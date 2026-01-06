Новини
Декларация! САЩ ще окажат подкрепа на бъдещи многонационални европейски сили в Украйна в случай на руска атака
Декларация! САЩ ще окажат подкрепа на бъдещи многонационални европейски сили в Украйна в случай на руска атака

6 Януари, 2026

"Коалицията на желаещите", съставена основно от европейските съюзници на Киев, се готви да потвърди, че бъдещите "многонационални мироопазващи сили в Украйна" ще се ползват от "американски ангажимент за подкрепа в случай на руска атака" след евентуално прекратяване на огъня, гласи проект на декларация от срещата на върха на коалицията в Париж, до който Франс прес получи достъп, пише БТА.

Лидерите на около 30 европейски страни, включително българският премиер в оставка Росен Желязков, както и на Канада, ще се срещнат този следобед в Елисейския дворец с американски пратеници и украинския президент Володимир Зеленски, за да уточнят своята визия за "гаранциите за сигурност", които да бъдат предоставени на Украйна в рамките на едно евентуално спиране на огъня с Русия.

Според същия текст те се готвят да се обявят за "готови" да предоставят на Украйна "политически и правно обвързващи гаранции, които ще бъдат активирани, когато влезе в сила прекратяване на огъня" с Русия. "Партньорите от коалицията и САЩ ще играят жизненоважна роля, в тясно сътрудничество, за предоставянето на тези гаранции за сигурност", гласи проектодекларацията.

Засега не е ясно дали американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще подпишат тази декларация, или само участниците в коалицията, в която САЩ не членуват официално.

В случай на прекратяване на огъня се предвижда евентуален "механизъм за проверка" да бъде "надзираван" от американците, с участие на членовете на коалицията, гласи текста на проектодекларацията, който все още може да претърпи незначителни промени, казаха дипломатически източници.


