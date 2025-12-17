Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Русия изразява готовност за съдействие на Иран по ядрената му програма

17 Декември, 2025 17:45 842 24

  • иран-
  • русия-
  • ядрена програма

Лавров критикува Запада за опити да възстанови санкции срещу Техеран и подчерта важността на суверенното решение на Иран

Русия изразява готовност за съдействие на Иран по ядрената му програма - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да подкрепи Иран в търсенето на приемливи решения за ядрената му програма, докато западните държави нарушават договорености с цел възстановяване на санкциите срещу Техеран, съобщава ТАСС, цитирайки руския външен министър Сергей Лавров след среща с иранския му колега Абас Арагчи, предава БТА.

"Обсъдихме в детайли ситуацията около иранската ядрена програма в контекста на агресивната и незаконна антииранска политика на някои западни страни. Русия отново потвърждава готовността си да помогне на иранските си партньори в търсенето на решения за излизане от кризата", заяви Лавров.

Руският първи дипломат добави, че западните държави, нарушавайки всички съществуващи споразумения и юридическите норми на Съвета за сигурност на ООН, полагат усилия да възстановят санкциите срещу Ислямска република Иран, въпреки че те отдавна са изтекли заедно с решенията на ООН.

"Надяваме се, че генералният секретар на ООН, който също е въвлечен в тази ситуация, ясно осъзнава, че се опитват да го поставят в капан, и няма да позволи авторитетът и репутацията му да бъдат използвани за реализиране на незаконни планове на западните страни", подчерта Лавров.

Той отбеляза, че всякакви решения за възможни споразумения трябва да бъдат взети самостоятелно от иранското ръководство, като се отчитат интересите на народа и правото на Иран да обогатява уран за мирни цели като пълноправен член на Договора за неразпространение на ядрено оръжие.


Иран (Ислямска Република)
