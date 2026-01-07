Стефан Тафров: "Хипернационалистът" Доналд Тръмп отслабва Америка, вместо да я засилва

Гласовете в Европа в полза на европейската отбрана се засилват. Дори утре Тръмп да изчезне и на неговото място да дойде друг по-нормален, по-традиционен президент, гаранциите, които САЩ дават на Европа, вече са отслабени. Доверието не е същото. Затова Европа трябва да си стъпи на краката във военно отношение. Това мнение изрази пред БНТ дипломатът Стефан Тафров, цитиран от novini.bg.
"Европа трябва да стане военна сила. Иначе - няма да може да принуди, например САЩ, да притиснат Путин по-близо до стената, за да сложи край на войната в Украйна, която е главната заплаха за Европа в момента", добави той.
Тафров обясни още, че присъединяването ни към еврозоната е изключително положително за България, тъй като еврото е не само икономически, но и геополитически проект, който прави Европа по-единна и по-силна. Според него, страната ни печели суверенитет, когато е част от голяма сила, каквато се явява ЕС.
"Затова казвам, че България трябва да допринесе за военното изграждане на ЕС, защото именно това ще го направи истинска сила. По отношение на меката сила, Европа е водеща - всички искат да живеят тук и завиждат на европейския начин на живот. Сега е време, обаче, да си стъпи на краката и във военен аспект, за да може да възпре руската заплаха и да се справя със своенравни американски президенти, когато американците си ги избират", обясни позицията си дипломатът.
Според него, "хипернационалистът" Доналд Тръмп отслабва Америка, вместо да я засилва. "Той разрушава основите, върху които се градеше американското могъщество и просперитет след Втората световна война", посочи Тафров.
20:00 07.01.2026
20:00 07.01.2026
az СВО Победа 80
Нарече Тръмп "ненормален"....
Какво доживяхме, а?
Евроатлантиците да плюят по президента на САЩ!
🤣🤣🤣
Коментиран от #10, #13
20:02 07.01.2026
20:03 07.01.2026
20:03 07.01.2026
20:04 07.01.2026
20:06 07.01.2026
не може да бъде
До коментар #4 от "az СВО Победа 80":Моето мнение по въпроса е такова че се съдържа във въпроса -защо Тръмп изрина такива атлантици направо с лопатата...не ги уволни а ги изрита брутално!?Мисля че от такива ритници боли отзад ...друг е въпросът дали за г-н Тафров това не е сладка болка!?
20:11 07.01.2026
20:13 07.01.2026
20:16 07.01.2026
До коментар #4 от "az СВО Победа 80":А,пък твойта майка ,има медал стахановка за най-много избозаени членове.
20:16 07.01.2026
20:16 07.01.2026
20:22 07.01.2026
20:25 07.01.2026