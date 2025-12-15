Зеленски и Джаред Къшнър продължават мирните преговори в Берлин

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър пристигнаха в правителствената канцелария в Берлин, където днес ще продължат преговорите, насочени към постигане на мирно споразумение, съобщи ДПА, предава БТА.

Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, участва в американската делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Разговорите между страните започнаха още вчера и продължиха над пет часа в рамките на усилията за оформяне на мирен план, който да бъде приемлив за Украйна.

След срещите Уиткоф изрази умерен оптимизъм, като заяви, че е постигнат „значителен напредък“ в диалога.

Подробностите около обсъжданите предложения не се разгласяват публично, но според източници преговорите засягат възможни териториални компромиси, западни гаранции за сигурност за Киев, както и съдбата на руските активи, замразени в рамките на Европейския съюз.

По-късно днес Зеленски ще се срещне и с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с други европейски лидери, сред които британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.