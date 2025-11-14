Франция се похвали с ASMPA-R - нова ракета „въздух-земя“ със среден обсег, способна да носи ядрени заряди

Френското министерство на отбраната прие на въоръжение нова ракета „въздух-земя“ със среден обсег, способна да носи ядрени заряди, ASMPA-R.

Министерството обяви това след второто тестово изстрелване на ракетата от изтребител Rafale.

„Това изстрелване следва подписването от министъра на отбраната и по въпросите на ветераните на документа за влизането ѝ в оперативна служба на 10 ноември 2025 г. във Френската морска ядрена авиация (FANU)“, се казва в прессъобщението.

В края на октомври министерството обяви приемането на въоръжение на нова междуконтинентална балистична ракета, способна да носи ядрени заряди, M51.3. Тези ракети ще бъдат разположени на четири ядрени подводници клас Triomphant на френския флот.