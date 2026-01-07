Тръмп: Ние ще продаваме венецуелския петрол, аз ще контролирам приходите в интерес на двата народа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелските власти ще прехвърлят до 50 милиона барела петрол на САЩ за продажба и той ще контролира приходите от тази сделка.
„Радвам се да обявя, че временните власти на Венецуела ще прехвърлят между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол на САЩ“, написа Тръмп в Truth Social.
„Този петрол ще се продава на пазарна стойност и аз, като президент на Съединените щати, ще контролирам тези пари, за да гарантирам, че ще се използва в полза на народа на Венецуела и Съединените щати! Наредих на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт незабавно да приложи този план“, добави Тръмп.
Той отбеляза, че петролът ще бъде доставен до американски пристанища.
Както американският вестник Politico съобщи по-рано, Вашингтон оказва натиск върху изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да спре доставките на петрол за страни, които Съединените щати считат за противници. Дейвид Игнатиус, колумнист по външна политика за „Вашингтон пост“, отбеляза в статия, че администрацията на САЩ е поискала от Каракас спешно да пренапише законите за производство на петрол в полза на американските компании. Според Игнатиус САЩ искат американските компании да имат „преференциален достъп“ до венецуелски петрол.
Ройтерс съобщи по-рано, че служители на администрацията на Вашингтон и венецуелските власти обсъждат възможността за увеличаване на износа на петрол от южноамериканската страна за Съединените щати.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
02:42 07.01.2026
2 ДОКИ
Коментиран от #6, #10
02:42 07.01.2026
3 Англосаксонското племе
До коментар #1 от "Сатана Z":И евреите от векове ограбват и избиват! Ако не направят война няма да просъществуват!
02:44 07.01.2026
4 Нонаме
02:44 07.01.2026
5 Никой няма да го търпи,
Мизерабъл…
02:45 07.01.2026
6 Нонаме
До коментар #2 от "ДОКИ":А знаеш ли какво са се договорили
02:46 07.01.2026
7 Данко Харсъзина
02:47 07.01.2026
8 Най вредната страна на света САЩ
Коментиран от #12, #28
02:47 07.01.2026
9 Ъъъъъъъъ
25/75..... 🤣
02:51 07.01.2026
10 Евгений Онанегин
До коментар #2 от "ДОКИ":Май П. ще лапа бафура и ще се прави на ударен.
02:55 07.01.2026
11 ...
Господи, спаси Америка!...
02:57 07.01.2026
12 Поплачи си
До коментар #8 от "Най вредната страна на света САЩ":кипейкоМалоумна.
Коментиран от #16
02:59 07.01.2026
13 нннн
Ще накарам комшията да използваме хубавата му жена в мой и негов интерес...
03:00 07.01.2026
14 Данко Харсъзина
03:00 07.01.2026
15 Данко Харсъзина
03:02 07.01.2026
16 Да те жаля ли
До коментар #12 от "Поплачи си":че си тъ пейка малоумна? 😄 Пък и се фали? Колко трябва да си тъпо, да се радваш, че някой краде? Нали утре ти тъпото ще си на пангар бе тъ пейко. Ади троли там и не се фали. че си евтино и тъпо. 😄
03:04 07.01.2026
17 Трпола реди минуси
03:11 07.01.2026
18 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
03:11 07.01.2026
19 Kaлпазанин
03:14 07.01.2026
20 Тоя е чисто луд!
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":По зле е от деменцията Байдън!
Коментиран от #21
03:14 07.01.2026
21 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Тоя е чисто луд!":Въобще не е луд. Така прави и услуга на другарчето си Путин. Китай ще трябва да купува от Русия, за да компенсира вноса от Венецуела.
03:20 07.01.2026
22 124
03:23 07.01.2026
23 Наркос
03:29 07.01.2026
24 Ще контролира дедовият.
03:31 07.01.2026
25 Глупак изтирясал. Бесен съм на
03:48 07.01.2026
26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ НАПРАВО ВСЕКИ НЕОБРАЗОВАН НЕГЪР ЩЕ ИМА ПО 5 БЕЗПЛАТНИ ПЛАЗМИ :)
03:54 07.01.2026
27 Глупак изтирясал, риж маймунащ изперкал
И остана само "притежание на картечница"..... дали мймуняка в бялата клетка не трябва да бъде осводетелстван?
03:55 07.01.2026
28 Критик
До коментар #8 от "Най вредната страна на света САЩ":Дончо иска само да съсипе Раша (и Путлер)
Който знае как се действа с пpace преди да се заколи ще разбере какво имам предвид.
04:00 07.01.2026
29 Озадачен
04:04 07.01.2026