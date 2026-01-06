Опозиция! Призивите за импийчмънт на Доналд Тръмп набират скорост

Президентът Доналд Тръмп обяви операцията си във Венецуела за победа, като похвали "зрелищната атака", която доведе до успешното залавяне на сваления президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес. Въпреки това, докато администрацията на Тръмп празнува това, което счита за победа, други изразиха сериозна загриженост относно начина, по който САЩ проведеха атаката си, пише Time, цитиран от Фокус.
Във вторник Организацията на обединените нации заяви, че действията на САЩ са направили "всички държави по света по-несигурни". Това следва значителна критика и предпазливост от страна на световните лидери по отношение на операцията във Венецуела. Освен това, след съботната акция в Каракас, Тръмп заплаши, че САЩ може да предприеме интервенции и в други части на света, което предизвика допълнителна загриженост и неодобрение.
В САЩ призивите за импийчмънт на президента набират скорост, като някои законодатели от Демократската партия, заедно с видни фигури в политическото пространство, изискват да бъдат предприети действия.
В понеделник представителката на Мериленд Април МакКлейн Делейни призова Демократичния комитет да "разгледа незабавно процедура за импийчмънт“ срещу Тръмп в отговор на военната му акция във Венецуела.
"През уикенда видяхме как президентът – без разрешение или одобрение от Конгреса, както изисква нашата Конституция – започна атака срещу Венецуела и изрази намерението си да "управлява“ страната“, заявява Делейни, която критикува своите колеги републиканци, обвинявайки ги, че "позволяват на Тръмп да нарушава върховенството на закона“.
1 Пич
Коментиран от #6, #7, #18, #38, #43
20:08 06.01.2026
2 гост
20:09 06.01.2026
3 Просто го елиминирайте физически
20:11 06.01.2026
4 Гошо
20:11 06.01.2026
5 Ачо
20:12 06.01.2026
6 Шопо
До коментар #1 от "Пич":НАТО може ли да съществува без САЩ ?
ЕС може ли да съществува без НАТО ?
Ами ако и Турция излезе от НАТО ..........
Коментиран от #15
20:13 06.01.2026
7 Юнг
До коментар #1 от "Пич":Имаш всички показатели за недоизлекуван Даун.
Коментиран от #19
20:15 06.01.2026
8 Импийчмънт агент Краснов
Това е била една от първите необичайни оферти, отправени от Кремъл, появили се с идването в Белия дом на президент, описван като „транзакционен“ и „неконвенционален“.
Фиона Хил, съветник по националната сигурност по време на първия мандат на Доналд Тръмп, заяви в показанията си от ноември 2019 г., дадени в рамките на разследването за импийчмънта срещу Тръмп, че руски представители още тогава са предложили на Вашингтон „странна“ размяна: прекратяване на подкрепата за режима на Николас Мадуро срещу отказ от американска подкрепа за Украйна. Независимо какво точно се е случвало зад кулисите в дните преди американската операция във Венецуела между администрацията на Тръмп и представители на руската държава, подобен подход крие сериозни рискове за сигурността на Европа и дори на Азия. Той засилва усещането, че двамата президенти споделят виждане за свят, разделен на зони на влияние.
„В този етап руснаците изпращаха послание, че се стремят към много странна размяна между Венецуела и Украйна. Вие имате своята доктрина на Монро и искате да ни изтласкате от вашия заден двор. Ние обаче имаме своя версия на това - вие сте в нашия заден двор в Украйна“, заяви Хил. Тя подчерта още, че подобни предложения не са били известни нито н
Коментиран от #9
20:16 06.01.2026
9 Испанското издание пише
До коментар #8 от "Импийчмънт агент Краснов":Че Путин е казал на Тръмп че използва рускоговорящите като повод да си присвои Донбас за да може с неговия кръг олигарси да разработва природните ресурси там
Коментиран от #11, #23
20:18 06.01.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #21
20:18 06.01.2026
11 Значи изби 2 милиона раши
До коментар #9 от "Испанското издание пише":Прогони всички рускоговорящи от Източна Украйна за да може да краде заедно с олигарсите...а обикновените раши да измират
20:19 06.01.2026
12 Дон Дони
20:19 06.01.2026
13 Ханко Брат
Коментиран от #27, #33
20:20 06.01.2026
14 Георгиев
20:20 06.01.2026
15 Пич
До коментар #6 от "Шопо":Ами помисли де ! В предишен коментар дадох жокер - НАТО е САЩ !!!
20:22 06.01.2026
16 Българин....
20:22 06.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Zaхарова
До коментар #1 от "Пич":Брау бе гуведо!Как само се сети!200 рубли отгоре!
Коментиран от #24
20:25 06.01.2026
19 Някоя си
До коментар #7 от "Юнг":Всички се сещаме коя сте, и че трудно преживявате отказа му! Не сте толкова анонимна.
20:25 06.01.2026
20 Яд ги е, че Тръмп предотврати войната
А и още не са му простили, че ги преметна и за мечтаната им война с Иран.
20:26 06.01.2026
21 минувач 🚗
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Мести , ама няма какво ....Отдавна това , което е местил преди години е излязло от употреба . Питай Мелания , тя знае най-добре за това .
20:26 06.01.2026
22 всъщност
20:28 06.01.2026
23 Испанското "издание" по-добре
До коментар #9 от "Испанското издание пише":да се пообразова че СВО не започна за територии, дори имаше подписано Истанбулско
20:29 06.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тодор
След Венецуела Божидар Божанов заяви, че трябва да има европейска армия. Отново поредното му неадекватно изказване. Европейска армия има смисъл само и единствено ако има лидери в ЕС които не са страхливи, подмазвачи, които могат единствено да лижат перчема на рижия американец. А то няма такива лидери, съответно и европейска армия няма за какво да има.
Дори без европейска армия сега има "коалиция на желаещите", тази коалиция ако й стиска може да сложи в Гренландия всяка държава по 1000 войника, 20 ПВО системи, 10 военни кораба, които да обикалят острова и Тръмп няма да направи нищо.
Тръмп е страхлив, той напада само там където няма да има отпор, справка:
-бомбандира Иран, едва след като Израел им извади от строя ПВО и беше сигурен че американски самолет няма да е свален
-отвлече Мадуро, след като ЦРУ подкупи венецуелските военни и знаеше че няма да има отпор
-когато бомбандира хутите обаче и те почнаха да стрелят с ракети по американските кораби го достраша да не потъне някой кораб и американците да го обвинят и се оттегли
-така че ако има превенция в Гренландия нищо няма да направи
20:31 06.01.2026
26 Хеми значи бензин
Коментиран от #30
20:32 06.01.2026
27 да бе, да
До коментар #13 от "Ханко Брат":Венецуелският народ гладува заради продължаващите повече от две десетилетия икономически и търговски санкции от САЩ и ЕС. Магьосник да стане президент на Венецуела, не може да подобри състоянието на този народ. Между другото именно Мадуро отдели една значителна част от постъпленията от продажбата на петрол за подпомагане на бедните. С идването на американските петролни компании, бедните ще го д.хат...
Коментиран от #31
20:32 06.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЕГАТИ
20:35 06.01.2026
30 А не ти ли минава през ума
До коментар #26 от "Хеми значи бензин":Че заради този ол1гофрен може да си отиде светът?
Коментиран от #35
20:35 06.01.2026
31 Ханко Брат
До коментар #27 от "да бе, да":Абе не ми хвали Мъдуро. Той измисли "диетата на Мъдуро". Подигра се с Венецуелският народ. От 28 милиона Венецуела днес е 20 милиона. Един шофьор с основно образование не може да управлява държава. Няма как да е социалист/комунист/боливарец и да се движи с частен самолет и да живее в лукс. Загуби изборите но не ги призна. Мудуро е диктатор който мисли за своят охолен живот. Но това не дава правото на някоя друга държава да отвлича президент на друга държава докато спи с жена си. Това е тероризъм. Тръмп, Путин, Ердоган, Аятолаха на Иран, Нетаняху, Мъдуро трябва да бъдат качени на една совалка на НАСА и да бъдат изстреляни към Марс.
20:37 06.01.2026
32 Тракиец🇺🇦
Коментиран от #40
20:38 06.01.2026
33 Смешник
До коментар #13 от "Ханко Брат":Путин си е направо пич пред него
20:39 06.01.2026
34 вен серемос
20:40 06.01.2026
35 Хеми значи бензин
До коментар #30 от "А не ти ли минава през ума":Не мисля.
Китай и да вземе Тайван няма да се докопа до чиповете.
Сащ почнаха да изтеглят заводите.
20:42 06.01.2026
36 Пешо от панелката
20:42 06.01.2026
37 Ами
законодателството, а ако не може да си намери някой който може.
Да и припомя също, че САЩ имат право на вето в ООН, и че
върховенството на закона и справедливостта не винаги са едно и също нещо,
особенно за хората изповядващи "демократични ценности".
20:44 06.01.2026
38 Що не си
До коментар #1 от "Пич":сложиш едно /ка/ към ника, че всичко да си дойде на мястото.
Коментиран от #41
20:45 06.01.2026
39 Голям
Коментиран от #42
20:48 06.01.2026
40 Мишок
До коментар #32 от "Тракиец🇺🇦":Туй знаме за тоалетна хартия ли го ползваш?
20:56 06.01.2026
41 Пич
До коментар #38 от "Що не си":В моят случай това ще означава КАЧЕСТВО !!! При тебе качество липсва , нищо че по цяла нощ ти бият печати коалиция на желаещите , които ловиш на случаен принцип.
21:04 06.01.2026
42 Ханко Брат
До коментар #39 от "Голям":Путин е над 70 годишен. Здрав е физически но реално е стар. Диктатор който черпи с чай от Полоний. Тръмп е на 80. Потомък на германци. Баща му е държал публичен дом. Той е приятел на Епщайн "обичащ" деца. Ердоган е бунак и каквото му напишат на листче го чете пред камерите. Не само че е изкуфял старец е епилептик и няма черва защото са отстранени заради онкологично заболяване и се изхожда в торбичка прикрепена към крака му. Аятолаха е стар бунак ислямист който ползва изкуствен интелект за да показва Иран като велика държава и арестува и убива жени понеже нямат забрадки.. Нетаняху е старец който иска Велик Израел и да избива всички които не са евреи. Мъдуро е млад но е необразован шофьор на автобус. Да не се обиждат шофьорите това също е отговорна работа но да управляваш държава е прекалено. Затова трябва тези старци НАСА да ги качи на една совалка и да се изстрелят на Марс. Там някои ще правят Халифат, Шериат, други Марс Грийт аген нали Марс отново ще бъде велик. Новорусия / Новомарсия и да оставят Човечеството на Земята на мира.
21:05 06.01.2026
43 Разбирач
До коментар #1 от "Пич":Вземи се скрий . Разбираш от геополитика , колкото аз от ядрена физика .
21:15 06.01.2026