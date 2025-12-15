Американски военен самолет застраши пътнически полет над Карибите

Самолет на JetBlue, изпълняващ полет от Кюрасао към Ню Йорк, бе принуден да спре изкачването си, за да избегне сблъсък с американски военен самолет-цистерна, съобщава Си Би Ес, позовавайки се на записи от комуникацията между пилота и ръководството на въздушното движение, предава News.bg.

Инцидентът засегна полет 1112 на JetBlue, излетял от карибската държава Кюрасао и насочен към летище "Джон Ф. Кенеди". Пилотът съобщава, че военният самолет на ВВС на САЩ е пресякъл траекторията на гражданския полет, което е наложило незабавно прекъсване на изкачването.

"Едва не се сблъскахме във въздуха. Те минаха направо през нашия път… без включен транспондер", заявява пилотът, като описва ситуацията като "възмутителна". Според него разстоянието между двата самолета е било между два и пет мили, като военният самолет след това се е насочил към венецуелското въздушно пространство.

Точната дистанция не може да бъде потвърдена, тъй като военният самолет е летял с изключен транспондер, който предоставя информация за височината и позицията на въздухоплавателните средства на авиодиспечерите, според данни на Flightradar24 и пилота.

От JetBlue съобщиха, че инцидентът е докладван на федералните власти. "Екипажите ни са обучени да реагират адекватно при различни ситуации, и оценяваме бързите действия на нашия екипаж, който своевременно информира ръководството", заяви говорителят на авиокомпанията Дерек Домбровски.

Военновъздушните сили на САЩ потвърдиха, че са запознати със случая и провеждат проверка. "Нашите екипажи са висококвалифицирани професионалисти, които действат според процедурите и изискванията за въздушно пространство. Безопасността остава наш основен приоритет", заяви говорител на ВВС.

Инцидентът се случва на фона на засилената американска военна активност в Карибския регион, свързана с операции срещу наркотрафика, както и на фона на напрежението около Венецуела. Миналия месец Федералната авиационна администрация на САЩ предупреди авиокомпаниите да проявяват повишено внимание при полети във и около венецуелското въздушно пространство.

В записа от комуникацията с авиодиспечерите се чува и реакцията на ръководителя на полетите: "Ситуацията с неидентифицирани самолети във въздушното пространство напоследък е възмутителна."