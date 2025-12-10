Военен товарен самолет Ил-76 се е разбил в Судан, всички на борда са мъртви

Главен редактор във Fakti.bg

Военен товарен самолет Ил-76 се е разбил в Судан, при което са загинали всички членове на екипажа, съобщи AFP, позовавайки се на свой източник.

„Самолетът Ил-76 се е разбил след опит за кацане на военновъздушната база Осман Дигна“, цитира агенцията неназован източник.

Според източника, преди инцидента е възникнала техническа неизправност.

Той уточни също, че „всички членове на екипажа са загинали“, съобщава AFP.

Точният брой на загиналите не е разкрит.