Стефан Тафров: "Хипернационалистът" Доналд Тръмп отслабва Америка, вместо да я засилва

7 Януари, 2026 19:51 630 16

Дипломатът обясни още, че присъединяването ни към еврозоната е изключително положително за България, тъй като еврото е не само икономически, но и геополитически проект, който прави Европа по-единна и по-силна. Според него, страната ни печели суверенитет, когато е част от голяма сила, каквато се явява ЕС.

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Гласовете в Европа в полза на европейската отбрана се засилват. Дори утре Тръмп да изчезне и на неговото място да дойде друг по-нормален, по-традиционен президент, гаранциите, които САЩ дават на Европа, вече са отслабени. Доверието не е същото. Затова Европа трябва да си стъпи на краката във военно отношение. Това мнение изрази пред БНТ дипломатът Стефан Тафров, цитиран от novini.bg.

"Европа трябва да стане военна сила. Иначе - няма да може да принуди, например САЩ, да притиснат Путин по-близо до стената, за да сложи край на войната в Украйна, която е главната заплаха за Европа в момента", добави той.

Тафров обясни още, че присъединяването ни към еврозоната е изключително положително за България, тъй като еврото е не само икономически, но и геополитически проект, който прави Европа по-единна и по-силна. Според него, страната ни печели суверенитет, когато е част от голяма сила, каквато се явява ЕС.

"Затова казвам, че България трябва да допринесе за военното изграждане на ЕС, защото именно това ще го направи истинска сила. По отношение на меката сила, Европа е водеща - всички искат да живеят тук и завиждат на европейския начин на живот. Сега е време, обаче, да си стъпи на краката и във военен аспект, за да може да възпре руската заплаха и да се справя със своенравни американски президенти, когато американците си ги избират", обясни позицията си дипломатът.

Според него, "хипернационалистът" Доналд Тръмп отслабва Америка, вместо да я засилва. "Той разрушава основите, върху които се градеше американското могъщество и просперитет след Втората световна война", посочи Тафров.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 3 Отговор
    Тафров е велик,но говори с дебелото черво!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    20:00 07.01.2026

  • 2 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    16 2 Отговор
    Тафров пак кара водно колело.🌈

    20:00 07.01.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    15 2 Отговор
    Гледах го как реве за умрелия евроатлантизъм, досущ вдовица за ++й!

    Нарече Тръмп "ненормален"....
    Какво доживяхме, а?
    Евроатлантиците да плюят по президента на САЩ!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #10, #13

    20:02 07.01.2026

  • 5 Хаха

    14 0 Отговор
    Мисия Лондон , замълчи! Смешен си

    20:03 07.01.2026

  • 6 Ха ХаХа

    15 1 Отговор
    Кажи името на негъра под когото френската полиция те намери на пейка край Сена

    20:03 07.01.2026

  • 7 НСР (NWO)

    4 2 Отговор
    За да построим новия планетарен дигитален комунизъм, някой (като Тръмп) трябва да събори стария световен ред.

    20:04 07.01.2026

  • 9 Джон Велинов

    12 1 Отговор
    Много мазен пед.раст тоя Тафров

    20:06 07.01.2026

  • 10 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80":

    Моето мнение по въпроса е такова че се съдържа във въпроса -защо Тръмп изрина такива атлантици направо с лопатата...не ги уволни а ги изрита брутално!?Мисля че от такива ритници боли отзад ...друг е въпросът дали за г-н Тафров това не е сладка болка!?

    20:11 07.01.2026

  • 11 НЕ СЪМ

    1 2 Отговор
    напълно съгласен с дипломата от кариерата,защото мисля,че США и СЕ,играят една доста сложна игра,целта на която е,заблуда и приспиване на Русия,до колкото и до когато е възможно,с последващ директен удар,по стратегически обекти по цялата и територия.Американци и европейци,еднакво искат,богатствата на Блатната и със сигурност ще и ги вземат,като възмездие за спечелената от тях студена война.

    20:13 07.01.2026

  • 12 гост

    3 0 Отговор
    За да бъде една държава силна или съюз от държави трябва да има СУРОВИНИ, ЕНЕРГЕТИКА, ТЕЖКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, РАЗВИТО ПОЛИКУЛТУРНО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ПОДГОТВЕНИ КАДРИ И.......ИСТИНСКИ ДЪРЖАВНИЦИ! Ха сега г-н дипломата Тафров да каже кой от тези фактори е наличен в ЕС. При това трагично състояние крайно време е Европа да бъде преименувана на УРСОЛОПА!

    20:16 07.01.2026

  • 13 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80":

    А,пък твойта майка ,има медал стахановка за най-много избозаени членове.

    20:16 07.01.2026

  • 14 Коцето Копейкин

    1 1 Отговор
    Два дена вече превалутирам, много пачка се събра рубли,левове всичко обръщам в евро и долари!

    20:16 07.01.2026

  • 15 Лили-Бут

    2 0 Отговор
    Този хоwo-вей.... Откъде го изровихте, веееее.... ? И сте му изтипосали снимка отпреди 20 г, когато беше вървежен.....

    20:22 07.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Единственото което Дони олабва е халката ми 🎅🎅🎅

    20:25 07.01.2026