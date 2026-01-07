Новини
Свят »
Русия »
Путин на Коледа: Воините на Русия, сякаш по Божие нареждане, спасяват Родината и нейния народ

Путин на Коледа: Воините на Русия, сякаш по Божие нареждане, спасяват Родината и нейния народ

7 Януари, 2026 04:19, обновена 7 Януари, 2026 04:33 857 16

  • владимир путин-
  • русия-
  • коледа

Трябва да се гордеем с нашите войници, заяви руският президент в обръщение към народа

Путин на Коледа: Воините на Русия, сякаш по Божие нареждане, спасяват Родината и нейния народ - 1
Снимка: gorod-kimry.ru
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин поздрави православните вярващи с Коледа, а на уебсайта на Кремъл беше публикувана телеграма.

„Сърдечно ви поздравявам с Рождество Христово.“

Президентът Владимир Путин присъства на коледната служба.

Той подчерта, че Руската православна църква е допринесла особено за обединението на народа на страната.

„С чувство на дълбоко удовлетворение отбелязвам огромния, наистина уникален принос на Руската православна църква и другите християнски деноминации за единството на обществото, запазването на богатото ни историческо и културно наследство и патриотичното, духовно и морално възпитание на младежта.“

В същото време религиозните организации подкрепят както участниците в специалната военна операция, така и ветераните, добави държавният глава.

„Религиозните организации посвещават неуморно внимание на актове на милосърдие и благотворителност, грижат се за нуждаещите се, подкрепят участниците и ветераните от специалната военна операция и правят много за хармонизиране на междурелигиозния и междуетническия диалог в нашата страна. Такава важна и така необходима работа заслужава най-искрено признание.

Според Кремъл, президентът е присъствал на коледната служба в църквата „Великомъченик Георги Победоносец“ в Московска област, заедно с военнослужещи и техните семейства. Той също така поздрави присъстващите с празника.

„Искам първо да се обърна към най-младата публика на днешната служба. Искам да кажа, че с право можете да се гордеете с бащите си, с майките си, както и в нашата страна, в Русия, винаги сме се гордели с нашите войници.“

Руският лидер каза, че Бог често е наричан спасител, "защото затова е дошъл на земята".

„Ето ги воините, воините на Русия, които винаги, сякаш по Божие нареждане, изпълняват точно тази мисия – да защитават Отечеството и неговия народ, да спасяват Родината и нейния народ.“

Путин изрази увереност, че представители на други вероизповедания споделят радостта от Коледа с православните.

„Точно както ние се радваме с тях, когато те празнуват своите празници. И точно както всички ние се радваме заедно на споделените си победи, защото, както знаем, победата винаги е една за всички."

"Поздравявам ви с Рождество Христово и ви желая и Честита Нова година. Пожелавам ви винаги късмет и вашия Ангел Хранител. Благодаря ви за службата ви на Отечеството. Весели празници."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    12 18 Отговор
    Руските сили са сили на доброто.

    Коментиран от #4

    04:35 07.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    7 3 Отговор
    По-добре ще се изкаже Тчръмп на Венецуелската Коледа

    04:37 07.01.2026

  • 4 Тъпанар

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Простотията няма край

    04:38 07.01.2026

  • 5 Русия

    14 8 Отговор
    Русия винаги е действала като слон в стъкларски магазин. Поне малко финес да бяха приложили в това тъй наречено СВО

    04:42 07.01.2026

  • 6 Артилерист

    9 14 Отговор
    Похвално и много благородно изказване и пожелания към доблестните руски воини, защитници на Русия от техния главнокомандващ Вл. Путин.

    Коментиран от #10

    04:43 07.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    16 6 Отговор
    Жалък.........
    😆🎅😆🎅😆🎅

    04:45 07.01.2026

  • 8 Путин е в шах

    17 2 Отговор
    И не знае какво да прави.Тръмп показа на всички коя е най-силната държава в света и как може да използва силата си. Безсмисленноста начина, по който се провежда СВО е очевиден. Бавен, скъп и свързан с много жертви е подходът на Русия. Има и друг, американски, начин, който очевидно е приемлив за всички.

    04:48 07.01.2026

  • 9 И Киев е Руски

    4 14 Отговор
    Веднага щом Путин изостави традиционния стил на военно възпиране и изигра картата на „взаимното ненападение“, целият Запад потъна в колективно мълчание. Когато Москва поиска писмено обещание за ненападение, цялата централа на НАТО замълча. Този неочакван ход накара алианса, свикнал да играе ролята на „защитник“, внезапно да забрави репликите си

    04:49 07.01.2026

  • 10 Факрус

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Артилерист":

    Това твърдение, кога го направи, преди или след като лиза зад ника на пу.ткин

    04:54 07.01.2026

  • 11 Диктаторът съвсем изтрещя

    13 2 Отговор
    От кого я спасяват, родината, руснаците? Путин нападна Украйна и отвори широкомащабна война на украинска територия, избивайки масово "православни братя славяни" вече четвърта година.

    05:18 07.01.2026

  • 12 Гост

    9 2 Отговор
    Хе, кагебейското съвеЦко монголоидно жуже се пише християнин...

    05:22 07.01.2026

  • 13 Какво

    8 2 Отговор
    търсят войните на Русия в чужда страна вече 4 години? Кого точно спасяват там?

    05:40 07.01.2026

  • 14 Доктор коко от Карлуково

    1 1 Отговор
    Има едно легло в стаята на Сталин и Наполеон, ще е добре да се лекува.

    06:03 07.01.2026

  • 15 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 16 Алекс

    1 0 Отговор
    Этого мерзкого лицемерного убийцу надо также изловить и предать суду за его преступления против народов России и Украины.

    06:20 07.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания