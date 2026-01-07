Путин на Коледа: Воините на Русия, сякаш по Божие нареждане, спасяват Родината и нейния народ

Руският президент Владимир Путин поздрави православните вярващи с Коледа, а на уебсайта на Кремъл беше публикувана телеграма.
„Сърдечно ви поздравявам с Рождество Христово.“
Президентът Владимир Путин присъства на коледната служба.
Той подчерта, че Руската православна църква е допринесла особено за обединението на народа на страната.
„С чувство на дълбоко удовлетворение отбелязвам огромния, наистина уникален принос на Руската православна църква и другите християнски деноминации за единството на обществото, запазването на богатото ни историческо и културно наследство и патриотичното, духовно и морално възпитание на младежта.“
В същото време религиозните организации подкрепят както участниците в специалната военна операция, така и ветераните, добави държавният глава.
„Религиозните организации посвещават неуморно внимание на актове на милосърдие и благотворителност, грижат се за нуждаещите се, подкрепят участниците и ветераните от специалната военна операция и правят много за хармонизиране на междурелигиозния и междуетническия диалог в нашата страна. Такава важна и така необходима работа заслужава най-искрено признание.
Според Кремъл, президентът е присъствал на коледната служба в църквата „Великомъченик Георги Победоносец“ в Московска област, заедно с военнослужещи и техните семейства. Той също така поздрави присъстващите с празника.
„Искам първо да се обърна към най-младата публика на днешната служба. Искам да кажа, че с право можете да се гордеете с бащите си, с майките си, както и в нашата страна, в Русия, винаги сме се гордели с нашите войници.“
Руският лидер каза, че Бог често е наричан спасител, "защото затова е дошъл на земята".
„Ето ги воините, воините на Русия, които винаги, сякаш по Божие нареждане, изпълняват точно тази мисия – да защитават Отечеството и неговия народ, да спасяват Родината и нейния народ.“
Путин изрази увереност, че представители на други вероизповедания споделят радостта от Коледа с православните.
„Точно както ние се радваме с тях, когато те празнуват своите празници. И точно както всички ние се радваме заедно на споделените си победи, защото, както знаем, победата винаги е една за всички."
"Поздравявам ви с Рождество Христово и ви желая и Честита Нова година. Пожелавам ви винаги късмет и вашия Ангел Хранител. Благодаря ви за службата ви на Отечеството. Весели празници."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #4
04:35 07.01.2026
3 Коста
04:37 07.01.2026
4 Тъпанар
До коментар #1 от "Гориил":Простотията няма край
04:38 07.01.2026
5 Русия
04:42 07.01.2026
6 Артилерист
Коментиран от #10
04:43 07.01.2026
7 Владимир Путин, президент
😆🎅😆🎅😆🎅
04:45 07.01.2026
8 Путин е в шах
04:48 07.01.2026
9 И Киев е Руски
04:49 07.01.2026
10 Факрус
До коментар #6 от "Артилерист":Това твърдение, кога го направи, преди или след като лиза зад ника на пу.ткин
04:54 07.01.2026
11 Диктаторът съвсем изтрещя
05:18 07.01.2026
12 Гост
05:22 07.01.2026
13 Какво
05:40 07.01.2026
14 Доктор коко от Карлуково
06:03 07.01.2026
16 Алекс
06:20 07.01.2026