Русия съобщи за масирана атака с дронове през нощта
Русия съобщи за масирана атака с дронове през нощта

15 Декември, 2025 07:47

Руското министерство на отбраната твърди, че противовъздушната отбрана е унищожила 130 украински безпилотни апарата над различни региони

Русия съобщи за масирана атака с дронове през нощта - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана са неутрализирали общо 130 украински безпилотни летателни апарата през нощта срещу 15 декември над територията на Руската федерация и над акваторията на Каспийско море. Това съобщи Руското министерство на отбраната в изявление, разпространено от агенция ТАСС, предава БТА.

Според официалната информация атаката е била отблъсната в периода от 23:00 часа московско време на 14 декември до 07:00 часа на 15 декември. През този интервал дежурните подразделения на ПВО са прехванали и унищожили дронове от самолетен тип в редица региони.

Най-голям брой безпилотни апарати - 38 - са били свалени над Астраханска област. По 25 дрона са унищожени над Брянска област и над Московския регион, като 15 от тях са се насочвали към столицата Москва. По осем дрона са били прехванати над Белгородска, Ростовска и Калужка област, шест - над Тулска област, а четири - над територията на Република Калмикия.

Още по три безпилотни апарата са били свалени над Курска и Орловска област, а по един дрон е бил унищожен над Рязанска област и над акваторията на Каспийско море, уточняват от руското военно ведомство.


