Рубио: Може би Путин иска цяла Украйна

Русия вероятно иска да поеме контрол над цяла Украйна, предположи държавният секретар на САЩ Марко Рубио в разговор с журналиста от Vanity Fair Крис Уипъл.
Уипъл разказа за разговор с Рубио през октомври. По това време журналистът попитал държавния секретар дали споделя позицията на президента Доналд Тръмп, че „Русия иска цяла Украйна“.
Рубио отговорил, като заявил, че на масата има предложения, които биха могли да сложат край на военния конфликт по настоящата линия на контакт.
„Те включват значителни части от украинската територия, включително Крим, който те контролират от 2014 г. А руснаците продължават да отказват. И така... започвате да се чудите, може би този човек иска цялата страна“, каза държавният секретар.
1 Май
06:41 17.12.2025
2 Владимир Путин, президент
Я xoчу Лисабон 😁
06:42 17.12.2025
3 Последния Софиянец
06:43 17.12.2025
4 Иван
06:43 17.12.2025
5 От Берлин
На 24.02.2022, когато руската пропаганда разправяше, че за 3 дни ще са в Киев ми стана ясно, че онова по-горе не е било самохвалство, а реалните планове на Путин.
Путин не иска просто Украйна, Украйна е само средство за реалната му цел - место, което ще вземе Берлин.
06:45 17.12.2025
6 Митко Зъркела
06:45 17.12.2025
7 Причина
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022
06:45 17.12.2025
8 Няма значение
06:47 17.12.2025
9 Украйна
06:48 17.12.2025
10 Англосаксонска арогантност и безпомощн
06:49 17.12.2025
11 Връщай давай
До коментар #7 от "Причина":Русия като иска буфер да се оттегли зад Урал и от Волга до Урал ще е буфер.
А какво ще правим с буфера между Китай и Русия? Знаеш ли, каква армия има Китай?
06:51 17.12.2025
12 гръмовержецът
06:51 17.12.2025
13 Българин
До коментар #7 от "Причина":А Литва, Латвия, Естония, а Полша и Финландия имат ли право на сигурност и на буфер?
06:52 17.12.2025
14 На загубилия само прът отзад
06:52 17.12.2025
15 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "гръмовержецът":Путин е поне на 75 години. Дълго няма да решава.
06:53 17.12.2025
16 Добро утро, България.
Изнемохме всичко за Украйна. Останахме със скъсани гащи, докато Борисов и Пеевски ни продават като парче пица- « Вегитариана»
Къде се скриха тия отвратяги?
БСП предателите се гърчат в агония!
Някакви изцъклени и прогнили социопати и полит комисари на ГЕРБ и ДПС сетнапинят да ни убеждават как Радев е черната сянка за БГ.
А аз си мечтая за еврозоната, за хаоса, който мазната Сачма ни обещава и ми е едно хубаво, хубаво
Добро утро България!
06:54 17.12.2025
17 Мечок
До коментар #14 от "На загубилия само прът отзад":Ами, Путин събуди украинската мечка. Руснаците ще берат последствията от тая глупост.
06:54 17.12.2025