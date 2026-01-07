Излезе пълният текст на декларацията, подписана от "Коалицията на желаещите" в Париж

Във вторник, 6 януари, в Париж лидерите на „коалицията на желаещите“ - Украйна и Съединените щати, подписаха декларация „Надеждни гаранции за сигурност за траен и дълготраен мир в Украйна“.
Пълният текст беше публикуван на уебсайта на украинския президент Володимир Зеленски.
В нея се посочва, че осигуряването на суверенитет и траен мир в Украйна „трябва да стане неразделна част от мирното споразумение“ и всяко споразумение „трябва да бъде подкрепено от надеждни гаранции за сигурност за Украйна“.
Лидерите са готови да се ангажират и с гаранции, които ще бъдат активирани след прекратяването на огъня. Тези гаранции ще включват пет компонента:
Участие в механизма за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, предложен от Съединените щати:
Ще бъде създадена система за непрекъснат и надежден мониторинг на спазването на прекратяването на огъня, включително принос от членовете на „коалицията на желаещите“. Коалицията ще бъде представена в специална комисия, която ще бъде създадена, за да преразглежда всички нарушения, да определя отговорността и да установява коригиращи мерки.
Подкрепа за украинските въоръжени сили (ВСУ):
Коалицията се съгласи да продължи да предоставя на ВСУ критична дългосрочна военна помощ и оборудване за поддържане на устойчивата им бойна способност, тъй като те остават първата линия на отбрана и възпиране. Това ще включва, но не се ограничава до: дългосрочни отбранителни пакети; подкрепа за финансиране на закупуването на оръжие; продължаващо сътрудничество с Украйна по държавния бюджет за финансиране на ВСУ; достъп до отбранителни запаси за своевременно предоставяне на допълнителна помощ в случай на бъдещо въоръжено нападение; и практическа и техническа подкрепа за Украйна при изграждането на отбранителни укрепления.
Многонационални сили за Украйна, сформирани от вноски от държавите-членки на Коалицията, ще подпомогнат възстановяването на ВСУ и ще осигурят възпиране:
Беше проведено координирано военно планиране за подготовка на мерки за осигуряване на въздушна, морска и сухопътна сигурност, както и за възстановяване на ВСУ. Потвърдихме отново, че тези мерки трябва да бъдат стриктно прилагани по искане на Украйна, след като бъде постигнато надеждно прекратяване на военните действия. Тези елементи ще бъдат прилагани под европейско ръководство, с участието на неевропейски членове на Коалицията и с предложената подкрепа на Съединените щати.
Ангажимент за подкрепа на Украйна за възстановяване на мира в случай на бъдеща въоръжена атака от страна на Русия:
Договорихме се да финализираме ангажиментите, определящи нашия подход за подпомагане на Украйна и възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдеща руска агресия. Тези ангажименти могат да включват използването на военни способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи и налагане на допълнителни санкции.
Ангажимент за задълбочаване на дългосрочното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна:
Договорихме се да продължим да развиваме и задълбочаваме взаимноизгодното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна, включително обучение, съвместно производство в отбранително-промишления комплекс (включително чрез съответните европейски инструменти) и сътрудничество в областта на разузнаването.
Страните се споразумяха също така да създадат координационна група САЩ-Украйна-Коалиция в оперативния щаб на Коалицията в Париж, се казва в документа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17 Запомнете го ей младите!
Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет.
02:56 07.01.2026
18 Гражданка
България с колко милиарда ще участва - някой ще ни информира ли?
02:56 07.01.2026
20 Относно "декларацията"
21 Точно за това
22 Неадекватни политици
23 нннн
24 Kaлпазанин
25 Тъпи малоумни същества
26 дЖилезку тъпото с водопада ....
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
03:14 07.01.2026
32 МАРОДЕРСКАТА КОАЛИЦИЯ
БЕЗОГЛЕДНО КРАДАТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ПОДЪРЖАНЕ ЧУДОВИЩНАТА КОРУПЦИЯ В УКРАЙНА И УРСУЛАНСКАТА ВЪРХУШКА!!
03:33 07.01.2026
