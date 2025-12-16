Новини
Бивш служител на СБУ: Западът печели от Зеленски - държат го, за да продължава войната

16 Декември, 2025 06:33, обновена 17 Декември, 2025 05:06

Предложенията на Зеленски не отчитат реалността на фронта, заяви Василий Прозоров

Бивш служител на СБУ: Западът печели от Зеленски - държат го, за да продължава войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западните страни имат смесени чувства към Володимир Зеленски, но има признаци, че се опитват да се отърват от него, заяви бившият служител на украинската служба за сигурност Василий Прозоров в интервю за ТАСС.

„Естествено, има структури, които вече не се възползват от Зеленски и го изоставят. И има структури, които, напротив, се възползват. Колкото по-дълго седи на поста си, толкова по-дълго ще продължи войната и толкова повече ще печелят. Затова не бих бил толкова категоричен, че Западът го изоставя. Да, има признаци за това. Но бих бил предпазлив да кажа, че това е недвусмислената позиция на Запада“, каза той.

Предложеният от Володимир Зеленски план за разрешаване на конфликта в Украйна е нежизнеспособен, защото не отчита реалното състояние на нещата на бойното поле, смята Василий Прозоров.

„Факт е, че всички планове, които Зеленски подготвя съвместно със САЩ и ЕС, са само едната страна на монетата. Те изобщо не вземат предвид гледната точка на Руската федерация. Следователно, всеки техен план има малък шанс да бъде реализиран, тъй като не е съгласуван с руското ръководство. Техният план създава впечатлението, че те са победители, а не обратното. Следователно, мисля, че плановете им по принцип са далеч от изпълнение. Те са дори далеч от реалността. И съдейки по реакцията на руското ръководство, не съм единственият, който мисли така“, каза той.

Прозоров отбеляза, че не вярва, че е възможно прекратяване на военните действия, докато се подготвя и подписва всеобхватно мирно споразумение, тъй като Украйна би използвала тази възможност, за да натрупа сили.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 49 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кроманьонеца Миленов

    9 38 Отговор
    Ганев, де ги копаш ния "бивши"? Да не си и ти някой "бивш"?

    Коментиран от #7

    06:50 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    81 5 Отговор
    Бивш служител на СБУ: Всеки план на Запада и Киев има малък шанс, без да е съгласуван с Москва..

    Не може да бъде !!!

    Имало е и мислещи хора в 404 !!

    07:02 16.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    1 14 Отговор
    Кога и какво е работил?

    08:14 16.12.2025

  • 10 Ми мноо ясно

    35 0 Отговор
    Че плановете им са мъртвородени...
    За танго са нужни двама....

    08:23 16.12.2025

  • 11 има 2 страни

    20 2 Отговор
    киев, юса, европа- германия, франция, полша, чехия, а на другата страна са РФ с друга част от европа и изтока . РФ е която е освободител на сепаратиските райони искащи и признати за присъединени . Киев иска връщането на тях и крим и в нато и в европа . а това не може сега .

    09:12 16.12.2025

  • 12 Тиква

    3 12 Отговор
    Оха, хубавец,сланина на окраина.

    09:20 16.12.2025

  • 13 стоян георгиев

    18 2 Отговор
    Явно има украйнци които могат да мислят, малко но има.

    09:56 16.12.2025

  • 14 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    Господин Ганев се старае да поднася обективна гледна точка и от двете страни. Това е което прави един журналист. Факта, че е няколко кучета лаят, показва че е на прав път. Не може да се каже същото за двете стари моми, които редят една и съща гледна точка, която няма нищо общо с реалността.

    Коментиран от #15

    10:00 16.12.2025

  • 15 мдам

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    кат та гледам кви драматични ги пишеш, ти нямаш нищо общо с реалността ...

    10:32 16.12.2025

  • 16 Омбре

    7 0 Отговор
    Еми прав е човека. Да правиш планове без едната страна,при това по силната и побеждаваща е толкова безсмислено,че няма докъде.

    Коментиран от #19

    15:44 16.12.2025

  • 17 ф ейк-ти нюз

    2 5 Отговор
    Руска пропаганда без край

    05:31 17.12.2025

  • 18 Браво Ганев

    1 2 Отговор
    Намери нов "бивш" да плюе "бившия" си работодател. Тоя защо ли е "бивш"?

    05:48 17.12.2025

  • 19 Няма 2-3

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Омбре":

    Европа е единствената голяма сила. Затова в САЩ и в Русия ги тресе страх от продължаващото обединение и интеграция в Европа.

    Европа е новия Рим. А Рим знаете какво прави - управлява света. Затова и в САЩ и в Русия говорят европейски езици. Защото исторически Европа е Единственият полюс.

    Коментиран от #28

    05:51 17.12.2025

  • 20 Уфф

    5 0 Отговор
    Не е виновен запада! Виновни са аборигенските вождове които им служат предавайки собствените си народи. Такъв е случаят и с нашата колония. Докато има аборигени, ще има и господари.

    05:53 17.12.2025

  • 21 Търсят се едни 48 милиарда долара

    2 2 Отговор
    преведени през Естонски Банки от Зеленски и Сие, демек Мосад в Офшорни Сметки някъде си?

    05:56 17.12.2025

  • 22 Кая Калас много обича зелен

    1 1 Отговор
    сладолед, и пастички с кафенце?

    05:58 17.12.2025

  • 23 Ааа, забравих да добавя, 😆😆🤔

    2 1 Отговор
    Кая Калас много обича зелен сладолед, и пастички с кафенце и Войната в Украйна все така да върви? Споко фенове.
    Ние Побеждаваме, Ние никога няма да спрем тази война, Ние ще сме Парада в Москва с Украински танкове.
    Са, ако нещо не сте чули и разбрали?
    Ние Побеждаваме.😁

    06:04 17.12.2025

  • 24 орк

    0 0 Отговор
    Ти го сложа м/у рогите ганеф/кене00

    06:25 17.12.2025

  • 25 Я пъ тоа

    0 0 Отговор
    Путин вероломно нападна Украйна. Нема да го жалят я

    06:29 17.12.2025

  • 26 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Загроби над 1,2 милиона руснаци в Украйна....очакваше да та посрещнат с песни и цветя, а то с куршуми ракети...

    06:31 17.12.2025

  • 27 Путинска пропаганда

    0 1 Отговор
    Зеленски им виновен че си защитава страната и избива руснаците....

    06:33 17.12.2025

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Няма 2-3":

    Крайно време е да смениш "продукта". Европа имаше шанса да бъде голяма сила преди 30 години. Когато политическите анализатори говореха за САЩ, ЕИО/ЕС, и Далекоизтточна Азия (Япония, Ю. Корея) като за равнопоставени субекти. ЕС днес е колония на Щатите.

    06:34 17.12.2025

