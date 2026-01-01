Военно-космическите сили на Русия са свалили самолет Су-27 на ВВС на Украйна. За това съобщават от Министерството на отбраната на РФ, предава ТАСС, цитиран от Фокус.
От ведомството добавят, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили управляема бомба и 250 БпЛА от самолетен тип.
Според данните на ведомството, от началото на "специалната военна операция" (както Русия нарича войната в Украйна) са унищожени 670 самолета, 283 хеликоптера, 106 444 безпилотни летателни апарата, 641 зенитен ракетен комплекс, 26 826 танка и други бойни бронирани машини, 1 634 бойни машини с реактивни системи за залпов огън, 32 303 оръдия полева артилерия и миномети, 50 530 единици специална военна автомобилна техника.
Москва: Руската армия свали украински изтребител Су-27
1 Януари, 2026 16:55 1 658 55
От ведомството добавят, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили управляема бомба и 250 БпЛА от самолетен тип
Военно-космическите сили на Русия са свалили самолет Су-27 на ВВС на Украйна. За това съобщават от Министерството на отбраната на РФ, предава ТАСС, цитиран от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейкин Костя
Наздаровье!
Още 3 дня и сме в Киев!
Коментиран от #10, #13, #35
16:58 01.01.2026
2 свален самолет
16:58 01.01.2026
3 Откъде
Коментиран от #9
16:59 01.01.2026
4 Румен Решетников
Свалила е безаналогов Су-27!
Рашибозука, шапки долу!!!
17:00 01.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Онзи
17:02 01.01.2026
7 Русия ли?
17:04 01.01.2026
8 си дзън
Коментиран от #12, #15
17:04 01.01.2026
9 Тоя самолет
До коментар #3 от "Откъде":Ще се окаже натЮвски.
17:04 01.01.2026
10 чекисть..
До коментар #1 от "Копейкин Костя":Давайте бгбандерци..унужник0 напеефтьски0 има гавнатьси за кушаньие-поне за още една петилетка
17:05 01.01.2026
11 Путлер
17:05 01.01.2026
12 седесарко
До коментар #8 от "си дзън":абе пишман Си Дзън, само комунистическа България към 1989 г. имаше 350 бойни самолета, анадъмо....
Коментиран от #20, #24
17:08 01.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Валерий Герасимов, началник щаб
Укрите изгориха като на майтап 24 руски офицера с все децата им, а великата руска армия свалила един 30 годишен съветски самольот ??? Убийте ме .....😁
Коментиран от #21
17:09 01.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
Коментиран от #28
17:11 01.01.2026
17 Кога
17:11 01.01.2026
18 Даже
17:11 01.01.2026
19 Гръм и мълнии
17:12 01.01.2026
20 Защо му обясняваш
До коментар #12 от "седесарко":Не виждаш ли че е младоКюрпе
Произлязло от родител-1 и родител-2
17:13 01.01.2026
21 Верно е трагедия
До коментар #14 от "Валерий Герасимов, началник щаб":да се убиват деца. Така става, когато се създаде терористичен и фашистки режим в Украйна! Сега виждаш ли защо нормалните хора са срещу фашизма, а само отпадъка го поддържа? 😄
Коментиран от #25, #26, #31, #34
17:14 01.01.2026
22 Русия ли?
Коментиран от #23, #33
17:15 01.01.2026
23 Пропагандата
До коментар #22 от "Русия ли?":винаги има за цел глупака!
Коментиран от #27
17:19 01.01.2026
24 Брачед
До коментар #12 от "седесарко":Да допълня...имахме 400 бойни самолети и 44 бойни хеликоптера.За ракетите няма да споменавам, че и турците ги беше страх, но няма нужда да обясняваш на някое заблудено келешче,дръзнало да пише по форумите,остави го.👍
17:19 01.01.2026
25 Марш по кофите ти казах!
До коментар #21 от "Верно е трагедия":Марш!
Коментиран от #30
17:19 01.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Копей,
До коментар #23 от "Пропагандата":Дръж се възпитано за да не бъдеш изритан от форума!
Коментиран от #32
17:20 01.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гост
17:21 01.01.2026
30 Само бързай
До коментар #25 от "Марш по кофите ти казах!":че продажните урсули може да ги изпразнят и пред кофите да завиеш жално. 😄От първият ден на годината, показваш упадъка и фашизма залаял запада.
17:21 01.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Коуега
До коментар #22 от "Русия ли?":Остави Ладите и Москвичите...Русия попиля цяло НАТО с техника и въоръжение от преди 60-70 години.
Коментиран от #39, #44
17:23 01.01.2026
34 Миролюб Войнов, коментатор
До коментар #21 от "Верно е трагедия":Най-интересното е че Зеленски е още жив въпреки стотиците операции одобрени и подписани лично от него. Явно че в Кремъл някой го поддържа и покрива.
Кой ли, замисли се ? 😁
Коментиран от #41
17:23 01.01.2026
35 Руснак без крак
До коментар #1 от "Копейкин Костя":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
17:23 01.01.2026
36 Спецназ
Су-шката е била обречена!
ФАКТ!
даже на разстояние за изстрел не е успял да
се доближи до руснака!
На радара го е видял даже след като ракетата е била пусната!
Коментиран от #47
17:24 01.01.2026
37 гост
До коментар #28 от "Брачед":Не се напъвай толкова,кога БГ имаше тези самолети...преди 35 год...ами 641 ракетни системи..как си го представяш това...лъжи като за световно..
17:24 01.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 И не само
До коментар #33 от "Коуега":И с чипове от перални. 😄 Пък откога свършиха ракетите, вече не помня! Цигания до шия. После защо запада е на дъното на света, а Русия е велика. 😄
17:25 01.01.2026
40 Спецназ
оптическия прицел на ловец, т.е. НИКАКЪВ!
17:26 01.01.2026
41 Въпрос на интелект е
До коментар #34 от "Миролюб Войнов, коментатор":за да знаеш, че управляващите и командващите в една държава са военна цел при обявена война, а такава няма и от двете страни! Другото се нарича тероризъм! 😄
17:27 01.01.2026
42 Свободен
Само на спиртосаните копейки им харесва!
Те са зяпнали в руските помийни канали и оттам им пълнят тиквите с глупости!
17:28 01.01.2026
43 така е
17:35 01.01.2026
44 ХАХАХА😂
До коментар #33 от "Коуега":Виц на деня! Та Русия си загуби флота со самоделни украински катери и ракети... Смешни!
17:35 01.01.2026
45 Абе
17:37 01.01.2026
46 Изпражнението гайтанджиева
Коментиран от #52
17:37 01.01.2026
47 Ще ти обясня накратко
До коментар #36 от "Спецназ":прихванал го е някой дърт кремълски лъжец🤣🤣🤣
17:38 01.01.2026
48 стоян георгиев
17:42 01.01.2026
49 стоян георгиев
Коментиран от #50, #54
17:42 01.01.2026
50 Амиии
До коментар #49 от "стоян георгиев":Те правят ли се илииии......
17:44 01.01.2026
51 Козлодуй
17:45 01.01.2026
52 Изпражнението зеленски
До коментар #46 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш, като типичен евратлантик (фашист).
17:45 01.01.2026
53 Умник
17:47 01.01.2026
54 Умник
До коментар #49 от "стоян георгиев":Не е имала и заради това, че не е ималавече цяла източна европа остана без военна техника. Примерно БГ вече няма С300, щото заминаха за укайна. Не ни били необходими.
Коментиран от #55
17:49 01.01.2026
55 стоян георгиев
До коментар #54 от "Умник":Украйна никога не е имала 28000 танка .как може русия да унищожи нещо дето го няма.
17:53 01.01.2026