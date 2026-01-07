ABC News: САЩ настояват Венецуела да прекъсне икономическите си връзки с Иран, Китай, Куба и Русия

Администрацията на САЩ изисква Венецуела да прекъсне икономическите си връзки с Иран, Китай, Куба и Русия като условие за увеличаване на производството на петрол, съобщи ABC News, позовавайки се на свои източници.

Според тях, Вашингтон е отправил няколко искания към изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес. Първо, страната трябва „да изгони Китай, Русия, Иран и Куба и да прекъсне икономическите си връзки“. Второ, Каракас е длъжен да се съгласи на „изключително сътрудничество със САЩ в производството на петрол“, съобщава ABC News.

Според Reuters, администрацията на Вашингтон смята, че венецуелската опозиция, водена от бившия член на парламента и носител на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, „няма да е в състояние да поддържа мира“ в страната на този етап.

САЩ смятат, че е по-изгодно за тях Родригес да е начело засега. Вашингтон изисква тя да се бори с трафика на наркотици, да експулсира „кубински специалисти по сигурността“ от страната и да „прекрати сътрудничеството на Венецуела с Иран“.