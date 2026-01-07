Новини
Излезе пълният текст на декларацията, подписана от "Коалицията на желаещите" в Париж
  Тема: Украйна

Излезе пълният текст на декларацията, подписана от "Коалицията на желаещите" в Париж

7 Януари, 2026 02:11, обновена 7 Януари, 2026 02:25 890 35

Гаранциите за Киев включват разполагането на многонационални сили в Украйна, участието в механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня и задълженията в случай на неговото нарушаване

Излезе пълният текст на декларацията, подписана от "Коалицията на желаещите" в Париж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във вторник, 6 януари, в Париж лидерите на „коалицията на желаещите“ - Украйна и Съединените щати, подписаха декларация „Надеждни гаранции за сигурност за траен и дълготраен мир в Украйна“.

Пълният текст беше публикуван на уебсайта на украинския президент Володимир Зеленски.

Още новини от Украйна

В нея се посочва, че осигуряването на суверенитет и траен мир в Украйна „трябва да стане неразделна част от мирното споразумение“ и всяко споразумение „трябва да бъде подкрепено от надеждни гаранции за сигурност за Украйна“.

Лидерите са готови да се ангажират и с гаранции, които ще бъдат активирани след прекратяването на огъня. Тези гаранции ще включват пет компонента:

Участие в механизма за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, предложен от Съединените щати:

Ще бъде създадена система за непрекъснат и надежден мониторинг на спазването на прекратяването на огъня, включително принос от членовете на „коалицията на желаещите“. Коалицията ще бъде представена в специална комисия, която ще бъде създадена, за да преразглежда всички нарушения, да определя отговорността и да установява коригиращи мерки.

Подкрепа за украинските въоръжени сили (ВСУ):

Коалицията се съгласи да продължи да предоставя на ВСУ критична дългосрочна военна помощ и оборудване за поддържане на устойчивата им бойна способност, тъй като те остават първата линия на отбрана и възпиране. Това ще включва, но не се ограничава до: дългосрочни отбранителни пакети; подкрепа за финансиране на закупуването на оръжие; продължаващо сътрудничество с Украйна по държавния бюджет за финансиране на ВСУ; достъп до отбранителни запаси за своевременно предоставяне на допълнителна помощ в случай на бъдещо въоръжено нападение; и практическа и техническа подкрепа за Украйна при изграждането на отбранителни укрепления.

Многонационални сили за Украйна, сформирани от вноски от държавите-членки на Коалицията, ще подпомогнат възстановяването на ВСУ и ще осигурят възпиране:

Беше проведено координирано военно планиране за подготовка на мерки за осигуряване на въздушна, морска и сухопътна сигурност, както и за възстановяване на ВСУ. Потвърдихме отново, че тези мерки трябва да бъдат стриктно прилагани по искане на Украйна, след като бъде постигнато надеждно прекратяване на военните действия. Тези елементи ще бъдат прилагани под европейско ръководство, с участието на неевропейски членове на Коалицията и с предложената подкрепа на Съединените щати.

Ангажимент за подкрепа на Украйна за възстановяване на мира в случай на бъдеща въоръжена атака от страна на Русия:

Договорихме се да финализираме ангажиментите, определящи нашия подход за подпомагане на Украйна и възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдеща руска агресия. Тези ангажименти могат да включват използването на военни способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи и налагане на допълнителни санкции.

Ангажимент за задълбочаване на дългосрочното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна:

Договорихме се да продължим да развиваме и задълбочаваме взаимноизгодното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна, включително обучение, съвместно производство в отбранително-промишления комплекс (включително чрез съответните европейски инструменти) и сътрудничество в областта на разузнаването.

Страните се споразумяха също така да създадат координационна група САЩ-Украйна-Коалиция в оперативния щаб на Коалицията в Париж, се казва в документа.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мммммм

    17 40 Отговор
    На снимката
    ТРИМАТА ГЛУПАЦИ И глупачката.познайте коя е

    Коментиран от #6

    02:37 07.01.2026

  • 2 Нормално

    13 22 Отговор
    Важното е да се спре войната и агресора да бъде наказан.

    02:38 07.01.2026

  • 3 Мммммм

    12 8 Отговор
    На снимката
    ТРИМАТА ГЛУПАЦИ И глупачката.познайте коя е

    Коментиран от #4

    02:38 07.01.2026

  • 4 Ммммай...

    2 10 Отговор

    До коментар #3 от "Мммммм":

    ка ти.

    02:40 07.01.2026

  • 5 Пълни глупости

    17 5 Отговор
    Написани в някаква смехотворна декларация .. (Многонационални сили за Украйна, сформирани от вноски от държавите-членки на Коалицията, ще подпомогнат възстановяването на ВСУ и ще осигурят възпиране...)

    02:42 07.01.2026

  • 6 Ти ще сиГлупачката

    11 13 Отговор

    До коментар #1 от "Мммммм":

    копейкоМалоумна.

    02:46 07.01.2026

  • 7 Наркос

    13 5 Отговор
    Пак ли ? Нали подписаха вече в Будапеща 1994...в това се изисква първо са настъпи мир 😗 Нещата отиват към ядрена война

    Коментиран от #9

    02:46 07.01.2026

  • 8 Колко пари не разбрахме само

    14 5 Отговор
    Неадекватното премиерче в оставка дЖилезку смята на Украйна от данъците ни да подари? Последният път на 30 декември за новогодишни подаръци бяха около 35 милиона лева. Годишният бюджет на една средно голяма българска община. ..... Но така ни се пада щом гнусни продажни и зависими атлантици търпим да се гаврят с нас и с парите ни

    02:47 07.01.2026

  • 9 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Наркос":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    02:50 07.01.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 4 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    02:50 07.01.2026

  • 11 Няма такова нещо като

    16 4 Отговор
    "взаимноизгодното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна" ! Нон сенс е....

    02:51 07.01.2026

  • 12 оня с коня

    11 5 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    Коментиран от #16

    02:51 07.01.2026

  • 13 Малоумното премиерче дЖилезку е позор

    17 3 Отговор
    Това не само е колапс на държавата. Това е аутсорсинг на държавна дейност.... Това е чиста проба национално предателство и разпад на всякаква държавност

    02:54 07.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ви ебаМАЙКАТАбоклуци

    16 4 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    02:55 07.01.2026

  • 16 Като гледам , си ОНЯ дето е

    2 11 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    преял с рускиФекалии.

    02:55 07.01.2026

  • 17 Запомнете го ей младите!

    17 1 Отговор
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. И това е истината и по добре по рано да я разберете. Само Още време им трябва и ....
    Задължителна военна служба, откупуване ако не искате, 20-30 000евра, мобилизация, роби за завода за барути..... малко сметки от банките да ви изчезнат, някоя язовирна стена да се скъса, 3 евро мито за малка пратка да плащате, кубик вода 10 лева да ви стане и куп все много хубавички неща ...Още малко време им трябва ..Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет.

    02:56 07.01.2026

  • 18 Гражданка

    15 0 Отговор
    И безвмездно предоставяне на Украйна на $800 млд за. 10 г.
    България с колко милиарда ще участва - някой ще ни информира ли?

    02:56 07.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Относно "декларацията"

    14 0 Отговор
    Декларатора дЖилезку някой да го е опълномощил ? А? Да е имало решение на заседание на МС? Случайно да са качили стенограма от подобно заседание? Смешник нееещастен. Бюджетен кърлеж и бою-клук

    03:02 07.01.2026

  • 21 Точно за това

    12 1 Отговор
    Народа мрази атлантиците безплатно! Тази сган е вредна и престъпна

    03:04 07.01.2026

  • 22 Неадекватни политици

    8 0 Отговор
    Водят света в грешна и опасна посока. В настоящият момент правилният ход е експроприация на въоръженията и финансовата олигархия, разпускане на НАТО и ЕС като империалистически военни съюзи .... Всичко друго е разруха и смърт. Лишаване на младите от бъдеще и просперитет а вероятно и от право на живот

    03:05 07.01.2026

  • 23 нннн

    11 0 Отговор
    Оня с водопада подписал ли е декларацията. В качеството на хотелиер ли? Информирайте ни, де!

    03:06 07.01.2026

  • 24 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Това сие направо трагикомедия ,коалицията на наркозависимите излиза с декларация

    03:07 07.01.2026

  • 25 Тъпи малоумни същества

    7 0 Отговор
    И да припомня че в предишната декларацията на Европейския съвет за Украйна се похвали, че ЕС вече е предоставил 177,5 милиарда евро от 2022 г. насам и „се ангажира да посрещне неотложните финансови нужди на Украйна за 2026–2027 г., включително за нейните военни и отбранителни усилия“. Ще последват още стотици милиарди..... И се пита в задачата кое е новото в поредната малоумна декларация написана от някпе недоразумение с цел да се отчита дейност ?

    03:10 07.01.2026

  • 26 дЖилезку тъпото с водопада ....

    9 0 Отговор
    И да припомним позора на 2025... Колко неадекватен трябва да си верно а? Че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? .. И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    03:14 07.01.2026

  • 27 Тодоров

    6 1 Отговор
    Интересно, много желащи седнали да пият и си направили сметка без кръчмаря.

    Коментиран от #29

    03:15 07.01.2026

  • 28 Ква декларация бре ?

    4 1 Отговор
    Бюджет няма и заложени пари няма. Кухарката е в оставка и 1лев няма право да дава. Освен разбира се ако през ББР не ги извъртят по някакъв начин подлеците.

    03:23 07.01.2026

  • 29 Кръчмарят

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Тодоров":

    е зает -- яде бой в Покровск вече 4 години 🤣

    03:24 07.01.2026

  • 30 Перо

    6 0 Отговор
    Това си е осиновяване на Украйна за сметка на данъкоплатците от ЕС с не лимитирани средства за винаги, без тази държава да е член на НАТО и ЕС! Орбан е прав, че не отиде в Париж, а нашия плужек се е подписал да изпразва бюджета дългосрочно за корумпирания ционистки режим!

    03:29 07.01.2026

  • 31 Уса

    4 0 Отговор
    Незнам,как тези планове ще бъдат осъществени при все по-нарастващата омраза на САЩ към ЕС.Европейските народи също мразят своите лидери и недоволството нараства.Те сложиха Украйна пред интересите на своите граждани,като си измислят заплахи от Русия а всъщност тяхната цел по-дълго във власта и много крадене.Това се отразява негативно върху икономиките на страните на желаещите чиито народи са нежелаещи.Поредната подписана загуба на време

    03:32 07.01.2026

  • 32 МАРОДЕРСКАТА КОАЛИЦИЯ

    6 0 Отговор
    ИЗЛЕЗЕ ПОТЕДНАТА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ НА КОАЛАЦИЯТА НА САМОУБИЙЦИТЕ , ЗА ЗАБЪРСВАНЕ ЗААААДНИКА НА КЛОУНА !
    БЕЗОГЛЕДНО КРАДАТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЗА ПОДЪРЖАНЕ ЧУДОВИЩНАТА КОРУПЦИЯ В УКРАЙНА И УРСУЛАНСКАТА ВЪРХУШКА!!

    03:33 07.01.2026

  • 33 Перо

    3 0 Отговор
    До като Мунчо протака възлагането на мандатите, плужека в оставка ще подпише един куп вредни договори за държавата и ще направи още един хотел, покрай Украйна и енергоресурсите!

    04:00 07.01.2026

  • 34 незнайко

    0 0 Отговор
    Коалицията на желаещите допита ли се до Путин какво мисли по този въпрос ? Това което се случва в момента е игра на думи от страна на тази коалиция . Каква работа имат тези страни в Украйна ? Да смятаме ли вече, че Украйна ще си я делят тези ЖЕЛАЕЩИ ? Къде остана ДЕМОКРАЦИЯТА или тя беше временно приспиване на вниманието на народите от страна на КАПИТАЛИСТИТЕ ? Може би и ЕС е създаден с тази цел да приспи народите !!!

    04:11 07.01.2026

  • 35 Перо

    1 0 Отговор
    Путин видя, че може да фалира и източи ЕС, чрез тъпата неолиберална пасмина и ще се откаже от всякакви договори за мир, до падането на Украйна, което е добре за нас, защото това финансово и военно бреме няма никога да спре, ако Украйна не е победена държава и спре да съществува! Ще работим и плащаме на най-корумпирания режим в света, докато я има Украйна, за подръжка на бюджета, за финансови и военни помощи, за имигрантите по морето, за гаранции, после за възстановяване и парите ще са вечни, без да сме осъдени! Проблемът за нас е, че това ще се проточи с години и ни прави бедни!

    04:11 07.01.2026

