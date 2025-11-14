Новини
Франция се похвали с ASMPA-R - нова ракета „въздух-земя“ със среден обсег, способна да носи ядрени заряди

14 Ноември, 2025 04:17, обновена 14 Ноември, 2025 04:23

Тя бе приета на въоръжение от министерството на отбраната след тестови изстрелвания от изтребител Rafale

Франция се похвали с ASMPA-R - нова ракета „въздух-земя“ със среден обсег, способна да носи ядрени заряди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френското министерство на отбраната прие на въоръжение нова ракета „въздух-земя“ със среден обсег, способна да носи ядрени заряди, ASMPA-R.

Министерството обяви това след второто тестово изстрелване на ракетата от изтребител Rafale.

„Това изстрелване следва подписването от министъра на отбраната и по въпросите на ветераните на документа за влизането ѝ в оперативна служба на 10 ноември 2025 г. във Френската морска ядрена авиация (FANU)“, се казва в прессъобщението.

В края на октомври министерството обяви приемането на въоръжение на нова междуконтинентална балистична ракета, способна да носи ядрени заряди, M51.3. Тези ракети ще бъдат разположени на четири ядрени подводници клас Triomphant на френския флот.


