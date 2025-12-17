Рубио: Може би Путин иска цяла Украйна

Русия вероятно иска да поеме контрол над цяла Украйна, предположи държавният секретар на САЩ Марко Рубио в разговор с журналиста от Vanity Fair Крис Уипъл.

Уипъл разказа за разговор с Рубио през октомври. По това време журналистът попитал държавния секретар дали споделя позицията на президента Доналд Тръмп, че „Русия иска цяла Украйна“.

Рубио отговорил, като заявил, че на масата има предложения, които биха могли да сложат край на военния конфликт по настоящата линия на контакт.

„Те включват значителни части от украинската територия, включително Крим, който те контролират от 2014 г. А руснаците продължават да отказват. И така... започвате да се чудите, може би този човек иска цялата страна“, каза държавният секретар.