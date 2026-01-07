Новини
Словашката опозиция: Словакия отново отсъстваше, докато Коалицията на желаещите се събираше
  Тема: Украйна

Словашката опозиция: Словакия отново отсъстваше, докато Коалицията на желаещите се събираше

7 Януари, 2026

Фицо продължава да се оплаква постоянно, че светът преминава през промени, но самият той не прави нищо, обяви опозицията

Словашката опозиция: Словакия отново отсъстваше, докато Коалицията на желаещите се събираше - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на опозиционната словашка партия „Свобода и солидарност“ („СиС“) Ондрей Шпрлак заяви, че срещата на Коалицията на желаещите се проведе отново при отсъствието на Словакия, докато страната все повече изпада в изолация и - благодарение на премиера си Роберт Фицо – е безгласна и встрани от събитията, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

„Днес се взема решение за това кой в Европа ще бъде предпазен и кой ще бъде оставен на милостта на по-силния, но Фицо докара Словакия до това да не бъде там. Фицо продължава да се оплаква постоянно, че светът преминава през промени, но самият той не прави нищо, освен да се впива в старата комунистическа ера, да остава лоялен на Путин и да обижда нашите партньори“, заяви на свой ред лидерът на „СиС“ Бранислав Грьолинг.

ПП „СиС“ отбеляза, че и чешкият премиер Андрей Бабиш присъства на срещата на високо равнище, проведена във Франция от Коалицията на желаещите.

„Извънредно показателно е, че дори и Чехия, водена от Бабиш, разбира неизбежността на променящата се ситуация със сигурността, докато единствено Словакия и Унгария остават встрани“, допълни Грьолинг, чиято партия призова правителството да преразгледа политиката си.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    0 8 Отговор
    България ще даде 2 млн сини каски за Украйна.Слава Украине

    Коментиран от #8, #23

    16:13 07.01.2026

  • 2 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    11 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    16:15 07.01.2026

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    6 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    16:15 07.01.2026

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    8 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    16:15 07.01.2026

  • 5 Европеец

    13 3 Отговор
    Прочетох статията и се убедих, че е Фицо е умен човек...... А това е опозиция ,за която се пише е на издръжка на еврофашистите.... Коалицията на желаещите е определям като коалиция на импотентните мераклии.... Смятам че мира и представя година няма да има и вината е на глупавите европейски лидери, които игнорират желанията за мир на европейското население....

    16:16 07.01.2026

  • 6 бай Фицо

    10 3 Отговор
    Опозициоята да си хващат мешките и да пътуват на източния окарински фронт - там винаги има остра нужда от свежо пушечно месо!

    16:17 07.01.2026

  • 7 Словашката опозиция

    9 3 Отговор
    е нещастна, че Словакия не е в коалицията на желаещите война в Европа.

    Русофобски времена и жълтопаветни нрави в България и по Европа.

    16:20 07.01.2026

  • 8 Роско червенобузест

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    трябва да бъде метнат от покрива на хотела му за 30 млн евро, по водопада му, за тричане и изтрезняване.

    А заедно с него и хитрият му авер Боко Банкянски.

    16:22 07.01.2026

  • 9 Някой

    5 2 Отговор
    Каква е ползата от коалицията на нещастниците и участието там? Освен че източват средства от държавите.

    16:23 07.01.2026

  • 10 Георгиев

    5 3 Отговор
    Словакия стои настрана от краха, а нашият грандоман, без пълномощно, ни тика във фунията на водовъртежа.
    Нашият шадраван плаче за проверка от НАП. Хотелът им е типична перачница на скритите приходи от Сорос, Урсула, Киев и въобще. Времето ще покаже ще има ли нов 10.09. И не разбирам какви са плановете на президента. С това протакане започва да дразни. Големи консултации, голямо чудо. Бавна технология, а Желязков си разиграва коня.

    16:23 07.01.2026

  • 11 Словакия ще отсъства отново

    2 5 Отговор
    като я нагази кризата. Такива руски падлоги като Фицо, Бабиш дотам ще я докарат. Вучич, Орбан/дето му спряха няколко милиарда евра/ и други рубладжии скоро народа ще ги събори! Ще има съд един ден и за тях. Само не се знае дали ще успеят да стигнат до Русия, ако я има дотогава!

    Коментиран от #12

    16:25 07.01.2026

  • 12 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Словакия ще отсъства отново":

    Не! До Русия и по точно до Г-у-л-а-г е разписан вече билета на ж.ълто.павет.ниците:) Стягай се:)))

    Коментиран от #22

    16:30 07.01.2026

  • 13 атлантически делириум

    5 1 Отговор
    СиСитата трябва да са благодарни, защото в притивен случай, ще получат призовки за фронте, а там с тия меки китkи даже и картошки няма да могат да белят!
    Горното важи и за бг 🦄понитата!

    16:34 07.01.2026

  • 14 Тити

    2 5 Отговор
    Фицо е боклук.

    16:37 07.01.2026

  • 15 Гръм и мълнии

    7 2 Отговор
    Коалицията на желаещите ще си остане само Коалиция на желаещите

    16:38 07.01.2026

  • 16 Глупачетата на деди

    5 0 Отговор
    Немате търпение Ес да ви окраде?

    16:44 07.01.2026

  • 17 Величко

    5 0 Отговор
    Дааа ... , що ли тези събирания ми приличат на Ганковото кафене ! ?

    16:48 07.01.2026

  • 18 не всички са еврофашаги

    6 1 Отговор
    Браво на Словакия.Ще се спаси от войната.

    16:49 07.01.2026

  • 19 дядото

    5 1 Отговор
    явно словакия и чехия не желаят да са в тази коалиция на подтиснатите и управляваните.

    16:57 07.01.2026

  • 20 коалицията на желаещите

    0 3 Отговор
    е списъка със страни които ще бъдат допуснати до възстановяването инфраструктурата на Украйна. За съжаление Словакия не е сред тях.

    17:02 07.01.2026

  • 21 Анонимен

    5 0 Отговор
    Браво на Словакия! Не знам само Желязков какво прави там и подписва от името на България. Той е в оставка. Няма легитимност за това.

    17:03 07.01.2026

  • 22 Единствените българи, които са лежали

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    В ГУЛАГ са 300 български комунисти. И вие като не си свършите тук предателската роля ще лежите там! Панимайш?

    17:07 07.01.2026

  • 23 Спри белото...

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    А 2 млн. черни чували от кьде....!?

    17:14 07.01.2026

