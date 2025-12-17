Новини
Украйна нападна с дронове Краснодарския край на Русия, има пострадали и разрушения
Украйна нападна с дронове Краснодарския край на Русия, има пострадали и разрушения

17 Декември, 2025 04:31, обновена 17 Декември, 2025 04:39 978 2

Осуетен е опит на украинските въоръжени сили да се приближат до превзетия от руснаците град Купянск

Украйна нападна с дронове Краснодарския край на Русия, има пострадали и разрушения - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са ранени и най-малко пет частни домове са повредени при падането на отломки от дронове в Краснодарския край, съобщи екипът за спешно реагиране на региона в своя Telegram канал.

„Двама души са ранени и най-малко пет частни домове са повредени при падането на отломки от дрон в област Славянск. Пострадалите са хоспитализирани и получават всички необходими медицински грижи“, се казва в съобщението.

Фрагменти от дронове са открити в частни домове в Славянск на Кубан и село Прибрежни - покривите са повредени в някои домове, а прозорците са счупени. Съобщава се и за повреди по електропроводи в областния център.

Отломки от дронове са открити и в село Чебурголская и махалите Протичка и Крижановски в Красноармейски район. Прозорци и врати са избити в частни домове, а стопанска постройка, навес, гараж и склад са повредени. Няма пострадали.

Артилерията на групировката „Запад“ осуетиха опитите на украинските въоръжени сили да се приближат до превзетия от руснаците град Купянск, съобщи руското Министерство на отбраната.

"121-ви мотострелков полк от групировката „Запад“, действащ в Купянска посока в Харковска област, предотврати движението на групировките на украинските въоръжени сили, опитващи се да се приближат до населените места Московка, Радковка и Соболевка в Харковска област“, ​​се казва в изявлението.

По време на въздушно разузнаване оператори на подразделение безпилотни летателни апарати засекоха движението на малки групи от украинските въоръжени сили, движещи се към превзетия от руснаците Купянск.

„След получаване на командата, екипажът на самоходната артилерийска установка „Мста-С“ се премести на огнева позиция. Насочването и корекция на огъня бяха извършени с помощта на разузнавателен безпилотник“, добави Министерството на отбраната.

В понеделник източник от Съвместната група сили опроверга твърденията на украинските медии за настъпление на украинските въоръжени сили в района на Купянск.

На 20 ноември началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов докладва на президента Владимир Путин за "освобождението" на Купянск. Това е ключов град за отбраната на украинските въоръжени сили в източната част на Харковска област. Река Оскол разделя града на две части. Превземането му позволява на руската армията да продължи настъплението си на запад.


