Словашката опозиция: Словакия отново отсъстваше, докато Коалицията на желаещите се събираше

Говорителят на опозиционната словашка партия „Свобода и солидарност“ („СиС“) Ондрей Шпрлак заяви, че срещата на Коалицията на желаещите се проведе отново при отсъствието на Словакия, докато страната все повече изпада в изолация и - благодарение на премиера си Роберт Фицо – е безгласна и встрани от събитията, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.
„Днес се взема решение за това кой в Европа ще бъде предпазен и кой ще бъде оставен на милостта на по-силния, но Фицо докара Словакия до това да не бъде там. Фицо продължава да се оплаква постоянно, че светът преминава през промени, но самият той не прави нищо, освен да се впива в старата комунистическа ера, да остава лоялен на Путин и да обижда нашите партньори“, заяви на свой ред лидерът на „СиС“ Бранислав Грьолинг.
ПП „СиС“ отбеляза, че и чешкият премиер Андрей Бабиш присъства на срещата на високо равнище, проведена във Франция от Коалицията на желаещите.
„Извънредно показателно е, че дори и Чехия, водена от Бабиш, разбира неизбежността на променящата се ситуация със сигурността, докато единствено Словакия и Унгария остават встрани“, допълни Грьолинг, чиято партия призова правителството да преразгледа политиката си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
Коментиран от #8, #23
16:13 07.01.2026
2 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Фидел Кастро 1992 г.
16:15 07.01.2026
3 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
16:15 07.01.2026
4 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
16:15 07.01.2026
5 Европеец
16:16 07.01.2026
6 бай Фицо
16:17 07.01.2026
7 Словашката опозиция
Русофобски времена и жълтопаветни нрави в България и по Европа.
16:20 07.01.2026
8 Роско червенобузест
До коментар #1 от "Росен Желязков":трябва да бъде метнат от покрива на хотела му за 30 млн евро, по водопада му, за тричане и изтрезняване.
А заедно с него и хитрият му авер Боко Банкянски.
16:22 07.01.2026
9 Някой
16:23 07.01.2026
10 Георгиев
Нашият шадраван плаче за проверка от НАП. Хотелът им е типична перачница на скритите приходи от Сорос, Урсула, Киев и въобще. Времето ще покаже ще има ли нов 10.09. И не разбирам какви са плановете на президента. С това протакане започва да дразни. Големи консултации, голямо чудо. Бавна технология, а Желязков си разиграва коня.
16:23 07.01.2026
11 Словакия ще отсъства отново
Коментиран от #12
16:25 07.01.2026
12 Атина Палада
До коментар #11 от "Словакия ще отсъства отново":Не! До Русия и по точно до Г-у-л-а-г е разписан вече билета на ж.ълто.павет.ниците:) Стягай се:)))
Коментиран от #22
16:30 07.01.2026
13 атлантически делириум
Горното важи и за бг 🦄понитата!
16:34 07.01.2026
14 Тити
16:37 07.01.2026
15 Гръм и мълнии
16:38 07.01.2026
16 Глупачетата на деди
16:44 07.01.2026
17 Величко
16:48 07.01.2026
18 не всички са еврофашаги
16:49 07.01.2026
19 дядото
16:57 07.01.2026
20 коалицията на желаещите
17:02 07.01.2026
21 Анонимен
17:03 07.01.2026
22 Единствените българи, които са лежали
До коментар #12 от "Атина Палада":В ГУЛАГ са 300 български комунисти. И вие като не си свършите тук предателската роля ще лежите там! Панимайш?
17:07 07.01.2026
23 Спри белото...
До коментар #1 от "Росен Желязков":А 2 млн. черни чували от кьде....!?
17:14 07.01.2026