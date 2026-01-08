Новини
САЩ: Тръмп иска драстично увеличение на военните разходи

8 Януари, 2026 15:12

"Времената са неспокойни и опасни", написа президентът на САЩ Доналд Тръмп и предложи драстично увеличение на военния бюджет

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предвижда силно увеличение на разходите за отбрана на страната. В своята платформа Truth Social Тръмп написа, че предлага те да достигнат 1,5 трилиона долара през идната 2027 година. Американският военен бюджет за 2026 година има обем от 901 млрд. долара.

"Неспокойни и опасни времена"

Необходимостта от подобно увеличение той обоснова с „неспокойните и опасни времена, в които се намираме“. Увеличените военни разходи според Тръмп ще позволят да се изгради „мечтаната армия, която страната отдавна заслужава и която може да гарантира нейната сигурност“.

САЩ по традиция имат най-големия военен бюджет в света, а с предвиденото увеличение той ще се отдалечи още повече от тези на преките си съперници Китай и Русия, отбелязва германската обществена медия АРД.

Разходите на Китай и Русия за отбрана

Китайският военен бюджет е втори по големина след този на САЩ и постоянно нараства. Разходите за отбрана на страната за 2025 година бяха определени по време на Националния народен конгрес на Комунистическата партия през март 2025 г. и възлизат на около 267 млрд. долара.

От встъпването си в длъжност през 2013 г. президентът Си Цзинпин активно стимулира цялостната модернизация на китайската армия. Обявената от него цел е до 2049 г. Китай да има „армия от световна класа“.

Русия е трета в световната класация по военни разходи. По данни на Стокхолмския Институт за изследване на мира (СИПРИ) През 2024 г. тя е изразходвала за тази цел 149 млрд. долара или 7,1 от БВП. През 2026 Москва предвижда да похарчи около 157 млрд. долара за военни цели, като бюджетът на страната е поставен изцяло на военна основа - поради водената от Москва агресия срещу Украйна.

В Германия за отбрана през настоящата 2026 г. са предвидени около 108 млрд. евро или около 2,1% от БВП на страната, като тази сума включва и средствата за армията от специалния финансов фонд.

Съпротива от депутати в Конгреса?

Искането на Тръмп за по-високи военни разходи вероятно ще срещне съпротива от страна на демократите в Конгреса. Те настояват за баланс между военните разходи и разходите, които нямат нищо общо с отбраната. Но се предполага, че и някои републиканци, които са против високите държавни разходи, вероятно ще имат възражения.


  • 1 Оффф

    13 3 Отговор
    Да му мислят урсуланките.
    Закопаха ни.

    Коментиран от #16

    15:14 08.01.2026

  • 2 За целта

    6 9 Отговор
    повече конфискувани танкери!

    Коментиран от #5

    15:18 08.01.2026

  • 3 Георги

    11 2 Отговор
    ами трябва си, тя дето подкрепят окупацията на Венецуела се накокошиниха за Гренландия, а списъка е дълъг не е само Гренландия.

    Коментиран от #6, #9

    15:19 08.01.2026

  • 4 Вова

    4 11 Отговор
    Цяла година чакаме Дони да ни даде Украйна,пък той взе Венецуела!

    Коментиран от #7, #11

    15:19 08.01.2026

  • 5 Ердоган

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "За целта":

    "Танкерът е турски, екипажа украински, а като опря до конфискация- вдигнаха руски флаг. Сега, като се разбра истината, го обявиха за ничий."

    Коментиран от #14

    15:20 08.01.2026

  • 6 Може

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    и Сибир с Менделеевата таблица!

    Коментиран от #57

    15:20 08.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Заешко сърце с токчета

    4 14 Отговор
    за да може да бие кухия кремълски милиционер

    Коментиран от #40

    15:22 08.01.2026

  • 9 Тихо пръдлю!

    0 7 Отговор

    До коментар #3 от "Георги":

    Некомпетентен си.Министър Гуцанов търси хора да чистят дерета.

    Коментиран от #42, #53

    15:22 08.01.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 9 Отговор
    Удри ,бай Дончо!🐄🐄🐄🥳🤣👍

    15:23 08.01.2026

  • 11 Мърсолонка

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вова":

    плаши с Русия, а сега реве от Тръмпича.🤣😂🤣😂🤣😂Шизи.

    15:23 08.01.2026

  • 12 Тръмпа иска

    9 2 Отговор
    Урсула плаща с парите на европейците

    15:24 08.01.2026

  • 13 Атина Палада

    10 3 Отговор
    Ш.оро.шня,стягайте мешките..Отивате в Гренландия ...Во-йна-та Европа -САЩ е на прага!
    Германия и Франция обявиха изпращането на сили в Гренландия срещу САЩ! България е с Германия и следва.....

    Коментиран от #28, #30

    15:25 08.01.2026

  • 14 нещо

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ердоган":

    някой май не е в час - какви турци, какви украинци ви гонят ....
    (то не знам де - само внимавайте колко бързо тичате, да не ви изпуснат без да искате ;) )

    Коментиран от #21, #31, #44

    15:26 08.01.2026

  • 15 Гориил

    11 3 Отговор
    Разбираме отлично, че тези пари ще бъдат похарчени не за ангажименти към НАТО, а за изграждане на отбранителен юмрук срещу Китай. Вашингтон ще се опита да въвлече Европа в този кръстоносен поход, изисквайки колосални военни разходи за сметка на европейската стабилност и комфорт. А след това е и Украйна, където стотици милиарди евро ще бъдат пропилени безсмислено (до неизбежния ѝ фалит). Русия обаче разполага с далеч по-голяма мощ и ресурси.

    Коментиран от #27

    15:26 08.01.2026

  • 16 Аре бе

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф":

    Глей как е ситуацията у монголо мюсюлманския КЕН еф, Европа не ги мисли.

    15:26 08.01.2026

  • 17 На тая снимка

    7 1 Отговор
    Тръмпоча защо е с бяла перука?

    Коментиран от #20

    15:27 08.01.2026

  • 18 Тръмп иска

    2 4 Отговор
    1,5 трилиона!Путин ,колко иска?

    15:28 08.01.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    ⏰⏰⏰ 4О ООО ООО ООО ООО $$$
    Чукат на вратата❗🤔❗

    Коментиран от #24

    15:28 08.01.2026

  • 20 Няма пари

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "На тая снимка":

    за боя !

    Коментиран от #33

    15:28 08.01.2026

  • 21 Чети повече че нещо хептен не си в час

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "нещо":

    цитата е на Ердоган. Спори с него. Ти повече знаеш от него.😂🤣😂🤣😂🤣 Офффф.

    15:29 08.01.2026

  • 22 гост

    4 2 Отговор
    За да се разпадне гарантирано една държава са необходими следните предпоставки:
    - В голямата политика влиза човек фантастически властолюбив, болезнен нарцис, който "знае и може" всичко, заедно с множество клакьори на които плаща;
    - Държавният организъм да бъде с отслабен имунитет, отказва да се съпротивлява на нарцисизма и даже да иска няма сили и воля за това;
    - ВПК да поддържа този нарцис, а той да им осигурава пазари независимо от международно право и ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ;
    - Корупцията да е повсеместна по всички етажи на властта.

    Коментиран от #38

    15:29 08.01.2026

  • 23 Българин

    6 10 Отговор
    Путин постигна целта си. След войната Русия става треторазрядна и напълно провалена страна.

    15:30 08.01.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    🤠 Кой ще дойде пръв -
    Дядо Коледа или 4 с тринадесет нули🤠

    Коментиран от #32

    15:30 08.01.2026

  • 25 Политолог

    5 2 Отговор
    С Мадуро беше тренировка....

    15:30 08.01.2026

  • 26 Копейки,

    3 8 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #58

    15:30 08.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Zaхарова

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Брау бе гуведо!Това аз го казах преди малко.Затова си без добавки към надника!

    Коментиран от #36

    15:33 08.01.2026

  • 29 Хм...

    4 4 Отговор
    Хубу де, и досега бюджета им беше има няма трилион годишно. И срещу толкова кинти гледаме само недомислен и некадърен PR от сорта мятане на бомби в пустинята, стрелба по лодки, пазаруване на чужди военни и високопарни крясъци на тема великите сащ.

    15:34 08.01.2026

  • 30 Изпражнението гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    Колежке,това са руски фейкове.

    15:34 08.01.2026

  • 31 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "нещо":

    Ти явно не си учил и не знаеш,какво означава един текст с ("......")! В настолната ти книга Винету,това не го пише:)))

    15:35 08.01.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Петродоларът се държи само на оръжията,
    а банките бавно , но сигурно скъсяват доларовите си резерви, а вече заем само срещу добра дума няма❗
    Заем само срещу добра дума и "Колт" в ръката❗

    15:35 08.01.2026

  • 33 Нека му

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Няма пари":

    Да се къносва сега с нефт!

    15:37 08.01.2026

  • 34 Баницата и лудия

    5 2 Отговор
    Този е прекалено импулсивен, за да не хвърли света в хаос до края на мандата си, който иска да превърне в безсрочен като идола си в кремъл.Путин пък работи за безсмъртие, да да може да уплавлява вечно.

    Коментиран от #51

    15:37 08.01.2026

  • 35 Мадуро

    4 1 Отговор
    Дони,докарай три другарчета за белот !

    15:38 08.01.2026

  • 36 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Zaхарова":

    Казал си го,но аз не изявявам интерес на казано от форумци тук:) Виж,какво каза Д.Ванс по въпроса Европа срещу САЩ в Гренландия ......това ,вече го взимам под внимание.

    Коментиран от #39

    15:38 08.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 жълта гостенка

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "гост":

    добре бе философе бг-то как още съществува?

    15:40 08.01.2026

  • 39 Къде

    1 2 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Палада":

    в Тик Ток ли?

    Коментиран от #46

    15:40 08.01.2026

  • 40 Добре че е Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Заешко сърце с токчета":

    Иначе щеше да си на 15ти Бустер.

    Усъдиха ли Нощния щаб и Урсула.

    15:40 08.01.2026

  • 41 Има ли желаещи

    1 3 Отговор
    за свиждане с Мадуро ?

    Коментиран от #49

    15:42 08.01.2026

  • 42 Здравей ,, отворко ,,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тихо пръдлю!":

    Търсиш кой да те доотвори ли

    15:42 08.01.2026

  • 43 Башар

    1 2 Отговор
    Мадуро,герой!Ха ха ха ....

    15:42 08.01.2026

  • 44 Мишел

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "нещо":

    Руският военен флот е получил заповед да предотвратява завземането на танкери под руски флаг.

    Коментиран от #48

    15:42 08.01.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор
    Делът на долара в глобалните валутни резерви спада

    от
    над 70% през 2000 г.
    до
    57,8% през 2024 г.

    Който може да мисли - разбира на какъв огън се пече 🤠 фалирал дори казино ❗

    Коментиран от #54, #59

    15:43 08.01.2026

  • 46 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Къде":

    Пред Белия дом..Чети световни новини а не тик токове и фейсове:) Тик токовете са за децата .Освен,ако и ти не си някой първокласник ..

    15:44 08.01.2026

  • 47 Мадуро

    3 1 Отговор
    Постигнах американската мечта!Без пълзене през границата!С ВИП транспорт!

    15:44 08.01.2026

  • 48 Митя

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    Загубихме Посейдона!

    15:45 08.01.2026

  • 49 Хе хе...

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Има ли желаещи":

    Срещу трилион кеш получаваш един мадуро.
    Найс, а?

    15:46 08.01.2026

  • 50 Храни к уче да те плюе

    2 0 Отговор
    МъЗг го направи президент с парите си, а този дърт ку чи син за благодарност му би шута.През първия си мандат същия беше напуснат от най-близкото си обкръжение, остана му само Джарет Кушнър д
    от няма и какво. дйдера му Иванка пък беше държавен секретар 😁

    15:49 08.01.2026

  • 51 Хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Баницата и лудия":

    Това да си жорбен импулсивен ли те прави

    15:50 08.01.2026

  • 52 Путин

    1 1 Отговор
    И аз искам круиз до Флорида!

    15:52 08.01.2026

  • 53 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тихо пръдлю!":

    ти отивай, аз нямам интерес. Само не се представяй с това име - това не ти е името, просто вашите така са ти викали.

    15:54 08.01.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Лихвите по дълга на 🤠 надхвърлят бюджета за отбрана/ войни. 🤔❗

    15:55 08.01.2026

  • 55 анонимко

    1 1 Отговор
    На снимката-Нерон от 21-ви век!
    С този бюджет явно се готви за война,но от Капитолийския хълм,ако изобщо остане,ще гледа как догаря Рим(т.е.САЩ)

    15:55 08.01.2026

  • 56 Абе,

    1 2 Отговор
    кога пусинцето ще се издърви на дядя Доня?
    Май няма щот то името му такова...

    Коментиран от #61

    15:55 08.01.2026

  • 57 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Може":

    ако рижия вземе и сибир с менделеевата таблица, значи целият свят ще му е в краката. Те тогава ще видим диктатура.

    15:55 08.01.2026

  • 58 Гориил

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Копейки,":

    Пригожин загина в самолетна катастрофа, въпреки че остана талантлив командир, пламенен руски патриот и личен приятел на руския президент.

    15:57 08.01.2026

  • 59 коmарак

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно така е и затова “агент Краснов“ скача на бой на всички, които се опитват да му прескочат петродолара. А нека си спомним и защо световните мародери приключиха със Саддам, Кадафито, ал Асад. Причината май беше същата.

    15:59 08.01.2026

  • 60 Баба Яга

    3 1 Отговор
    Откачалникът в действие. Естественият му интелект е пощурял.

    16:00 08.01.2026

  • 61 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Абе,":

    Абе Линдзи по-добро име ли е за мъж от Владимир❓🤔❗

    Коментиран от #62

    16:00 08.01.2026

  • 62 да нямаше предвид

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    онази линдзи греъм? ама тя мъж ли е?

    16:03 08.01.2026

  • 63 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 0 Отговор
    Доналд не си поплюва....Путин да му мисли

    16:09 08.01.2026

  • 64 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    1,5 ТРИЛИОНА долара за отбрана на САЩ....бая танкерчета под руски флаг ша ти конфискуват.

    16:12 08.01.2026