Кремъл: Отказът на Украйна от НАТО е ключов елемент за мирни преговори

Кремъл заяви, че евентуален отказ на Украйна от присъединяване към НАТО е сред основните условия в потенциални мирни преговори и трябва да бъде предмет на самостоятелни и детайлни разговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи пред журналисти, че темата е от съществено значение за Москва. „Това без съмнение е един от ключовите въпроси и изисква специално обсъждане“, заяви той.
Песков допълни, че Русия очаква информация от Съединените щати след проведените в Берлин разговори с представители на Украйна и европейски държави.
Руският президент Владимир Путин нееднократно е подчертавал, че Украйна трябва официално да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, както и да изтегли силите си от контролираните от Киев части на Донбас.
Москва също така настоява Украйна да запази неутрален статут и на нейна територия да не бъдат разполагани военни сили на НАТО.
1 Атина Палада
Коментиран от #10, #50
13:25 15.12.2025
2 Последния Софиянец
13:25 15.12.2025
3 Българин
Коментиран от #12
13:27 15.12.2025
4 ООрана държава
13:27 15.12.2025
5 Увря ли Зелето?
ама не до последният укр... Урсулите са за затвор!!!
13:28 15.12.2025
6 Русия
13:29 15.12.2025
7 Механик
13:29 15.12.2025
8 Европеец
Коментиран от #14
13:31 15.12.2025
9 Кремъл винаги е точен
Тоест, признали гениалността на Зеленски - който сам е изобретил и изработил iPhone 17 Pro Max четири години преди появата му в Apple. 😁👍🤣🤣🤣
Коментиран от #18
13:31 15.12.2025
10 Друг случай
До коментар #1 от "Атина Палада":Моля,кой е Хаяско?
Коментиран от #13
13:32 15.12.2025
11 И преговори бе плъх кремълски?
Коментиран от #21
13:33 15.12.2025
12 Орк
До коментар #3 от "Българин":Путин реално показа на цял свят на кого приличите
Коментиран от #17
13:33 15.12.2025
13 Как кой?😂🤣😂🤣
До коментар #10 от "Друг случай":Зеленото градинско джудже Хаяско е ЗеленияС@п0л.
13:34 15.12.2025
14 Теб кой те пита
До коментар #8 от "Европеец":Бе мангасаряк?
13:35 15.12.2025
15 Реалист
Коментиран от #25
13:36 15.12.2025
16 Кривоверен алкаш
13:37 15.12.2025
17 Тихо пръдлякк!
До коментар #12 от "Орк":Тихо.
13:37 15.12.2025
18 Не Кремл
До коментар #9 от "Кремъл винаги е точен":Самите украинци бяха на същото място ден след като Зеленски уж е бил. И доказаха лъжата. Мястото изглежда яко разбито сега. Видеото е в Х.
Зеленски излъга и собствените си хора. Срам!!!
13:37 15.12.2025
19 Зеленски с по висок рейтинг от радев
Рейтингът на Зеленски остава солиден
Според проучването 61% от украинците имат доверие в украинския президент Володимир Зеленски, а 32% не му вярват. Останалите не могат да преценят. Балансът между доверие и недоверие е +29%. В началото на октомври показателите за доверие са били почти идентични.
Коментиран от #24
13:38 15.12.2025
20 Според мен🤔
13:38 15.12.2025
21 Град Козлодуй
До коментар #11 от "И преговори бе плъх кремълски?":Точен сте господине!
13:38 15.12.2025
22 Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?
13:39 15.12.2025
23 Отказът на Украйна от НАТО
Коментиран от #27, #29
13:40 15.12.2025
24 Факт
До коментар #19 от "Зеленски с по висок рейтинг от радев":Точен сте господине! Ето фактите...
13:40 15.12.2025
25 Ха ХаХа
До коментар #15 от "Реалист":Само че Оникс опраскаха бункера на наркомана в Иваново Вознесенск за 1,5 млрд.д.
13:42 15.12.2025
26 оня с коня
Коментиран от #51
13:43 15.12.2025
28 Абе глюпак
Путин кога ще се снима в Покровск или поне в Купянск,а?Руски бюклуци.Войниците ви обувки нямат.
13:43 15.12.2025
29 гост
До коментар #23 от "Отказът на Украйна от НАТО":Рядко заблуден си...от 1991 до 2014 год.Русия не спря да се бърка в делата на Украйна....не спря...да и дава наклон на х..,.и нещата ескалираха 2014 год....Виждайки че се ориентира проевропейски не спря да слага прът в колелото образно казано...
Коментиран от #43
13:43 15.12.2025
30 Макробиолог
Коментиран от #40
13:44 15.12.2025
31 нннн
Бе обещала и Минските споразумения да спазва...
Коментиран от #44
13:45 15.12.2025
32 Капитулация,
13:46 15.12.2025
33 ИНЖ1
13:47 15.12.2025
34 Ганя Путинофила
САЩ диктуват съдбата на великата матушка!
13:49 15.12.2025
35 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
13:50 15.12.2025
39 Хайахах
13:52 15.12.2025
40 11 години в Донбас
До коментар #30 от "Макробиолог":Алооо? 11 години ватенките мрат като мухи в Донбас.Алооо...
Коментиран от #46
13:52 15.12.2025
41 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:54 15.12.2025
42 СъBeтckияT пПeHиc аkp0батT
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #45
13:54 15.12.2025
43 Объркан си ама ти колега
До коментар #29 от "гост":Никога Русия не е била до началото на войната срещу проевропейската ориентация на Украйна и членството и в ЕС, а дори многократно е заявявала е годините че го приветства. НАТО, русофобията и нацизма които се толерираха и насърчаваха включително и финансово бяха проблема. А иначе самата Украйна почити на нулева стойност газ получаваше и не спря да наглее и да изнудва в качеството си на транзина държава. .... нали? Направи частична приватизация и после отне от собствениците продададеното. Включително и на китайски инвеститори ....
13:54 15.12.2025
44 Реалист
До коментар #31 от "нннн":Ай прочети какво й бяха обещали на Украйна за да си даде атомните оръжия и дали го спазиха???
Коментиран от #55
13:54 15.12.2025
46 Лклгаооо
До коментар #40 от "11 години в Донбас":Я да сравним кой измира в пъти повече на 1 руснак се падат по 10 15 украинци, сега взимай салфетката и си избърши сълзите
Коментиран от #48
13:56 15.12.2025
47 Онзи
13:57 15.12.2025
48 Кобзон
До коментар #46 от "Лклгаооо":Справки при мен нещаснико.При мен.
13:58 15.12.2025
49 Гост
Коментиран от #52
13:58 15.12.2025
50 Баце,
До коментар #1 от "Атина Палада":Виж сега, на всички ни е ясно, че не ти се живее. Нямаш ни дете ни коте, за нищо не те бива, синтетиката вече ти идва невъзможно скъпо, дотам си се докарал да крадеш никове та евентуално да ти обърне внимание някой. Ама защо се опитваш да завлечеш и нас? Има достатъчно високи сгради, препарати за почистване на канали, сезал. Заложи си личната карта за една последна доза и приключвай с тая мъка. Бездруго никой не те разбира и всички ги е гнус от теб.
13:59 15.12.2025
51 Град Козлодуй
До коментар #26 от "оня с коня":Ами руснаците не са питали нашите копейки.Иначе вече да са в Лисабон 🤣
14:00 15.12.2025
52 Марш бе руска подметко!
До коментар #49 от "Гост":Кви твой пари?Виждал ли си 1000 лева накуп бе кл0шар?
14:03 15.12.2025
53 Кажете бре атлантенца?
Коментиран от #56
14:04 15.12.2025
54 Така си е
14:07 15.12.2025
55 нннн
До коментар #44 от "Реалист":Ядрените оръжия не бяха на Украйна, а на СССР. Правоприемник - Русия. Меморандумът за намерения не е в сила, защото не е ратифициран от никоя държава.
На Русия също й бяха обещали, че НАТО няма да се разширява.
14:10 15.12.2025
56 Разните му там
До коментар #53 от "Кажете бре атлантенца?":Украински прокурорки от Киев и Одеса заляха нета с порнофилми. Вярно е. Че и сценарийчета даже вкарват. Тоя порнофилма "за 63-та механизирана бригада" ще вземе вероятно и наградата за порнофилм...
14:11 15.12.2025
57 Паметник на НАТО
14:15 15.12.2025
58 Кремълски идеее..оти!
14:31 15.12.2025