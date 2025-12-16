Бивш служител на СБУ: Западът печели от Зеленски - държат го, за да продължава войната

Западните страни имат смесени чувства към Володимир Зеленски, но има признаци, че се опитват да се отърват от него, заяви бившият служител на украинската служба за сигурност Василий Прозоров в интервю за ТАСС.
„Естествено, има структури, които вече не се възползват от Зеленски и го изоставят. И има структури, които, напротив, се възползват. Колкото по-дълго седи на поста си, толкова по-дълго ще продължи войната и толкова повече ще печелят. Затова не бих бил толкова категоричен, че Западът го изоставя. Да, има признаци за това. Но бих бил предпазлив да кажа, че това е недвусмислената позиция на Запада“, каза той.
Предложеният от Володимир Зеленски план за разрешаване на конфликта в Украйна е нежизнеспособен, защото не отчита реалното състояние на нещата на бойното поле, смята Василий Прозоров.
„Факт е, че всички планове, които Зеленски подготвя съвместно със САЩ и ЕС, са само едната страна на монетата. Те изобщо не вземат предвид гледната точка на Руската федерация. Следователно, всеки техен план има малък шанс да бъде реализиран, тъй като не е съгласуван с руското ръководство. Техният план създава впечатлението, че те са победители, а не обратното. Следователно, мисля, че плановете им по принцип са далеч от изпълнение. Те са дори далеч от реалността. И съдейки по реакцията на руското ръководство, не съм единственият, който мисли така“, каза той.
Прозоров отбеляза, че не вярва, че е възможно прекратяване на военните действия, докато се подготвя и подписва всеобхватно мирно споразумение, тъй като Украйна би използвала тази възможност, за да натрупа сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кроманьонеца Миленов
Коментиран от #7
06:50 16.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Не може да бъде !!!
Имало е и мислещи хора в 404 !!
07:02 16.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
08:14 16.12.2025
10 Ми мноо ясно
За танго са нужни двама....
08:23 16.12.2025
11 има 2 страни
09:12 16.12.2025
12 Тиква
09:20 16.12.2025
13 стоян георгиев
09:56 16.12.2025
14 стоян георгиев
Коментиран от #15
10:00 16.12.2025
15 мдам
До коментар #14 от "стоян георгиев":кат та гледам кви драматични ги пишеш, ти нямаш нищо общо с реалността ...
10:32 16.12.2025
16 Омбре
Коментиран от #19
15:44 16.12.2025
17 ф ейк-ти нюз
05:31 17.12.2025
18 Браво Ганев
05:48 17.12.2025
19 Няма 2-3
До коментар #16 от "Омбре":Европа е единствената голяма сила. Затова в САЩ и в Русия ги тресе страх от продължаващото обединение и интеграция в Европа.
Европа е новия Рим. А Рим знаете какво прави - управлява света. Затова и в САЩ и в Русия говорят европейски езици. Защото исторически Европа е Единственият полюс.
Коментиран от #28
05:51 17.12.2025
20 Уфф
05:53 17.12.2025
21 Търсят се едни 48 милиарда долара
05:56 17.12.2025
22 Кая Калас много обича зелен
05:58 17.12.2025
23 Ааа, забравих да добавя, 😆😆🤔
Ние Побеждаваме, Ние никога няма да спрем тази война, Ние ще сме Парада в Москва с Украински танкове.
Са, ако нещо не сте чули и разбрали?
Ние Побеждаваме.😁
06:04 17.12.2025
24 орк
06:25 17.12.2025
25 Я пъ тоа
06:29 17.12.2025
26 Путине, Путине...
06:31 17.12.2025
27 Путинска пропаганда
06:33 17.12.2025
28 Анонимен
До коментар #19 от "Няма 2-3":Крайно време е да смениш "продукта". Европа имаше шанса да бъде голяма сила преди 30 години. Когато политическите анализатори говореха за САЩ, ЕИО/ЕС, и Далекоизтточна Азия (Япония, Ю. Корея) като за равнопоставени субекти. ЕС днес е колония на Щатите.
06:34 17.12.2025