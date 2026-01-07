Новини
ABC News: САЩ настояват Венецуела да прекъсне икономическите си връзки с Иран, Китай, Куба и Русия

7 Януари, 2026 03:48, обновена 7 Януари, 2026 04:02 391 2

  • делси родригес-
  • венецуела-
  • сащ

Вашингтон смята, че венецуелската опозиция не може да поддържа мира в страната и засега е по-добре начело да остане Родригес

ABC News: САЩ настояват Венецуела да прекъсне икономическите си връзки с Иран, Китай, Куба и Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на САЩ изисква Венецуела да прекъсне икономическите си връзки с Иран, Китай, Куба и Русия като условие за увеличаване на производството на петрол, съобщи ABC News, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Вашингтон е отправил няколко искания към изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Първо, страната трябва „да изгони Китай, Русия, Иран и Куба и да прекъсне икономическите си връзки“. Второ, Каракас е длъжен да се съгласи на „изключително сътрудничество със САЩ в производството на петрол“, съобщава ABC News.

Според Reuters, администрацията на Вашингтон смята, че венецуелската опозиция, водена от бившия член на парламента и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, „няма да е в състояние да поддържа мира“ в страната на този етап.

САЩ смятат, че е по-изгодно за тях Родригес да е начело засега. Вашингтон изисква тя да се бори с трафика на наркотици, да експулсира „кубински специалисти по сигурността“ от страната и да „прекрати сътрудничеството на Венецуела с Иран“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    От кифлата нищо не зависи. Зависи от военните.

    04:07 07.01.2026

  • 2 А, какво ли

    0 2 Отговор
    Ще стане, ако изброените горе, гръмнат в единен залп с ядрените си ракети по наглите щати?!?
    “Тогава, тогава, предвиждам такъв живот…”

    04:12 07.01.2026