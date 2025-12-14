Новини
Свят »
Русия »
Дефект отложи изстрелването на руската ракета-носител „Протон-М“

Дефект отложи изстрелването на руската ракета-носител „Протон-М“

14 Декември, 2025 03:58, обновена 14 Декември, 2025 04:03 673 6

  • „протон-м“-
  • ракета-
  • спътник-
  • байконур-
  • космос

Тя трябваше да пренесе в космоса спътника „Електро-Л“ № 5 на 15 декември

Дефект отложи изстрелването на руската ракета-носител „Протон-М“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Изстрелването на ракетата-носител „Протон-М“ е отложено поради дефекти в горния блок, съобщи Роскосмос в своя Telegram канал.

Корпорацията обясни, че по време на планирани предстартови проверки на всички системи е открито „локално несъответствие в горния блок на ракетата“. „Изстрелването на ракетата-носител е отложено, за да се коригират дефектите“, обяви Роскосмос. Оттам добавиха, че това няма да повлияе на планираната научна програма.

„Обхватът на работата вече е определен; след като завършим необходимите мерки, ще продължим подготовката на ракетата-носител както обикновено“, каза заместник-генералният директор на Роскосмос Иван Данилов.

Тежкотоварната ракета „Протон-М“, носеща спътника „Електро-Л“ № 5, трябваше да бъде изстреляна на 15 декември в 15:20 ч. московско време. На 12 декември тя бе изпратена към стартовата площадка на Байконур, а на следващия ден Протон-М и спътникът Електро-Л са транспортирани до мястото на изстрелване.

Космическият апарат Електро-Л № 5 е руски хидрометеорологичен спътник, предназначен за анализ и прогнозиране на времето, климатичен мониторинг и реагиране при извънредни ситуации. Той е доставен в Байконур през ноември.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОЧАКВАМ ПЪРВИЯ

    7 8 Отговор
    ТЪПА....НАР ДЕТ ША МИ ОБЯСНИ КОЛКО СА КАЛПАВИ РУСКИТЕ РАКЕТИ

    Коментиран от #2

    04:14 14.12.2025

  • 2 Еми калпави са

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "ОЧАКВАМ ПЪРВИЯ":

    До сега трябваше да занулят територията покрайна и да я построят на ново.

    Коментиран от #3

    04:19 14.12.2025

  • 3 Руснаците

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Еми калпави са":

    бърза работа нямат.

    Коментиран от #5

    05:01 14.12.2025

  • 4 СИВ

    0 3 Отговор
    Няма такова нещо! Поредната "пропаганда"

    05:20 14.12.2025

  • 5 Румен Решетников

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаците":

    Първо да уцелят Луната, после да направят успешно изстрелване на "Сармат " !
    Прав си, тези работи бързо няма да станат... 😀

    05:28 14.12.2025

  • 6 Андро

    3 4 Отговор
    Всичко създадено от тях,е дефектно.Каквото и да пипне ръката на руснак,то се превръща в боклук или плячка.

    06:03 14.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания