Русия съобщи за масирана атака с дронове през нощта

Руските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали общо 130 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 15 декември над територията на Руската федерация и над акваторията на Каспийско море. Това съобщи Руското министерство на отбраната в изявление, разпространено от агенция ТАСС, предава БТА.

Според официалната информация атаката е била отблъсната в периода от 23:00 часа московско време на 14 декември до 07:00 часа на 15 декември. През този интервал дежурните подразделения на ПВО са прехванали и унищожили дронове от самолетен тип в редица региони.

Най-голям брой безпилотни апарати - 38 - са били свалени над Астраханска област. По 25 дрона са унищожени над Брянска област и над Московския регион, като 15 от тях са се насочвали към столицата Москва. По осем дрона са били прехванати над Белгородска, Ростовска и Калужка област, шест - над Тулска област, а четири - над територията на Република Калмикия.

Още по три безпилотни апарата са били свалени над Курска и Орловска област, а по един дрон е бил унищожен над Рязанска област и над акваторията на Каспийско море, уточняват от руското военно ведомство.