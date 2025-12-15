Зеленски и Джаред Къшнър продължават мирните преговори в Берлин

Украинският президент Володимир Зеленски и Джаред Къшнър пристигнаха в правителствената канцелария в Берлин, където днес ще продължат преговорите, насочени към постигане на мирно споразумение, съобщи ДПА, предава БТА.
Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, участва в американската делегация, водена от специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.
Разговорите между страните започнаха още вчера и продължиха над пет часа в рамките на усилията за оформяне на мирен план, който да бъде приемлив за Украйна.
След срещите Уиткоф изрази умерен оптимизъм, като заяви, че е постигнат „значителен напредък“ в диалога.
Подробностите около обсъжданите предложения не се разгласяват публично, но според източници преговорите засягат възможни териториални компромиси, западни гаранции за сигурност за Киев, както и съдбата на руските активи, замразени в рамките на Европейския съюз.
По-късно днес Зеленски ще се срещне и с германския канцлер Фридрих Мерц, както и с други европейски лидери, сред които британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.
1 Хмхмхмх
Щом е в Берлин руснака ще иде без покана.
Правил го е преди 80 г ще го направи пак ако се наложи.
Коментиран от #10, #27
13:50 15.12.2025
2 Европеец
Коментиран от #3, #13
14:24 15.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ТОЗИ МУШМОРОК ЗЕЛЕНСКИ
14:26 15.12.2025
6 Никой
14:27 15.12.2025
7 Бай той Толстой
Коментиран от #12, #17
14:27 15.12.2025
8 Хасковски каунь
14:27 15.12.2025
9 Колега
Коментиран от #22, #24
14:28 15.12.2025
10 Ама
До коментар #1 от "Хмхмхмх":Украйна със САЩ ли е във война, че преговарят за мир?😂🤣😂🤣
14:29 15.12.2025
11 Великан!
Коментиран от #23
14:29 15.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
До коментар #2 от "Европеец":Ти още не си разбрал що си се родил.
14:32 15.12.2025
14 777
14:34 15.12.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И Киев е Руски
Коментиран от #20
14:35 15.12.2025
17 Повтаряй след мен
До коментар #7 от "Бай той Толстой":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо както каза другарката Симонян през февруари 2022
Повтаряй го 1000 пъти
Утре пак така-Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
Повтаряш го 3000 пъти
И така всеки ден до приемане на еврото.
После си безработен.
Коментиран от #21
14:35 15.12.2025
18 Мишо
14:36 15.12.2025
19 Ето къде е грешката
14:37 15.12.2025
20 Ти Рюте го остави.
До коментар #16 от "И Киев е Руски":Мисли кой руснак ще пръсне кофата на путин.
Коментиран от #25
14:37 15.12.2025
21 Повтаряй високо и бавно ДЕНОНОЩНО
До коментар #17 от "Повтаряй след мен":404 в състава на РФ.
404 в състава на РФ.
404 в състава на РФ.
14:37 15.12.2025
22 В полза на Народа
До коментар #9 от "Колега":Зеленски проси в полза на народа, а фашиста путин продаде русия и я напълни с индийци!
14:38 15.12.2025
23 Я па ти,
До коментар #11 от "Великан!":Мишка може ли да се пише "великан" бе галош?
14:39 15.12.2025
24 Ай лав Зельо
До коментар #9 от "Колега":Щом като купените медии не пишат ежедневно колко е обичан от украинския народ, значи.... не е
14:39 15.12.2025
25 И Киев е Руски
До коментар #20 от "Ти Рюте го остави.":Тоя дето пръсна г..а на ба.а ти
14:40 15.12.2025
26 Архимандрисандрит Бибиян
14:40 15.12.2025
27 Хитлер е едно, путин мишка!
До коментар #1 от "Хмхмхмх":Ходил руснака в Берлин щото всички помагаха на русия! Сега всички мразят руския Фашист, дори и китайците!
Коментиран от #28, #35, #38, #43
14:40 15.12.2025
28 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":А ти си Л.й.о
14:42 15.12.2025
29 РФ е въздух под налягане !
Ще ви е трудно без лупа.
Коментиран от #63
14:42 15.12.2025
30 гръмовержецът
14:43 15.12.2025
31 Петър
14:43 15.12.2025
32 Сатана Z
14:43 15.12.2025
33 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
14:44 15.12.2025
34 Баш Майстора
14:44 15.12.2025
35 И пак, и отново
До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":Коалиция на Русия и САЩ срещу възродилата се НацисткаЕвропа. Историята се повтаря. Резултата също.
14:44 15.12.2025
36 Възpожденец
Българската русофилия създаде световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото да обичаш и милеш за собствената си държава и народ!
В България определението русофил се използва преди всичко за прикриване на откровено българофобство. Защото няма как човек да има две родини, както няма как човек да има две биологични майки. Попитайте русофилите известно ли им е, в рАсия има ли руснаци, които са убивали сънародниците си и са предавали родината си русия от любов към България?! Аз веднага ще ви отговоря, НЯМА такива руснаци!
Ако някой тук в губернията ви заговори за войводи, патрЕотизъм, национален интерес и т. н., прегледайте снимките в профилът му, почти сигурно е, че на половината така нареченият патриот ще е загърнат с РУСКОТО знаме, защото когато русофилите ви заговорят за "национален интерес", те винаги имат предвид националния интерес на РУСИЯ ! Защото местните ни русофили са най - обикновенни дьонмета, съжаляващи, че не са се родили руснаци.
Русофилията не е просто някаква безродна любов към чужда държава, русофилията е официално афиширане на ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО, РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО и българоФОБИЯ. Защото когато стане дума за български патриотизъм, как обикновенно изразява патриотизмът си "българският" русофил, изразява го с руското знаме !
Коментиран от #42
14:44 15.12.2025
37 Копейкиииии
14:45 15.12.2025
38 Малийййй,
До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":че смърд иш!!! Що така си се изоставил в мисленето?!
14:45 15.12.2025
39 Истината
То нашите милиционери и фатмаци са като академици пред този олиroФpeн .
14:45 15.12.2025
40 Мишо
14:46 15.12.2025
41 А где
Коментиран от #51
14:46 15.12.2025
42 В България няма русофили.
До коментар #36 от "Възpожденец":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал.
14:46 15.12.2025
43 777
До коментар #27 от "Хитлер е едно, путин мишка!":Ти нормален ли си?
Що за глупости си написал.
14:46 15.12.2025
44 И Киев е Руски
14:47 15.12.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Георгиев
Те ще се разберат за Донбас и наоколо. А как Одеса и областта ще дойде при майка си? Това е по важно отколкото парчето от Донбас. Стратегически.
14:48 15.12.2025
47 Добър ден!
Коментиран от #54, #58
14:48 15.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Да де
Да си избършат нослетата преди да се измъкнат от..тоалетните
14:49 15.12.2025
51 Повтаряй след мен
До коментар #41 от "А где":Киев за два дня Киев за два дня Киев за два дня Киев за два дня
1000 пъти на ден
Утре пак -Киев за два дня Киев за два дня Киев за два дня както каза другарката Симонян през февруари 2022
3000пъти.
Коментиран от #53
14:51 15.12.2025
52 В случая
До коментар #4 от "Време е":е напълно прав! Планетата се "управлява" от евреи и хазари, останалото е или роби или войници - колкото повече смърт толкова по добре за тях!
Коментиран от #55, #64
14:51 15.12.2025
53 Марк Мили
До коментар #51 от "Повтаряй след мен":Като си глюпав повтаряй ми думите докато поумнееш, т.п.
14:52 15.12.2025
54 И Киев е Руски
До коментар #47 от "Добър ден!":В триъгълника на знаеш коЯ
14:52 15.12.2025
55 Точно в случая
До коментар #52 от "В случая":И този е евреин. И следи му коментарите, и ще разбереш.
Коментиран от #60
14:55 15.12.2025
56 Ма то хубост
Напетите момци на брюкселската елитна класа
Гарнирана с брюкселско зелено зеле..
Натура, гарнирана със снежен прах
Чувате ли камбанките , идва дядо с подаръци за тях..
Ще видят звезди скоро
Звезди в косите, сълзи в очите..
14:55 15.12.2025
57 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
14:57 15.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Копейкиииии
14:59 15.12.2025
60 Следя ги
До коментар #55 от "Точно в случая":За това съм написал "В случая".
Коментиран от #65
15:04 15.12.2025
61 Питам
Коментиран от #62
15:13 15.12.2025
62 Майка ти
До коментар #61 от "Питам":го чака там.
15:32 15.12.2025
63 1917
До коментар #29 от "РФ е въздух под налягане !":ТТъпчо, не разбра ли, че това е позоционна война. Взеха, каквото искат и спряха. Иначе щяха да забият за пореден път знамето на Райхстага!!!!
15:40 15.12.2025
64 питам си
До коментар #52 от "В случая":Щом Окаринците са толкова силни, защо Зеленото Наркко обикаля и рИве, нали е силен Комик, нали побеждава, защо му текат ллигите?
15:42 15.12.2025
65 И аз го следя
До коментар #60 от "Следя ги":И такова нещо дето цял ден не се занимава с нищо друго освен да плюе "Ганчо и България" в който и да е случай, му скачам на тиквата.
15:49 15.12.2025
66 Сметка без кръчмаря!
15:57 15.12.2025