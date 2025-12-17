Германският канцлер призова ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи днес призив към Европейския съюз да използва замразените руски активи за подпомагане на Украйна във войната ѝ срещу Русия, съобщава Франс прес. Това стана непосредствено преди срещата на върха на европейските лидери в Брюксел, където въпросът ще бъде разгледан утре, предава БТА.
"Натискът върху Путин трябва да се засили, за да бъде принуден да преговаря сериозно. За това се нуждаем от решение на държавните и правителствени ръководители на страните членки", подчерта Мерц пред депутатите в Бундестага, преди да отпътува за Брюксел.
Днес германският парламент прие нови законодателни мерки за отпускане на 50 млрд. евро за модернизиране на германските въоръжени сили, в отговор на руската заплаха, съобщава Министерството на отбраната.
"Целта е както да помогнем на Украйна, така и да дадем ясен сигнал на Русия, че ще използваме наличните средства, за да сложим край на войната възможно най-бързо", допълни канцлерът.
Държавните глави и премиерите на ЕС обсъждат финансирането на Украйна за следващите две години. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепя план за отпускане на заем на Киев от 90 млрд. евро чрез използване на замразените руски активи. Въпреки това инициативата среща силна съпротива от страна на Белгия, където се съхранява по-голямата част от активите, заради опасения от възможни ответни действия на Русия или несъразмерни последствия за страната.
