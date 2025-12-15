Украинците не вярват, че замразен фронт може да донесе траен мир

Украинското общество в огромното си мнозинство смята, че евентуално замразяване на фронтовата линия няма да спре Русия от повторно нападение след кратко прекратяване на огъня. Това показва изследването „Външна политика и сигурност: настроенията на украинското общество през 2025 г.“, цитирано от Укринформ, предава БТА.

Проучването е изготвено по поръчка на аналитичния център „Нова Европа“ и беше представено от неговия директор Сергий Солодки. Данните сочат, че 86,7% от анкетираните очакват Русия да поднови военните действия след кратка пауза, докато едва 9,5% вярват, че фиксирането на линията на бойните действия може да осигури по-дълготраен мир.

Авторите на изследването подчертават, че сценарият със „замразяване“ на конфликта не се възприема от обществото като реалистична стъпка към устойчиво прекратяване на войната.

Нагласите към преговори с Русия също остават стабилни. Близо две трети от участниците - 64,9% - смятат, че Украйна не бива да влиза в преговори без предварителни гаранции за сигурност от западните партньори. Делът е почти идентичен с този през 2024 г. (64,1%). В същото време 30,7% подкрепят воденето на преговори дори при липса на подобни гаранции, като цяло украинците запазват скептицизъм към диалог „само заради самия диалог“.

По време на представянето на резултатите украинската посланичка в НАТО Алона Хетманчук отбеляза, че данните отразяват дълбоката травма в обществото, оставена от Будапещенския меморандум и Минските споразумения. Според нея това допълнително подчертава значението на надеждните гаранции за сигурност за Украйна.

Изследването е проведено от социологическата агенция „Инфо Сапиенс“ между 5 и 26 ноември 2025 г. по поръчка на „Нова Европа“. В анкетата са участвали 1000 респонденти, като извадката е представителна за населението на Украйна на възраст над 16 години. Проучването не обхваща Севастопол, Донецка и Луганска област, Кримския полуостров, както и райони без достъп до украинска мобилна комуникация.