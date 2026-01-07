Новини
Уиткоф: Много близо сме до финализиране на безпрецедентно споразумение за просперитет
  Тема: Украйна

Уиткоф: Много близо сме до финализиране на безпрецедентно споразумение за просперитет

7 Януари, 2026 03:34, обновена 7 Януари, 2026 03:39

В Париж продължава работата по гаранциите за сигурност на Украйна и прекратяване на конфликта

Уиткоф: Много близо сме до финализиране на безпрецедентно споразумение за просперитет - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

След срещата на върха на „коалицията на желаещите“, украинският президент Володимир Зеленски продължи срещата си с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

„Продължихме да обсъждаме дипломатически път за прекратяване на войната. Благодаря на Америка за готовността ѝ да предостави резервна подкрепа във всички области: гаранции за сигурност, наблюдение на прекратяването на огъня и възстановяване“, се казва в публикацията на Зеленски в Телеграм.

Още новини от Украйна

Зеленски добави, че в сряда, 7 януари, в Париж страните ще продължат да работят по гаранциите за сигурност и „основна рамка за прекратяване“ на конфликта.

„Украйна ще представляват ръководителят на президентския офис Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, генерал Андрий Хнатов, първият заместник-ръководител на офиса Сергий Кислица и съветникът на президентския офис Александър Бевз“, ​​каза украинският лидер.

Уиткоф, от своя страна, обяви, че САЩ ще продължат преговорите с украинската делегация вечерта на 6 и 7 януари. Той също така подчерта, че САЩ ще продължат да работят за осигуряване на гаранции за сигурност за Украйна, тъй като те са „от съществено значение за трайния мир“.

Освен това Уиткоф заяви, че страните са „много близо до финализиране на безпрецедентно споразумение за просперитет“.

На 6 януари в Париж се проведе среща на „коалицията на желаещите“ с участието на над 30 държави, Украйна и САЩ. След преговорите страните приеха декларация за гаранциите за сигурност за Украйна.

Според Ройтерс, след като представители на Украйна, Европа и САЩ се споразумеят за подробностите, проектът на гаранции за сигурност ще бъде представен на руската страна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    СЦЕНАРИЯ ВЕЧЕ СМЕ ГО ГЛЕДАЛИ - РИМСКАТА ИМПЕРИЯ, БРИТАНСКАТА ИМПЕРИЯ, ВИЗАНТИЙСКАТА, ОСМАНСКАТА :)

    03:47 07.01.2026

  • 2 само питам

    1 0 Отговор
    за тоя от снимката ли бай дончо му казваше че еИДИОТ?

    Коментиран от #3

    03:53 07.01.2026

  • 3 ИДИОТна СНИМКАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    точно тоя еИДИОТА няма какво повече да се каже за тоя, дори статията е безмисленно да се чете

    03:53 07.01.2026

  • 4 сладкопоен чучулиг

    1 0 Отговор
    Зелю защо преговаря с луковите глави от т.нар. западна европа, с тях ли води войната, която губи??
    Неадекватни алабалисти се събрали на ядене и пиене и харчене на пари.

    04:06 07.01.2026

  • 5 Просветител

    2 0 Отговор
    Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в екип , като "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)
    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това. Натискът срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат и най- много нефт с който да вливат на цената му .

    04:08 07.01.2026

  • 6 А на мен

    0 1 Отговор
    Ми се струва, че сме много близо до Трета световна! Ха, сега де - колко различни “струвания”!

    04:09 07.01.2026

