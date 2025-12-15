Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Отказът на Украйна от НАТО е ключов елемент за мирни преговори
  Тема: Украйна

Кремъл: Отказът на Украйна от НАТО е ключов елемент за мирни преговори

15 Декември, 2025 13:23 1 298 58

  • кремъл-
  • нато-
  • мирни преговори-
  • украйна

Москва настоява въпросът за членството в Алианса да бъде обсъждан отделно

Кремъл: Отказът на Украйна от НАТО е ключов елемент за мирни преговори - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви, че евентуален отказ на Украйна от присъединяване към НАТО е сред основните условия в потенциални мирни преговори и трябва да бъде предмет на самостоятелни и детайлни разговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи пред журналисти, че темата е от съществено значение за Москва. „Това без съмнение е един от ключовите въпроси и изисква специално обсъждане“, заяви той.

Песков допълни, че Русия очаква информация от Съединените щати след проведените в Берлин разговори с представители на Украйна и европейски държави.

Руският президент Владимир Путин нееднократно е подчертавал, че Украйна трябва официално да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, както и да изтегли силите си от контролираните от Киев части на Донбас.

Москва също така настоява Украйна да запази неутрален статут и на нейна територия да не бъдат разполагани военни сили на НАТО.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    9 21 Отговор
    време е за превантивен ядрен удар по бункера на Хаяско

    Коментиран от #10, #50

    13:25 15.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    12 2 Отговор
    Важна е земята.Договорите не струват нищо.Днес така а утре иначе.

    13:25 15.12.2025

  • 3 Българин

    13 17 Отговор
    Путин показа на Света колко немощна е руската армия -4 години тъпче в Донбас

    Коментиран от #12

    13:27 15.12.2025

  • 4 ООрана държава

    20 8 Отговор
    Започва бавно да му увира зелевата глава на клоуна, може и да има мир до 1-2 години

    13:27 15.12.2025

  • 5 Увря ли Зелето?

    22 6 Отговор
    След четири годишна месомелачка. Като че ли Русия не им го беше повтаряла това на празните кратуни...
    ама не до последният укр... Урсулите са за затвор!!!

    13:28 15.12.2025

  • 6 Русия

    20 6 Отговор
    Всяка дума изречена от укро-фашистите е сто процентова лъжа.

    13:29 15.12.2025

  • 7 Механик

    7 15 Отговор
    от векове се знае,че от руснака войник не става.....

    13:29 15.12.2025

  • 8 Европеец

    15 6 Отговор
    Казаното от Песков е така, но членството в НАТО покраинците са го записали в конституцията си, значи трябва да е променят..... А пък Русия е записала запорошка и херсонска области в конституцията си...... За донецка и луганска е ясно, остава Русия да вземе още 25% от запорожка и херсонска.... То нещата са много объркани, като имам в предвид, ще говорят за мира всички..... Сбъркана работа, САЩ провокираха войната, дават оръжие и пари на украинската хунта, а в същото време се водят медиатори на мирните преговори..... Но да сме живи и здрави и ще видим какво ще измислят американци, руснаци и европейски пудели....

    Коментиран от #14

    13:31 15.12.2025

  • 9 Кремъл винаги е точен

    13 8 Отговор
    В Кремъл заявили, че видеото на Зеленски в Купянск е било заснето на 23 февруари 2022 г., един ден преди началото на СВО.

    Тоест, признали гениалността на Зеленски - който сам е изобретил и изработил iPhone 17 Pro Max четири години преди появата му в Apple. 😁👍🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    13:31 15.12.2025

  • 10 Друг случай

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Моля,кой е Хаяско?

    Коментиран от #13

    13:32 15.12.2025

  • 11 И преговори бе плъх кремълски?

    9 13 Отговор
    Благодари се че западът още спира украинците да ви смажат. А те имат с какво. И го знаете всички от бункерите където ще се завряли от близо 4 години. Ядрените ви оръжия са създадени само от украинци. Вие един робот създадохте дето направи 4 крачки.

    Коментиран от #21

    13:33 15.12.2025

  • 12 Орк

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Путин реално показа на цял свят на кого приличите

    Коментиран от #17

    13:33 15.12.2025

  • 13 Как кой?😂🤣😂🤣

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Друг случай":

    Зеленото градинско джудже Хаяско е ЗеленияС@п0л.

    13:34 15.12.2025

  • 14 Теб кой те пита

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Бе мангасаряк?

    13:35 15.12.2025

  • 15 Реалист

    10 12 Отговор
    Наглост ватнишка...те ще дават наклон на Украйна къде да членува! Докато не му торпилират землянката на Путлер в Подмосковието, все така нагъл ще е...

    Коментиран от #25

    13:36 15.12.2025

  • 16 Кривоверен алкаш

    6 9 Отговор
    Мизерна нация....цялата война е за назидание,Прибалтийските републики граничат с Русия,и за тях няма проблем да са в НАТО и да има войски на НАТО...заплахата не е ли еднаква...Довчерашният Васал трябва да остане такъв...полирани крепостни...

    13:37 15.12.2025

  • 17 Тихо пръдлякк!

    3 8 Отговор

    До коментар #12 от "Орк":

    Тихо.

    13:37 15.12.2025

  • 18 Не Кремл

    10 14 Отговор

    До коментар #9 от "Кремъл винаги е точен":

    Самите украинци бяха на същото място ден след като Зеленски уж е бил. И доказаха лъжата. Мястото изглежда яко разбито сега. Видеото е в Х.
    Зеленски излъга и собствените си хора. Срам!!!

    13:37 15.12.2025

  • 19 Зеленски с по висок рейтинг от радев

    14 11 Отговор
    В България радев с 41 процента доверие а в Украйна Зеленски с 61 процента -

    Рейтингът на Зеленски остава солиден
    Според проучването 61% от украинците имат доверие в украинския президент Володимир Зеленски, а 32% не му вярват. Останалите не могат да преценят. Балансът между доверие и недоверие е +29%. В началото на октомври показателите за доверие са били почти идентични.

    Коментиран от #24

    13:38 15.12.2025

  • 20 Според мен🤔

    24 10 Отговор
    Сега е ред на режима в Кремъл и бункерния пcиxoпат също да отстъпят нещо. Така или иначе губят войната.

    13:38 15.12.2025

  • 21 Град Козлодуй

    14 7 Отговор

    До коментар #11 от "И преговори бе плъх кремълски?":

    Точен сте господине!

    13:38 15.12.2025

  • 22 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?

    16 2 Отговор
    Премери ги и докладвай на ботокса!

    13:39 15.12.2025

  • 23 Отказът на Украйна от НАТО

    13 5 Отговор
    А за какво точно почна войната, помнят ли украинците? За какво Зеленски изби народа им? Струваше ли си ? Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    Коментиран от #27, #29

    13:40 15.12.2025

  • 24 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Зеленски с по висок рейтинг от радев":

    Точен сте господине! Ето фактите...

    13:40 15.12.2025

  • 25 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Реалист":

    Само че Оникс опраскаха бункера на наркомана в Иваново Вознесенск за 1,5 млрд.д.

    13:42 15.12.2025

  • 26 оня с коня

    7 6 Отговор
    Що се е затревожила Русия относно влизането на Украйна в НАТО,след като българските Русофили ЕДИН ПРЕЗ ДРУГ обясняват че пактът ще се разпадне всеки момент?Явно обаче Русия изобщо им няма Доверие и настоява за своето.А значи ли че Русия не иска Украйна да влиза в НАТО,за да може да я нападне Безпрепятствено не след дълго и да я глътне цялата?Май точно така изглеждат нещата..

    Коментиран от #51

    13:43 15.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе глюпак

    7 8 Отговор
    ВСУ е третата по сила армия в НАТО след САЩ и Турция.Що ви избиват с натовско оръжие.А?
    Путин кога ще се снима в Покровск или поне в Купянск,а?Руски бюклуци.Войниците ви обувки нямат.

    13:43 15.12.2025

  • 29 гост

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Отказът на Украйна от НАТО":

    Рядко заблуден си...от 1991 до 2014 год.Русия не спря да се бърка в делата на Украйна....не спря...да и дава наклон на х..,.и нещата ескалираха 2014 год....Виждайки че се ориентира проевропейски не спря да слага прът в колелото образно казано...

    Коментиран от #43

    13:43 15.12.2025

  • 30 Макробиолог

    4 3 Отговор
    Коет не става с лобут,става с много лобут.

    Коментиран от #40

    13:44 15.12.2025

  • 31 нннн

    4 5 Отговор
    Ала-бала. Украйна и сега не е в НАТО, но ползва всякакви натовски ресурси.
    Бе обещала и Минските споразумения да спазва...

    Коментиран от #44

    13:45 15.12.2025

  • 32 Капитулация,

    6 7 Отговор
    Демилитаризация и пълна денацификация! Съд за хунтата на Зеленски и репарации. Репарации и от тези които бяха гаранти по минските споразумения. Това е правилното !

    13:46 15.12.2025

  • 33 ИНЖ1

    7 2 Отговор
    Болшевиките само си измислят оправдания!!!! Ако не водят война, просто РФ ще се разпадне.....

    13:47 15.12.2025

  • 34 Ганя Путинофила

    5 4 Отговор
    Голем смех!
    САЩ диктуват съдбата на великата матушка!

    13:49 15.12.2025

  • 35 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 2 Отговор
    Снощи и Москва ви бомбиха. Няма ли да се оплачете в ООН?

    13:50 15.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хайахах

    1 2 Отговор
    Ако не съм тих, какво ще стане цига... рче,че ме хвана страха от цялата ти рода, 200 ма... ала ли ще дойдете, Путин затри цялото Нато, без напрежение, превзема територии само с мобилизирани доброволци, изби 2 млн украинци пак с мобилизирани доброволци и частни военни фирми, без грам от армията на руснаците.

    13:52 15.12.2025

  • 40 11 години в Донбас

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Макробиолог":

    Алооо? 11 години ватенките мрат като мухи в Донбас.Алооо...

    Коментиран от #46

    13:52 15.12.2025

  • 41 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:54 15.12.2025

  • 42 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT

    1 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #45

    13:54 15.12.2025

  • 43 Объркан си ама ти колега

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "гост":

    Никога Русия не е била до началото на войната срещу проевропейската ориентация на Украйна и членството и в ЕС, а дори многократно е заявявала е годините че го приветства. НАТО, русофобията и нацизма които се толерираха и насърчаваха включително и финансово бяха проблема. А иначе самата Украйна почити на нулева стойност газ получаваше и не спря да наглее и да изнудва в качеството си на транзина държава. .... нали? Направи частична приватизация и после отне от собствениците продададеното. Включително и на китайски инвеститори ....

    13:54 15.12.2025

  • 44 Реалист

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "нннн":

    Ай прочети какво й бяха обещали на Украйна за да си даде атомните оръжия и дали го спазиха???

    Коментиран от #55

    13:54 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Лклгаооо

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "11 години в Донбас":

    Я да сравним кой измира в пъти повече на 1 руснак се падат по 10 15 украинци, сега взимай салфетката и си избърши сълзите

    Коментиран от #48

    13:56 15.12.2025

  • 47 Онзи

    3 2 Отговор
    След няколко месеца Тръмп губи изборите в Конгреса.Тогава и Бог няма да ви спаси.Картите са в ЕС.

    13:57 15.12.2025

  • 48 Кобзон

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Лклгаооо":

    Справки при мен нещаснико.При мен.

    13:58 15.12.2025

  • 49 Гост

    4 3 Отговор
    Скъпи евроатлантици, вие сериозно ли...?! Един през други пишете поръчковите си постове, как Русия губи войната, как великите украинци едва ли не са стигнали вече до Владиводсток, как руските войници мрат като мухи... Ясно е, че пропагадния отдел на урсулите и рютетата такива опорки ви е спуснал, ама хайде малко разум да проявите, а?! Не за друго, ами защото ставате повече от смешни, дори жалки. От Украйна нищо не остана, загуби половината си население, една четвърт от територията, цялата си енергетика, почти цялата инфраструктира и промишленост, вие обаче продължавате упорито да казвате на черното бяло. Тези опорки ако минават в Америка, все пак, имайте едно на ум, че пишете в България. Ние сме свикнали да ни лъжат и много ясно открояваме лъжата от истината. Заотва зад всички ваши писанки за украинските "успехи" виждаме само златните кенефи на Зеленски, купени с НАШИТЕ пари. Това е истината!

    Коментиран от #52

    13:58 15.12.2025

  • 50 Баце,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Виж сега, на всички ни е ясно, че не ти се живее. Нямаш ни дете ни коте, за нищо не те бива, синтетиката вече ти идва невъзможно скъпо, дотам си се докарал да крадеш никове та евентуално да ти обърне внимание някой. Ама защо се опитваш да завлечеш и нас? Има достатъчно високи сгради, препарати за почистване на канали, сезал. Заложи си личната карта за една последна доза и приключвай с тая мъка. Бездруго никой не те разбира и всички ги е гнус от теб.

    13:59 15.12.2025

  • 51 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Ами руснаците не са питали нашите копейки.Иначе вече да са в Лисабон 🤣

    14:00 15.12.2025

  • 52 Марш бе руска подметко!

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Гост":

    Кви твой пари?Виждал ли си 1000 лева накуп бе кл0шар?

    14:03 15.12.2025

  • 53 Кажете бре атлантенца?

    6 2 Отговор
    за какво точно почна войната, дали помнят украинците? За какво Зеленски изби народа им? Струваше ли си ? Какво реално направи НАТО освен гробове и вдовици правещи порнофилми за пари ?

    Коментиран от #56

    14:04 15.12.2025

  • 54 Така си е

    4 1 Отговор
    Отказът на Украйна от НАТО е ключов елемент за започване на мирни преговори. Добро начало и вразумяване на нацистката паплач на Зеленски. Има еволюция. Добре е!

    14:07 15.12.2025

  • 55 нннн

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Реалист":

    Ядрените оръжия не бяха на Украйна, а на СССР. Правоприемник - Русия. Меморандумът за намерения не е в сила, защото не е ратифициран от никоя държава.
    На Русия също й бяха обещали, че НАТО няма да се разширява.

    14:10 15.12.2025

  • 56 Разните му там

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "Кажете бре атлантенца?":

    Украински прокурорки от Киев и Одеса заляха нета с порнофилми. Вярно е. Че и сценарийчета даже вкарват. Тоя порнофилма "за 63-та механизирана бригада" ще вземе вероятно и наградата за порнофилм...

    14:11 15.12.2025

  • 57 Паметник на НАТО

    1 1 Отговор
    Във Украйна трябва да направят. Зловеща гледка да е. Паметник на смърта. Нещо уродливо и гнусно да е ! Там на мястото дето онова грозното стърчи ....

    14:15 15.12.2025

  • 58 Кремълски идеее..оти!

    0 0 Отговор
    Тези кремълски глупендъри са тотално заградени от НАТОТО,но сега чудейки се как да кандърдисат украйна за мир ,вече почнаха и да говорят небивалици....Много важно било.......Което ти е важното ,че направихте руини от две мощни държави........Това само шпионин на ротшилд и англосаксите може да сътвори!

    14:31 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания