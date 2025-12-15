Кремъл: Отказът на Украйна от НАТО е ключов елемент за мирни преговори

Кремъл заяви, че евентуален отказ на Украйна от присъединяване към НАТО е сред основните условия в потенциални мирни преговори и трябва да бъде предмет на самостоятелни и детайлни разговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посочи пред журналисти, че темата е от съществено значение за Москва. „Това без съмнение е един от ключовите въпроси и изисква специално обсъждане“, заяви той.

Песков допълни, че Русия очаква информация от Съединените щати след проведените в Берлин разговори с представители на Украйна и европейски държави.

Руският президент Владимир Путин нееднократно е подчертавал, че Украйна трябва официално да се откаже от стремежа си към членство в НАТО, както и да изтегли силите си от контролираните от Киев части на Донбас.

Москва също така настоява Украйна да запази неутрален статут и на нейна територия да не бъдат разполагани военни сили на НАТО.