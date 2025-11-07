Новини
Експлозии разтърсиха районите около столицата на Судан ден след обявено хуманитарно примирие

Дронове и удари край военни обекти причиниха прекъсвания на тока; засега няма данни за жертви

Експлозии разтърсиха районите около столицата на Судан ден след обявено хуманитарно примирие - 1
Снимкa: БГНЕС
Експлозии отекнаха в районите около суданската столица Хартум, контролиран от армията, съобщиха очевидци пред Франс прес – само ден след като паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) обявиха, че приемат хуманитарно прекратяване на огъня, предава БТА.

Жители на Омдурман разказват, че взривовете са избухнали в близост до военна база и електроцентрала, което е довело до прекъсвания в електроснабдяването. Междувременно очевидци от Атбара, на около 300 километра северно, съобщават, че противовъздушната отбрана е свалила няколко дрона, появили се над града.

След превземането на Фашер в западната част на Судан на 26 октомври, СБП изглежда насочват офанзивата си към регионите на Кордофан и към Хартум. Макар столицата да остава относително спокойна от март, атаките с дронове срещу военни и цивилни обекти продължават.

Жители на Омдурман, пожелали анонимност, описват нощни удари: шум от противовъздушна отбрана около 2:00 ч., последван от експлозии край базата „Уади Сайидна“, както и взрив край електроцентрала около 4:00 ч. В Атбара очевидци съобщават за до десет дрона, свалени един след друг от ПВО, след което в източната част на града са избухнали пожари.

До момента няма съобщения за жертви, а нито армията, нито СБП са коментирали инцидентите.

Паравоенните сили, които водят война срещу суданската армия от април 2023 г., вчера заявиха, че приемат предложението за хуманитарно примирие, предложено от Саудитска Арабия, САЩ, Египет и Обединените арабски емирства, информира АФП.


Судан
