Никушор Дан: Румъния няма да праща войски в Украйна, подкрепата за Киев ще е логидстична

Румъния не възнамерява да изпраща войски в Украйна. Това беше потвърдено от президента Никушор Дан на пресконференция в румънското посолство в Париж след среща на представители на страните от „коалицията на желаещите“.

„Румъния се ангажира да предоставя не войски в Украйна, а логистична подкрепа, обучение на украински войски в Румъния или други европейски страни в сътрудничество с армиите на съответните страни и участие в съвместни програми за въоръжаване“, каза румънският президент.

„По-важното е, че в резултат на работата на технически групи, началници на генерални щабове, съветници по сигурността и т.н. е изготвен военен документ, който не е публичен и който конкретно очертава как ще бъдат прилагани тези гаранции за сигурност, какви отговорности носи и приема всеки член на тази коалиция и кой координира всеки елемент от гаранциите. От решаващо значение е Съединените щати да участват в тези гаранции за сигурност", съобщи Дан.

Румънският президент обяви, че логистичният център за подкрепа на Украйна в 71-ва авиобаза в Къмпия Турзи „вече функционира“. Румънските медии съобщиха, че този стратегически център ще обработва значителна част от транспортирането на оръжия и оборудване, предназначени за Украйна.

Това е вторият логистичен център за прехвърляне на военна помощ за Украйна след този на международното летище Жешов-Ясьонки в Полша.

„С откриването на този център, наречен LEN-R (Логистичен възел за подпомагане - Румъния), Румъния се превръща във важна транзитна точка между трансконтиненталния транспорт и източния фронт, докато преди това тази роля беше отредена само на Полша“, пише например порталът stiripesurse.ro.