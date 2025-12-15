Новини
Разговорите се фокусират върху териториални въпроси, гаранции за сигурност и замразени руски активи

Зеленски и Джаред Къшнър продължават мирните преговори в Берлин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър пристигнаха в правителствената канцелария в Берлин, където днес ще продължат преговорите, насочени към постигане на мирно споразумение, съобщи ДПА, предава БТА.

Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, участва в американската делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Разговорите между страните започнаха още вчера и продължиха над пет часа в рамките на усилията за оформяне на мирен план, който да бъде приемлив за Украйна.

След срещите Уиткоф изрази умерен оптимизъм, като заяви, че е постигнат „значителен напредък“ в диалога.

Подробностите около обсъжданите предложения не се разгласяват публично, но според източници преговорите засягат възможни териториални компромиси, западни гаранции за сигурност за Киев, както и съдбата на руските активи, замразени в рамките на Европейския съюз.

По-късно днес Зеленски ще се срещне и с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с други европейски лидери, сред които британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.


Украйна
  • 1 Хмхмхмх

    33 2 Отговор
    Тея си правят седянки без да питат руснака.
    Щом е в Берлин руснака ще иде без покана.
    Правил го е преди 80 г ще го направи пак ако се наложи.

    Коментиран от #10, #27

    13:50 15.12.2025

  • 2 Европеец

    31 1 Отговор
    Само не мога да разбера Украйна с Щатите ли воюва, та преговарят.....

    Коментиран от #3, #13

    14:24 15.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТОЗИ МУШМОРОК ЗЕЛЕНСКИ

    28 1 Отговор
    ДА СИ ТЪРСИ ЗЕМЛЯНКА КЪДЕ ДА СЕ СКРИЕ,ЧЕ СКОРО ЩЕ ДАВА ФИРА.

    14:26 15.12.2025

  • 6 Никой

    13 0 Отговор
    В Райхстага ли.

    14:27 15.12.2025

  • 7 Бай той Толстой

    24 1 Отговор
    Трябва да се моли на руснаците,а не да облизва американците.Сбъркал е хората

    Коментиран от #12, #17

    14:27 15.12.2025

  • 8 Хасковски каунь

    20 0 Отговор
    Полека-лека , со малко кютек от страна на Русия, и ще се получи.

    14:27 15.12.2025

  • 9 Колега

    21 1 Отговор
    Любопитно ми е: тоя зеления дали е харесван от собствения си народ? Като просяк из цяла Европа ходи.Какво мислят те за него?

    Коментиран от #22, #24

    14:28 15.12.2025

  • 10 Ама

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмхмхмх":

    Украйна със САЩ ли е във война, че преговарят за мир?😂🤣😂🤣

    14:29 15.12.2025

  • 11 Великан!

    2 19 Отговор
    А кремълският пор в землянка.

    Коментиран от #23

    14:29 15.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ти още не си разбрал що си се родил.

    14:32 15.12.2025

  • 14 777

    13 0 Отговор
    С една дума,продължават да празнословят.

    14:34 15.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Киев е Руски

    19 2 Отговор
    Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изобщо не го интересува какво бръщолевят тия сухари дори заяви тази седмица, че светът трябва да се подготви за война от мащаба на тази, която са преживели нашите дядовци и прадядовци. /// Дали Марк Рюте, следвайки примера на Гьобелс, се е запасил с калиев цианид? Или предпочита въже? Това същество не заслужава куршум.

    Коментиран от #20

    14:35 15.12.2025

  • 17 Повтаряй след мен

    3 15 Отговор

    До коментар #7 от "Бай той Толстой":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 2022
    Повтаряй го 1000 пъти
    Утре пак така-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    Повтаряш го 3000 пъти
    И така всеки ден до приемане на еврото.
    После си безработен.

    Коментиран от #21

    14:35 15.12.2025

  • 18 Мишо

    15 1 Отговор
    Отдавна нашенските "лидери" участват във всяка мерзавщина в региона – даже не за изгода, а поради желанието да се покажат колко са великоцивилизовани. «Булгар, булгар!».

    14:36 15.12.2025

  • 19 Ето къде е грешката

    12 1 Отговор
    ...усилията за оформяне на мирен план, който да бъде приемлив за Украйна."

    14:37 15.12.2025

  • 20 Ти Рюте го остави.

    3 11 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    Мисли кой руснак ще пръсне кофата на путин.

    Коментиран от #25

    14:37 15.12.2025

  • 21 Повтаряй високо и бавно ДЕНОНОЩНО

    12 2 Отговор

    До коментар #17 от "Повтаряй след мен":

    404 в състава на РФ.
    404 в състава на РФ.
    404 в състава на РФ.

    14:37 15.12.2025

  • 22 В полза на Народа

    3 14 Отговор

    До коментар #9 от "Колега":

    Зеленски проси в полза на народа, а фашиста путин продаде русия и я напълни с индийци!

    14:38 15.12.2025

  • 23 Я па ти,

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Великан!":

    Мишка може ли да се пише "великан" бе галош?

    14:39 15.12.2025

  • 24 Ай лав Зельо

    14 0 Отговор

    До коментар #9 от "Колега":

    Щом като купените медии не пишат ежедневно колко е обичан от украинския народ, значи.... не е

    14:39 15.12.2025

  • 25 И Киев е Руски

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ти Рюте го остави.":

    Тоя дето пръсна г..а на ба.а ти

    14:40 15.12.2025

  • 26 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Какъв е тоа Джарет бе,дипломати немат ли бившите британци? И Фиткоф и той мистер Никой си. Да се не окаже каде преговорите са биле с некакви самозванци,неодобрени од конгреса аматьори?

    14:40 15.12.2025

  • 27 Хитлер е едно, путин мишка!

    2 20 Отговор

    До коментар #1 от "Хмхмхмх":

    Ходил руснака в Берлин щото всички помагаха на русия! Сега всички мразят руския Фашист, дори и китайците!

    Коментиран от #28, #35, #38, #43

    14:40 15.12.2025

  • 28 И Киев е Руски

    14 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":

    А ти си Л.й.о

    14:42 15.12.2025

  • 29 РФ е въздух под налягане !

    0 0 Отговор
    Открийте разликите на "успехите" за две години на блатните opки .
    Ще ви е трудно без лупа.

    Коментиран от #63

    14:42 15.12.2025

  • 30 гръмовержецът

    16 0 Отговор
    Зеля мята крачоли напред- назад , а урките стоят без ток и на студено .....Селяните в окопите мрат като мухи , а тоя тръгнал да се прави на президент .

    14:43 15.12.2025

  • 31 Петър

    17 1 Отговор
    Тоя Зеленски, все повече ми заприичва на ПП-ДБ, най вече на Мирчев, или обратното, Мирчев заприлича на Зеленски, окаяни хора!

    14:43 15.12.2025

  • 32 Сатана Z

    14 0 Отговор
    САЩ воюват с Русия чрез своето прокси Украйна.Бай Дончо търси примирие за да може да прегрупира силите на Европейски райх включително и БГто, а и Обора да вземе въздух,че каталясаха

    14:43 15.12.2025

  • 33 Най-великият Президент на 21 век

    1 19 Отговор
    Цял свят се възхищава на Президента Зеленски ! Той е новия символ на борбата за свобода и независимост от тиранията ! Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
    Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
    "Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
    Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
    Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
    Наистина ли нищо не разбрахте?
    Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
    Четете по устните ми:
    Без газ или без вас? Без вас.
    Без вас или без светлината? Без вас.
    Без вода или без вас? Без вас.
    Без храна или без вас? Без вас.
    Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
    Но историята ще постави всичко на мястото си.
    И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.

    14:44 15.12.2025

  • 34 Баш Майстора

    13 1 Отговор
    От бункера на Земенски вече се подава белия байрак.

    14:44 15.12.2025

  • 35 И пак, и отново

    16 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":

    Коалиция на Русия и САЩ срещу възродилата се НацисткаЕвропа. Историята се повтаря. Резултата също.

    14:44 15.12.2025

  • 36 Възpожденец

    1 17 Отговор
    Крайно време е, да бъде приет Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен в губернията, като РУСОФИЛИЯ
    Българската русофилия създаде световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото да обичаш и милеш за собствената си държава и народ!
    В България определението русофил се използва преди всичко за прикриване на откровено българофобство. Защото няма как човек да има две родини, както няма как човек да има две биологични майки. Попитайте русофилите известно ли им е, в рАсия има ли руснаци, които са убивали сънародниците си и са предавали родината си русия от любов към България?! Аз веднага ще ви отговоря, НЯМА такива руснаци!
    Ако някой тук в губернията ви заговори за войводи, патрЕотизъм, национален интерес и т. н., прегледайте снимките в профилът му, почти сигурно е, че на половината така нареченият патриот ще е загърнат с РУСКОТО знаме, защото когато русофилите ви заговорят за "национален интерес", те винаги имат предвид националния интерес на РУСИЯ ! Защото местните ни русофили са най - обикновенни дьонмета, съжаляващи, че не са се родили руснаци.
    Русофилията не е просто някаква безродна любов към чужда държава, русофилията е официално афиширане на ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО, РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО и българоФОБИЯ. Защото когато стане дума за български патриотизъм, как обикновенно изразява патриотизмът си "българският" русофил, изразява го с руското знаме !

    Коментиран от #42

    14:44 15.12.2025

  • 37 Копейкиииии

    1 14 Отговор
    След 16 дни или ставате €вропейци или палите подметките към Краснонасранск.

    14:45 15.12.2025

  • 38 Малийййй,

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":

    че смърд иш!!! Що така си се изоставил в мисленето?!

    14:45 15.12.2025

  • 39 Истината

    0 18 Отговор
    Да си го кажем направо - изключително npocт милиционер излезе този Путин.
    То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .

    14:45 15.12.2025

  • 40 Мишо

    16 0 Отговор
    Европейската политика достигна поредното си дъно. Службата за външни работи на ЕС е съставила списък с насоки за поведение на събития, посещавани от руски дипломати. В документа се посочва, че е най-добре да се избягват подобни места, а ако това не е възможно, поне „да се избягва да бъдете заснети от камера“ с руснаци.

    14:46 15.12.2025

  • 41 А где

    9 1 Отговор
    е Северск?

    Коментиран от #51

    14:46 15.12.2025

  • 42 В България няма русофили.

    1 17 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    14:46 15.12.2025

  • 43 777

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":

    Ти нормален ли си?
    Що за глупости си написал.

    14:46 15.12.2025

  • 44 И Киев е Руски

    12 1 Отговор
    Питай тия в парламента дали са съгласни че те Сите са за Беле.е ако се приеме такъв закон

    14:47 15.12.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Георгиев

    16 2 Отговор
    Ако статията е истина, Русия нито се споменава, нито някой я пита. А може Уиткоф да излага съгласувана с Путин позиция. Ама то големи преговори. Наркомана чува какво му казват, някой води записки, после отива при контролиращите го, казва им, после те му казват какво да каже следващия път, и т.н. Вероятно Тръмп не иска със сила да наложи мнение. Може, но за пред света - преговори, зеления протака и т.н.
    Те ще се разберат за Донбас и наоколо. А как Одеса и областта ще дойде при майка си? Това е по важно отколкото парчето от Донбас. Стратегически.

    14:48 15.12.2025

  • 47 Добър ден!

    2 13 Отговор
    Другари комунисти,АртилеристиМеханици болшевики и друга подобна русодебилска иzzмет, где МОЧАТА?

    Коментиран от #54, #58

    14:48 15.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да де

    11 0 Отговор
    И да , тримата да избягват репортери..
    Да си избършат нослетата преди да се измъкнат от..тоалетните

    14:49 15.12.2025

  • 51 Повтаряй след мен

    2 12 Отговор

    До коментар #41 от "А где":

    Киев за два дня Киев за два дня Киев за два дня Киев за два дня
    1000 пъти на ден
    Утре пак -Киев за два дня Киев за два дня Киев за два дня както каза другарката Симонян през февруари 2022
    3000пъти.

    Коментиран от #53

    14:51 15.12.2025

  • 52 В случая

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "Време е":

    е напълно прав! Планетата се "управлява" от евреи и хазари, останалото е или роби или войници - колкото повече смърт толкова по добре за тях!

    Коментиран от #55, #64

    14:51 15.12.2025

  • 53 Марк Мили

    6 2 Отговор

    До коментар #51 от "Повтаряй след мен":

    Като си глюпав повтаряй ми думите докато поумнееш, т.п.

    14:52 15.12.2025

  • 54 И Киев е Руски

    8 0 Отговор

    До коментар #47 от "Добър ден!":

    В триъгълника на знаеш коЯ

    14:52 15.12.2025

  • 55 Точно в случая

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "В случая":

    И този е евреин. И следи му коментарите, и ще разбереш.

    Коментиран от #60

    14:55 15.12.2025

  • 56 Ма то хубост

    6 0 Отговор
    Ма ,то красота
    Напетите момци на брюкселската елитна класа
    Гарнирана с брюкселско зелено зеле..
    Натура, гарнирана със снежен прах
    Чувате ли камбанките , идва дядо с подаръци за тях..
    Ще видят звезди скоро
    Звезди в косите, сълзи в очите..

    14:55 15.12.2025

  • 57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 8 Отговор
    Моля някой клепар да каже днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    14:57 15.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Копейкиииии

    1 5 Отговор
    След 16 дни или ставате €вропейци или отивате да превземате за 66 път Покровск.

    14:59 15.12.2025

  • 60 Следя ги

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Точно в случая":

    За това съм написал "В случая".

    Коментиран от #65

    15:04 15.12.2025

  • 61 Питам

    0 6 Отговор
    Путлер защо е в бункера?

    Коментиран от #62

    15:13 15.12.2025

  • 62 Майка ти

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Питам":

    го чака там.

    15:32 15.12.2025

  • 63 1917

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "РФ е въздух под налягане !":

    ТТъпчо, не разбра ли, че това е позоционна война. Взеха, каквото искат и спряха. Иначе щяха да забият за пореден път знамето на Райхстага!!!!

    15:40 15.12.2025

  • 64 питам си

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "В случая":

    Щом Окаринците са толкова силни, защо Зеленото Наркко обикаля и рИве, нали е силен Комик, нали побеждава, защо му текат ллигите?

    15:42 15.12.2025

  • 65 И аз го следя

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Следя ги":

    И такова нещо дето цял ден не се занимава с нищо друго освен да плюе "Ганчо и България" в който и да е случай, му скачам на тиквата.

    15:49 15.12.2025

  • 66 Сметка без кръчмаря!

    1 0 Отговор
    Бялото знаме или Окраина няма да има!

    15:57 15.12.2025

