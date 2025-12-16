Зеленски: Още няма разбирателство по териториалния въпрос, не искам да виждам никъде повече заличените точки от плана

Съединените щати искат да постигнат мир възможно най-бързо, докато Украйна трябва да гарантира качеството на този мир, заяви украинският лидер Володимир Зеленски, предаде TSN.

„Ако скоростта и качеството съвпадат, ние всички сме „за“, подчерта Зеленски.

Според него първоначалният 28-точков мирен план на САЩ е включвал някои точки, които вече не са налице. „Това не означава, че имаме перфектен план, но е много работеща версия. И не искаме заличените точки, в различни формулировки, да се появяват в други документи“, каза президентът.

Украинският лидер заяви, че възнамерява да се срещне с американския си колега, когато „документите бъдат финализирани“. „Мисля, че когато финализираме документите или се доближим до окончателната версия, ще се срещнем с него“, каза той цитиран от RBC Украйна.

Според него американската страна ще проведе консултации с Русия през следващите дни, след което украинците ще се срещнат с американците в Съединените щати. „Мисля, че може би дори този уикенд“, не изключи държавният глава.

„Ще видим след тази среща. Ще обмислим среща на ниво лидери, поне с президента на САЩ“, добави Зеленски.

Той отново определи териториалния въпрос като ключов, по който „все още няма консенсус“.

Украинският лидер също така подкрепи идеята на германския канцлер Фридрих Мерц за коледно примирие.

Sky News и Bloomberg, позовавайки се на неназован американски служител, съобщиха, че след разговорите между украинската и американската делегации в Берлин 90% от въпросите по мирното споразумение са решени. Ключовите теми на разговорите, според служителя, са били гаранциите за сигурност за Киев, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, и териториалните въпроси.

Зеленски призна, че позициите на Киев и Вашингтон по отношение на територията се различават, като нарече въпроса за отстъпките чувствителен, а разговорите в Берлин трудни, но продуктивни.

На въпроса дали Украйна ще трябва да отстъпи някаква територия, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: „Честно казано, те вече са загубили част от територията“.

„Независимо от резултата“, каза съветникът на руския президент Юрий Ушаков, „Донбас е руска територия“. „Ако не чрез преговори, тогава военните ще предадат тази територия под пълен контрол на Руската федерация“, заяви той, подчертавайки, че прекратяването на огъня е възможно само след като Киев изтегли войските си.

САЩ смятат, че териториалните отстъпки трябва да бъдат част от мирно споразумение, заяви полският премиер Доналд Туск, който присъства на срещата на върха в Берлин.

„Ако има гаранции за сигурност, тогава трябва да има териториални отстъпки. Това е начинът, който американците виждат, за да убедят Русия да постигне споразумение“, каза Туск.

Той отбеляза, че потенциалните териториални отстъпки остават открит и много сложен въпрос, съобщава Onet. Премиерът подчерта, че Варшава няма да оказва никакъв натиск върху Киев и че решението може да бъде взето само от самите украинци. Той добави, че ясното изявление от американската страна относно готовността ѝ да участва в гаранциите за сигурност за Украйна е от решаващо значение.