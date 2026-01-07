Словашката опозиция: Словакия отново отсъстваше, докато Коалицията на желаещите се събираше

Говорителят на опозиционната словашка партия „Свобода и солидарност“ („СиС“) Ондрей Шпрлак заяви, че срещата на Коалицията на желаещите се проведе отново при отсъствието на Словакия, докато страната все повече изпада в изолация и - благодарение на премиера си Роберт Фицо – е безгласна и встрани от събитията, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

„Днес се взема решение за това кой в Европа ще бъде предпазен и кой ще бъде оставен на милостта на по-силния, но Фицо докара Словакия до това да не бъде там. Фицо продължава да се оплаква постоянно, че светът преминава през промени, но самият той не прави нищо, освен да се впива в старата комунистическа ера, да остава лоялен на Путин и да обижда нашите партньори“, заяви на свой ред лидерът на „СиС“ Бранислав Грьолинг.

ПП „СиС“ отбеляза, че и чешкият премиер Андрей Бабиш присъства на срещата на високо равнище, проведена във Франция от Коалицията на желаещите.

„Извънредно показателно е, че дори и Чехия, водена от Бабиш, разбира неизбежността на променящата се ситуация със сигурността, докато единствено Словакия и Унгария остават встрани“, допълни Грьолинг, чиято партия призова правителството да преразгледа политиката си.