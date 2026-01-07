Новини
Аятоласите си отиват? Протестиращите в Иран твърдят, че са поели контрола над два града

7 Януари, 2026 18:19 1 280 30

Към момента независими западни медии не разполагат с потвърдена информация от терен

Аятоласите си отиват? Протестиращите в Иран твърдят, че са поели контрола над два града - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Според изявление пред Fox News на Национален съвет за съпротива на Иран (НСРИ), протестиращи срещу режима на аятоласите са установили фактически контрол над градовете Абданан и Малекшахи в западната иранска провинция Илам, която граничи с Ирак. Членът на комисията по външни работи на НСРИ Али Сафави заяви, че "два града на практика са преминали под контрола на протестиращите, а хората празнуват по улиците".

По думите му протестите са принудили силите за сигурност да се изтеглят от ключови точки в населените места. Подобна оценка даде и Марям Раджави, която в публикация в социалната мрежа X изрази признателност към жителите на Абданан и Малекшахи за това, че са "принудили силите за сигурност на режима да отстъпят".

Абданан е административен център на окръг със същото име, с население от близо 24 хил. души според последното официално преброяване от 2016 г. Малекшахи, известен и като Аркаваз, е главният град на едноименния окръг и има население от около 12 хил. души.

Иранските власти обаче категорично отричат информацията за загуба на контрол. Държавната агенция Tasnim съобщи, че в Абданан е имало протестна акция, но тя е била кратка и бързо овладяна. Според Tasnim безредиците са били организирани от малка група хора, които са нападнали държавни учреждения и банки, разбивали са магазини, палили са документи и са повреждали светофари. Силите за сигурност са се намесили, използвайки сълзотворен газ, след което протестиращите са се разпръснали, а контролът над централните улици е останал в ръцете на властите.

Към момента независими западни медии не разполагат с потвърдена информация от терен, която еднозначно да потвърди, че протестиращите са установили траен контрол над двата града. Ситуацията в провинция Илам остава неясна и се развива на фона на продължаващо напрежение и периодични антиправителствени протести в различни части на Иран.


  • 1 Ахаха

    14 6 Отговор
    Аз на нюз Беге не вервам..

    Коментиран от #5

    18:20 07.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Европеец

    15 9 Отговор
    Ще видим кой крив, кой прав..... Не бързайте с тези заглавия....

    18:22 07.01.2026

  • 4 Там в момента

    25 5 Отговор
    Саудитска Арабия се бие с Йемен, в Сирия има нова гражданска война, къде, какво репортирате.. Вие изобщо за нещо ставате ли в тоя сайт

    Коментиран от #20

    18:23 07.01.2026

  • 5 Европеец

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ахаха":

    Аз пък вервам само на бесерабски фронт......

    Коментиран от #22

    18:23 07.01.2026

  • 6 Путин

    15 8 Отговор
    При чичко Путин ще избяга, той ги приютява...

    18:23 07.01.2026

  • 7 Аятолах

    11 5 Отговор
    Вай Алах!

    18:25 07.01.2026

  • 8 Оста на съпротивата

    10 5 Отговор
    Започна да се чупи като стъкло ударено от чук.

    18:27 07.01.2026

  • 9 Ясно

    9 7 Отговор
    Кюрдски градове! Кюрдите в момента са преден отряд на САЩ и Израел, значи и протестите са оранжеви.

    Коментиран от #12

    18:27 07.01.2026

  • 10 Бе тия

    16 7 Отговор
    Приятели на Путин нещо взеха да ги напутват и намадурват яко.

    18:28 07.01.2026

  • 11 Сатана Z

    5 7 Отговор
    Синът на Иранския цар е казАл,че ще ги оправи за 800 дни

    Коментиран от #14, #19

    18:28 07.01.2026

  • 12 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ясно":

    Ясно като, бембено ! Ха

    Коментиран от #15

    18:29 07.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    17 8 Отговор
    Пpocpax Украйна, Сирия, Венецуела, два танкера, сега и Иран. Затова Русия е световна сила !!! Мека, импотентна

    18:33 07.01.2026

  • 14 Ще ги оправи

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    По бързо. Като Пиночет . Ма как е тръгнало нашият копейкин ще стане оранжев. С лилави венци и гейлосан ортак ама оранжев.

    18:34 07.01.2026

  • 15 Нищо не разбираш

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Те на копейките всичко им е ясно.

    Коментиран от #25

    18:37 07.01.2026

  • 16 Джуджето

    8 5 Отговор
    Какво си мисли , че може да си нещата из цял свят. Това да не му е Русия. Скоро и от Украйна ще го изритал.

    18:37 07.01.2026

  • 17 стоян георгиев

    5 3 Отговор
    Тия новини отзад ли ги вадите? Тя и Мери Попинс е по действителен случай според този сайт.

    18:39 07.01.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    8 6 Отговор
    Аверите на путен си отиват един по един!

    18:40 07.01.2026

  • 19 Една мисъл не ми дава мира

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Защо путинофилите каквото поискате никога не се случва.

    Коментиран от #23

    18:41 07.01.2026

  • 20 Всичко в този сайт е...

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Там в момента":

    жълти хроники - измишльотини, нищо общо с реалността.

    18:41 07.01.2026

  • 21 БЕЗ НИКАКВИ СКРУПУЛИ

    7 4 Отговор
    МЕДИИТЕ НА ЗАПАД СЪЧИНЯВАТ НОВИНИ СПОРЕД ЖЕЛАНИЯТА СИ.

    18:41 07.01.2026

  • 22 Питьо

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Кат тебе, на какво друго да вярва..

    18:41 07.01.2026

  • 23 Братленце

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Запетая знаеш ли къде се слага? Не, не е в дупето..

    18:43 07.01.2026

  • 24 "контрола на протестиращите",

    1 1 Отговор
    Атлантически ли е? Да знам. Или може да е ционистки а? .....

    18:43 07.01.2026

  • 25 Ко, пейкат ли ви за това?

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нищо не разбираш":

    Да ясно е, че на определени новини сте целият автобус евроглисти. На командно мислене трудно се коментира, но пък има гласуване за това.

    Коментиран от #26, #27

    18:44 07.01.2026

  • 26 По добре ко - пейка

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ко, пейкат ли ви за това?":

    От колкото ко-пецкан..

    18:45 07.01.2026

  • 27 Ех Питьо

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ко, пейкат ли ви за това?":

    Ех кеф, кат видя що капацитет коментира

    18:46 07.01.2026

  • 28 Кравите какво ще кажат

    0 0 Отговор
    Че дават долари за да разбутат всички страни и после да откраднат богатствата им , както се случи преди години !!!! Боже накажи пиратите на тоя век !

    Коментиран от #30

    18:51 07.01.2026

  • 29 Аятоласите си отиват?

    0 0 Отговор
    И къде си отиват ? И колко на брой са тея Аятоласите ? А на "протестиращите" знаете ли какви са им исканията и защо протестират ? А? Или не знаете ? Ами продавачите на пазарите са и си имат кланова национална организация .... и да ви кажа не е срещу данък девидента зетърчета ! ...

    18:52 07.01.2026

  • 30 Хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кравите какво ще кажат":

    Главнокомандващия пиратството е тръмпясалия ....де е бай деменция да го вкара при бай Ставри тоя бандит ??????

    18:53 07.01.2026

