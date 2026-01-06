Доналд Тръмп: Достатъчно богат съм! Не искам да печеля за себе си

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има достатъчно пари и не се стреми да печели за себе си, а иска страната да печели повече, съобщава Фокус.
"Имам достатъчно пари. Не се нуждая от пари. Не искам пари. Искам да печеля пари за страната", заяви Тръмп, изказвайки се пред републикански конгресмени на събитие в центъра "Кенеди".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че първата дама Мелания Тръмп не му позволява да танцува на сцена и да изпълнява пародии.
"Тя мрази, когато танцувам. Аз ѝ отговарям: "Всички искат да ме видят как танцувам“. "Скъпи, това не е президентско“, коментира Тръмп, изказвайки се пред републиканските законодатели от Камарата на представителите на САЩ.
При речта си в центъра "Кенеди" американския президент коментира операцията на САЩ във Венецуела, при която бе заловен Николас Мадуро. В тази връзка Тръмп заяви, че САЩ имат "най-страховитата армия в света".
Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че републиканците трябва да спечелят междинните избори или в противен случай демократите ще го свалят с импийчмънт, предаде Ройтерс.
"Трябва да спечелите междинните избори, защото ако не го направите, просто ще се случи това, че те ще намерят причина да ме подложат на импийчмънт", каза Тръмп на съвещание с конгресмени републиканци и добави: "Ще ме свалят с импийчмънт".
Политиката на Тръмп ще бъде във фокуса на междинните избори в САЩ през ноември, когато ще бъдат попълнени всички места в Камарата на представителите и една трета от местата в Сената, посочва Ройтерс.
