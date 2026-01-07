Тръмп: Ние ще продаваме венецуелския петрол, аз ще контролирам приходите в интерес на двата народа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че венецуелските власти ще прехвърлят до 50 милиона барела петрол на САЩ за продажба и той ще контролира приходите от тази сделка.

„Радвам се да обявя, че временните власти на Венецуела ще прехвърлят между 30 и 50 милиона барела висококачествен, санкциониран петрол на САЩ“, написа Тръмп в Truth Social.

„Този ​​петрол ще се продава на пазарна стойност и аз, като президент на Съединените щати, ще контролирам тези пари, за да гарантирам, че ще се използва в полза на народа на Венецуела и Съединените щати! Наредих на министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт незабавно да приложи този план“, добави Тръмп.

Той отбеляза, че петролът ще бъде доставен до американски пристанища.

Както американският вестник Politico съобщи по-рано, Вашингтон оказва натиск върху изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да спре доставките на петрол за страни, които Съединените щати считат за противници. Дейвид Игнатиус, колумнист по външна политика за „Вашингтон пост“, отбеляза в статия, че администрацията на САЩ е поискала от Каракас спешно да пренапише законите за производство на петрол в полза на американските компании. Според Игнатиус САЩ искат американските компании да имат „преференциален достъп“ до венецуелски петрол.

Ройтерс съобщи по-рано, че служители на администрацията на Вашингтон и венецуелските власти обсъждат възможността за увеличаване на износа на петрол от южноамериканската страна за Съединените щати.