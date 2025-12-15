Новини
Свят »
Украйна »
Украинците не вярват, че замразен фронт може да донесе траен мир
  Тема: Украйна

Украинците не вярват, че замразен фронт може да донесе траен мир

15 Декември, 2025 13:53 810 59

  • украйна-
  • украинци-
  • траен мир-
  • фронт

Проучване показва широко разпространени опасения от нова руска атака след евентуално примирие

Украинците не вярват, че замразен фронт може да донесе траен мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинското общество в огромното си мнозинство смята, че евентуално замразяване на фронтовата линия няма да спре Русия от повторно нападение след кратко прекратяване на огъня. Това показва изследването „Външна политика и сигурност: настроенията на украинското общество през 2025 г.“, цитирано от Укринформ, предава БТА.

Проучването е изготвено по поръчка на аналитичния център „Нова Европа“ и беше представено от неговия директор Сергий Солодки. Данните сочат, че 86,7% от анкетираните очакват Русия да поднови военните действия след кратка пауза, докато едва 9,5% вярват, че фиксирането на линията на бойните действия може да осигури по-дълготраен мир.

Авторите на изследването подчертават, че сценарият със „замразяване“ на конфликта не се възприема от обществото като реалистична стъпка към устойчиво прекратяване на войната.

Нагласите към преговори с Русия също остават стабилни. Близо две трети от участниците - 64,9% - смятат, че Украйна не бива да влиза в преговори без предварителни гаранции за сигурност от западните партньори. Делът е почти идентичен с този през 2024 г. (64,1%). В същото време 30,7% подкрепят воденето на преговори дори при липса на подобни гаранции, като цяло украинците запазват скептицизъм към диалог „само заради самия диалог“.

По време на представянето на резултатите украинската посланичка в НАТО Алона Хетманчук отбеляза, че данните отразяват дълбоката травма в обществото, оставена от Будапещенския меморандум и Минските споразумения. Според нея това допълнително подчертава значението на надеждните гаранции за сигурност за Украйна.

Изследването е проведено от социологическата агенция „Инфо Сапиенс“ между 5 и 26 ноември 2025 г. по поръчка на „Нова Европа“. В анкетата са участвали 1000 респонденти, като извадката е представителна за населението на Украйна на възраст над 16 години. Проучването не обхваща Севастопол, Донецка и Луганска област, Кримския полуостров, както и райони без достъп до украинска мобилна комуникация.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия не говори за примирие,

    23 6 Отговор
    а за траен мир. Толкова ли е трудно за разбиране Примирие няма да има!

    Коментиран от #9

    13:55 15.12.2025

  • 2 Трол

    6 2 Отговор
    Напролет ще се отмрази.

    13:56 15.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има

    Коментиран от #6, #47

    13:57 15.12.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    16 5 Отговор
    УРка ще бъде само на три (3) области !!

    13:58 15.12.2025

  • 5 Маруся Климова

    18 6 Отговор
    Ние също не вярваме в замразяването на фронта, но виж, ако замразим Зелю в моргата?

    Коментиран от #24

    13:58 15.12.2025

  • 6 Уморен

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Луд умора няма. И ти нямаш.

    Коментиран от #12

    13:59 15.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    14 4 Отговор
    Русия си постави условия, вие се правите на глухи и неразбрали.
    Ми слушайте НАТОВците и не ревете тогава

    14:00 15.12.2025

  • 8 Русия

    15 4 Отговор
    Траен мир може да донесе само и единствено пълна капитулация на укро-фашстите и техните спонсори евро-фашистите.Владимир Путин.

    14:00 15.12.2025

  • 9 Европеец

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Русия не говори за примирие,":

    Така е това, което си написал..... Но траен Мир според мен ще има когато Украйна се върне под крилото на Русия, тогава няма да има нужда от никакви гаранции.....

    Коментиран от #28

    14:01 15.12.2025

  • 10 Петър Волгин

    12 3 Отговор
    "Основната причина за войната в Украйна, която започна още с Майдана през 2014 г., е желанието на Киев да вкара страната в НАТО. Този категорично неразумен стремеж беше всячески подкрепян от евроатлантическите сили. На тези държави изобщо не им пукаше за "сигурността на Украйна". Единственото, което искаха, е да навредят на Русия. Е, нямаше как Москва да допусне Украйна да стане член на НАТО. Както няма как САЩ да допуснат Канада или Мексико да станат част от военен съюз, доминиран от Русия.
    Разбрахме, че Зеленски се бил отказал от стремежа Украйна да стане член на Северноатлантическия пакт. И какво се оказа? Трябваше стотици хиляди хора да загинат, за да достигне до мозъка на Зеленски или по-скоро до мозъците на неговите чуждестранни началници, че желанието за членство в НАТО е химера. Ужасно е наистина, че точно такива хора, които са в тотален плен на опасни идеологеми, имат реална власт. Хубаво е, че поне в САЩ тяхното влияние силно намаля. Проблемът е, че в ЕС, където сме и ние, такива идеологизирани фанатици продължават да командват парада. Именно тези лица правят всичко възможно, за да саботират мирните преговори за Украйна. Искат войната там да продължи до безкрай и ако може цяла Европа да въвлекат в нея. Колкото по-дълго стоят на власт, толкова по-опасно е за всички нас."

    14:02 15.12.2025

  • 11 Ян Палах

    9 0 Отговор
    „Имаме два живота, а вторият започва, когато осъзнаем, че имаме само един.“

    14:02 15.12.2025

  • 12 И петимата дръти русофила

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Уморен":

    немат умора. По цял ден драскат тука!

    14:02 15.12.2025

  • 13 Да де

    9 3 Отговор
    Тя скоро цяла Окраина ще е замръзнала
    Засега са само измръзнали
    Споко

    14:02 15.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Че кой ги лъже

    8 1 Отговор
    Че ще има замразен фронт? Няма такова нещо, не си мечтайте!

    14:03 15.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дудов

    5 2 Отговор
    И аз не вярвам.По-добре да се пишат руснаци и никой няма да ги напада.Пък и поляците ще се по на -сеpa -т

    14:03 15.12.2025

  • 18 Гост

    10 0 Отговор
    "Украйна не бива да влиза в преговори без предварителни гаранции за сигурност от западните партньори" А кои са аджеба тези партньори и какви гаранции ще дадат, след като всеки момент дори и Тръпм ще ви тегли шута? Свикнали украинците да реват, а западът да им дава. Както казва българската поговорка, научил се поп на варен боб, свършил се боб, отучил се поп... Време е да се отучите, който успял да си купи златен кенеф, успя, за другите не остана!

    14:03 15.12.2025

  • 19 Хайде сега същата социологическа

    5 0 Отговор
    агенция да направи проучване какви са очакванията на украинците за предоставянето на предварителни гаранции за сигурност от западните партньори.

    14:04 15.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПЕШО волгата

    4 8 Отговор
    Основната причина за войната е, че путин 3 пъти искаше да влезе в НАТО и не го взеха!
    Сега го е яд на Украйна!

    14:05 15.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 Зеленски е толкова надрусан

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Маруся Климова":

    че няма да замръзне.

    14:06 15.12.2025

  • 25 Русия

    6 1 Отговор
    Искате замразен фронт?
    Стараем се- скоро Окраина ще е фризер
    Тогава пак ще говорим, сега имате по един, два часа ток и парно
    Му, погоди!

    Коментиран от #31

    14:06 15.12.2025

  • 26 Укрофоб

    2 3 Отговор
    Руснаците трябва да има вземат също Одеса и Киев, и после чао какао

    14:08 15.12.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Всекимери според своя аршин. Украинците най вече. Защото се смятат за " надлюдини".Искат да испозват примирието за помпане на сили

    14:08 15.12.2025

  • 28 Крилото е драконово

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    45 г. бяхме под него, че още не можем да се оправим.

    Коментиран от #33, #37

    14:08 15.12.2025

  • 29 Мдаа

    2 0 Отговор
    Никой не познава руснаците така добе, както техните най-големи "братя" украинците.

    14:10 15.12.2025

  • 30 Пачанга..

    3 1 Отговор
    до последния украинец...

    14:10 15.12.2025

  • 31 Много рано

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Русия":

    фризираш гордия украински народ. Ако такова нещо имаше в Москва, всички Маши да са емигрирали.

    Коментиран от #59

    14:10 15.12.2025

  • 32 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Дори украинците искат да капитулират..

    14:11 15.12.2025

  • 33 А, оправихте се

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Крилото е драконово":

    Кой и с какво си издигна тези палати и имоти из целия свят- с разпродаване на построеното за 45 години

    Коментиран от #39

    14:12 15.12.2025

  • 34 Имаше опция Русия

    0 3 Отговор
    да влезе в НАТО преди СВО.
    Сега, като ги видяхме, няма ние да ги хрантутив в НАТО.

    Коментиран от #42

    14:12 15.12.2025

  • 35 Възраждане

    3 2 Отговор
    Единствено безусловна капитулация на неонацисткия режим можецса доведе до мир

    Коментиран от #53

    14:13 15.12.2025

  • 36 Не вярват, защото знаят какво

    3 1 Отговор
    са си надробили!? Ще си платят докрай за дяволиите си, щом играят по свирката на джендърите, какво друго очакват!? Русия няма да отстъпи никога, захапе ли, не пуска!

    14:13 15.12.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Крилото е драконово":

    Ти си от операта "Русия и Путин са виновни за всичко" - ясно е. На крива ракета космоса и е виновен.
    Европа страда от русофобия последните 400 години и си пати от това . Няма значение дали в Русия е империя или коммунизм, винаги се намират болни да счупят главите на по глупавите в Русия

    14:13 15.12.2025

  • 38 УКРАИНЦИТЕ ДА ВЗЕМАТ

    6 2 Отговор
    ДА ОКАЧАТ ЗЕЛЕНСКИ НА НЕКОЙ СТЪЛБ И ДА ВИСИ ТАМ ЦЯЛ МЕСЕЦ ЗА НАЗИДАНИЕ НА ДРУГИ КОИТО СМЯТАТ ,ЧЕ МОЖЕ ДА СКАПЯТ ТАЗИ ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #41

    14:14 15.12.2025

  • 39 Веднага ти отговарям

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "А, оправихте се":

    Палатите по света са на ченгетата, дето отраснаха под крилото на Русия. И на внуците им.

    Коментиран от #40, #49

    14:14 15.12.2025

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Веднага ти отговарям":

    И що Русия ти е виновна, че българи крадът българи?

    Коментиран от #46

    14:16 15.12.2025

  • 41 Ти за Покровск мисли

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "УКРАИНЦИТЕ ДА ВЗЕМАТ":

    Другото си е на украинците

    14:16 15.12.2025

  • 42 Витамин Д

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Имаше опция Русия":

    Имаше желание от Русия, но и отказаха
    Е, явно за добро е било
    С койоти не става
    Мечката ще им покаже, ха ха

    Коментиран от #48

    14:16 15.12.2025

  • 43 Пълна капитулация искат

    0 0 Отговор
    Украинците не вярват, че замразен фронт може да донесе траен мир

    14:18 15.12.2025

  • 44 Българин

    2 4 Отговор
    Ами не вярват на подобни фантасмагории, защото знаят че руснаците са фашисти и нацисти, ръководени от един умопобъркан нарцис Путлер.

    Коментиран от #54

    14:19 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Не смесвай нещата

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    с кварталната бакалия, дето те удрят с два лева. Става дума за милионите, дето слез 1989 г. ги завъртяха ченгета-милионери и децата им.
    Май бяха народни пари, а?
    Честните комунисти...., поставени тук от СССР-то пред 1944 г.

    14:19 15.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мечката вече го показва

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Витамин Д":

    пред Покровск от миналото лето.
    Всички и видяха резила.

    Коментиран от #50

    14:22 15.12.2025

  • 49 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Веднага ти отговарям":

    Основен демократичен принцип е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.

    14:23 15.12.2025

  • 50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мечката вече го показва":

    От руснак войник не става. В това е проблема.

    Коментиран от #55

    14:24 15.12.2025

  • 51 Никой

    1 1 Отговор
    Кой се кара с руснаци - Наполеон и Хитлер - това става - "влез - тип излез".

    Коментиран от #57

    14:25 15.12.2025

  • 52 Севделин

    0 2 Отговор
    Аз пък вярвам, че е най-добре Украйна дая няма на картата!

    Коментиран от #56

    14:26 15.12.2025

  • 53 доктор

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Възраждане":

    Като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи, а останалите копейки ще притихнат.

    14:26 15.12.2025

  • 54 Фани

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Соросе ти ли си?

    14:27 15.12.2025

  • 55 ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЕ УЧАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Може пък и да стане нещо.

    14:27 15.12.2025

  • 56 Копейкотрошач

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Севделин":

    А как мислиш? Вратлето ти колко секунди ще издържи?

    14:27 15.12.2025

  • 57 Забрави Кримската война

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Никой":

    Тогава Русия губи целия си черноморски флот.
    Като сега.

    14:29 15.12.2025

  • 58 Военен

    3 0 Отговор
    Ако случайно има примирие или мир, Украйна трябва да се въоръжи максимално добре с всички възможни оръжия (крилати и балистични ракети с обсег от поне 1000 километра) за да има адекватен отговор при нова агресия от федерацията на злото Русия.

    14:29 15.12.2025

  • 59 Зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Много рано":

    Мои български фенове, пращайте ми повече заплати месечно, за да мога да си купя още златни тоалетни!

    14:31 15.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания