Дефект отложи изстрелването на руската ракета-носител „Протон-М“

Изстрелването на ракетата-носител „Протон-М“ е отложено поради дефекти в горния блок, съобщи Роскосмос в своя Telegram канал.
Корпорацията обясни, че по време на планирани предстартови проверки на всички системи е открито „локално несъответствие в горния блок на ракетата“. „Изстрелването на ракетата-носител е отложено, за да се коригират дефектите“, обяви Роскосмос. Оттам добавиха, че това няма да повлияе на планираната научна програма.
„Обхватът на работата вече е определен; след като завършим необходимите мерки, ще продължим подготовката на ракетата-носител както обикновено“, каза заместник-генералният директор на Роскосмос Иван Данилов.
Тежкотоварната ракета „Протон-М“, носеща спътника „Електро-Л“ № 5, трябваше да бъде изстреляна на 15 декември в 15:20 ч. московско време. На 12 декември тя бе изпратена към стартовата площадка на Байконур, а на следващия ден Протон-М и спътникът Електро-Л са транспортирани до мястото на изстрелване.
Космическият апарат Електро-Л № 5 е руски хидрометеорологичен спътник, предназначен за анализ и прогнозиране на времето, климатичен мониторинг и реагиране при извънредни ситуации. Той е доставен в Байконур през ноември.
Коментиран от #2
04:14 14.12.2025
2 Еми калпави са
До коментар #1 от "ОЧАКВАМ ПЪРВИЯ":До сега трябваше да занулят територията покрайна и да я построят на ново.
Коментиран от #3
04:19 14.12.2025
3 Руснаците
До коментар #2 от "Еми калпави са":бърза работа нямат.
Коментиран от #5
05:01 14.12.2025
4 СИВ
05:20 14.12.2025
5 Румен Решетников
До коментар #3 от "Руснаците":Първо да уцелят Луната, после да направят успешно изстрелване на "Сармат " !
Прав си, тези работи бързо няма да станат... 😀
05:28 14.12.2025
6 Андро
06:03 14.12.2025