Украйна и Европа обсъдиха как ще изглежда бъдещата система за сигурност
  Тема: Украйна

7 Януари, 2026 16:36 533 18

  • украйна-
  • рустем умеров-
  • европа-
  • война-
  • русия

След срещата в Париж са били подписани важни документи, разкри Рустем Умеров

Украйна и Европа обсъдиха как ще изглежда бъдещата система за сигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Париж вчера се състоя среща на върха на коалицията на желаещите с участието на държавни и правителствени ръководители и ключови международни институции, по време на която участниците обсъдиха параметрите на гаранциите за сигурност за Киев, ролята на Украйна в архитектурата на бъдещата мирна система за сигурност и приноса на партньорите във възпирането на нова инвазия, обобщи в канала си в "Телеграм" секретарят на Националния съвет за сигурност и отбраната на Украйна Рустем Умеров, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

"Обсъдихме в детайли параметрите на гаранциите за сигурност, ролята на Украйна в архитектурата на бъдещата мирна система за сигурност и приноса на партньорите във възпирането на нова инвазия. Стигнахме до общото разбиране за ключовите елементи: силите за възпиране, ефективното наблюдение и подкрепата за украинската армия като основа на цялата система за сигурност", отбеляза Умеров.

По думите му, след срещата са били подписани важни документи: съвместна декларация на всички държави от коалицията на желаещите, озаглавена "За надеждните гаранции за сигурност с цел постигане на устойчив и траен мир в Украйна", както и тристранна декларация между Украйна, Франция и Великобритания, която излага намеренията за разполагане на многонационални сили след прекратяването на огъня, създаването на координационен център за тази цел и установяването на механизми за наблюдение с ключова роля на САЩ и участие на европейските партньори.

"Срещата демонстрира готовността да се премине от политически изявления към практически решения. Русия също трябва да предприеме конкретни стъпки за постигане на мир. Работата в Париж продължава, като предстоят поредица от срещи и консултации", допълни Умеров.

Той отбеляза, че в процеса са включени 27-те държави членки на Европейския съюз, партньори от Азиатско-тихоокеанския регион, а НАТО е представено от генералния си секретар Марк Рюте и върховния главнокомандващ силите на пакта в Европа генерал Алексъс Гринкевич.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    6 4 Отговор
    Победените обсъждат какво ще става след войната без присъствието на победителя :)

    Коментиран от #18

    16:39 07.01.2026

  • 2 Далавера "Импекс"

    6 4 Отговор
    Тези,продължават да си мислят,че нещо зависи от тях.

    Коментиран от #11

    16:39 07.01.2026

  • 3 бай Фицо

    6 2 Отговор
    Евроид иотите пак си правят сметки без кръчмар.

    16:40 07.01.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Как ще изглежда сигурността.....
    Аз с памперс и розаФ изкуствен члeн в устата 🎅🎅🎅

    16:41 07.01.2026

  • 5 Ей,кво нещо...

    4 0 Отговор
    Банкет след банкет, 6а маа му.

    16:41 07.01.2026

  • 6 Атина Палада

    3 1 Отговор
    Тия само седянки си правят и декларации си подписват ха ха ха

    16:41 07.01.2026

  • 7 Макарон

    5 0 Отговор
    Гаранция -Франция!

    16:42 07.01.2026

  • 8 Величко

    5 0 Отговор
    Дааа ... , мишките си правят планове , но котарака ги проваля ... ! Тези нещастници питат ли Бог дедя Вова какво мисли ... !

    16:42 07.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    А янките подписаха ли?

    Коментиран от #12

    16:42 07.01.2026

  • 10 Пази боже

    3 0 Отговор
    Белото не прощава

    16:43 07.01.2026

  • 11 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Далавера "Импекс"":

    Тия " европейци " лъжат само себе си, но после ще ревт яко....

    16:44 07.01.2026

  • 12 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Срещата е между Европа и Украйна,Янки не са поканени

    16:47 07.01.2026

  • 13 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански ,а пък те нека си обсъждат !

    16:50 07.01.2026

  • 14 Еманюел Макррррон

    2 0 Отговор
    Гаранция Франция ,така каза дедо Бриджит ,така ви го предавам .

    16:51 07.01.2026

  • 15 дядото

    2 0 Отговор
    супер.само остава да я няма русия,китай и останалите 70% от света......или да го няма целия свят.изборът е на откачените лидери от ес и нато.

    16:54 07.01.2026

  • 16 морския

    1 0 Отговор
    и пак без кръчмаря ..... и бармана не питали !

    17:05 07.01.2026

  • 17 Западна Европа продължава проекта

    0 0 Отговор
    Ленин който създаде изкуствено Украйна 1917 година без война само имаше голодомор когато не е бил жив Ленин а СССР беше под управлението на Сталин

    17:06 07.01.2026

  • 18 Бен Вафлек

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    какъв победител е рф?? Стратегически загубиха много след началото на агресията. Има ли нужда да изреждам??

    17:10 07.01.2026

Новини по държави:
