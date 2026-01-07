Излезе пълният текст на декларацията, подписана от "Коалицията на желаещите" в Париж

Във вторник, 6 януари, в Париж лидерите на „коалицията на желаещите“ - Украйна и Съединените щати, подписаха декларация „Надеждни гаранции за сигурност за траен и дълготраен мир в Украйна“.

Пълният текст беше публикуван на уебсайта на украинския президент Володимир Зеленски.

В нея се посочва, че осигуряването на суверенитет и траен мир в Украйна „трябва да стане неразделна част от мирното споразумение“ и всяко споразумение „трябва да бъде подкрепено от надеждни гаранции за сигурност за Украйна“.

Лидерите са готови да се ангажират и с гаранции, които ще бъдат активирани след прекратяването на огъня. Тези гаранции ще включват пет компонента:

Участие в механизма за наблюдение и проверка на прекратяването на огъня, предложен от Съединените щати:

Ще бъде създадена система за непрекъснат и надежден мониторинг на спазването на прекратяването на огъня, включително принос от членовете на „коалицията на желаещите“. Коалицията ще бъде представена в специална комисия, която ще бъде създадена, за да преразглежда всички нарушения, да определя отговорността и да установява коригиращи мерки.

Подкрепа за украинските въоръжени сили (ВСУ):

Коалицията се съгласи да продължи да предоставя на ВСУ критична дългосрочна военна помощ и оборудване за поддържане на устойчивата им бойна способност, тъй като те остават първата линия на отбрана и възпиране. Това ще включва, но не се ограничава до: дългосрочни отбранителни пакети; подкрепа за финансиране на закупуването на оръжие; продължаващо сътрудничество с Украйна по държавния бюджет за финансиране на ВСУ; достъп до отбранителни запаси за своевременно предоставяне на допълнителна помощ в случай на бъдещо въоръжено нападение; и практическа и техническа подкрепа за Украйна при изграждането на отбранителни укрепления.

Многонационални сили за Украйна, сформирани от вноски от държавите-членки на Коалицията, ще подпомогнат възстановяването на ВСУ и ще осигурят възпиране:

Беше проведено координирано военно планиране за подготовка на мерки за осигуряване на въздушна, морска и сухопътна сигурност, както и за възстановяване на ВСУ. Потвърдихме отново, че тези мерки трябва да бъдат стриктно прилагани по искане на Украйна, след като бъде постигнато надеждно прекратяване на военните действия. Тези елементи ще бъдат прилагани под европейско ръководство, с участието на неевропейски членове на Коалицията и с предложената подкрепа на Съединените щати.

Ангажимент за подкрепа на Украйна за възстановяване на мира в случай на бъдеща въоръжена атака от страна на Русия:

Договорихме се да финализираме ангажиментите, определящи нашия подход за подпомагане на Украйна и възстановяване на мира и сигурността в случай на бъдеща руска агресия. Тези ангажименти могат да включват използването на военни способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи и налагане на допълнителни санкции.

Ангажимент за задълбочаване на дългосрочното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна:

Договорихме се да продължим да развиваме и задълбочаваме взаимноизгодното сътрудничество в областта на отбраната с Украйна, включително обучение, съвместно производство в отбранително-промишления комплекс (включително чрез съответните европейски инструменти) и сътрудничество в областта на разузнаването.

Страните се споразумяха също така да създадат координационна група САЩ-Украйна-Коалиция в оперативния щаб на Коалицията в Париж, се казва в документа.