Германският канцлер призова ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна

Германският канцлер призова ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна

17 Декември, 2025 18:56

Мерц настоява за засилване на натиска върху Путин, докато Белгия изразява съпротива

Германският канцлер призова ЕС да използва замразените руски активи за финансиране на Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи днес призив към Европейския съюз да използва замразените руски активи за подпомагане на Украйна във войната ѝ срещу Русия, съобщава Франс прес. Това стана непосредствено преди срещата на върха на европейските лидери в Брюксел, където въпросът ще бъде разгледан утре, предава БТА.

"Натискът върху Путин трябва да се засили, за да бъде принуден да преговаря сериозно. За това се нуждаем от решение на държавните и правителствени ръководители на страните членки", подчерта Мерц пред депутатите в Бундестага, преди да отпътува за Брюксел.

Днес германският парламент прие нови законодателни мерки за отпускане на 50 млрд. евро за модернизиране на германските въоръжени сили, в отговор на руската заплаха, съобщава Министерството на отбраната.

"Целта е както да помогнем на Украйна, така и да дадем ясен сигнал на Русия, че ще използваме наличните средства, за да сложим край на войната възможно най-бързо", допълни канцлерът.

Държавните глави и премиерите на ЕС обсъждат финансирането на Украйна за следващите две години. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепя план за отпускане на заем на Киев от 90 млрд. евро чрез използване на замразените руски активи. Въпреки това инициативата среща силна съпротива от страна на Белгия, където се съхранява по-голямата част от активите, заради опасения от възможни ответни действия на Русия или несъразмерни последствия за страната.


  • 1 мазохист

    28 8 Отговор
    А този май иска да се развее сърпа и чука над Райстага !!

    Коментиран от #18

    18:56 17.12.2025

  • 2 си дзън

    10 28 Отговор
    Руснаците да плащат за оръжия, които ги изтребват - това е справедливост.

    18:57 17.12.2025

  • 3 Голия

    9 30 Отговор
    Браво Мерц , един истински германец

    18:57 17.12.2025

  • 4 ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕПЕРУДИ

    24 7 Отговор
    Няма, нямат КИНТИ.

    Коментиран от #17

    18:57 17.12.2025

  • 5 мерц

    5 3 Отговор
    мерцедес

    18:57 17.12.2025

  • 7 Тоя подстрекател за кражба ли е

    18 6 Отговор
    Или е баш крадец?

    18:58 17.12.2025

  • 8 Коментиращ

    18 5 Отговор
    За такива като урсулите и Xl/ltлерц, минимум в панделата!
    Тези са античовеци, слуги на такива като шорош, целящи войни, дигитални валути, вируси и цялостно заробване на населението на Европа!

    Само като ги видите как не се трогват от народните недоволства в Европа и веднага ви става ясно, че тия са спуснати единствено за да съсипят стария континент и да върнат народите му с няколко века назад!!!
    Съд и затвор за урсулевите чудовища!!!

    Коментиран от #21

    18:59 17.12.2025

  • 9 Уфф

    19 5 Отговор
    Ето го новият фюрер, който окончателно ще затрие Германия

    19:00 17.12.2025

  • 10 До къде стигна Европа

    18 5 Отговор
    Лъжи, кражби, спонсори на терористичният режим в Украйна.

    19:01 17.12.2025

  • 11 Невероятни ненормалници

    16 5 Отговор
    Дали само тези от зад океана си дават сметка колко са прости нашите управляващи за да им изпратят план равносметката до която те са стигнали за бъдещето на Европейския съюз.

    19:01 17.12.2025

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    2 17 Отговор
    На пияниците пари им не требат, и без туй че ги изпукат на ичкия или "чинушите" им че ги гепат!

    19:02 17.12.2025

  • 13 Има лесно

    13 3 Отговор
    Прехвърлят се на сметката на Германия и тя да ги връща.

    19:02 17.12.2025

  • 14 Имаше една приказка

    12 4 Отговор
    "гладна кокошка просо сънува"

    19:03 17.12.2025

  • 15 Kaлпазанин

    13 4 Отговор
    Магарето си знае неговото ,Европа се управлява от идиоти които ще я опустошат ,че и наркозависими

    19:05 17.12.2025

  • 16 Каунь

    7 4 Отговор
    Няма други пари другари, нека ги дадем и тях. Сега да закърпим положеноето пък после ще му мислим.....

    19:05 17.12.2025

  • 17 Европеец

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПЕПЕРУДИ":

    Да, така е, няма кинти в Европа за украинската хунта........ Мерца се оказва много изкукал, като не мисли за последствията, от тая кражба на руските пари.... А последствията предстои да ги видим..... Но вече не се учудвам от нищо, особено след като пуделите говорят, че трябва да се воъражават и след 4-5 години да воюват с Русия.....

    Коментиран от #31

    19:06 17.12.2025

  • 18 Kaлпазанин

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "мазохист":

    Тези наистина са мазохисти ,ни ми се струва че третия път кога влезе руснака в Берлин ,Германия ще стане част от руската федерация

    19:06 17.12.2025

  • 19 плевен

    5 4 Отговор
    Ако ги изхарчат в помощ за Украйна тези пари, откъде ще вземат милиардите за възстановяване на Германия?

    19:09 17.12.2025

  • 20 Ленин

    6 3 Отговор
    Ей прости хора значи.... математика не са ли учили........ сега при почти постигнато споразумение пак пари ще наливат, ама то не остана кой да се бие, а другите вече си имат златни кенефи.....сигурно са за водопади.... Та после не ви идва на акъла, че и възстановяването ще излезне двойно....

    19:11 17.12.2025

  • 21 БОЛШЕВИК

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Коментиращ":

    България през 1989г. я върнаха с един век назад и оттогава все върви назад, ограбен и оскотяващ народ, феодализъм в малките населени места, беззаконие и грабеж на беззащитното население! Вървим вече към два века назад.

    19:12 17.12.2025

  • 22 Да бе , да ?! ☹️

    8 3 Отговор
    Ами Германия има достатъчно пари и сама ! Защо българите и други бедни народи да споделяме престъпленията на Западните изроди срещу Русия ? ❓

    Коментиран от #33, #38

    19:12 17.12.2025

  • 23 Ъъъъъъъъ

    5 2 Отговор
    Снимката е много показателна и олицетворява фразата "крадци с бели якички"!

    Накратко:

    Джебчии, облечени в костюми, шити по поръчка!🤣

    Коментиран от #27

    19:15 17.12.2025

  • 24 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 4 Отговор
    А Русия е под САНКЦИИ.....ша гушнат милиардите на Путин, като стой та гледай

    Коментиран от #26

    19:16 17.12.2025

  • 25 гръмовержецът

    5 2 Отговор
    Мерц - противна немска га...д , няма ли си друга работа , че само тия руски активи са му в кра...та празна .

    19:16 17.12.2025

  • 27 Кога дават Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъъ":

    Как да го наречем...сатрап с вратовръзка.

    19:17 17.12.2025

  • 28 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "ДОКТОР":

    И с хапчета и без тях, това е реалността.

    Коментиран от #30, #32

    19:18 17.12.2025

  • 29 604

    0 2 Отговор
    Коща казва едно, тоя призовава друго, последно?

    19:18 17.12.2025

  • 30 Пудинг

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    боли мъ .!.

    19:19 17.12.2025

  • 31 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Ами, как няма да мислят за въоръжаване. Знаят, че този, от когото са откраднали пари, ще идва да си ги търси. После реват, че Русия била заплаха.

    Коментиран от #42

    19:20 17.12.2025

  • 33 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе , да ?! ☹️":

    Ние печелим от войната...шиткаме оръжия за милиарди.

    Заема ще го покрием с милиардите на Путин, ако той не слушка.

    19:20 17.12.2025

  • 34 Ашколсун

    0 0 Отговор
    Така се прави! Джуджето разбира само от сила.

    19:21 17.12.2025

  • 35 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    1 0 Отговор
    По-евтино е от навсякъде. Цената на руския петрол падна до най-ниското ниво от началото на пълномащабната война срещу Украйна. Средно малко над 40 долара за барел вече не е „временна трудност“, а системен колапс.
    Санкциите са в действие. Ударите по "Лукойл" и "Роснефти" рязко разшириха отстъпката - маслото се продава с огромна отстъпка, защото иначе никой не го взема. Натискът на Запада задушава не само износа, но и логистиката, застраховката и преработката
    Бюджетът се напуква. Нефтът и газът представляват около една четвърт от приходите на Кремъл, а сега този кран бързо се затваря. По-малко петрол - по-малко данъци - по-малко пари за война
    Финалът е очевиден. Докато светът затяга санкциите , руската "енергийна суперсила" се превръща в сурова заложна къща с надпис "продавай бързо и евтино".

    19:21 17.12.2025

  • 36 Съда в Хага....

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ВОКТОР":

    Обяви Путин за ВОЕНОПРЕСТЪПНИК.....

    Коментиран от #47

    19:21 17.12.2025

  • 37 Този е сложен

    2 0 Отговор
    Да доубие Германия
    Служител на Блак Рок

    19:21 17.12.2025

  • 38 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да бе , да ?! ☹️":

    "Ами Германия има достатъчно пари и сама !"

    Германия няма пари, но това е за друга тема. Цинизмът е в искането, Белгия да предостави парите в Юроклиър, но в същото време, такива като Суриката, отказват да предоставят руските пари, които са в Германия. Щото има има пари депозирани в Германия(и не само), но този убавец от снимката, не иска да ги дава.🤣

    19:21 17.12.2025

  • 39 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Тоя много ми е смешен.Вижте само каква му е главата и гледа като л@лугер..:))) Всички западняци са с такова излъчване

    Коментиран от #46

    19:23 17.12.2025

  • 40 ЕВРОИЗМАМА

    0 1 Отговор
    А казваха, че ЧЕТВЪРТИЯ Райх безкрайно баггат. А им свършиха парите само за две години.

    19:23 17.12.2025

  • 41 Цапцарап

    0 0 Отговор
    А Кой ще плаща утре.Есички балами?

    Коментиран от #45, #48

    19:23 17.12.2025

  • 42 И как Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "РЕАЛИСТ":

    Ша си вземе тия милиарди, че нещо не са разбра....

    19:23 17.12.2025

  • 43 Еркюл Поаро

    0 0 Отговор
    Малките белгийчета напразно се дърпат. От юридическа гледна точка е доста съмнително Белгия да бъде подведена под отговорност от Московията за замразените активи. В края на краищата, става дума за решение на европейско ниво, с което Московията финансово да
    отговаря за агресията срещу Украйна.

    19:23 17.12.2025

  • 44 Реалист

    0 0 Отговор
    Най голямата грешка на портиера на КГБ - Путлер, е че извади икономическия и военен титан от хибернация.
    Тежко им и горко.

    19:23 17.12.2025

  • 45 Споко брато

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Цапцарап":

    Заема е обезпечен от милиардите на Путин в Белгия.

    19:24 17.12.2025

  • 46 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Не всички
    Тези, които в момента са по " вурховете, да

    19:24 17.12.2025

  • 47 Трир

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Съда в Хага....":

    Скоро всички крадливи мераклии

    19:25 17.12.2025

  • 48 Клета невежа копейка 🤪

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Цапцарап":

    Не бой се, ти няма да плащаш, защото си на подаяния .

    19:25 17.12.2025

