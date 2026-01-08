САЩ: Тръмп иска драстично увеличение на военните разходи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предвижда силно увеличение на разходите за отбрана на страната. В своята платформа Truth Social Тръмп написа, че предлага те да достигнат 1,5 трилиона долара през идната 2027 година. Американският военен бюджет за 2026 година има обем от 901 млрд. долара.

"Неспокойни и опасни времена"

Необходимостта от подобно увеличение той обоснова с „неспокойните и опасни времена, в които се намираме“. Увеличените военни разходи според Тръмп ще позволят да се изгради „мечтаната армия, която страната отдавна заслужава и която може да гарантира нейната сигурност“.

САЩ по традиция имат най-големия военен бюджет в света, а с предвиденото увеличение той ще се отдалечи още повече от тези на преките си съперници Китай и Русия, отбелязва германската обществена медия АРД.

Разходите на Китай и Русия за отбрана

Китайският военен бюджет е втори по големина след този на САЩ и постоянно нараства. Разходите за отбрана на страната за 2025 година бяха определени по време на Националния народен конгрес на Комунистическата партия през март 2025 г. и възлизат на около 267 млрд. долара.

От встъпването си в длъжност през 2013 г. президентът Си Цзинпин активно стимулира цялостната модернизация на китайската армия. Обявената от него цел е до 2049 г. Китай да има „армия от световна класа“.

Русия е трета в световната класация по военни разходи. По данни на Стокхолмския Институт за изследване на мира (СИПРИ) През 2024 г. тя е изразходвала за тази цел 149 млрд. долара или 7,1 от БВП. През 2026 Москва предвижда да похарчи около 157 млрд. долара за военни цели, като бюджетът на страната е поставен изцяло на военна основа - поради водената от Москва агресия срещу Украйна.

В Германия за отбрана през настоящата 2026 г. са предвидени около 108 млрд. евро или около 2,1% от БВП на страната, като тази сума включва и средствата за армията от специалния финансов фонд.

Съпротива от депутати в Конгреса?

Искането на Тръмп за по-високи военни разходи вероятно ще срещне съпротива от страна на демократите в Конгреса. Те настояват за баланс между военните разходи и разходите, които нямат нищо общо с отбраната. Но се предполага, че и някои републиканци, които са против високите държавни разходи, вероятно ще имат възражения.