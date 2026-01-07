Новини
Обявиха кюрдските квартали в Алепо за военна зона
  Тема: Сирия

Обявиха кюрдските квартали в Алепо за военна зона

7 Януари, 2026 15:52 713 6

  • сирия-
  • алепо-
  • кюрди

Армията заяви, че са създадени "хуманитарни коридори" за изтегляне на цивилни

Обявиха кюрдските квартали в Алепо за военна зона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирийската армия обяви, че кюрдските квартали в северната част на Алепо ще бъдат считани за "военна зона" от днес следобед, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Армията заяви, че са създадени "хуманитарни коридори" за изтегляне на цивилни. И днес спорадични сблъсъци между правителствените сили и кюрдски бойци сили избухват в града, след обстрелите от вчера, при които загинаха девет души.

"Кварталите Шейх Максуд и Ашрафие ще се считат за военна зона от 15:00 ч. местно време", се казва в съобщение на сирийската армия.

В съобщението се уточнява, че са изградени два "хуманитарни коридора", чрез които цивилните могат да напуснат района преди началото на военните операции.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
  • 1 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    4 2 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #5

    15:57 07.01.2026

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    2 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:57 07.01.2026

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    2 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:57 07.01.2026

  • 4 Зарзават

    1 0 Отговор
    Това в Люлин до Шабан ли беше?

    16:16 07.01.2026

  • 5 Европеец

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    В Алепо вкараха всички бунтовници и екстремисти, които се биеха срещу законната сирийска власт по искане на турците И западните пудели..... Путин се съгласи и затова сега в Алепо ще има демилитаризация на бунтовници.....

    16:22 07.01.2026

  • 6 Абе

    1 0 Отговор
    Тоя народ смятам, че трябва да има собствена държава.

    17:14 07.01.2026

