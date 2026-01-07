The Times посочи четири начина за анексиране на Гренландия от САЩ

Администрацията на Тръмп може да постигне анексирането на Гренландия по четири начина, пише британския вестник The Times.
Както посочва вестникът, първият вариант включва нахлуване и окупация на острова.
Вторият вариант е принуда – Тръмп би могъл да предложи да закупи Гренландия от Дания и да обещае на местното население големи инвестиции в икономиката на острова.
Таймс посочва Споразумението за свободна асоциация като трети възможен сценарий.
В момента Съединените щати имат подобни споразумения с малки държави от Тихия океан – Микронезия, Маршаловите острови и Палау. Според споразуменията Съединените щати гарантират финансова подкрепа на тези страни, а те от своя страна делегират въпросите на отбраната на Вашингтон, като същевременно запазват вътрешното си самоуправление.
Четвърти вариант е да се запази статутът на Гренландия като датска територия, като едновременно с това се увеличи военното присъствие на САЩ на острова, сключат се търговски сделки с американски компании за проучване на минерали и се назначат американски служители за съветници на членовете на местното правителство.
Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност в анексирането ѝ, заплашвайки Копенхаген с търговски тарифи, ако откаже. Датският премиер Мете Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.
Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.
