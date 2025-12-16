Новини
Зеленски: Още няма разбирателство по териториалния въпрос, не искам да виждам никъде повече заличените точки от плана
  Тема: Украйна

Зеленски: Още няма разбирателство по териториалния въпрос, не искам да виждам никъде повече заличените точки от плана

16 Декември, 2025 03:40, обновена 16 Декември, 2025 03:47

Ако има гаранции за сигурност, тогава трябва да има и териториални отстъпки - това е американското разбиране, заяви премиерът на Полша Доналд Туск

Зеленски: Още няма разбирателство по териториалния въпрос, не искам да виждам никъде повече заличените точки от плана - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати искат да постигнат мир възможно най-бързо, докато Украйна трябва да гарантира качеството на този мир, заяви украинският лидер Володимир Зеленски, предаде TSN.

„Ако скоростта и качеството съвпадат, ние всички сме „за“, подчерта Зеленски.

Според него първоначалният 28-точков мирен план на САЩ е включвал някои точки, които вече не са налице. „Това не означава, че имаме перфектен план, но е много работеща версия. И не искаме заличените точки, в различни формулировки, да се появяват в други документи“, каза президентът.

Украинският лидер заяви, че възнамерява да се срещне с американския си колега, когато „документите бъдат финализирани“. „Мисля, че когато финализираме документите или се доближим до окончателната версия, ще се срещнем с него“, каза той цитиран от RBC Украйна.

Според него американската страна ще проведе консултации с Русия през следващите дни, след което украинците ще се срещнат с американците в Съединените щати. „Мисля, че може би дори този уикенд“, не изключи държавният глава.

„Ще видим след тази среща. Ще обмислим среща на ниво лидери, поне с президента на САЩ“, добави Зеленски.

Той отново определи териториалния въпрос като ключов, по който „все още няма консенсус“.

Украинският лидер също така подкрепи идеята на германския канцлер Фридрих Мерц за коледно примирие.

Sky News и Bloomberg, позовавайки се на неназован американски служител, съобщиха, че след разговорите между украинската и американската делегации в Берлин 90% от въпросите по мирното споразумение са решени. Ключовите теми на разговорите, според служителя, са били гаранциите за сигурност за Киев, подобни на член 5 от Хартата на НАТО, и териториалните въпроси.

Зеленски призна, че позициите на Киев и Вашингтон по отношение на територията се различават, като нарече въпроса за отстъпките чувствителен, а разговорите в Берлин трудни, но продуктивни.

На въпроса дали Украйна ще трябва да отстъпи някаква територия, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви: „Честно казано, те вече са загубили част от територията“.

„Независимо от резултата“, каза съветникът на руския президент Юрий Ушаков, „Донбас е руска територия“. „Ако не чрез преговори, тогава военните ще предадат тази територия под пълен контрол на Руската федерация“, заяви той, подчертавайки, че прекратяването на огъня е възможно само след като Киев изтегли войските си.

САЩ смятат, че териториалните отстъпки трябва да бъдат част от мирно споразумение, заяви полският премиер Доналд Туск, който присъства на срещата на върха в Берлин.

„Ако има гаранции за сигурност, тогава трябва да има териториални отстъпки. Това е начинът, който американците виждат, за да убедят Русия да постигне споразумение“, каза Туск.

Той отбеляза, че потенциалните териториални отстъпки остават открит и много сложен въпрос, съобщава Onet. Премиерът подчерта, че Варшава няма да оказва никакъв натиск върху Киев и че решението може да бъде взето само от самите украинци. Той добави, че ясното изявление от американската страна относно готовността ѝ да участва в гаранциите за сигурност за Украйна е от решаващо значение.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Харлан Зиндоренко

    7 0 Отговор
    Зелени уроде кръвожаден, готви Харков, Херсон и Одеса за предаване на руснаците - загубил си ги вече но още не знаеш.

    03:58 16.12.2025

  • 2 Ти да видиш

    6 1 Отговор
    Никой не го интересува какво мисли и говори зеленото фашизоидно джудже наркоман, той е никой, но иначе чудесно си върши работата, колкото по-дълго узурпира властта в бивша Украйна, толкова по-добре за Русия и по-зле за Европа и САЩ.

    03:59 16.12.2025

  • 3 Европеец

    9 0 Отговор
    Абе тоя зеления много нагъл ми се струва.... Преговарят, преговарят ама накрая руският президент Путин ще трябва да сложи чертата на сметката.....

    04:01 16.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Васко

    6 0 Отговор
    Нема по-нагъл цървул.

    04:11 16.12.2025

  • 6 Али Турчинът

    3 0 Отговор
    За такъв наркоман, руснаците са ватенки..
    А за украинската паплач, Наполеон..
    Трябва да питате турците.

    Коментиран от #7

    04:15 16.12.2025

  • 7 Али Турчинът

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Али Турчинът":

    Сега вече разбрах, Одеса е е Руска Област.

    04:19 16.12.2025

  • 8 Никой

    0 0 Отговор
    Русия ни спаси от фашизма - са ни готвели лудите - на грил да ни пекат. Живи хора са изгаряли. поне едно Мерси - едно уважение.

    И Наполеон не е бил стока - освен Реформите в образованието и в Правните сфери - той пак е някакъв си там.

    Вместо да пеем и да се радваме - само политика.

    04:43 16.12.2025

  • 9 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Зельо използва всяка възможност да буди съчувствие и да проси пари. Истината е че той е губещата страна и трябва да се откаже от територии и от НАТО за да се сключи мир. Ако не приеме, ще загуби още територии.

    04:49 16.12.2025

