След прекратяването на огъня в Украйна, Великобритания и Франция планират да изградят военни бази там, обяви британският премиер Киър Стармър.

Във вторник, 6 януари, в Париж се проведе среща на „коалицията на желаещите“. След разговорите лидерите на коалицията подписаха декларация за гаранции за сигурност за Украйна.

„И така мога да кажа, че след прекратяването на огъня, Великобритания и Франция ще създадат военни центрове в цяла Украйна“, каза той.

Освен това, двете страни ще изградят сигурни съоръжения за съхранение на оръжия и военна техника в Украйна, уточни британският премиер.

Стармър обяви, че Великобритания, Франция и коалиционните партньори са се споразумели да участват в наблюдението и проверката на воденото от САЩ прекратяване на огъня. Освен това страните ще подкрепят дългосрочни доставки на оръжие за Украйна и ще работят за поемане на ангажименти за подкрепа на Украйна „в случай на бъдещо въоръжено нападение от страна на Русия“.

След прекратяването на огъня в Украйна, Германия може да разположи силите си „в съседна територия на НАТО“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

„Германия ще продължи да предоставя подкрепа – политическа, финансова и военна. Това може да означава например, че след прекратяването на огъня в Украйна ще имаме присъствие в съседния на НАТО регион“, каза той по време на пресконференция след среща на „коалицията на желаещите“ в Париж.

Мерц добави, че видът и обхватът на германското участие ще бъдат решени „от германското правителство и парламент, след като тези условия бъдат уточнени и изяснени“.

Москва се противопоставя на присъствието на чуждестранен контингент в съседната си страна. В същото време руските власти не са против западните гаранции за Украйна. „Ще уважим гаранциите за сигурност, които трябва да бъдат разработени както за Русия, така и за Украйна. Русия със сигурност ще изпълни тези споразумения“, заяви президентът Владимир Путин.

Ройтерс съобщи по-рано, че след като представители на Украйна, Европа и Съединените щати се споразумеят за подробностите, на руската страна ще бъде представен проект на гаранция за сигурност. Bloomberg подчерта, че европейските партньори на Киев ще поискат участието на Русия в преговорите за гаранции за сигурност за Украйна, след като дискусиите със Съединените щати по тази тема приключат.