Путин на Коледа: Воините на Русия, сякаш по Божие нареждане, спасяват Родината и нейния народ

Руският президент Владимир Путин поздрави православните вярващи с Коледа, а на уебсайта на Кремъл беше публикувана телеграма.

„Сърдечно ви поздравявам с Рождество Христово.“

Президентът Владимир Путин присъства на коледната служба.

Той подчерта, че Руската православна църква е допринесла особено за обединението на народа на страната.

„С чувство на дълбоко удовлетворение отбелязвам огромния, наистина уникален принос на Руската православна църква и другите християнски деноминации за единството на обществото, запазването на богатото ни историческо и културно наследство и патриотичното, духовно и морално възпитание на младежта.“



В същото време религиозните организации подкрепят както участниците в специалната военна операция, така и ветераните, добави държавният глава.

„Религиозните организации посвещават неуморно внимание на актове на милосърдие и благотворителност, грижат се за нуждаещите се, подкрепят участниците и ветераните от специалната военна операция и правят много за хармонизиране на междурелигиозния и междуетническия диалог в нашата страна. Такава важна и така необходима работа заслужава най-искрено признание.

Според Кремъл, президентът е присъствал на коледната служба в църквата „Великомъченик Георги Победоносец“ в Московска област, заедно с военнослужещи и техните семейства. Той също така поздрави присъстващите с празника.

„Искам първо да се обърна към най-младата публика на днешната служба. Искам да кажа, че с право можете да се гордеете с бащите си, с майките си, както и в нашата страна, в Русия, винаги сме се гордели с нашите войници.“

Руският лидер каза, че Бог често е наричан спасител, "защото затова е дошъл на земята".

„Ето ги воините, воините на Русия, които винаги, сякаш по Божие нареждане, изпълняват точно тази мисия – да защитават Отечеството и неговия народ, да спасяват Родината и нейния народ.“

Путин изрази увереност, че представители на други вероизповедания споделят радостта от Коледа с православните.

„Точно както ние се радваме с тях, когато те празнуват своите празници. И точно както всички ние се радваме заедно на споделените си победи, защото, както знаем, победата винаги е една за всички."

"Поздравявам ви с Рождество Христово и ви желая и Честита Нова година. Пожелавам ви винаги късмет и вашия Ангел Хранител. Благодаря ви за службата ви на Отечеството. Весели празници."