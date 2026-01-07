Обявиха кюрдските квартали в Алепо за военна зона

Сирийската армия обяви, че кюрдските квартали в северната част на Алепо ще бъдат считани за "военна зона" от днес следобед, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Армията заяви, че са създадени "хуманитарни коридори" за изтегляне на цивилни. И днес спорадични сблъсъци между правителствените сили и кюрдски бойци сили избухват в града, след обстрелите от вчера, при които загинаха девет души.

"Кварталите Шейх Максуд и Ашрафие ще се считат за военна зона от 15:00 ч. местно време", се казва в съобщение на сирийската армия.

В съобщението се уточнява, че са изградени два "хуманитарни коридора", чрез които цивилните могат да напуснат района преди началото на военните операции.