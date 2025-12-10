Новини
Военен товарен самолет Ил-76 се е разбил в Судан, всички на борда са мъртви

10 Декември, 2025 04:44, обновена 10 Декември, 2025 04:48 419 1

Точният брой на загиналите не се посочва

Военен товарен самолет Ил-76 се е разбил в Судан, всички на борда са мъртви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военен товарен самолет Ил-76 се е разбил в Судан, при което са загинали всички членове на екипажа, съобщи AFP, позовавайки се на свой източник.

„Самолетът Ил-76 се е разбил след опит за кацане на военновъздушната база Осман Дигна“, цитира агенцията неназован източник.

Според източника, преди инцидента е възникнала техническа неизправност.

Той уточни също, че „всички членове на екипажа са загинали“, съобщава AFP.

Точният брой на загиналите не е разкрит.


Судан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гориил

    Още едно напомняне към Кремъл, че Русия се нуждае от пълноценна база в Судан. Никой производител на самолети в света не може да извършва поддръжка и ремонт на гигантски транспортни самолети в пасища за крави, заобиколени от глинени колиби.

    04:56 10.12.2025