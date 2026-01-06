Опозиция! Призивите за импийчмънт на Доналд Тръмп набират скорост

Президентът Доналд Тръмп обяви операцията си във Венецуела за победа, като похвали "зрелищната атака", която доведе до успешното залавяне на сваления президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Въпреки това, докато администрацията на Тръмп празнува това, което счита за победа, други изразиха сериозна загриженост относно начина, по който САЩ проведеха атаката си, пише Time, цитиран от Фокус.



Във вторник Организацията на обединените нации заяви, че действията на САЩ са направили "всички държави по света по-несигурни". Това следва значителна критика и предпазливост от страна на световните лидери по отношение на операцията във Венецуела. Освен това, след съботната акция в Каракас, Тръмп заплаши, че САЩ може да предприеме интервенции и в други части на света, което предизвика допълнителна загриженост и неодобрение.



В САЩ призивите за импийчмънт на президента набират скорост, като някои законодатели от Демократската партия, заедно с видни фигури в политическото пространство, изискват да бъдат предприети действия.



В понеделник представителката на Мериленд Април МакКлейн Делейни призова Демократичния комитет да "разгледа незабавно процедура за импийчмънт“ срещу Тръмп в отговор на военната му акция във Венецуела.



"През уикенда видяхме как президентът – без разрешение или одобрение от Конгреса, както изисква нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и изрази намерението си да "управлява“ страната“, заявява Делейни, която критикува своите колеги републиканци, обвинявайки ги, че "позволяват на Тръмп да нарушава върховенството на закона“.

