Мерц: Бихме могли да отблъснем руските сили
  Тема: Украйна

Мерц: Бихме могли да отблъснем руските сили

17 Декември, 2025 02:46, обновена 17 Декември, 2025 02:49 970 17

  • фридрих мерц-
  • украйна-
  • русия-
  • миротворци-
  • денис шмигал

Съюзниците са подкрепили украинското производство на въоръжение с почти 5 милиарда щатски долара тази година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал

Мерц: Бихме могли да отблъснем руските сили - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Съгласно гаранциите след прекратяване на огъня, предоставени от САЩ и Европа на Украйна, миротворците биха могли при определени обстоятелства да отблъснат руските сили, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред обществената телевизия Цет Де Еф, добавяйки, че това остава далечна перспектива, предаде Ройтерс.

Притиснат от интервюиращи за подробности относно евентуалните гаранции за сигурност, предложени от САЩ по време на преговорите в Берлин с украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, Мерц отбеляза, че гарантите ще трябва да отблъснат руските сили при нарушение на някое от условията за примирие.

Още новини от Украйна

„Ще осигурим демилитаризирана зона между враждуващите страни и, за да бъдем много конкретни, ще действаме и срещу съответните руски нахлувания и атаки. Все още не сме обаче там. Фактът, че американците са поели такъв ангажимент - да защитават Украйна в случай на прекратяване на огъня, сякаш е територия на НАТО - мисля, че това е забележителна нова позиция за САЩ“, заяви той.

Москва все още не се е съгласила нито с примирието, което както САЩ, така и Европа заявиха, че е предпоставка за каквито и да е гаранции за сигурност, нито с присъствието на западни войски на място в Украйна, за да се помогне за прекратяване на пълномащабната война, започнала с руското нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Мерц допълнително отбеляза „50 на 50 шанс“ за постигане на европейско споразумение за използване на замразените руски активи за финансиране на отбраната на Украйна. Според него е от съществено значение това да се направи, тъй като Украйна ще се нуждае от финансиране поне още две години, след като настоящото европейско финансиране изтече през първото тримесечие на следващата година.

„Има резерви в цяла Европа и аз мога добре да разбера тези резерви. Но, ако не действаме сега и не вземем решението, което бихме могли да вземем, за да спрем това настъпление на руската армия, кога ще го направим?, отбеляза Мерц.

В интервюто канцлерът допълни, че не е бил изненадан от враждебния тон към Европа в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ, тъй като отразява много от критиките, които вицепрезидентът Джей Ди Ванс отправи към Европа в речта си на Мюнхенската конференция по сигурност в началото на годината.

Но Мерц допълни, че е малко вероятно изолационистките тенденции от страна на САЩ да се запазят. „Америка на първо място е добре, но Америка сама също не била добра за Америка. Когато погледна икономическите данни в Америка, мога да си представя, че американците в крайна сметка ще се обърнат към нас и ще кажат: „Не искаме ли да говорим за някои въпроси, които са от полза и за двете страни?“, заключи той.

Съюзниците са подкрепили украинското производство на въоръжение с почти 5 милиарда щатски долара тази година, заяви министърът на отбраната Денис Шмигал, цитиран от ДПА.

Освен това, партньорите са закупили оръжия за Украйна в САЩ за подобна сума, допълни министърът след онлайн среща на Контактната група за отбрана на Украйна.

„И двете цифри са рекордни и искаме да запазим тази динамика и през 2026 г.“, публикува той в социалната мрежа „Телеграм“.

Украинският министър на отбраната отбеляза, че Германия планира да предостави 11,5 милиарда евро военна помощ през следващата година, докато Великобритания през тази година е набрала 600 милиона лири от различни източници за украинската противовъздушна отбрана.

Военната помощ, обещана за Украйна, обаче рязко спадна през втората половина на 2025 г., според данните на Института за световна икономика в германския Кил.

Сумата е „очевидно твърде малка, за да компенсира недостига на американска помощ“, написа наскоро Институтът.

САЩ постепенно прекратиха доставките на оръжие за Украйна, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност за втори мандат през януари. Вместо това НАТО създаде списък с приоритетни изисквания за Украйна, по който други страни могат да закупят американско оръжие за Украйна.


