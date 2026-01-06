Новини
Опозиция! Призивите за импийчмънт на Доналд Тръмп набират скорост

6 Януари, 2026

Някои законодатели от Демократската партия, заедно с видни фигури в политическото пространство, изискват да бъдат предприети действия

Опозиция! Призивите за импийчмънт на Доналд Тръмп набират скорост - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп обяви операцията си във Венецуела за победа, като похвали "зрелищната атака", която доведе до успешното залавяне на сваления президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Въпреки това, докато администрацията на Тръмп празнува това, което счита за победа, други изразиха сериозна загриженост относно начина, по който САЩ проведеха атаката си, пише Time, цитиран от Фокус.

Във вторник Организацията на обединените нации заяви, че действията на САЩ са направили "всички държави по света по-несигурни". Това следва значителна критика и предпазливост от страна на световните лидери по отношение на операцията във Венецуела. Освен това, след съботната акция в Каракас, Тръмп заплаши, че САЩ може да предприеме интервенции и в други части на света, което предизвика допълнителна загриженост и неодобрение.

В САЩ призивите за импийчмънт на президента набират скорост, като някои законодатели от Демократската партия, заедно с видни фигури в политическото пространство, изискват да бъдат предприети действия.

В понеделник представителката на Мериленд Април МакКлейн Делейни призова Демократичния комитет да "разгледа незабавно процедура за импийчмънт“ срещу Тръмп в отговор на военната му акция във Венецуела.

"През уикенда видяхме как президентът – без разрешение или одобрение от Конгреса, както изисква нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и изрази намерението си да "управлява“ страната“, заявява Делейни, която критикува своите колеги републиканци, обвинявайки ги, че "позволяват на Тръмп да нарушава върховенството на закона“.


  • 1 Пич

    23 8 Отговор
    Хайде да дръпна завесата още малко , за да улесня тези които ми следят размислите , и после пишат напоителни статии. Вече стоплиха за Китай , Иран и .......и вече анализи правят , ама..... нищо не са стоплили. Голямата битка не е това !!! Голямата битка ще бъде в САЩ !!! Дончо само временно е спрчелил Америка. Шефа на Демоните вече го овика за безобразията с Мадуро , но никой не забеляза , унесени да "нападат" Иран и Гренландия. Да , ама...... ЕС е на демократите! Това е техният проект. Който бай Дончо се кани да ликвидира. А демократите печелят милиарди от това - ковиди , оръжия и пари за Украйна , лаборатории и.......!!! Тръмп ще получи страхотен вътрешен удар , не бих се учудл отново да пробват и физическо отстраняване !!! Той също знае че ще има тъмна война , и затова прави щуротии с които да спечели обществото на своя страна !!! Мадуро , Иран и подобни ще му вдигнат рейтинга в небесата , и ще може да си довърши мандата на спокойствие , като същевременно осигурява големи печалби за себе си , и тези които са зад неговият гръб !!! И за да спечели , няма да се поколебае да разтури НАТО като окупира Гренландия !!! Примерно.....

    Коментиран от #6, #7, #18, #38, #43

    20:08 06.01.2026

  • 2 гост

    33 2 Отговор
    Тръмп изпушва с много бързи темпове! Вече се счита за божи пратеник и съдник на земята, а всеки, който се се считал за богоизбран има трагичен край.

    20:09 06.01.2026

  • 3 Просто го елиминирайте физически

    18 3 Отговор
    Щото ше пречи дорде е жив

    20:11 06.01.2026

  • 4 Гошо

    7 12 Отговор
    Супер! ..И ще си изберем Байдън!....и ще има пари за златни кенефи, за оръжие, за бело....Супер!!!

    20:11 06.01.2026

  • 5 Ачо

    24 1 Отговор
    Говори се, че бил откачен.

    20:12 06.01.2026

  • 6 Шопо

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    НАТО може ли да съществува без САЩ ?
    ЕС може ли да съществува без НАТО ?
    Ами ако и Турция излезе от НАТО ..........

    Коментиран от #15

    20:13 06.01.2026

  • 7 Юнг

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Имаш всички показатели за недоизлекуван Даун.

    Коментиран от #19

    20:15 06.01.2026

  • 8 Импийчмънт агент Краснов

    5 3 Отговор
    Путин неофициално е предложил на Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат Русия да прекрати подкрепата си за Венецуела, ако Съединените щати направят същото по отношение на Украйна, пише испанското издание Ел Периодико.

    Това е била една от първите необичайни оферти, отправени от Кремъл, появили се с идването в Белия дом на президент, описван като „транзакционен“ и „неконвенционален“.

    Фиона Хил, съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Доналд Тръмп, заяви в показанията си от ноември 2019 г., дадени в рамките на разследването за импийчмънта срещу Тръмп, че руски представители още тогава са предложили на Вашингтон „странна“ размяна: прекратяване на подкрепата за режима на Николас Мадуро срещу отказ от американска подкрепа за Украйна. Независимо какво точно се е случвало зад кулисите в дните преди американската операция във Венецуела между администрацията на Тръмп и представители на руската държава, подобен подход крие сериозни рискове за сигурността на Европа и дори на Азия. Той засилва усещането, че двамата президенти споделят виждане за свят, разделен на зони на влияние.

    „В този етап руснаците изпращаха послание, че се стремят към много странна размяна между Венецуела и Украйна. Вие имате своята доктрина на Монро и искате да ни изтласкате от вашия заден двор. Ние обаче имаме своя версия на това - вие сте в нашия заден двор в Украйна“, заяви Хил. Тя подчерта още, че подобни предложения не са били известни нито н

    Коментиран от #9

    20:16 06.01.2026

  • 9 Испанското издание пише

    5 7 Отговор

    До коментар #8 от "Импийчмънт агент Краснов":

    Че Путин е казал на Тръмп че използва рускоговорящите като повод да си присвои Донбас за да може с неговия кръг олигарси да разработва природните ресурси там

    Коментиран от #11, #23

    20:18 06.01.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор
    Бай Дончо мести.

    Коментиран от #21

    20:18 06.01.2026

  • 11 Значи изби 2 милиона раши

    5 10 Отговор

    До коментар #9 от "Испанското издание пише":

    Прогони всички рускоговорящи от Източна Украйна за да може да краде заедно с олигарсите...а обикновените раши да измират

    20:19 06.01.2026

  • 12 Дон Дони

    7 4 Отговор
    Дано! И ако може с гражданска война, дано! Само ако там стане нещо и еврейчето ще го очукат!

    20:19 06.01.2026

  • 13 Ханко Брат

    22 4 Отговор
    Не Импийчмънт а направо преврат и на бесилото за лудия нов Хитлер. Не че подкрепям диктатора Мъдуро заради който Венецуела е в голяма криза и венецуелския народ гладува но този самозабравил се фашист Тръмп трябва да бъде линчуван публично. Дори Кремълското джудже лъже маже "специална операция" гледа да залъже хората по света тоя направо си го казва. "Аз съм силен искам петролът на Венецуела, искам Гренландия".. Тръмп е опасен за Планетата американците да се вземат в ръце и да го отстранят даже Путин е по симпатичен от него.

    Коментиран от #27, #33

    20:20 06.01.2026

  • 14 Георгиев

    9 3 Отговор
    Има резон в искането. Мотивите в едно изречение са сериозни. То и тук всички партии се прегърнаха и нарушиха конституцията и какво от това? Правото на по силния, казват.

    20:20 06.01.2026

  • 15 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Ами помисли де ! В предишен коментар дадох жокер - НАТО е САЩ !!!

    20:22 06.01.2026

  • 16 Българин....

    13 3 Отговор
    Мчи той добичето чисто луд! Сега ще го погнат за среднощните веселинки с епстайн..бая момиченца са изгорели!

    20:22 06.01.2026

  • 18 Zaхарова

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Брау бе гуведо!Как само се сети!200 рубли отгоре!

    Коментиран от #24

    20:25 06.01.2026

  • 19 Някоя си

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Юнг":

    Всички се сещаме коя сте, и че трудно преживявате отказа му! Не сте толкова анонимна.

    20:25 06.01.2026

  • 20 Яд ги е, че Тръмп предотврати войната

    3 6 Отговор
    с хитър трик, която толкова желаеха и подготвяха.
    А и още не са му простили, че ги преметна и за мечтаната им война с Иран.

    20:26 06.01.2026

  • 21 минувач 🚗

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Мести , ама няма какво ....Отдавна това , което е местил преди години е излязло от употреба . Питай Мелания , тя знае най-добре за това .

    20:26 06.01.2026

  • 22 всъщност

    9 4 Отговор
    Тръмп изобщо не е луд и това, което прави, е единственото възможно за спасението на САЩ. И той го знае, и го прави с цената на това да бъде обявен за ненормален, диктатор, гангстер и т.н. Истината е, че САЩ са датънали в дългове, които не могат да обслужват. Брикс пусна новата дигитална валута Юнит, която е гарантирана със злато, и която ще замени долара при плащането на петролните доставки. Това означава огромен срив на долара в напълно обозримо бъдеще. САЩ се тресе и от вътрешни политически, икономически и социални проблеми. Това налага нестандарнти и дори брутални действия по агресивно превземане на чуждите ресурси. Пред същите драматични проблеми е изправен и ЕС. Световният ред се разпада като къща от карти и никой не може да предвиди с абсолютна точност какво ще се случи в следващите дни. Затягайте коланите, ще има много турбуленции, това поне е абсолютно сигурно. Бог да пази България!

    20:28 06.01.2026

  • 23 Испанското "издание" по-добре

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Испанското издание пише":

    да се пообразова че СВО не започна за територии, дори имаше подписано Истанбулско

    20:29 06.01.2026

  • 25 Тодор

    7 2 Отговор
    Така ще бъде докато САЩ превземат Гренландия, ЕС ще излиза с едни декларации и толкова.
    След Венецуела Божидар Божанов заяви, че трябва да има европейска армия. Отново поредното му неадекватно изказване. Европейска армия има смисъл само и единствено ако има лидери в ЕС които не са страхливи, подмазвачи, които могат единствено да лижат перчема на рижия американец. А то няма такива лидери, съответно и европейска армия няма за какво да има.
    Дори без европейска армия сега има "коалиция на желаещите", тази коалиция ако й стиска може да сложи в Гренландия всяка държава по 1000 войника, 20 ПВО системи, 10 военни кораба, които да обикалят острова и Тръмп няма да направи нищо.
    Тръмп е страхлив, той напада само там където няма да има отпор, справка:
    -бомбандира Иран, едва след като Израел им извади от строя ПВО и беше сигурен че американски самолет няма да е свален
    -отвлече Мадуро, след като ЦРУ подкупи венецуелските военни и знаеше че няма да има отпор
    -когато бомбандира хутите обаче и те почнаха да стрелят с ракети по американските кораби го достраша да не потъне някой кораб и американците да го обвинят и се оттегли
    -така че ако има превенция в Гренландия нищо няма да направи

    20:31 06.01.2026

  • 26 Хеми значи бензин

    5 7 Отговор
    Тръмп е основен враг на демократите които имат огромен бизнес с наркотици

    Коментиран от #30

    20:32 06.01.2026

  • 27 да бе, да

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ханко Брат":

    Венецуелският народ гладува заради продължаващите повече от две десетилетия икономически и търговски санкции от САЩ и ЕС. Магьосник да стане президент на Венецуела, не може да подобри състоянието на този народ. Между другото именно Мадуро отдели една значителна част от постъпленията от продажбата на петрол за подпомагане на бедните. С идването на американските петролни компании, бедните ще го д.хат...

    Коментиран от #31

    20:32 06.01.2026

  • 29 ЕГАТИ

    10 1 Отговор
    ЦИРКАДЖИЯ Е ТОЗИ РИЖА.

    20:35 06.01.2026

  • 30 А не ти ли минава през ума

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Хеми значи бензин":

    Че заради този ол1гофрен може да си отиде светът?

    Коментиран от #35

    20:35 06.01.2026

  • 31 Ханко Брат

    2 4 Отговор

    До коментар #27 от "да бе, да":

    Абе не ми хвали Мъдуро. Той измисли "диетата на Мъдуро". Подигра се с Венецуелският народ. От 28 милиона Венецуела днес е 20 милиона. Един шофьор с основно образование не може да управлява държава. Няма как да е социалист/комунист/боливарец и да се движи с частен самолет и да живее в лукс. Загуби изборите но не ги призна. Мудуро е диктатор който мисли за своят охолен живот. Но това не дава правото на някоя друга държава да отвлича президент на друга държава докато спи с жена си. Това е тероризъм. Тръмп, Путин, Ердоган, Аятолаха на Иран, Нетаняху, Мъдуро трябва да бъдат качени на една совалка на НАСА и да бъдат изстреляни към Марс.

    20:37 06.01.2026

  • 32 Тракиец🇺🇦

    6 3 Отговор
    Крайно време е оранжевия бо.клук ционист чи.фу.тин да понесе отговорност за тероризма и престъпленията си

    Коментиран от #40

    20:38 06.01.2026

  • 33 Смешник

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ханко Брат":

    Путин си е направо пич пред него

    20:39 06.01.2026

  • 34 вен серемос

    3 1 Отговор
    Предстои ликвидиране на СОЩ/съединени овчарски щати/наркомански щати/ сектански щати.Този път окончателно ще бъде ликвидиран Тромпета, Аштън Кушнер от сектата Свидетели на Йехова, Чифутландия с НетаняхуСлед 260 войни причинени от Наркоманските щати-Корея, Виетнам, Афганитан, Либия, Сирия,цялата извратена ,наркоманска пасмина-тъпите американци.Ще бъде ликвидирана и Чифутландия и Нетаняху-убийци на невинни палестинци.Цяла Латинска Америка, Брикс, Китай, Русия, Иран ще ликвидират ,наркоманските щати и Чифутландия!!!Русия ще изчака и ще удари първо ОКРАИНА/ще я довърши/ и после СОЩ/овчарските щати/.Като най-силна страна в света победила Хитлер във ВСВ,Русия ще довърши СОЩ.Тук се намесва и БОГ Йисус Христос-Той започна вече да наказва СОЩ и Тромпета-цунами,съсипа Калифорния,земетресения, убийства всеки ден липса на икономика, болести.СОЩ ще завършат като Мусолини-обесени с краката надолу.Това очаква краварите.Ликвидация!!!

    20:40 06.01.2026

  • 35 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "А не ти ли минава през ума":

    Не мисля.
    Китай и да вземе Тайван няма да се докопа до чиповете.
    Сащ почнаха да изтеглят заводите.

    20:42 06.01.2026

  • 36 Пешо от панелката

    5 2 Отговор
    Тръмп е луд с картечница, трябва малко да му дръпнат юздите

    20:42 06.01.2026

  • 37 Ами

    1 2 Отговор
    На законодателната с многото имена и препоръчвам да си прочете
    законодателството, а ако не може да си намери някой който може.
    Да и припомя също, че САЩ имат право на вето в ООН, и че
    върховенството на закона и справедливостта не винаги са едно и също нещо,
    особенно за хората изповядващи "демократични ценности".

    20:44 06.01.2026

  • 38 Що не си

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    сложиш едно /ка/ към ника, че всичко да си дойде на мястото.

    Коментиран от #41

    20:45 06.01.2026

  • 39 Голям

    3 1 Отговор
    Импийчмънт на боклука Тръмп... дано успеят да го разкарат... и е крайно време да има някаква възрастова граница... такива старчоци изкуфели, като Тръмп и Путин правят само лоши неща... не им пука дали ще унищожат света, те така или иначе са с единия крак в ада, но защо се бавят.

    Коментиран от #42

    20:48 06.01.2026

  • 40 Мишок

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Тракиец🇺🇦":

    Туй знаме за тоалетна хартия ли го ползваш?

    20:56 06.01.2026

  • 41 Пич

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Що не си":

    В моят случай това ще означава КАЧЕСТВО !!! При тебе качество липсва , нищо че по цяла нощ ти бият печати коалиция на желаещите , които ловиш на случаен принцип.

    21:04 06.01.2026

  • 42 Ханко Брат

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Голям":

    Путин е над 70 годишен. Здрав е физически но реално е стар. Диктатор който черпи с чай от Полоний. Тръмп е на 80. Потомък на германци. Баща му е държал публичен дом. Той е приятел на Епщайн "обичащ" деца. Ердоган е бунак и каквото му напишат на листче го чете пред камерите. Не само че е изкуфял старец е епилептик и няма черва защото са отстранени заради онкологично заболяване и се изхожда в торбичка прикрепена към крака му. Аятолаха е стар бунак ислямист който ползва изкуствен интелект за да показва Иран като велика държава и арестува и убива жени понеже нямат забрадки.. Нетаняху е старец който иска Велик Израел и да избива всички които не са евреи. Мъдуро е млад но е необразован шофьор на автобус. Да не се обиждат шофьорите това също е отговорна работа но да управляваш държава е прекалено. Затова трябва тези старци НАСА да ги качи на една совалка и да се изстрелят на Марс. Там някои ще правят Халифат, Шериат, други Марс Грийт аген нали Марс отново ще бъде велик. Новорусия / Новомарсия и да оставят Човечеството на Земята на мира.

    21:05 06.01.2026

  • 43 Разбирач

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Вземи се скрий . Разбираш от геополитика , колкото аз от ядрена физика .

    21:15 06.01.2026