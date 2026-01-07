Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ние ще продаваме венецуелския петрол, аз ще контролирам приходите в интерес на двата народа

Тръмп: Ние ще продаваме венецуелския петрол, аз ще контролирам приходите в интерес на двата народа

7 Януари, 2026 02:26, обновена 7 Януари, 2026 02:36 942 29

  • сащ-
  • венецуела-
  • тръмп-
  • петрол

Радвам се да обявя, че временните власти ще прехвърлят между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол на САЩ“, написа американският президент в Truth Social

Тръмп: Ние ще продаваме венецуелския петрол, аз ще контролирам приходите в интерес на двата народа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелските власти ще прехвърлят до 50 милиона барела петрол на САЩ за продажба и той ще контролира приходите от тази сделка.

„Радвам се да обявя, че временните власти на Венецуела ще прехвърлят между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол на САЩ“, написа Тръмп в Truth Social.

„Този ​​петрол ще се продава на пазарна стойност и аз, като президент на Съединените щати, ще контролирам тези пари, за да гарантирам, че ще се използва в полза на народа на Венецуела и Съединените щати! Наредих на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт незабавно да приложи този план“, добави Тръмп.

Той отбеляза, че петролът ще бъде доставен до американски пристанища.

Както американският вестник Politico съобщи по-рано, Вашингтон оказва натиск върху изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да спре доставките на петрол за страни, които Съединените щати считат за противници. Дейвид Игнатиус, колумнист по външна политика за „Вашингтон пост“, отбеляза в статия, че администрацията на САЩ е поискала от Каракас спешно да пренапише законите за производство на петрол в полза на американските компании. Според Игнатиус САЩ искат американските компании да имат „преференциален достъп“ до венецуелски петрол.

Ройтерс съобщи по-рано, че служители на администрацията на Вашингтон и венецуелските власти обсъждат възможността за увеличаване на износа на петрол от южноамериканската страна за Съединените щати.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    29 7 Отговор
    Бай Дончо от миротворец се превърна в обикновен крадец.Дори в собствената си партия се отвращават от него.

    Коментиран от #3

    02:42 07.01.2026

  • 2 ДОКИ

    13 10 Отговор
    Бай Дончо бърка нещо. Путин няма да го остви ненаказан.

    Коментиран от #6, #10

    02:42 07.01.2026

  • 3 Англосаксонското племе

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И евреите от векове ограбват и избиват! Ако не направят война няма да просъществуват!

    02:44 07.01.2026

  • 4 Нонаме

    4 6 Отговор
    Та да си дойдеме на думата…. 😂

    02:44 07.01.2026

  • 5 Никой няма да го търпи,

    6 8 Отговор
    ще го наритат и ще си плати за всичко.
    Мизерабъл…

    02:45 07.01.2026

  • 6 Нонаме

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "ДОКИ":

    А знаеш ли какво са се договорили

    02:46 07.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Бай Дончо е мъдър Ще купува евтин петрол от Венецуела.

    02:47 07.01.2026

  • 8 Най вредната страна на света САЩ

    19 34 Отговор
    губейки хегемония, стана пладнешки обирджия. А жалките лакеи Европа стоят и коленичат. Европа си заминава. А ние си унищожихме лева заради продажни глупаци и стадо блеещи на улицата. Глупак до глупак майно ле.

    Коментиран от #12, #28

    02:47 07.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъъ

    6 1 Отговор
    "....за да гарантирам, че ще се използва в полза на народа на Венецуела и Съединените щати! "

    25/75..... 🤣

    02:51 07.01.2026

  • 10 Евгений Онанегин

    6 8 Отговор

    До коментар #2 от "ДОКИ":

    Май П. ще лапа бафура и ще се прави на ударен.

    02:55 07.01.2026

  • 11 ...

    12 4 Отговор
    Тоя е невменяем.
    Господи, спаси Америка!...

    02:57 07.01.2026

  • 12 Поплачи си

    24 11 Отговор

    До коментар #8 от "Най вредната страна на света САЩ":

    кипейкоМалоумна.

    Коментиран от #16

    02:59 07.01.2026

  • 13 нннн

    16 8 Отговор
    То не било проблем с наркотиците, а проблем с петрола. Трябвало САЩ да владеят и използват венецуелския нефт в интерес на двата народа
    Ще накарам комшията да използваме хубавата му жена в мой и негов интерес...

    03:00 07.01.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Евтиния венецуелски петрол за Китай, заминава при бай Дончо в САЩ. Китайците ще трябва да купуват от Путин.

    03:00 07.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Бай Дончо е мега як. Вие ще ми давате петрола си а аз ще ви го платя когато реша, и ако въобще реша.

    03:02 07.01.2026

  • 16 Да те жаля ли

    9 9 Отговор

    До коментар #12 от "Поплачи си":

    че си тъ пейка малоумна? 😄 Пък и се фали? Колко трябва да си тъпо, да се радваш, че някой краде? Нали утре ти тъпото ще си на пангар бе тъ пейко. Ади троли там и не се фали. че си евтино и тъпо. 😄

    03:04 07.01.2026

  • 17 Трпола реди минуси

    5 6 Отговор
    Отде да знае, че показва колко е приост един трол и колко е жалък запада да опре до глупак да реди минуси, лъжи и тъпотия. После защо САЩ е боклук. На нас трола ни го каза. . Я по гоуема тъпотия и цигания не съм виждал. 😄

    03:11 07.01.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Бай Дончо е мега готин. Каза: ще ми дадете нефта, пък си бъдете комунисти колкото искате. Въобще не си играе на демокрация и тем подобни глупости.

    Коментиран от #20

    03:11 07.01.2026

  • 19 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    Светът се пренарежда ,чр з грабежи пак ,латиносите ги мислех за мъже

    03:14 07.01.2026

  • 20 Тоя е чисто луд!

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    По зле е от деменцията Байдън!

    Коментиран от #21

    03:14 07.01.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя е чисто луд!":

    Въобще не е луд. Така прави и услуга на другарчето си Путин. Китай ще трябва да купува от Русия, за да компенсира вноса от Венецуела.

    03:20 07.01.2026

  • 22 124

    3 4 Отговор
    Тази мутра ще си счупи главата

    03:23 07.01.2026

  • 23 Наркос

    2 2 Отговор
    Ако не започне война преди да свърши мандата отива в затвора...

    03:29 07.01.2026

  • 24 Ще контролира дедовият.

    3 2 Отговор
    Първо да го добие

    03:31 07.01.2026

  • 25 Глупак изтирясал. Бесен съм на

    3 0 Отговор
    Американските хибридни пееендели. А иначе: През годините американски служители многократно са отправяли обвинения в „наркотероризъм“ срещу Мадуро и други високопоставени венецуелски лидери. Те обаче никога не са представили съдебно проверени доказателства в подкрепа на твърденията си. Съобщава се, че американските прокурори са оттеглили твърденията в обвинителния си акт, че Мадуро е ръководил т. нар. „Картел де лос Солес“. Доклади за трафика на наркотици през годините от Службата на ООН по наркотиците и престъпността ( UNODC ) и Агенцията за борба с наркотиците на САЩ ( DEA ) показват, че Венецуела играе незначителна роля в световния трафик на наркотици.Мадуро е представляван от Бари Полак, който преди това защитаваше основателя на Wikileaks Джулиан Асанж

    03:48 07.01.2026

  • 26 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ВСИЧКО ЩЕ БЪДЕ ТОЛКОВА ХУБАВО
    ЧЕ НАПРАВО ВСЕКИ НЕОБРАЗОВАН НЕГЪР ЩЕ ИМА ПО 5 БЕЗПЛАТНИ ПЛАЗМИ :)

    03:54 07.01.2026

  • 27 Глупак изтирясал, риж маймунащ изперкал

    2 0 Отговор
    И сега след като Мадуро беше обвинен в „заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечница
    И остана само "притежание на картечница"..... дали мймуняка в бялата клетка не трябва да бъде осводетелстван?

    03:55 07.01.2026

  • 28 Критик

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Най вредната страна на света САЩ":

    Дончо иска само да съсипе Раша (и Путлер)

    Който знае как се действа с пpace преди да се заколи ще разбере какво имам предвид.

    04:00 07.01.2026

  • 29 Озадачен

    0 0 Отговор
    Тоя ще бъде първия милиардер, загрижен за интересите на два народа?!? Колкото и Путин е загрижен за интересите на руския народ!

    04:04 07.01.2026