Аятоласите си отиват? Протестиращите в Иран твърдят, че са поели контрола над два града

Според изявление пред Fox News на Национален съвет за съпротива на Иран (НСРИ), протестиращи срещу режима на аятоласите са установили фактически контрол над градовете Абданан и Малекшахи в западната иранска провинция Илам, която граничи с Ирак. Членът на комисията по външни работи на НСРИ Али Сафави заяви, че "два града на практика са преминали под контрола на протестиращите, а хората празнуват по улиците".

По думите му протестите са принудили силите за сигурност да се изтеглят от ключови точки в населените места. Подобна оценка даде и Марям Раджави, която в публикация в социалната мрежа X изрази признателност към жителите на Абданан и Малекшахи за това, че са "принудили силите за сигурност на режима да отстъпят".

Абданан е административен център на окръг със същото име, с население от близо 24 хил. души според последното официално преброяване от 2016 г. Малекшахи, известен и като Аркаваз, е главният град на едноименния окръг и има население от около 12 хил. души.

Иранските власти обаче категорично отричат информацията за загуба на контрол. Държавната агенция Tasnim съобщи, че в Абданан е имало протестна акция, но тя е била кратка и бързо овладяна. Според Tasnim безредиците са били организирани от малка група хора, които са нападнали държавни учреждения и банки, разбивали са магазини, палили са документи и са повреждали светофари. Силите за сигурност са се намесили, използвайки сълзотворен газ, след което протестиращите са се разпръснали, а контролът над централните улици е останал в ръцете на властите.

Към момента независими западни медии не разполагат с потвърдена информация от терен, която еднозначно да потвърди, че протестиращите са установили траен контрол над двата града. Ситуацията в провинция Илам остава неясна и се развива на фона на продължаващо напрежение и периодични антиправителствени протести в различни части на Иран.