Обявиха 7-дневен траур във Венецуела, в Конгреса на САЩ призоваха за импийчмънт на Тръмп

7 Януари, 2026 02:58, обновена 7 Януари, 2026 03:17

Рубио обсъди ситуацията в латиноамериканската страна с Г-7, Аржентина и Белгия. Победителят на вота в Нидерландия нарече операцията в Каракас "нарушение на международното право"

Обявиха 7-дневен траур във Венецуела, в Конгреса на САЩ призоваха за импийчмънт на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелските власти обявиха седемдневен траур за военните и цивилните жертви в резултат на американската операция по залавянето на президента на страната Николас Мадуро на 3 януари.

„Официално обявихме седемдневен национален траур за мъчениците, които дадоха живота си с безкористна жертва в защита на нашата свещена родина по време на престъпната военна атака, извършена от правителството на Съединените щати на 3 януари 2026 г.“, заяви изпълняващият длъжността президент на републиката Делси Родригес.

По време на консултации с външните министри на други страни от Г-7, държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта важността на подготовката за избори във Венецуела.

Това съобщи канадският външен министър Анита Ананд.

Рубио говорил „за важността на освобождаването на политическите затворници, създаването на условия за функционираща демокрация и планирането на избори, на които венецуелците в крайна сметка ще изберат легитимен президент“. Според Ананд, външните министри на Г-7 „са се споразумели да продължат диалога относно значението на международното право и други глобални конфликти, включително гаранциите за сигурност в подкрепа на суверенитета на Украйна в бъдеще“.

Рубио и аржентинският външен министър Пабло Кирно обсъдиха по телефона операцията на Вашингтон срещу Венецуела, съобщи Томи Пигот, заместник-говорител на Държавния департамент на САЩ.

Според Пигот, Рубио е разговарял с Кирно за действията на САЩ срещу Венецуела, които държавният секретар нарече „целенасочена операция на правоприлагането“. Рубио „изрази благодарност на външния министър Кирно за продължаващото сътрудничество на Аржентина в борбата с наркотероризма и укрепването на сигурността“ в региона.

Както отбеляза Пигот, Рубио е говорил за ситуацията във Венецуела на среща във вторник с белгийския вицепремиер и външен министър Максим Прево. Те обсъдили и „значението на сътрудничеството в борбата с трафика на наркотици и напредъка на мирните преговори относно ивицата Газа“.

Конгресменката от Демократическата партия на Мериленд Ейприл Делани заяви, че незаконните действия във Венецуела са основание за импийчмънт.

„През уикенда станахме свидетели на това как президентът – без разрешението или одобрението на Конгреса, както се изисква от нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и заяви намерението си да „управлява“ страната. Сега смятам, че нашата демократична група трябва да обмисли започването на процедура по импийчмънт възможно най-скоро“, се казва в прессъобщение на уебсайта на политика.

Тръмп заяви по-рано снощи, че Демократическата партия се е опитала да го отстрани по време на първия му мандат, защото призовал Володимир Зеленски „да не мами“ и е предупредил украинските власти, че "корупцията е неприемлива".

Тръмп си спомни телефонен разговор, който са провели през 2019 г. „Казах на Украйна да не мами. И ако видите някаква измама, докладвайте я на главния прокурор на САЩ. Това е същността на обаждането ми. Демократите казаха, се опитвам да ги сплаша“, каза американският президент, говорейки пред републикансците в Камарата на представителите на САЩ.

Роб Джетън, лидер на ляво-либералната партия „Демократи 66“, която спечели парламентарните избори в Нидерландия, потвърди, че смята операцията на САЩ във Венецуела за нарушение на международното право.

„Да, и това не подлежи на обсъждане“, каза той в отговор на журналистически въпрос в кулоарите на нов кръг от преговори за формиране на нидерландско правителство. Джетън каза, че е стигнал до това заключение „след консултация с експерти по международно право“.

Джетън също така отбеляза, че политиката на Вашингтон създава опасен прецедент за установения световен ред и призова международната общност да „се изправи срещу американските власти относно техните действия“.

Френският президент Еманюел Макрон избегна отговор на въпрос за ситуацията във Венецуела на пресконференция в Елисейския дворец след среща на „коалицията на желаещите“ за помощ за Украйна.

„Първо, по въпроса за Венецуела, който според мен не е пряко свързан с темата, заради която сме се събрали днес - френската дипломация се е изказала по съответните канали“, каза Макрон, отговаряйки на въпрос дали участниците в конференцията не са осъдили американската военна намеса във Венецуела в изявлението си, за да поддържат връзките си със Съединените щати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ГОЛАТА ИСТИНА

    7 19 Отговор
    Няма да бъде грешно, ако се каже, че да отвлечеш действащ президент, си е синоним на обявяване на война.

    Коментиран от #6

    03:12 07.01.2026

  • 2 Глас от бункера

    10 8 Отговор
    В шок и ужас съм от американската СВО във Венецуела. Ние се провалихме брутално още през 2022 година.

    Коментиран от #4

    03:13 07.01.2026

  • 3 Аз му казах

    3 5 Отговор
    Ще му почернее перчема на изкуфялия дядо

    03:15 07.01.2026

  • 4 Орешник

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Глас от бункера":

    Интересно, що не посегне на Ким-чо ?...щото ще го бият през пръстите Тръмпоча.

    03:17 07.01.2026

  • 5 абе добър си е дончо показа как се прави

    5 4 Отговор
    ама им показа на рунсаците бай дочно как се прави за три часа а не за три дена

    зеления отдавна трябваше да бъде линчуван за 3 часа от руснаците

    03:18 07.01.2026

  • 6 Тъй,тъй...

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛАТА ИСТИНА":

    Руските въздушно-десантни войски (ВДВ) – смятани за елита на руската армия – извършват хеликоптерен десант на 24 февруари 2022 година за да убият или заловят Зеленски.
    ​Какво се случва: Въпреки че първоначално успяват да превземат летището, те са подложени на масирана контраатака от украинската 4-та бригада с бързо реагиране.
    ​Загуби: Тъй като руската бронирана колона закъснява, десантчиците остават без подкрепа. Голяма част от този „цвят“ на руската армия е елиминиран в първите 48 часа. Унищожени са цели роти...

    03:19 07.01.2026

  • 7 Американски терористи

    3 3 Отговор
    Злото на планетата. Варвари

    03:29 07.01.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    2 3 Отговор
    Ще му импийчнът дъртия!

    03:32 07.01.2026

  • 9 Уса

    5 6 Отговор
    Американския народ няма да допусне импиичмънт на своя лидер и най-добрия президент на САЩ за всички времена.Истински бял президент,който отърва Америка от лгбт проказата и се бори за Америка велика отново без изкуствени полови органи.Следващите са Колумбия,Канада и Гренландия.Дания да внимава в картинката да не получи шок

    Коментиран от #10

    03:39 07.01.2026

  • 11 каква е таз американска нация?

    3 1 Отговор
    американски народ няма!

    това е нация отПрестъпници , крадциПирати и убийциИзбягали от короната да не ги съдят
    има и достаКурви хукнали за лесни пари това е нацията им

    03:58 07.01.2026

  • 12 Абе ....

    2 2 Отговор
    Едно добро дело да направи Дончо да махне Зелю, да го окошари и да се маха иначе много поразии ще направи по света!!!!

    04:06 07.01.2026

  • 13 сладкопоен чучулиг

    0 0 Отговор
    Хайде сега т.нар. целия свят да наложи санкции на разбойническите щати.
    20ти пакет.
    Лукови глави.....

    04:09 07.01.2026