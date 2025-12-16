Новини
Свят »
Судан »
Судан отново е начело на списъка на страните с най-тежка хуманитарна криза

Судан отново е начело на списъка на страните с най-тежка хуманитарна криза

16 Декември, 2025 11:59 401 1

  • судан-
  • хуманитарна криза

Международният комитет за спасение предупреждава за влошаване на положението през 2026 г.

Судан отново е начело на списъка на страните с най-тежка хуманитарна криза - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Раздираният от военен конфликт Судан, обхванат от най-тежката бежанска криза в света, за трета поредна година заема първото място в класацията на страните, заплашени от сериозно влошаване на хуманитарната обстановка през новата година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Списъкът на Международния комитет за спасение (МКС) включва 20 държави с най-висок риск за 2026 г., като на второ място са палестинските територии - Ивицата Газа и Западният бряг, а трети е Южен Судан.

Гражданската война в Судан, започнала през април 2023 г., остава в застой без признаци на затихване. Обсадите на градове лишават населението от хуманитарна помощ, а по-нататъшно засилване на боевете между Паравоенните Сили за бърза подкрепа и армията крие риск насилието да се разпространи и в други части на страната, отбелязва МКС.

Милиони хора са засегнати от насилие, глад и болести, се казва в доклада на организацията „Нов световен безпорядък“.

ООН определя конфликта в Судан като най-голямата хуманитарна криза в света: около 12 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, а всеки втори жител е застрашен от недохранване.

„Тазгодишният списък е свидетелство за човешкото страдание, но и предупреждение: без спешни действия от онези, които имат властта да променят нещата, 2026 г. може да се превърне в най-опасната досега“, заяви председателят на Международния спасителен комитет Дейвид Милибанд.


Судан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хартум

    0 0 Отговор
    Ми те само се развъждат,а трябва и да се трудят.Има и много богати хора.На летището в Хартум съм виждал жени с по пет килограма чисто злато по ръце и крака.Удивително!

    12:09 16.12.2025