Уиткоф: Много близо сме до финализиране на безпрецедентно споразумение за просперитет

След срещата на върха на „коалицията на желаещите“, украинският президент Володимир Зеленски продължи срещата си с пратеника на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър.

„Продължихме да обсъждаме дипломатически път за прекратяване на войната. Благодаря на Америка за готовността ѝ да предостави резервна подкрепа във всички области: гаранции за сигурност, наблюдение на прекратяването на огъня и възстановяване“, се казва в публикацията на Зеленски в Телеграм.

Зеленски добави, че в сряда, 7 януари, в Париж страните ще продължат да работят по гаранциите за сигурност и „основна рамка за прекратяване“ на конфликта.

„Украйна ще представляват ръководителят на президентския офис Кирил Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, генерал Андрий Хнатов, първият заместник-ръководител на офиса Сергий Кислица и съветникът на президентския офис Александър Бевз“, ​​каза украинският лидер.

Уиткоф, от своя страна, обяви, че САЩ ще продължат преговорите с украинската делегация вечерта на 6 и 7 януари. Той също така подчерта, че САЩ ще продължат да работят за осигуряване на гаранции за сигурност за Украйна, тъй като те са „от съществено значение за трайния мир“.

Освен това Уиткоф заяви, че страните са „много близо до финализиране на безпрецедентно споразумение за просперитет“.

На 6 януари в Париж се проведе среща на „коалицията на желаещите“ с участието на над 30 държави, Украйна и САЩ. След преговорите страните приеха декларация за гаранциите за сигурност за Украйна.

Според Ройтерс, след като представители на Украйна, Европа и САЩ се споразумеят за подробностите, проектът на гаранции за сигурност ще бъде представен на руската страна.