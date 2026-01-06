Новини
Доналд Тръмп: Достатъчно богат съм! Не искам да печеля за себе си

6 Януари, 2026 21:07 1 889 48

Американският президент заяви още, че републиканците трябва да спечелят междинните избори или в противен случай демократите ще го свалят с импийчмънт, предаде Ройтерс

Доналд Тръмп: Достатъчно богат съм! Не искам да печеля за себе си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има достатъчно пари и не се стреми да печели за себе си, а иска страната да печели повече, съобщава Фокус.

"Имам достатъчно пари. Не се нуждая от пари. Не искам пари. Искам да печеля пари за страната", заяви Тръмп, изказвайки се пред републикански конгресмени на събитие в центъра "Кенеди".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че първата дама Мелания Тръмп не му позволява да танцува на сцена и да изпълнява пародии.

"Тя мрази, когато танцувам. Аз ѝ отговарям: "Всички искат да ме видят как танцувам“. "Скъпи, това не е президентско“, коментира Тръмп, изказвайки се пред републиканските законодатели от Камарата на представителите на САЩ.

При речта си в центъра "Кенеди" американския президент коментира операцията на САЩ във Венецуела, при която бе заловен Николас Мадуро. В тази връзка Тръмп заяви, че САЩ имат "най-страховитата армия в света".

Американският президент Доналд Тръмп заяви още, че републиканците трябва да спечелят междинните избори или в противен случай демократите ще го свалят с импийчмънт, предаде Ройтерс.

"Трябва да спечелите междинните избори, защото ако не го направите, просто ще се случи това, че те ще намерят причина да ме подложат на импийчмънт", каза Тръмп на съвещание с конгресмени републиканци и добави: "Ще ме свалят с импийчмънт".

Политиката на Тръмп ще бъде във фокуса на междинните избори в САЩ през ноември, когато ще бъдат попълнени всички места в Камарата на представителите и една трета от местата в Сената, посочва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 25 гласа.
  • 1 Душа

    20 0 Отговор
    камбана .

    21:08 06.01.2026

  • 2 12343211

    8 0 Отговор
    А за кого?!

    21:09 06.01.2026

  • 3 От 5 години го дебнаха

    8 6 Отговор
    И накрая го докараха в САЩ -

    През март 2020 г. Николас Мадуро бе обвинен в САЩ за „наркотероризъм“ и Вашингтон предложи 15 милиона долара за информация, която да доведе до ареста му. Тази награда беше увеличена на 25 милиона долара в началото на 2025 г., след като Мадуро беше преизбран за трети мандат, и на 50 милиона през август, преди САЩ да разположат значителни военноморски сили в Карибско море и да нанесат удари срещу предполагаеми наркотрафиканти.

    Коментиран от #8

    21:09 06.01.2026

  • 4 Хипотетично

    20 7 Отговор
    "Ще ме свалят с импийчмънт"
    За пореден път гузен, негонен бяга.

    21:09 06.01.2026

  • 5 Вервам ти, но

    20 5 Отговор
    Тогава си дари доларите и докажи че си ларж!

    Коментиран от #14

    21:10 06.01.2026

  • 6 Мъдуро

    15 19 Отговор
    Тръмп е 300x пъти по-беден от Путлер

    21:10 06.01.2026

  • 7 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    11 21 Отговор
    И аз съм много богат,ама искам още , този път ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #47

    21:11 06.01.2026

  • 8 облещен

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "От 5 години го дебнаха":

    А нелепите следващи две обвинения срещу венецуелския експрезидент: за притежаване на картечница и на разрушителни оръжия?

    Коментиран от #15

    21:13 06.01.2026

  • 9 Копейкиииии

    8 16 Отговор
    Хаха.Видяхте ли как изнесоха Мадуро по бели гащи.ха ха ха.После го обуха в анцуг Адидас хаххаха

    Коментиран от #19

    21:14 06.01.2026

  • 10 Да,бе

    20 8 Отговор
    За същество,което е фалирало няколко пъти и изплувало с клизми колко пък да е богат...Такива нямат наяждаме,всичко е хазарт и смисълът е в изплуването,ама от тая шахта изход няма...

    21:15 06.01.2026

  • 11 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Както казват Сърбите за Тръмп :

    "Gotov je"

    Коментиран от #16

    21:15 06.01.2026

  • 12 Евродебил

    10 13 Отговор
    Тръмп е Велик гробокопач на ЕСССР.А и онези от Москва как ги врътна...гарантира американските интереси в украйна,заяви свойте икономически интереси в Русия и за московските жидове остана удоволствието да възстановят разрушенията.ЕСССР пък плаща вересиите на Киев,като там сме и ние с едни милярд и половина...Повечето от тях за щатите,а за нас лихвите и дълга.Тръмп е просто гениален.

    Коментиран от #24

    21:15 06.01.2026

  • 13 Мнението ми

    10 17 Отговор
    Дончо иска да съсипе Раша (и Путлер) преди да бъде свален от власт.

    Който знае как се действа с пpace преди да се заколи ще разбере какво имам предвид.

    Коментиран от #18

    21:16 06.01.2026

  • 14 Наблюдател

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вервам ти, но":

    Иди да работиш, прави някакъв бизнес, а не се натискай за подаяния и не завиждай!

    21:16 06.01.2026

  • 15 уточнение

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "облещен":

    за нелепите обвинения : ---, """1.използване и притежание на картечници и взривни устройства във връзка с наркотероризъм и 2.заговор за използване и притежание на споменатите оръжия и устройства""",-----

    21:16 06.01.2026

  • 16 Бай Ганьо

    8 10 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Само бой за сърбите

    21:17 06.01.2026

  • 17 Пич

    18 3 Отговор
    Казах ви - започва истината битка !!! Тя ще бъде в САЩ !!!

    21:19 06.01.2026

  • 18 на прасето

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Мнението ми":

    му се връзват краката.

    21:19 06.01.2026

  • 19 Гледахме го днес

    6 9 Отговор

    До коментар #9 от "Копейкиииии":

    Мадуро е воден на разпит от агенти на Американската агенция за противодействие на наркотрафика (ДЕА). Принуждават го да го снимат с белезници като с това искат да покажат какво го чака всеки който се противопостави на САЩ. И дори да поздравява както е окован.

    Коментиран от #30

    21:20 06.01.2026

  • 20 Факт

    24 0 Отговор
    Лошото е че хора с много пари понякога имат и много дългове!

    21:21 06.01.2026

  • 21 Ъхъ!!!

    17 2 Отговор
    Агент Краснов когато и да го импийчнат все ще е късно! Направи невероятни поразии!

    21:24 06.01.2026

  • 22 Ами

    22 0 Отговор
    Не знам дали Тръмп ще получи Нобелова награда за мир,
    но си мисля че е на крачка от "Оскар" за цялостно творчество :)

    21:24 06.01.2026

  • 23 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Не знам дали знаете,но ортакът на Тръмп в строителният бизнес Стив Витков също е милиардер.

    21:26 06.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Радо

    14 2 Отговор
    Колко ще плати на онази с косата?Тя вече го дебне!

    21:27 06.01.2026

  • 26 Даката

    14 5 Отговор
    Американският боклук Тръмп отдавна бута масло и колкото по-рано си замине толкова по-рано Америка ще се стабилизира и възстанови от мизериите му.

    21:27 06.01.2026

  • 27 И Киев е Руски

    13 5 Отговор
    Колкото и да си богат . Импотентността не мОе я излекуваш Даже и с петрола на Венецуела.Барабанист олекнал

    21:29 06.01.2026

  • 28 Тъпото руско говедо Тръмп

    12 5 Отговор
    си отива, спете спокойно деца.

    21:30 06.01.2026

  • 29 Родина

    10 5 Отговор
    Заловихте Мадуро, престъпника . Сега , ще върнете
    ли , златото на Венецуела? Нагли и долни , западняци .

    Коментиран от #36

    21:31 06.01.2026

  • 30 Клетника...

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гледахме го днес":

    И стол му дали и както е окован с белезниците поздравява 😂🤣😅😆 то бива гавра ама тази е и комична и трагична😆 все едно е в зоопарк и посетителите не виждали такова животно 🤣😂 с чехли го обули хаха😂

    21:34 06.01.2026

  • 31 Спецназ

    5 0 Отговор
    "Богаташ", натрупал пари от 0,

    НИКОГА нЕма се зАпре, Баце!

    Идва му като наркотик- може да е на 90 вече да
    мре и пак за пари ще мисли.

    Примери много и у нас-

    хиляди толупи, повечето от село гледат да вземат още и още!

    21:39 06.01.2026

  • 32 ха, ха, ха...

    3 1 Отговор
    Финсово състяние натруано ввъв времто след ВСВникога не е китерий за богатсво, а по скоро за нагост и ограбване на по ниските слоеве на обществото, коего надвишава ограбването през робвладелския строй в Америка. През първия си ммсндат посигна рекорд за първи америански пресзидент с два импийчмънта за един мандат. но за да не става цирк всичко е спряно от сената и няма продължение

    21:40 06.01.2026

  • 33 Голям смех

    7 4 Отговор
    Срам и позор за американците, че гласуваха, за този ненормален нарцис Тръмп, който не спира да си вярва, че е най-умният на света, а всъщност е тъп на галош, ама токлова тъп, че когато някой напише в Гугъл "американски боклук" той води в класациите.

    21:41 06.01.2026

  • 34 САЩ научиха света на технологии

    4 0 Отговор
    Сега печатат долари
    Учениците надминаха учителите и
    сега събират долари и печатат свои валути за вътрешния пазар

    21:42 06.01.2026

  • 35 Хе!

    5 0 Отговор
    Те и наште магнити не крадат за себе си! Просто навик, просто ген, просто спорт....! Абе, тва ако не крадат и не заемат някакъв властен пост, не могат да живеят! Бибитко веднъж обяви, че за него живот извън политиката /и краденето/ няма!

    21:45 06.01.2026

  • 36 Разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Родина":

    Ще им върнем пръст от Луната!Ама среден!

    21:45 06.01.2026

  • 37 Аполо

    2 1 Отговор
    Обикновено тези,чиито експеримент сме се намесват,когато се появи някое самозабравило се човече,изплискало легена!

    21:58 06.01.2026

  • 38 Голямото Ди

    2 0 Отговор
    И аз така. Всичко за хората!

    22:00 06.01.2026

  • 39 пловдив

    1 0 Отговор
    дойче банк го изостави- мръсен предател на Германия !!!!

    22:07 06.01.2026

  • 40 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    краснов и бункерния страхливец ще изгният в затвора.

    22:12 06.01.2026

  • 41 отец Щирлиц

    1 0 Отговор
    Богатите крадат на едро. Първо блокади и санкции преди ограбването.

    22:14 06.01.2026

  • 42 ...

    0 0 Отговор
    Много спечели тоя.
    Преди САЩ влияеше на света, а сега се бори да е фактор в хемисферата...

    22:16 06.01.2026

  • 43 пловдив

    0 1 Отговор
    убиха братя Кенеди, убиха Ернесто Че Гевара, убиха президента на Чили с Пиночет! сега убиватВенецуела с Хуго Чавес и Мадуро! Сащ с история от 200 год не трябва да се подиграва с България!1913 г Клемансо е казал, " ако имах такава армия, щях да покоря цял свят" 1913 Одрин!

    22:17 06.01.2026

  • 44 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    За първи път в живота си рижия сутеньор е милиардер, до преди година беше с борчове.

    22:26 06.01.2026

  • 45 Здрасти

    0 1 Отговор
    Кога точно ще чуем такива думи от български управление???!! НИКОГА.

    Коментиран от #48

    22:31 06.01.2026

  • 46 хаха

    1 0 Отговор
    Лъже! Типичен криптоскамър.

    Само голф курсовете по време на почивките струват на говедарските данъкоплатци милиони.

    22:33 06.01.2026

  • 47 Жочо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Урсуло ти ли си ма?

    22:33 06.01.2026

  • 48 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Здрасти":

    Типичната уфсъ... Думи някаква искала да слуша.

    ХАХАХА!

    22:36 06.01.2026