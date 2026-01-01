Йоханес Клаебо триумфира в Тоблах и затвърди доминацията си в "Тур дьо Ски"

Норвежкият ас Йоханес Клаебо отново доказа, че е ненадминат на белите писти, след като спечели мъжкото преследване в ски бягането на 20 километра в класически стил в италианския зимен курорт Тоблах – ключов етап от престижната верига "Тур дьо Ски".

С впечатляващо време от 46 минути и 1.7 секунди, петкратният олимпийски шампион не остави шанс на конкурентите си и добави към колекцията си 103-а победа в старт от Световната купа.

Клаебо демонстрира изключителна форма и тактическа зрялост, които му осигуриха солидна преднина пред останалите. Втори на финала се нареди сънародникът му Матис Стенсхаген, който изостана с 51.1 секунди, а шведският талант Едвин Ангер завърши трети, на 59.8 секунди след победителя.

Така подиумът бе изпъстрен с представители на Скандинавия, които за пореден път показаха класата си в този спорт.

За България, Симеон Деянов се включи в надпреварата и финишира на 83-о място, като изостана с 8 минути и 57.9 секунди от Клаебо.

След четири от общо шест старта в "Тур дьо Ски", Клаебо уверено води в генералното класиране с общо време 1 час, 19 минути и 31 секунди. Стенсхаген е втори, на 51 секунди, а Ангер заема третата позиция, изоставайки с точно една минута.

В битката за Световната купа Клаебо също е безапелационен лидер с 907 точки, следван от Амундсен (706 точки) и Стенсхаген (561 точки).