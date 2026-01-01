Новини
Москва: Руската армия свали украински изтребител Су-27
  Тема: Украйна

Москва: Руската армия свали украински изтребител Су-27

1 Януари, 2026 16:55

От ведомството добавят, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили управляема бомба и 250 БпЛА от самолетен тип

Москва: Руската армия свали украински изтребител Су-27 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военно-космическите сили на Русия са свалили самолет Су-27 на ВВС на Украйна. За това съобщават от Министерството на отбраната на РФ, предава ТАСС, цитиран от Фокус.

От ведомството добавят, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили управляема бомба и 250 БпЛА от самолетен тип.

Според данните на ведомството, от началото на "специалната военна операция" (както Русия нарича войната в Украйна) са унищожени 670 самолета, 283 хеликоптера, 106 444 безпилотни летателни апарата, 641 зенитен ракетен комплекс, 26 826 танка и други бойни бронирани машини, 1 634 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 32 303 оръдия полева артилерия и миномети, 50 530 единици специална военна автомобилна техника.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копейкин Костя

    17 30 Отговор
    Ура, товарищи!
    Наздаровье!
    Още 3 дня и сме в Киев!

    Коментиран от #10, #13, #35

    16:58 01.01.2026

  • 2 свален самолет

    23 3 Отговор
    номер 670 👍

    16:58 01.01.2026

  • 3 Откъде

    10 21 Отговор
    пък го имат тоя самолет. Да не се окаже някой от вашите.

    Коментиран от #9

    16:59 01.01.2026

  • 4 Румен Решетников

    11 28 Отговор
    Какая армия!
    Свалила е безаналогов Су-27!
    Рашибозука, шапки долу!!!

    17:00 01.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Онзи

    26 1 Отговор
    май е половината от воеения запас на цяла Европа

    17:02 01.01.2026

  • 7 Русия ли?

    10 26 Отговор
    Страната на лъжите!

    17:04 01.01.2026

  • 8 си дзън

    15 23 Отговор
    Руснаците изкараха свалените самолети на Украйна повече от всички бойни самолети в света бе.

    Коментиран от #12, #15

    17:04 01.01.2026

  • 9 Тоя самолет

    18 6 Отговор

    До коментар #3 от "Откъде":

    Ще се окаже натЮвски.

    17:04 01.01.2026

  • 10 чекисть..

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин Костя":

    Давайте бгбандерци..унужник0 напеефтьски0 има гавнатьси за кушаньие-поне за още една петилетка

    17:05 01.01.2026

  • 11 Путлер

    10 15 Отговор
    се чуди как да се докара като победител!🤥

    17:05 01.01.2026

  • 12 седесарко

    15 4 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    абе пишман Си Дзън, само комунистическа България към 1989 г. имаше 350 бойни самолета, анадъмо....

    Коментиран от #20, #24

    17:08 01.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Валерий Герасимов, началник щаб

    7 14 Отговор
    Боже колко сме жалки, нещастни, узколоби и узкоглази.
    Укрите изгориха като на майтап 24 руски офицера с все децата им, а великата руска армия свалила един 30 годишен съветски самольот ??? Убийте ме .....😁

    Коментиран от #21

    17:09 01.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    7 13 Отговор
    Ако Украйна беше имала наистина дори половината от тия 670 изтребителя , дето лъжливите орки обявяват , че са свалили , ботокса с токчетата нямаше да смее дори в бункера да стои , щеше да е в някое противоатомно скривалище на другия край на Сибир , близо до любимия му оранжев пуек , а фронта щеше вече да е на руска територия !! Всъщност Украйна никога не е имала и 100 налични изтребителя и над 2/3 от тях са си в пълна изправност !!

    Коментиран от #28

    17:11 01.01.2026

  • 17 Кога

    10 3 Отговор
    Ще пуснат ореешника по крадливия наркоюан

    17:11 01.01.2026

  • 18 Даже

    4 6 Отговор
    даже бил Су 57 супер мупер баз аналогов

    17:11 01.01.2026

  • 19 Гръм и мълнии

    11 4 Отговор
    Добре,че нашите скици...пардон,самолети, не могат да летят,иначе щяха да са в Украйна и впоследствие свалени от руснаците.

    17:12 01.01.2026

  • 20 Защо му обясняваш

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "седесарко":

    Не виждаш ли че е младоКюрпе
    Произлязло от родител-1 и родител-2

    17:13 01.01.2026

  • 21 Верно е трагедия

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Валерий Герасимов, началник щаб":

    да се убиват деца. Така става, когато се създаде терористичен и фашистки режим в Украйна! Сега виждаш ли защо нормалните хора са срещу фашизма, а само отпадъка го поддържа? 😄

    Коментиран от #25, #26, #31, #34

    17:14 01.01.2026

  • 22 Русия ли?

    7 7 Отговор
    Произвеждат" китайски Лади и Москвичи, даже имат електрически с 1 (една) продажба😂, и стигнаха дотам да разчитат на Иран и Северна Корея за боеприпасите, за 4 (четири) години да минат 100 километра срещу 1,5 милиона убити...... Смешни!

    Коментиран от #23, #33

    17:15 01.01.2026

  • 23 Пропагандата

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Русия ли?":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #27

    17:19 01.01.2026

  • 24 Брачед

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "седесарко":

    Да допълня...имахме 400 бойни самолети и 44 бойни хеликоптера.За ракетите няма да споменавам, че и турците ги беше страх, но няма нужда да обясняваш на някое заблудено келешче,дръзнало да пише по форумите,остави го.👍

    17:19 01.01.2026

  • 25 Марш по кофите ти казах!

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Верно е трагедия":

    Марш!

    Коментиран от #30

    17:19 01.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Копей,

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Пропагандата":

    Дръж се възпитано за да не бъдеш изритан от форума!

    Коментиран от #32

    17:20 01.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    3 0 Отговор
    Сефте

    17:21 01.01.2026

  • 30 Само бързай

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Марш по кофите ти казах!":

    че продажните урсули може да ги изпразнят и пред кофите да завиеш жално. 😄От първият ден на годината, показваш упадъка и фашизма залаял запада.

    17:21 01.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Коуега

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "Русия ли?":

    Остави Ладите и Москвичите...Русия попиля цяло НАТО с техника и въоръжение от преди 60-70 години.

    Коментиран от #39, #44

    17:23 01.01.2026

  • 34 Миролюб Войнов, коментатор

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Верно е трагедия":

    Най-интересното е че Зеленски е още жив въпреки стотиците операции одобрени и подписани лично от него. Явно че в Кремъл някой го поддържа и покрива.
    Кой ли, замисли се ? 😁

    Коментиран от #41

    17:23 01.01.2026

  • 35 Руснак без крак

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Копейкин Костя":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    17:23 01.01.2026

  • 36 Спецназ

    4 8 Отговор
    АКО го е прихванал МиГ- 35,

    Су-шката е била обречена!
    ФАКТ!

    даже на разстояние за изстрел не е успял да
    се доближи до руснака!

    На радара го е видял даже след като ракетата е била пусната!

    Коментиран от #47

    17:24 01.01.2026

  • 37 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Брачед":

    Не се напъвай толкова,кога БГ имаше тези самолети...преди 35 год...ами 641 ракетни системи..как си го представяш това...лъжи като за световно..

    17:24 01.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 И не само

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Коуега":

    И с чипове от перални. 😄 Пък откога свършиха ракетите, вече не помня! Цигания до шия. После защо запада е на дъното на света, а Русия е велика. 😄

    17:25 01.01.2026

  • 40 Спецназ

    4 1 Отговор
    СУ- шката е имала шанс колкото елен в

    оптическия прицел на ловец, т.е. НИКАКЪВ!

    17:26 01.01.2026

  • 41 Въпрос на интелект е

    3 3 Отговор

    До коментар #34 от "Миролюб Войнов, коментатор":

    за да знаеш, че управляващите и командващите в една държава са военна цел при обявена война, а такава няма и от двете страни! Другото се нарича тероризъм! 😄

    17:27 01.01.2026

  • 42 Свободен

    5 5 Отговор
    За четири години война е добър резултат!
    Само на спиртосаните копейки им харесва!
    Те са зяпнали в руските помийни канали и оттам им пълнят тиквите с глупости!

    17:28 01.01.2026

  • 43 така е

    4 3 Отговор
    руските фантасмагории нямат край

    17:35 01.01.2026

  • 44 ХАХАХА😂

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Коуега":

    Виц на деня! Та Русия си загуби флота со самоделни украински катери и ракети... Смешни!

    17:35 01.01.2026

  • 45 Абе

    1 2 Отговор
    26826 танка и БТР. Това вярно ли е?

    17:37 01.01.2026

  • 46 Изпражнението гайтанджиева

    2 2 Отговор
    Руски фейкове.

    Коментиран от #52

    17:37 01.01.2026

  • 47 Ще ти обясня накратко

    7 3 Отговор

    До коментар #36 от "Спецназ":

    прихванал го е някой дърт кремълски лъжец🤣🤣🤣

    17:38 01.01.2026

  • 48 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Украйна никога не е имала толкова техника.руснаците не им омръзна сами да се правят на глупаци?

    17:42 01.01.2026

  • 49 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Украйна никога не е имала толкова техника.руснаците не им омръзна сами да се правят на глупаци?

    Коментиран от #50, #54

    17:42 01.01.2026

  • 50 Амиии

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Те правят ли се илииии......

    17:44 01.01.2026

  • 51 Козлодуй

    0 4 Отговор
    Много нещо е унищожила Руската ПВО,от началото на руската СВО.Само дето в Украйна никога не е имало такъв боен резерв.Даже в селското им хазяйство няма толкова ремаркета и прикачен инвентар.Интересно,тези,какво броят.

    17:45 01.01.2026

  • 52 Изпражнението зеленски

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш, като типичен евратлантик (фашист).

    17:45 01.01.2026

  • 53 Умник

    4 0 Отговор
    По добре да се засрамят, щото ако на тяхно място бяха американците, нямаше да има украински самолети и място, от където те да излитат.

    17:47 01.01.2026

  • 54 Умник

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Не е имала и заради това, че не е ималавече цяла източна европа остана без военна техника. Примерно БГ вече няма С300, щото заминаха за укайна. Не ни били необходими.

    Коментиран от #55

    17:49 01.01.2026

  • 55 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Умник":

    Украйна никога не е имала 28000 танка .как може русия да унищожи нещо дето го няма.

    17:53 01.01.2026

