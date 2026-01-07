Никушор Дан: Румъния няма да праща войски в Украйна, подкрепата за Киев ще е логидстична

Румъния не възнамерява да изпраща войски в Украйна. Това беше потвърдено от президента Никушор Дан на пресконференция в румънското посолство в Париж след среща на представители на страните от „коалицията на желаещите“.
„Румъния се ангажира да предоставя не войски в Украйна, а логистична подкрепа, обучение на украински войски в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни и участие в съвместни програми за въоръжаване“, каза румънският президент.
„По-важното е, че в резултат на работата на технически групи, началници на генерални щабове, съветници по сигурността и т.н. е изготвен военен документ, който не е публичен и който конкретно очертава как ще бъдат прилагани тези гаранции за сигурност, какви отговорности носи и приема всеки член на тази коалиция и кой координира всеки елемент от гаранциите. От решаващо значение е Съединените щати да участват в тези гаранции за сигурност", съобщи Дан.
Румънският президент обяви, че логистичният център за подкрепа на Украйна в 71-ва авиобаза в Къмпия Турзи „вече функционира“. Румънските медии съобщиха, че този стратегически център ще обработва значителна част от транспортирането на оръжия и оборудване, предназначени за Украйна.
Това е вторият логистичен център за прехвърляне на военна помощ за Украйна след този на международното летище Жешов-Ясьонки в Полша.
„С откриването на този център, наречен LEN-R (Логистичен възел за подпомагане - Румъния), Румъния се превръща във важна транзитна точка между трансконтиненталния транспорт и източния фронт, докато преди това тази роля беше отредена само на Полша“, пише например порталът stiripesurse.ro.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историята се повтаря
03:33 07.01.2026
2 нннн
Коментиран от #5
03:45 07.01.2026
3 Румъния отдавна е ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР
03:48 07.01.2026
4 да имСЕРАфостатаМИНЕТЧИЙСКА
03:55 07.01.2026
5 БГ парламенът гласува
До коментар #2 от "нннн":натовско командване на армията ри незнамсикаква ситуация. Така че ...
03:59 07.01.2026