Русия съобщи за масирана атака с дронове през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали общо 130 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 15 декември над територията на Руската федерация и над акваторията на Каспийско море. Това съобщи Руското министерство на отбраната в изявление, разпространено от агенция ТАСС, предава БТА.
Според официалната информация атаката е била отблъсната в периода от 23:00 часа московско време на 14 декември до 07:00 часа на 15 декември. През този интервал дежурните подразделения на ПВО са прехванали и унищожили дронове от самолетен тип в редица региони.
Най-голям брой безпилотни апарати - 38 - са били свалени над Астраханска област. По 25 дрона са унищожени над Брянска област и над Московския регион, като 15 от тях са се насочвали към столицата Москва. По осем дрона са били прехванати над Белгородска, Ростовска и Калужка област, шест - над Тулска област, а четири - над територията на Република Калмикия.
Още по три безпилотни апарата са били свалени над Курска и Орловска област, а по един дрон е бил унищожен над Рязанска област и над акваторията на Каспийско море, уточняват от руското военно ведомство.
1 Безмислените
Коментиран от #7
07:53 15.12.2025
2 Хахахах
07:56 15.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ухаааа
08:01 15.12.2025
5 гост
08:04 15.12.2025
6 Слава Украйна
08:05 15.12.2025
7 Безсмислени са действията
До коментар #1 от "Безмислените":на руските терористи.
Коментиран от #16
08:06 15.12.2025
8 5 години 3 села
Коментиран от #14
08:06 15.12.2025
9 След 2 месеца започва 5-тата година СВО
08:08 15.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бункера подари медалите сега
Коментиран от #12
08:08 15.12.2025
12 Последният софиянец
До коментар #11 от "Бункера подари медалите сега":То само малко са се изтеглили защо да ги връщат
До Москва има доста
08:10 15.12.2025
13 Позор след позор
08:12 15.12.2025
14 Хахаха
До коментар #8 от "5 години 3 села":А смятай Киев какви са жалки 5 години 2 млн убити и 1 село от тези три не успяха да си върнат. Закривай
Коментиран от #19, #22
08:12 15.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Като
До коментар #7 от "Безсмислени са действията":Ме плагиатстваш само доказваш умствената си нищета.
08:15 15.12.2025
17 си дзън
08:19 15.12.2025
18 Май 45
08:19 15.12.2025
19 Да Киев никога не са имали Претенции че
До коментар #14 от "Хахаха":Са сила , те са 84 армия във света!!!!
Смятай значи Русия е 98 армия в света!!!!
Смятай!! Закривай хаха
Коментиран от #20
08:19 15.12.2025
20 Хххаа
До коментар #19 от "Да Киев никога не са имали Претенции че":Т. По си саше, руснаците на фронта са повече доброволци, а не основната армия и пак ви мачкат, ама разбирам, трудно ти е с 1 мозъчна клетка
Коментиран от #21
08:21 15.12.2025
21 гост
До коментар #20 от "Хххаа":Доброволци някой слънчев ден...всички са отишли по принуда и най вече...ПАРИЧНА....че тя цялата страна е военизирана,тези доброволци са бивши военни...те друго не знаят да пият и да се бият...
08:30 15.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Нищо ново под слънцето
08:42 15.12.2025
24 Време е
08:48 15.12.2025
25 Към 5 години и 3 села
09:00 15.12.2025