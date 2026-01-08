Новини
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите в Анталия

8 Януари, 2026 15:17 406 0

Българката победи Даниела Дарта Фелдмане от Латвия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд от 30 000 долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" победи с 6:1, 6:3 участващата с „уайлд кард" Даниела Дарта Фелдмане (Латвия). Срещата продължи 2 часа и 8 минути.

Седмата поставена в схемата българка спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет. Във втората част Глушкова направи серия от три поредни печеливши гейма от 3:3 до 6:3.

За място на полуфиналите Глушкова ще играе срещу испанката Карлота Мартинес Сирес.


Мелис Расим, която записа две двусетови победи в квалификациите, отпадна на старта на основната схема след загуба с 6:4, 5:7, 1:6 от Барбора Михалкова (Чехия).


В надпреварата на двойки Глушкова и Илай Йорук (Турция) загубиха в първия кръг с 2:6, 1:6 от водачките в схемата Лучия Чирич Багарич (Хърватия) и Франческа Пейс (Италия). Мелис Расим и Беатис Спасова пък отстъпиха с 2:6, 2:6 от вторите поставени – Даря Лодикова и Александра Шубладзе (Русия).


