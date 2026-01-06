Декларация! САЩ ще окажат подкрепа на бъдещи многонационални европейски сили в Украйна в случай на руска атака

"Коалицията на желаещите", съставена основно от европейските съюзници на Киев, се готви да потвърди, че бъдещите "многонационални мироопазващи сили в Украйна" ще се ползват от "американски ангажимент за подкрепа в случай на руска атака" след евентуално прекратяване на огъня, гласи проект на декларация от срещата на върха на коалицията в Париж, до който Франс прес получи достъп, пише БТА.
Лидерите на около 30 европейски страни, включително българският премиер в оставка Росен Желязков, както и на Канада, ще се срещнат този следобед в Елисейския дворец с американски пратеници и украинския президент Володимир Зеленски, за да уточнят своята визия за "гаранциите за сигурност", които да бъдат предоставени на Украйна в рамките на едно евентуално спиране на огъня с Русия.
Според същия текст те се готвят да се обявят за "готови" да предоставят на Украйна "политически и правно обвързващи гаранции, които ще бъдат активирани, когато влезе в сила прекратяване на огъня" с Русия. "Партньорите от коалицията и САЩ ще играят жизненоважна роля, в тясно сътрудничество, за предоставянето на тези гаранции за сигурност", гласи проектодекларацията.
Засега не е ясно дали американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще подпишат тази декларация, или само участниците в коалицията, в която САЩ не членуват официално.
В случай на прекратяване на огъня се предвижда евентуален "механизъм за проверка" да бъде "надзираван" от американците, с участие на членовете на коалицията, гласи текста на проектодекларацията, който все още може да претърпи незначителни промени, казаха дипломатически източници.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КРАВАРСКИ ПИНИЗИ
Коментиран от #10, #66
19:39 06.01.2026
2 Да,бе
Коментиран от #73, #93
19:40 06.01.2026
3 гургулоят
Коментиран от #14, #40
19:40 06.01.2026
4 Супер!
19:41 06.01.2026
5 си дзън
Коментиран от #17, #19, #24, #46, #55, #88
19:41 06.01.2026
7 Декларация
Коментиран от #53
19:41 06.01.2026
8 Западните политици
19:41 06.01.2026
9 дядото
Коментиран от #13
10 евродебилллл
До коментар #1 от "КРАВАРСКИ ПИНИЗИ":Да не забравим и близ-близ роваувово пони със скопен еднорогггг
19:41 06.01.2026
11 Хахаха
19:42 06.01.2026
12 мдаааа... военолюбци
Думи казани преди 50 години, които се сбъдват в наши дни
"Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, но фашизма ще нарича себе си "демокрация"...
Фидел Кастро, 1992
Коментиран от #32
19:42 06.01.2026
13 чисти сметки
До коментар #9 от "дядото":Май сме тръгнали към амеби, защото ФАЩ ще затрият света.
19:43 06.01.2026
14 си дзън
До коментар #3 от "гургулоят":Руската армия плажува в Лисабон от 4 години бе. Само Покровск и се опъва нещо...
19:43 06.01.2026
15 Подкрепа с какво?
Коментиран от #26
19:43 06.01.2026
16 гръмовержецът💥
19:43 06.01.2026
17 Дрън, дрън
До коментар #5 от "си дзън":колкото конфискуваха и предния. Пропуснаха го и даже им помахаха.
19:44 06.01.2026
18 ?????
Кво общо има заглавието с материала под него?
А редакцията?
Или важното е да напишете че човек е ухапал куче щото обратното не е интересно на никой.
19:44 06.01.2026
19 оня с питон.я
До коментар #5 от "си дзън":Американците да внимават щото и техния флот е сенчест. Да не започне да потъва изневиделица.
19:44 06.01.2026
20 ТРЪМП СЕ Е ПРЕВЪЗБУДИЛ
Коментиран от #23
19:45 06.01.2026
21 Московски алгоколик
19:47 06.01.2026
22 Това ли им е целта ?
19:48 06.01.2026
23 21ккт
До коментар #20 от "ТРЪМП СЕ Е ПРЕВЪЗБУДИЛ":То хубаво, ама на тези години с какво да се възбудиш? И меланиото, и тя не му пуска отдавна. Между другото, нещо да се е чуло за нея ---- нищо, все едно не съществува.
Коментиран от #64
24 Там е заровено кучето.
До коментар #5 от "си дзън":Щатите ще натискат петрола надолу докато Путин не извие на умряло от бункера.
19:48 06.01.2026
25 Данко Харсъзина
19:48 06.01.2026
До коментар #15 от "Подкрепа с какво?":Ти без пари ли искаш.
19:49 06.01.2026
27 Абе нека
Коментиран от #61
19:50 06.01.2026
28 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Идеята, че Венецуела ще залее пазара с петрол, е най-голямата лъжа, която се разпространява в момента.
Ирак:
- 2000 г. (преди войната/санкциите): 2,8 млн барела на ден
- 2003 г. (по време на войната): 1,2 млн барела на ден
- 2015 г.: 3,5 млн барела на ден
Отне почти десет години, за да се върне добивът на нивото преди войната,
и още 12 години, за да се удвои производството... въпреки огромните запаси на Ирак.
След войната се разпространи мнението, че Ирак ще достигне добив около 8 млн барела на ден до 2020 г.
Пренасяме се в 2025 г. и Ирак добива приблизително половината от този обем,
въпреки разходи в размер на 220 милиарда щатски долара.
Либия пое по подобен път:
- 2010 г. (пик преди войната): 1,7 млн барела на ден
- Текущ добив: около 1,3 млн барела на ден
След 15 години Либия все още не е достигнала нивото на добив преди войната.
Коментиран от #36, #37
19:50 06.01.2026
30 ?????
19:50 06.01.2026
31 Ами
По-скоро ще оскубят каквото могат от тях и просто ще ги зарежат.
19:51 06.01.2026
32 124
До коментар #12 от "мдаааа... военолюбци":Колко копейки ти платиха за тая простотия която си написал?
19:52 06.01.2026
33 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #41, #45, #48
19:52 06.01.2026
34 Бухат ни някаква райска газ у СУ
19:53 06.01.2026
35 хихихи4
До коментар #24 от "Там е заровено кучето.":Преди това, на лудия тръмп, ще му почернее перчема.
19:53 06.01.2026
36 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #28 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Появяват ти се руски фейкове.
19:53 06.01.2026
37 Сатана Z
До коментар #28 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Това с петрола може да стане чак след 7-8 години.Евентуално.През 70те години Венецуела е добивала по 3 000 000 барела на ден.Сега преки сили увеличи на 240 000 барела на ден.
Паста ,която се пада на търговията в световен мащаб на Венецуела е 0.8%,което няма да окаже кой знае какво значение.
19:54 06.01.2026
38 стоян георгиев- стъки
Коментиран от #44
19:56 06.01.2026
39 Дон Дони
19:56 06.01.2026
40 хаха 😂
До коментар #3 от "гургулоят":пабедителят Пуся, както винаги се е снишил, и скрил дълбоко в бункера, докато отмине бурята, че като нищо ще го отвеят и него 😂
19:57 06.01.2026
41 Ами
До коментар #33 от "Безспорен факт":Още един който не чел доктрината на САЩ и не е чул
че интересите на САЩ са в западното полукълбо :)
19:57 06.01.2026
42 Мирен гражданин
19:57 06.01.2026
43 604
Коментиран от #47
19:58 06.01.2026
44 Ко стаа бе руски боклуци?
До коментар #38 от "стоян георгиев- стъки":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
Коментиран от #49, #50
19:59 06.01.2026
45 село мое , 🐮
До коментар #33 от "Безспорен факт":Тия тъпни си ги запази само за себе си ! Не ги драскай по сайтовете , че вече и най-малките в селото ти се смеят .🤣
Коментиран от #58
19:59 06.01.2026
46 си дрън-дрън
До коментар #5 от "си дзън":Да ти обясня, какво сторед психопатите и медиите им означава "сенчест флот": означава кораби които са застраховани в компании различни от британската Лойд!
След приключване на войната в Украйна и САЩ изградят отношенията си с Русия, американски застрахователни компании ще се натискат да застраховат руския флот, което си е сладък бизнес, а британците ще гризнат дървото.
Коментиран от #54, #59
20:02 06.01.2026
47 ....
До коментар #43 от "604":Това пък за ядрената война откъде го измисли, войната ще си е конвеционална. Да не би след като се включи Северна Корея във войната да е станала ядрена. Не. Какъв е проблемът на територията на Украйна да има натовски войски. Никакъв.
20:02 06.01.2026
48 Цомчо Плюнката
До коментар #33 от "Безспорен факт":Руснаците са неможачи.Ако има световно първенство по неможене то те няма да могат да отидат на него.
Коментиран от #56
20:03 06.01.2026
49 Тачо Пармака
До коментар #44 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Сокай бибека сладко и не философствай,всяка капка е ценна !
20:03 06.01.2026
50 Димяща ушанка
До коментар #44 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Утре влизам в Киев !!!
20:03 06.01.2026
51 Др.Тодор Живков 🇧🇬
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #71
20:04 06.01.2026
52 Младите ще ви сготвят с картофи
Коментиран от #68
20:05 06.01.2026
53 Европеец
До коментар #7 от "Декларация":Абсолютно прав си..... Западащите авно не знаят що е(нероден Петко).....
20:06 06.01.2026
54 Ще ще ще ЩЕ
До коментар #46 от "си дрън-дрън":Ще ще ще ЩЕ
20:06 06.01.2026
55 ганев
До коментар #5 от "си дзън":ТЕ ВЕЧЕ ТИ КОНФИСКУВАХА....ОСТАТЪКА ТИ..ОТ .......АБЕ ЯСНО
20:06 06.01.2026
56 Град Козлодуй
До коментар #48 от "Цомчо Плюнката":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
20:07 06.01.2026
57 Абе пак плява
20:07 06.01.2026
58 Благодарим ти за
До коментар #45 от "село мое , 🐮":Селското мнение.
Коментиран от #63
20:08 06.01.2026
59 Ами
До коментар #46 от "си дрън-дрън":Британия си има по-големи проблеми.
Техите компании губят позиции дори в бившите им колони.
Да не говорим за вътрешните и проблеми.
20:09 06.01.2026
60 Точен
Коментиран от #70
20:11 06.01.2026
61 Разбира се, че САЩ ще се съгласят
До коментар #27 от "Абе нека":да се включат в защитата на Украйна след подписване на мира, но само ако Русия я нападне НЕПРЕДИЗВИКАНО!
Иначе- кой каквото си е надробил, да си го сърба сам!
Същото се отнася и за балтийските тигри, и другите Желаещи!
20:12 06.01.2026
62 Елементарно Уотсън !
Всички ,тежки санкции са предимно от американците( Лукойл и Роснефт ), те притискат Китай и Индия да не купува руски петрол ,те дават оръжия за Украйна на НАТО , те ще влияят най-много и на пазара за петрол с този от Венецуела . Всеки който се заблуждава ,че Тръмп е против Европа и Украйна е много далече от истината .
Четете "Изкуството на войната " от Сун Дзъ!
Коментиран от #84
20:13 06.01.2026
63 овч, 🐑
До коментар #58 от "Благодарим ти за":Наглеждай 🐽и наблягай на джумерките ! Писането не е за твоята глава ! !
20:13 06.01.2026
64 Европеец
До коментар #23 от "21ккт":Прав си... Дончо обикаля около красивата смугла жена на вицето си и чупи прозорци за да влезе.....
20:15 06.01.2026
65 Дон Дони
Коментиран от #75
20:15 06.01.2026
66 Ще има и още
До коментар #1 от "КРАВАРСКИ ПИНИЗИ":Тя тяхната "подкрепа" се видя - минералите на Украйна, Гренландия, неизгодни митни сборове за ЕС.....в какво ли още ще се огледат ?
С такива съюзници, с такава "подкрепа", врагове не ни трябват....
20:16 06.01.2026
67 Ватманяк
20:16 06.01.2026
68 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #52 от "Младите ще ви сготвят с картофи":Споко блатен мръсол, ще се погрижим блатните подлоги да приключат курса веднъж завинаги, това е сигурното!
Коментиран от #69, #74, #76
20:18 06.01.2026
69 Демократ
До коментар #68 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
20:19 06.01.2026
70 бебето
До коментар #60 от "Точен":Кръчмарят фалита кръчмата и е у бункера.
Коментиран от #80, #95
20:21 06.01.2026
71 Ами
До коментар #51 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Освен зенитно-ракетни комплекси, някак си безсилни във Венецуела
се оказаха и огнестрелните оръжия на венецуелската армия.
Още по-странно изглеждаше и кацането на три американски хеликоптера
във венецуелска военна база ... Но всички сме гледали Рамбо.
И все пак мисля, че кацането на Луната все още държи първото място :)
20:24 06.01.2026
72 "Коалицията на желаещите"
20:26 06.01.2026
74 Стягай партенките паткан
До коментар #68 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":Лъскай налчетата и катарамата, заголваш кратуната и на подскоци към военното окръжие щото очевидно няма как 20-30 000 евра да имаш, че да се откупиш за 1 година. Или теглиш кредит ама трябва после да го връщаш и 8 см да ти разхлабят отверстията
20:32 06.01.2026
75 Ха ха ха ха
До коментар #65 от "Дон Дони":80 жертви ли са. Путин само в НОРД-ОСТ уби двойно повече цивилни.
20:33 06.01.2026
77 Тея дето днес газиха във
20:36 06.01.2026
78 редник дЖилезку и редник ГЕЙргиев
20:39 06.01.2026
79 Никакви
20:43 06.01.2026
81 Георгиев
20:51 06.01.2026
82 ЩЕ ГИ ПОДКРЕПЯТ
20:51 06.01.2026
83 !!!?
20:51 06.01.2026
84 Фьолкишер Беобахтер
До коментар #62 от "Елементарно Уотсън !":Подлите американци така излъгаха кайзера и фюрера през двете световни войни. До последно кълняха Раша, а после заедно с Раша ни тричаха.
20:54 06.01.2026
85 Факти
Коментиран от #90
20:54 06.01.2026
86 я се скрийте бе
20:55 06.01.2026
88 Цък
До коментар #5 от "си дзън":Тъпи ивро- пе-дали поне четите вашата преса. Краварите преследваха един руски танкер и след като бяха предупредени се изгубиха в морската шир
21:00 06.01.2026
90 Фьолкишер Беобахтер
До коментар #85 от "Факти":В Украйна няма петрол и само мало умни евро пудели харчат там народна пара. Каспийския нефт е на Азербайджан, а сибирския далече. Украйна е едно недоносче което бавно и мъчително умира.
21:04 06.01.2026
91 гробар
21:05 06.01.2026
92 До декларацията
Въпросът е риторичен и отговора е: Защото не можете!
Но това не е интересно. Най-интересното е, че ако ей сега Путин ако реши да се разходи из Брюксел - никой няма да го пипне с пръст, въпреки европейските разпоредби за арест.
Ето това е самата истина и може да лаете колкото си искате, но сте напълно безсилни!
То времето го доказа. Вземайте си поуки, скъпи са но са ценни!
21:05 06.01.2026
93 Даже
До коментар #2 от "Да,бе":САЩ са най-зловредното подобие на държава на планетата, след Израел разбира се.
21:06 06.01.2026
94 Гражданин
21:08 06.01.2026
95 пиночет
До коментар #70 от "бебето":Може и да не го разберете защото никога не сте го пробвали , Но винаги съм обичал бебета да мии смммчатт х ...я .Веднъж като пробвате няма отказване ,като наркотик е пристращяващо .....
21:10 06.01.2026