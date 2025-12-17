Русия изразява готовност за съдействие на Иран по ядрената му програма

Русия е готова да подкрепи Иран в търсенето на приемливи решения за ядрената му програма, докато западните държави нарушават договорености с цел възстановяване на санкциите срещу Техеран, съобщава ТАСС, цитирайки руския външен министър Сергей Лавров след среща с иранския му колега Абас Арагчи, предава БТА.
"Обсъдихме в детайли ситуацията около иранската ядрена програма в контекста на агресивната и незаконна антииранска политика на някои западни страни. Русия отново потвърждава готовността си да помогне на иранските си партньори в търсенето на решения за излизане от кризата", заяви Лавров.
Руският първи дипломат добави, че западните държави, нарушавайки всички съществуващи споразумения и юридическите норми на Съвета за сигурност на ООН, полагат усилия да възстановят санкциите срещу Ислямска република Иран, въпреки че те отдавна са изтекли заедно с решенията на ООН.
"Надяваме се, че генералният секретар на ООН, който също е въвлечен в тази ситуация, ясно осъзнава, че се опитват да го поставят в капан, и няма да позволи авторитетът и репутацията му да бъдат използвани за реализиране на незаконни планове на западните страни", подчерта Лавров.
Той отбеляза, че всякакви решения за възможни споразумения трябва да бъдат взети самостоятелно от иранското ръководство, като се отчитат интересите на народа и правото на Иран да обогатява уран за мирни цели като пълноправен член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие.
1 Б-2 Спирит
Коментиран от #16, #17
17:52 17.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #15, #18
17:54 17.12.2025
3 О кей
До коментар #2 от "Последния Софиянец":30 човека белким се съберем.
17:57 17.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Уса
18:01 17.12.2025
6 Уж православни
Коментиран от #7
18:03 17.12.2025
7 Така е
До коментар #6 от "Уж православни":християни, мюсюлмани и будисти са срещу сатанисти.
18:06 17.12.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #14, #19
18:08 17.12.2025
9 Добри новини
Европейският парламент одобри забраната за внос на руски газ.
„За“ са гласували 500 евродепутати, „против“ – 120, а 32-ма са се въздържали.
Доставките на руски втечнен природен газ трябва да спрат в началото на 2026 г., а вносът на тръбопроводен газ постепенно ще бъде прекратен до 30 септември 2027 г.
Ликвидация на руски мото щурмови край Покровск. Видео
ВСУ ликвидират руски мото щурмови край Покровск. Окупаторите се опитват да напреднат на мотори, но са спрени ефективно.
Коментиран от #11
18:12 17.12.2025
10 гост
18:13 17.12.2025
11 Благи вести
До коментар #9 от "Добри новини":Артилеристи от руската групировка войски „Запад“ осуетиха опитите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да се приближат до освободения Купянск. „Артилерийските разчети от 121-ви мотострелков полк от групировката войски „Запад“, действащи в Купянското направление в Харковска област, предотвратиха движението на групировки на ВСУ, опитващи се да се приближат до населените места Московка, Радковка и Соболевка в Харковска област
18:14 17.12.2025
12 Може би това е отговорът към
Не забравяйте че Израел е любимецът на Тръмп и той може би трябва да избере между Украйна и своя любимец.
18:14 17.12.2025
13 Кажи честно ... 🤣
18:14 17.12.2025
14 гост
До коментар #8 от "Сатана Z":грешка...стотици хиляди,,,,към милион отиват....
18:14 17.12.2025
15 Тъй ли
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Водач щял да бъде ген. Атанасов! Така пише в профила му.
18:16 17.12.2025
16 Герги
До коментар #1 от "Б-2 Спирит":А Б21 Райдър...рашките го гледат като извънземен...
18:16 17.12.2025
17 Ами
До коментар #1 от "Б-2 Спирит":Съюз между Русия и Иран лесно ще ликвидира нарцисите от САЩ!
18:20 17.12.2025
18 дффдфдасгфасф
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И друг протест срещу сектата на комунизма и империята на злото СССР . И поредният сатрап от там Путин .
18:22 17.12.2025
19 Амадор Ривас
До коментар #8 от "Сатана Z":Май и ти нямаш мозък като мен а само водичка....
18:43 17.12.2025
20 Българин 🇧🇬
18:44 17.12.2025
21 Мишел
19:00 17.12.2025
22 мдам
19:07 17.12.2025
23 Архимандрисандрит Бибиян
19:10 17.12.2025
24 ха, ха, ха...
19:17 17.12.2025