Рубио: Може би Путин иска цяла Украйна
  Тема: Украйна

Рубио: Може би Путин иска цяла Украйна

17 Декември, 2025 06:33, обновена 17 Декември, 2025 06:37 759 17

Държавният секретар на САЩ споделил предположението си пред журналист от Vanity Fair

Рубио: Може би Путин иска цяла Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вероятно иска да поеме контрол над цяла Украйна, предположи държавният секретар на САЩ Марко Рубио в разговор с журналиста от Vanity Fair Крис Уипъл.

Уипъл разказа за разговор с Рубио през октомври. По това време журналистът попитал държавния секретар дали споделя позицията на президента Доналд Тръмп, че „Русия иска цяла Украйна“.

Рубио отговорил, като заявил, че на масата има предложения, които биха могли да сложат край на военния конфликт по настоящата линия на контакт.

„Те включват значителни части от украинската територия, включително Крим, който те контролират от 2014 г. А руснаците продължават да отказват. И така... започвате да се чудите, може би този човек иска цялата страна“, каза държавният секретар.


  • 1 Май

    7 4 Отговор
    с тия мирни планове с намалящи точки натам отива ?

    06:41 17.12.2025

  • 2 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор
    Можно, зачем ?
    Я xoчу Лисабон 😁

    06:42 17.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    06:43 17.12.2025

  • 4 Иван

    8 4 Отговор
    Сатанинския нацистки Израел иска цяла Палестина.

    06:43 17.12.2025

  • 5 От Берлин

    2 10 Отговор
    Поне от 20 години разни другарчета по социалните мрежи ни обясняваха, че само Путин да поиска и руската армия ще стигне за 2 седмици в Берлин, до 1 месец в Рим, Лисабон и Париж.

    На 24.02.2022, когато руската пропаганда разправяше, че за 3 дни ще са в Киев ми стана ясно, че онова по-горе не е било самохвалство, а реалните планове на Путин.

    Путин не иска просто Украйна, Украйна е само средство за реалната му цел - место, което ще вземе Берлин.

    06:45 17.12.2025

  • 6 Митко Зъркела

    3 11 Отговор
    Който много иска , нищо не вижда. Тупин загуби войната.

    06:45 17.12.2025

  • 7 Причина

    7 3 Отговор
    Русия ще поиска Украйна спаво, Не знаете ли, че отказът безопасността за Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022

    Коментиран от #11, #13

    06:45 17.12.2025

  • 8 Няма значение

    4 2 Отговор
    Кой какво иска. Важното е боя да се води до последния украинец. После ще ги мислим украинките дето са по хотелите у нас.

    06:47 17.12.2025

  • 9 Украйна

    1 8 Отговор
    трябва да разработи собствени ядрени технологии и ядрено оръжие. Само това ще гарантира бъдещето на страната.

    06:48 17.12.2025

  • 10 Англосаксонска арогантност и безпомощн

    4 3 Отговор
    Може би САЩ искаха цяла Украйна, но объркала този път противника. Е сега ще я получат половина.

    06:49 17.12.2025

  • 11 Връщай давай

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Причина":

    Русия като иска буфер да се оттегли зад Урал и от Волга до Урал ще е буфер.

    А какво ще правим с буфера между Китай и Русия? Знаеш ли, каква армия има Китай?

    06:51 17.12.2025

  • 12 гръмовержецът

    3 1 Отговор
    Колко тъп може да си , за да не разбереш , че само Путин ще решава колко , с кого , къде и докога ?!

    Коментиран от #15

    06:51 17.12.2025

  • 13 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Причина":

    А Литва, Латвия, Естония, а Полша и Финландия имат ли право на сигурност и на буфер?

    06:52 17.12.2025

  • 14 На загубилия само прът отзад

    3 0 Отговор
    2022г Украйна има 240 000 армия, сега загубила войната, откъде на къде ще има повече

    Коментиран от #17

    06:52 17.12.2025

  • 15 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "гръмовержецът":

    Путин е поне на 75 години. Дълго няма да решава.

    06:53 17.12.2025

  • 16 Добро утро, България.

    0 0 Отговор
    Отваряш очи след сладък сън и от екрана те поздравяват Тръмп, Рубио, и ти бият едно круше, да се събудиш.
    Изнемохме всичко за Украйна. Останахме със скъсани гащи, докато Борисов и Пеевски ни продават като парче пица- « Вегитариана»
    Къде се скриха тия отвратяги?
    БСП предателите се гърчат в агония!
    Някакви изцъклени и прогнили социопати и полит комисари на ГЕРБ и ДПС сетнапинят да ни убеждават как Радев е черната сянка за БГ.
    А аз си мечтая за еврозоната, за хаоса, който мазната Сачма ни обещава и ми е едно хубаво, хубаво
    Добро утро България!

    06:54 17.12.2025

  • 17 Мечок

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "На загубилия само прът отзад":

    Ами, Путин събуди украинската мечка. Руснаците ще берат последствията от тая глупост.

    06:54 17.12.2025