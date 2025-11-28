Новини
Свят »
Казахстан »
Космодрумът "Байконур" пострада при изстрелването на космическия кораб "Союз" към МКС ВИДЕО

Космодрумът "Байконур" пострада при изстрелването на космическия кораб "Союз" към МКС ВИДЕО

28 Ноември, 2025 05:01, обновена 28 Ноември, 2025 04:10 467 0

  • байконур-
  • космодрум-
  • полети-
  • стартова площадка-
  • мкс

Според специализирани руски блогове Русия няма да бъде в състояние за известно време на осигурява полети до Международната космическа станция

Космодрумът "Байконур" пострада при изстрелването на космическия кораб "Союз" към МКС ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Площадката за изстрелване на ракети и космически кораби от космодрума „Байконур“ в Казахстан е била повредена след изстрелването по-рано днес на космическия кораб „Союз“, отправил се към Международната космическа станция, предадоха световните агенции, като се позоваха на руското космическо управление Роскосмос.

Според ведомството повредите скоро ще бъдат отстранени.

Сега се прави оценка на състоянието на стартовия комплекс, допълва Роскосмос. Ведомството пояснява, че разполага с всички необходими резервни части и елементи, за да отремонтира повредите много скоро.

Според специализирани руски блогове обаче повредата е по-голяма и Русия няма да бъде в състояние за известно време на осигурява полети до Международната космическа станция, предаде Франс прес.

Корабът „Союз“ беше изстрелян с едноименна ракета-носител. На борда му има трима души екипаж, в това число и един американски астронавт – Кристофър Уилямс. Командир на екипажа е Сергей Куд-Сверчков, който е и седми специален кореспондент на руската агенция ТАСС на Международната космическа станция. Третият член на екипажа е космонавтът Сергей Микаев. Корабът вече се скачи с космическата станция безпроблемно.

Космосът е една от малкото области, в които сътрудничеството между Русия и САЩ продължава, отбелязва Франс прес.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ