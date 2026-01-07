Новини
Свят »
САЩ »
The Times посочи четири начина за анексиране на Гренландия от САЩ

The Times посочи четири начина за анексиране на Гренландия от САЩ

7 Януари, 2026 02:37, обновена 7 Януари, 2026 02:43 763 9

  • гренландия-
  • сащ-
  • анексиране

Сред тях са нахлуване и окупацията на ледения остров

The Times посочи четири начина за анексиране на Гренландия от САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на Тръмп може да постигне анексирането на Гренландия по четири начина, пише британския вестник The Times.

Както посочва вестникът, първият вариант включва нахлуване и окупация на острова.

Вторият вариант е принудаТръмп би могъл да предложи да закупи Гренландия от Дания и да обещае на местното население големи инвестиции в икономиката на острова.

Таймс посочва Споразумението за свободна асоциация като трети възможен сценарий.

В момента Съединените щати имат подобни споразумения с малки държави от Тихия океан – Микронезия, Маршаловите острови и Палау. Според споразуменията Съединените щати гарантират финансова подкрепа на тези страни, а те от своя страна делегират въпросите на отбраната на Вашингтон, като същевременно запазват вътрешното си самоуправление.

Четвърти вариант е да се запази статутът на Гренландия като датска територия, като едновременно с това се увеличи военното присъствие на САЩ на острова, сключат се търговски сделки с американски компании за проучване на минерали и се назначат американски служители за съветници на членовете на местното правителство.

Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност в анексирането ѝ, заплашвайки Копенхаген с търговски тарифи, ако откаже. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо няма да окупира Тръмп

    4 0 Отговор
    Всичко ще приключи със сделка, САЩ да върши каквото си иска на острова и разполага бази, без да плаща почти нищо. И датчани и европейци ще се радват, че са минали тънко и спечелили.

    02:54 07.01.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Демокрация чр з грабеж ,къде отиде този свят

    03:09 07.01.2026

  • 3 Абе

    2 0 Отговор
    Добре, че поне Китай не прави глупости

    03:09 07.01.2026

  • 4 нннн

    2 0 Отговор
    Като има желание(американско), начини ще се намерят, и много повече от 4.

    03:12 07.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ГРЕНЛАНДИЯ Е ПРЕДИ ВСИЧКО РИБНИ ЗАПАСИ И МИНЕРАЛИ :))
    .......
    ТАМ Е КЛЮЧА ЗА БАРАКАТА :)
    ......
    НЯМА ТАМ КИТАЙСКА ИЛИ РУСКА БАРАКИ :)

    03:37 07.01.2026

  • 6 Уса

    1 1 Отговор
    Нахлуване и окупация е най-доброто за двуклетъчните с по една клетка в тялото и мозъка,така американците наричат лидерите на ЕС

    03:42 07.01.2026

  • 7 Тука ще…

    0 1 Отговор
    100% ще хванат средният… 😂😂😂🙈

    03:44 07.01.2026

  • 8 Пети начин

    1 0 Отговор
    Да организират майдан

    03:51 07.01.2026

  • 9 Всичкото това са финтове

    0 1 Отговор
    Тип пунта мара...Гренландия, Лапландия Иран ала бала.. Накрая изненадващо ще измъкне джуджето от бункера само по бели... токчета

    03:55 07.01.2026