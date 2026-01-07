Обявиха 7-дневен траур във Венецуела, в Конгреса на САЩ призоваха за импийчмънт на Тръмп

Венецуелските власти обявиха седемдневен траур за военните и цивилните жертви в резултат на американската операция по залавянето на президента на страната Николас Мадуро на 3 януари.

„Официално обявихме седемдневен национален траур за мъчениците, които дадоха живота си с безкористна жертва в защита на нашата свещена родина по време на престъпната военна атака, извършена от правителството на Съединените щати на 3 януари 2026 г.“, заяви изпълняващият длъжността президент на републиката Делси Родригес.

По време на консултации с външните министри на други страни от Г-7, държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта важността на подготовката за избори във Венецуела.

Това съобщи канадският външен министър Анита Ананд.

Рубио говорил „за важността на освобождаването на политическите затворници, създаването на условия за функционираща демокрация и планирането на избори, на които венецуелците в крайна сметка ще изберат легитимен президент“. Според Ананд, външните министри на Г-7 „са се споразумели да продължат диалога относно значението на международното право и други глобални конфликти, включително гаранциите за сигурност в подкрепа на суверенитета на Украйна в бъдеще“.

Рубио и аржентинският външен министър Пабло Кирно обсъдиха по телефона операцията на Вашингтон срещу Венецуела, съобщи Томи Пигот, заместник-говорител на Държавния департамент на САЩ.

Според Пигот, Рубио е разговарял с Кирно за действията на САЩ срещу Венецуела, които държавният секретар нарече „целенасочена операция на правоприлагането“. Рубио „изрази благодарност на външния министър Кирно за продължаващото сътрудничество на Аржентина в борбата с наркотероризма и укрепването на сигурността“ в региона.

Както отбеляза Пигот, Рубио е говорил за ситуацията във Венецуела на среща във вторник с белгийския вицепремиер и външен министър Максим Прево. Те обсъдили и „значението на сътрудничеството в борбата с трафика на наркотици и напредъка на мирните преговори относно ивицата Газа“.

Конгресменката от Демократическата партия на Мериленд Ейприл Делани заяви, че незаконните действия във Венецуела са основание за импийчмънт.

„През уикенда станахме свидетели на това как президентът – без разрешението или одобрението на Конгреса, както се изисква от нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и заяви намерението си да „управлява“ страната. Сега смятам, че нашата демократична група трябва да обмисли започването на процедура по импийчмънт възможно най-скоро“, се казва в прессъобщение на уебсайта на политика.

Тръмп заяви по-рано снощи, че Демократическата партия се е опитала да го отстрани по време на първия му мандат, защото призовал Володимир Зеленски „да не мами“ и е предупредил украинските власти, че "корупцията е неприемлива".

Тръмп си спомни телефонен разговор, който са провели през 2019 г. „Казах на Украйна да не мами. И ако видите някаква измама, докладвайте я на главния прокурор на САЩ. Това е същността на обаждането ми. Демократите казаха, се опитвам да ги сплаша“, каза американският президент, говорейки пред републикансците в Камарата на представителите на САЩ.

Роб Джетън, лидер на ляво-либералната партия „Демократи 66“, която спечели парламентарните избори в Нидерландия, потвърди, че смята операцията на САЩ във Венецуела за нарушение на международното право.

„Да, и това не подлежи на обсъждане“, каза той в отговор на журналистически въпрос в кулоарите на нов кръг от преговори за формиране на нидерландско правителство. Джетън каза, че е стигнал до това заключение „след консултация с експерти по международно право“.

Джетън също така отбеляза, че политиката на Вашингтон създава опасен прецедент за установения световен ред и призова международната общност да „се изправи срещу американските власти относно техните действия“.

Френският президент Еманюел Макрон избегна отговор на въпрос за ситуацията във Венецуела на пресконференция в Елисейския дворец след среща на „коалицията на желаещите“ за помощ за Украйна.

„Първо, по въпроса за Венецуела, който според мен не е пряко свързан с темата, заради която сме се събрали днес - френската дипломация се е изказала по съответните канали“, каза Макрон, отговаряйки на въпрос дали участниците в конференцията не са осъдили американската военна намеса във Венецуела в изявлението си, за да поддържат връзките си със Съединените щати.