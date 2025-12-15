Украинците не вярват, че замразен фронт може да донесе траен мир

Украинското общество в огромното си мнозинство смята, че евентуално замразяване на фронтовата линия няма да спре Русия от повторно нападение след кратко прекратяване на огъня. Това показва изследването „Външна политика и сигурност: настроенията на украинското общество през 2025 г.“, цитирано от Укринформ, предава БТА.
Проучването е изготвено по поръчка на аналитичния център „Нова Европа“ и беше представено от неговия директор Сергий Солодки. Данните сочат, че 86,7% от анкетираните очакват Русия да поднови военните действия след кратка пауза, докато едва 9,5% вярват, че фиксирането на линията на бойните действия може да осигури по-дълготраен мир.
Авторите на изследването подчертават, че сценарият със „замразяване“ на конфликта не се възприема от обществото като реалистична стъпка към устойчиво прекратяване на войната.
Нагласите към преговори с Русия също остават стабилни. Близо две трети от участниците - 64,9% - смятат, че Украйна не бива да влиза в преговори без предварителни гаранции за сигурност от западните партньори. Делът е почти идентичен с този през 2024 г. (64,1%). В същото време 30,7% подкрепят воденето на преговори дори при липса на подобни гаранции, като цяло украинците запазват скептицизъм към диалог „само заради самия диалог“.
По време на представянето на резултатите украинската посланичка в НАТО Алона Хетманчук отбеляза, че данните отразяват дълбоката травма в обществото, оставена от Будапещенския меморандум и Минските споразумения. Според нея това допълнително подчертава значението на надеждните гаранции за сигурност за Украйна.
Изследването е проведено от социологическата агенция „Инфо Сапиенс“ между 5 и 26 ноември 2025 г. по поръчка на „Нова Европа“. В анкетата са участвали 1000 респонденти, като извадката е представителна за населението на Украйна на възраст над 16 години. Проучването не обхваща Севастопол, Донецка и Луганска област, Кримския полуостров, както и райони без достъп до украинска мобилна комуникация.
1 Русия не говори за примирие,
Коментиран от #9
13:55 15.12.2025
2 Трол
13:56 15.12.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #47
13:57 15.12.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
13:58 15.12.2025
5 Маруся Климова
Коментиран от #24
13:58 15.12.2025
6 Уморен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Луд умора няма. И ти нямаш.
Коментиран от #12
13:59 15.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Ми слушайте НАТОВците и не ревете тогава
14:00 15.12.2025
8 Русия
14:00 15.12.2025
9 Европеец
До коментар #1 от "Русия не говори за примирие,":Така е това, което си написал..... Но траен Мир според мен ще има когато Украйна се върне под крилото на Русия, тогава няма да има нужда от никакви гаранции.....
Коментиран от #28
14:01 15.12.2025
10 Петър Волгин
Разбрахме, че Зеленски се бил отказал от стремежа Украйна да стане член на Северноатлантическия пакт. И какво се оказа? Трябваше стотици хиляди хора да загинат, за да достигне до мозъка на Зеленски или по-скоро до мозъците на неговите чуждестранни началници, че желанието за членство в НАТО е химера. Ужасно е наистина, че точно такива хора, които са в тотален плен на опасни идеологеми, имат реална власт. Хубаво е, че поне в САЩ тяхното влияние силно намаля. Проблемът е, че в ЕС, където сме и ние, такива идеологизирани фанатици продължават да командват парада. Именно тези лица правят всичко възможно, за да саботират мирните преговори за Украйна. Искат войната там да продължи до безкрай и ако може цяла Европа да въвлекат в нея. Колкото по-дълго стоят на власт, толкова по-опасно е за всички нас."
14:02 15.12.2025
11 Ян Палах
14:02 15.12.2025
12 И петимата дръти русофила
До коментар #6 от "Уморен":немат умора. По цял ден драскат тука!
14:02 15.12.2025
13 Да де
Засега са само измръзнали
Споко
14:02 15.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Че кой ги лъже
14:03 15.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дудов
14:03 15.12.2025
18 Гост
14:03 15.12.2025
19 Хайде сега същата социологическа
14:04 15.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПЕШО волгата
Сега го е яд на Украйна!
14:05 15.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
24 Зеленски е толкова надрусан
До коментар #5 от "Маруся Климова":че няма да замръзне.
14:06 15.12.2025
25 Русия
Стараем се- скоро Окраина ще е фризер
Тогава пак ще говорим, сега имате по един, два часа ток и парно
Му, погоди!
Коментиран от #31
14:06 15.12.2025
26 Укрофоб
14:08 15.12.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:08 15.12.2025
28 Крилото е драконово
До коментар #9 от "Европеец":45 г. бяхме под него, че още не можем да се оправим.
Коментиран от #33, #37
14:08 15.12.2025
29 Мдаа
14:10 15.12.2025
30 Пачанга..
14:10 15.12.2025
31 Много рано
До коментар #25 от "Русия":фризираш гордия украински народ. Ако такова нещо имаше в Москва, всички Маши да са емигрирали.
Коментиран от #59
14:10 15.12.2025
32 Баце ЕООД
14:11 15.12.2025
33 А, оправихте се
До коментар #28 от "Крилото е драконово":Кой и с какво си издигна тези палати и имоти из целия свят- с разпродаване на построеното за 45 години
Коментиран от #39
14:12 15.12.2025
34 Имаше опция Русия
Сега, като ги видяхме, няма ние да ги хрантутив в НАТО.
Коментиран от #42
14:12 15.12.2025
35 Възраждане
Коментиран от #53
14:13 15.12.2025
36 Не вярват, защото знаят какво
14:13 15.12.2025
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Крилото е драконово":Ти си от операта "Русия и Путин са виновни за всичко" - ясно е. На крива ракета космоса и е виновен.
Европа страда от русофобия последните 400 години и си пати от това . Няма значение дали в Русия е империя или коммунизм, винаги се намират болни да счупят главите на по глупавите в Русия
14:13 15.12.2025
38 УКРАИНЦИТЕ ДА ВЗЕМАТ
Коментиран от #41
14:14 15.12.2025
39 Веднага ти отговарям
До коментар #33 от "А, оправихте се":Палатите по света са на ченгетата, дето отраснаха под крилото на Русия. И на внуците им.
Коментиран от #40, #49
14:14 15.12.2025
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Веднага ти отговарям":И що Русия ти е виновна, че българи крадът българи?
Коментиран от #46
14:16 15.12.2025
41 Ти за Покровск мисли
До коментар #38 от "УКРАИНЦИТЕ ДА ВЗЕМАТ":Другото си е на украинците
14:16 15.12.2025
42 Витамин Д
До коментар #34 от "Имаше опция Русия":Имаше желание от Русия, но и отказаха
Е, явно за добро е било
С койоти не става
Мечката ще им покаже, ха ха
Коментиран от #48
14:16 15.12.2025
43 Пълна капитулация искат
14:18 15.12.2025
44 Българин
Коментиран от #54
14:19 15.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Не смесвай нещата
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":с кварталната бакалия, дето те удрят с два лева. Става дума за милионите, дето слез 1989 г. ги завъртяха ченгета-милионери и децата им.
Май бяха народни пари, а?
Честните комунисти...., поставени тук от СССР-то пред 1944 г.
14:19 15.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мечката вече го показва
До коментар #42 от "Витамин Д":пред Покровск от миналото лето.
Всички и видяха резила.
Коментиран от #50
14:22 15.12.2025
49 Демократ
До коментар #39 от "Веднага ти отговарям":Основен демократичен принцип е да се считат руснаците и русофилите за изроУди.
14:23 15.12.2025
50 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #48 от "Мечката вече го показва":От руснак войник не става. В това е проблема.
Коментиран от #55
14:24 15.12.2025
51 Никой
Коментиран от #57
14:25 15.12.2025
52 Севделин
Коментиран от #56
14:26 15.12.2025
53 доктор
До коментар #35 от "Възраждане":Като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи, а останалите копейки ще притихнат.
14:26 15.12.2025
54 Фани
До коментар #44 от "Българин":Соросе ти ли си?
14:27 15.12.2025
55 ЧЕТИРИ ГОДИНИ СЕ УЧАТ
До коментар #50 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Може пък и да стане нещо.
14:27 15.12.2025
56 Копейкотрошач
До коментар #52 от "Севделин":А как мислиш? Вратлето ти колко секунди ще издържи?
14:27 15.12.2025
57 Забрави Кримската война
До коментар #51 от "Никой":Тогава Русия губи целия си черноморски флот.
Като сега.
14:29 15.12.2025
58 Военен
14:29 15.12.2025
59 Зеленски
До коментар #31 от "Много рано":Мои български фенове, пращайте ми повече заплати месечно, за да мога да си купя още златни тоалетни!
14:31 15.12.2025