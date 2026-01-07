Обявиха кюрдските квартали в Алепо за военна зона

Сирийската армия обяви, че кюрдските квартали в северната част на Алепо ще бъдат считани за "военна зона" от днес следобед, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Армията заяви, че са създадени "хуманитарни коридори" за изтегляне на цивилни. И днес спорадични сблъсъци между правителствените сили и кюрдски бойци сили избухват в града, след обстрелите от вчера, при които загинаха девет души.
"Кварталите Шейх Максуд и Ашрафие ще се считат за военна зона от 15:00 ч. местно време", се казва в съобщение на сирийската армия.
В съобщението се уточнява, че са изградени два "хуманитарни коридора", чрез които цивилните могат да напуснат района преди началото на военните операции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Фидел Кастро 1992 г.
15:57 07.01.2026
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:57 07.01.2026
15:57 07.01.2026
4 Зарзават
16:16 07.01.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":В Алепо вкараха всички бунтовници и екстремисти, които се биеха срещу законната сирийска власт по искане на турците И западните пудели..... Путин се съгласи и затова сега в Алепо ще има демилитаризация на бунтовници.....
16:22 07.01.2026
6 Абе
17:14 07.01.2026