива първопричина

    6 9 Отговор
    Шкембе ЧОрбан скоро ще му бият шута.

    16:02 01.01.2026

  • 6 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    17 4 Отговор
    А ние от днес губим освен суверенитет, 20 милиарда евро и всичките си златни запаси

    Коментиран от #19

    16:02 01.01.2026

  • 7 тиквата: щом на нас ни преведоха

    8 3 Отговор
    милиарди наскоро от ек
    значи в борбата с корупцията се справяме добре
    като много чекмеджари са в затвора

    16:03 01.01.2026

  • 8 Но печели

    10 3 Отговор
    от евтин руски газ и икономисва от теглене на кредити за 404, които на невъзвръщаеми. Умен е Орбан. Не е като урсуланците....дрогираните задлъжняли евроШматки.

    Коментиран от #22

    16:03 01.01.2026

  • 9 Бензъл

    13 5 Отговор
    Не знам какво ще загуби Унгария.Ама като гледаме тъпаците от ЕС как дават парите на Украйна.Този съюз е обречен на разпадане.Франция стартира Германия ги следва.

    16:03 01.01.2026

  • 10 стига де,

    4 10 Отговор
    И още ще губи! "На зла круша, зъл прът!" (народна поговорка)

    Коментиран от #21

    16:04 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кремълския Натегач Орбан

    4 9 Отговор
    Му е време за Мускалието.

    Неговите номера вече няма да вървят .

    Да си стяга Куфарите и при Башар Асад.

    Коментиран от #17

    16:05 01.01.2026

  • 14 ежко

    5 5 Отговор
    Даааа....май ЕС върви към разпад.Това не е икономиччески съюз, а политически!Ще живеете така или няма при!Ще има май напуснали ЕС, ако той не се върне към началото си-чист икономически съюз!

    16:06 01.01.2026

  • 15 село Припково

    2 2 Отговор
    Последна година е тази за разните платени трол%ци! Тръмп спира парите, ще плащате ако искате да пишете!
    Няма да има копейкотрошачи и други отпадъци!

    16:06 01.01.2026

  • 16 Сандо

    5 4 Отговор
    Унгария има едно основно,но непростимо нарушение:не се подчинява на Брюкселската диктатура!Интересно обаче защо нас,най-сервилните подлоги,също постоянно ни наказват?

    16:06 01.01.2026

  • 17 Дио

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кремълския Натегач Орбан":

    Ти ще ги стегнеш преди него .Гарантирано

    16:06 01.01.2026

  • 18 Ццц

    9 3 Отговор
    Ах, в какъв лицемерен сбиртак членуваме! Унгария, за която не сме чули скандал за корупция е глобена за корупция. А Украйна, която е синоним на корупция и управлявана от закоравали престъпници, които взривяват празнуващи младежи на Нова година е наградена с 90 млрд. евро на гърба на неродени деца! Ако това е "цивилизационният избор" на Роско Послушков, Тагаренко, Соломон Тъпи и друг слугинаж, то предпочитам да ме наричат нецивилизован. Бог да пази България и ЕС да се разтури преди да сме пострадали още повече!

    16:07 01.01.2026

  • 19 Обичам

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    вой на русоробски копейки.... ха ха 😂

    Коментиран от #23, #24, #32

    16:07 01.01.2026

  • 20 На Орбан

    0 4 Отговор
    Реформи не му трябват .

    Трябват му само Европейски пари

    Палат за 65 милиона евро

    Как се строи ?

    16:08 01.01.2026

  • 21 Стига,де

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "стига де,":

    Няма стига.Слагам ти го до рамената

    16:08 01.01.2026

  • 22 Сандо

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Но печели":

    Можеше да добавиш и китайските инвестиции,за да стане по-ясно на козячетата как някои държави работят за бъдещетото си.

    Коментиран от #29

    16:08 01.01.2026

  • 23 Хи хи

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Обичам":

    А как ще виеш ти като дойде Кремъл тука, както казва маленкий зеля и нато !??

    16:09 01.01.2026

  • 24 Капейките

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Обичам":

    Дажбите от Пасоля
    Във евро ли ще ги получават?

    Или те ще бъдат Солидарни
    И ще си искат Рублите?

    Коментиран от #33

    16:09 01.01.2026

  • 25 Критик

    1 5 Отговор
    Толупът е пътник

    Коментиран от #31, #42, #43

    16:10 01.01.2026

  • 26 ДА ТАКА Е..

    3 1 Отговор
    КОЙТО НЕ Е ПОДЛОГА НА МУШ МУШ И ИМА ДОСТОЙНСТВО ЩЕ ГО РЕЖАТ ОТ ВСЯКЪДЕ. ЛАЙЕНУРСА КЛАУС МАКРОН ШУЛЦ.

    16:11 01.01.2026

  • 27 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Всъщност за неправилна собствена позиция. Другото е алата балата.

    16:11 01.01.2026

  • 28 Хохо Бохо

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "НРБ":

    Имат си Орбан и си е техен, а не назначена от урсулестите гнида

    16:12 01.01.2026

  • 29 САНДОКАН

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "Сандо":

    И Индийски РАБОТЯГИ

    Инвестираме в МАСКВА

    Ще оправим Демографската Криза

    Със Руските Вдовици

    Коментиран от #37

    16:12 01.01.2026

  • 30 Хи хи

    4 0 Отговор
    Орбан отхвърли жендърите и Истанбулската конвенция, затова го наказват ! Сега и нас ще накажат, освен ако не станем жендъри !!

    Коментиран от #35

    16:12 01.01.2026

  • 31 Удриии

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Критик":

    Маджарския Мошеник
    През ръцете Крадливи.

    16:14 01.01.2026

  • 32 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Обичам":

    Въри тегли центове веееее ейййй, куче

    16:14 01.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хи хи

    5 1 Отговор
    За сметка на загубените евра, Орбан ще покани руски фирми да инвестират в Унгария. урсулската вещица ще се пуkне от яд !!

    16:15 01.01.2026

  • 35 Така ги отхвърли ОРБАН

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "Хи хи":

    Че Будапеща стана

    Столица на Порно Индустрията .

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    Коментиран от #36

    16:16 01.01.2026

  • 36 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така ги отхвърли ОРБАН":

    Там, в Будапеща ли те е b a х а, че знаеш ??

    16:17 01.01.2026

  • 37 Урсул

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "САНДОКАН":

    И ние така правим с тамбуките. Подобряват ни гена:))

    16:19 01.01.2026

  • 38 Бутача

    2 3 Отговор
    Туриха му го на ненормалника

    16:19 01.01.2026

  • 39 Феникс

    3 0 Отговор
    Този съюз по тоталитарен ще излезне от съветският бе! :)

    16:19 01.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тракиец 🇺🇦

    2 1 Отговор
    Крайно време е Унгария да излезе и напусне ЕСССР както и болшевишка ционистка България да напусне ЕСССР...ЕК ЕП И ЕСССР са най голямото зло на Света...да живее НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

    16:20 01.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Критик":

    ОТ ФАКТИ ТИ ЗАБРАНЯВАМЕ ДА БРЪЩОЛЕВИШ ГЛУПОСТИ...ФАКТИ СМЕ ВЕЛИКИ...ФАКТИ ФАКТ

    16:23 01.01.2026

