Судан отново е начело на списъка на страните с най-тежка хуманитарна криза

Раздираният от военен конфликт Судан, обхванат от най-тежката бежанска криза в света, за трета поредна година заема първото място в класацията на страните, заплашени от сериозно влошаване на хуманитарната обстановка през новата година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Списъкът на Международния комитет за спасение (МКС) включва 20 държави с най-висок риск за 2026 г., като на второ място са палестинските територии - Ивицата Газа и Западният бряг, а трети е Южен Судан.

Гражданската война в Судан, започнала през април 2023 г., остава в застой без признаци на затихване. Обсадите на градове лишават населението от хуманитарна помощ, а по-нататъшно засилване на боевете между Паравоенните Сили за бърза подкрепа и армията крие риск насилието да се разпространи и в други части на страната, отбелязва МКС.

Милиони хора са засегнати от насилие, глад и болести, се казва в доклада на организацията „Нов световен безпорядък“.

ООН определя конфликта в Судан като най-голямата хуманитарна криза в света: около 12 милиона души са били принудени да напуснат домовете си, а всеки втори жител е застрашен от недохранване.

„Тазгодишният списък е свидетелство за човешкото страдание, но и предупреждение: без спешни действия от онези, които имат властта да променят нещата, 2026 г. може да се превърне в най-опасната досега“, заяви председателят на Международния спасителен комитет Дейвид Милибанд.