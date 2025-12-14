Дефект отложи изстрелването на руската ракета-носител „Протон-М“

Изстрелването на ракетата-носител „Протон-М“ е отложено поради дефекти в горния блок, съобщи Роскосмос в своя Telegram канал.

Корпорацията обясни, че по време на планирани предстартови проверки на всички системи е открито „локално несъответствие в горния блок на ракетата“. „Изстрелването на ракетата-носител е отложено, за да се коригират дефектите“, обяви Роскосмос. Оттам добавиха, че това няма да повлияе на планираната научна програма.

„Обхватът на работата вече е определен; след като завършим необходимите мерки, ще продължим подготовката на ракетата-носител както обикновено“, каза заместник-генералният директор на Роскосмос Иван Данилов.

Тежкотоварната ракета „Протон-М“, носеща спътника „Електро-Л“ № 5, трябваше да бъде изстреляна на 15 декември в 15:20 ч. московско време. На 12 декември тя бе изпратена към стартовата площадка на Байконур, а на следващия ден Протон-М и спътникът Електро-Л са транспортирани до мястото на изстрелване.

Космическият апарат Електро-Л № 5 е руски хидрометеорологичен спътник, предназначен за анализ и прогнозиране на времето, климатичен мониторинг и реагиране при извънредни ситуации. Той е доставен в Байконур през ноември.