Новини
България »
Ново огнище на болестта "син език" по животните в Смолян

Ново огнище на болестта "син език" по животните в Смолян

8 Януари, 2026 15:17 732 18

  • огнище-
  • син език-
  • смолян

Болестта не се предава чрез пряк контакт между животните, а чрез кръвосмучещи летящи насекоми

Ново огнище на болестта "син език" по животните в Смолян - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ново огнище на болестта "син език" по преживните животни е регистрирано в животновъден обект край Смолян, съобщи Красимир Даскалов, заместник областен управител на област Смолян.

Засегнатите животни са крави, като броят им е под 50. По думите на Даскалов няма повод за притеснение, тъй като са предприети всички необходими мерки за ограничаване и овладяване на разпространението на заболяването. Действията се извършват съвместно от ветеринарните служби и собственика на животновъдния обект както на място, така и в прилежащите райони.

Заместник областният управител посочи, че болестта не се предава чрез пряк контакт между животните, а чрез кръвосмучещи летящи насекоми. Заболяването подлежи на лечение и не се налага умъртвяване на заразените животни, които се поставят под ветеринарен контрол и терапия.

Това е второ огнище на заболяването в региона, след като през декември беше установен първи случай, отново в животновъден обект край Смолян.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    19 1 Отговор
    Какви кръвосмучещи насекоми посред зима?

    Коментиран от #3

    15:19 08.01.2026

  • 2 Евродебил

    13 2 Отговор
    То останаха ли още животни,че от как ни налегна чумата на демокрастията,прехода и евроинтеграцията само ги изтребват.ПРесен е примера със стадото на бай Рабан.Чумата е ри политици-евроатлантици и съратниците им.

    15:23 08.01.2026

  • 3 Рибанчо

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Въпрос":

    Бълхи и кърлежи.

    Коментиран от #8

    15:25 08.01.2026

  • 4 Питанка

    9 0 Отговор
    Не останаха ли само двукраки бечки?

    15:28 08.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 банкянски зет

    6 0 Отговор
    чекам ви за гергьовден с ойрото и на опашка пред щанда

    15:31 08.01.2026

  • 7 Много лошо

    6 0 Отговор
    Ще се наложи да пращаме на евреите свинско.

    15:32 08.01.2026

  • 8 Абе човек

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рибанчо":

    За близо 40 години как пък не видях нито бълха, нито кърлеж по това време на годината. Най-много някоя случайно оцеляла муха или миризливка.

    15:33 08.01.2026

  • 9 абе имало 2 официални

    9 0 Отговор
    хамерикански биолаборатории у нас, йаяши фоставка да разясни плиис....

    15:34 08.01.2026

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    9 0 Отговор
    ЧЕ Е ЕЗИК 👅,
    ЕЗИК Е. ДАЛИ Е СИН, НАЙ ВЕРОЯТНО. ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК Е БИЛ ЧЕРВЕН.
    НЕ СТАВА ДУМА ЗА ПОРЕДНАТА ИЗМИСЛЕНА БОЛЕСТ ОТ КОЛОНИЗАТОРИТЕ.
    СТАВА ДУМА ЗА ЕЗИКА C КОЙТО НАШТА УПРАВЛЯВАЩA УTAЙKA ПОСТОЯННО ЛИГABИ ЧEПA НА ШЕФА 😆

    15:34 08.01.2026

  • 11 Мнение

    6 1 Отговор
    С любезното съдействие на шорошоидите и техните марионетки начело на България!

    Някой може ли да обясни какво точно вършат американците в техните "лични собствени" военни бази на територията на България?!

    Една жена (бивша БЗР в американска военна база) заяви публично, че има субстанции, които умишлено се пръскат от военните самолети на фащ!

    Ще каже някой:
    Това са конспираси теории???

    Така ли, а помните ли как Виктория Нюланд призна публично пред сената, за наличие на американски био лаборатории на територията на Украйна???

    Това ми напомня и за ултра успешното прогнозиране на нови "кромид" вълни!!!
    Помните ли колко успешно ги прогнозираха, кога точно ще бъде първата, втората, третата и н-тата вълна?! Прогнозата за времето е по-неточна от т.нар. вълни!!!
    Добре, че Путин спря "кромида", че кой знае още колко вълни щяха да спуснат!!!

    С такива "партньори" като задокеанците, врагове не са ни нужни!!!

    15:37 08.01.2026

  • 12 Болестите са в парламента

    6 0 Отговор
    Те са с Син език.

    По нареждане на фондация Гйтс.

    15:37 08.01.2026

  • 13 сега пък

    7 1 Отговор
    син език! Нали всички овце, кози и говеда задължително трябва да бъдат ваксинирани срещу син език още като навършат 2 месеца. Ваксинирани ли са животните, ако не са, защо не са? Как при лошия социализъм животните се ваксинираха, при заболяване се карантинираха и лекуваха, а сега поголовно се избиват стада? Съвсем сериозно мисля, че трябва да излезем от ЕС възможно най-бързо, докато все още имаме живи български породи животни и семена от стари български сортове. Още малко и всичко това ще бъде завинаги унищожено. Днес френските фермери отново протестират в Париж, и там се избиват животни, за да можем да внасяме месо от САЩ, както вече внасяме втечнен газ и петрол от там. ЕС разреши и вноса на ГМО без отбелязване на етикетите на продуктите. Тези буквално ни убиват, това е истината.

    15:38 08.01.2026

  • 14 Доктор Дулитъл

    6 0 Отговор
    Син език в Смолян???? Посред зима! Вие прочетохте ли си статията или просто пишем! Разпространява се от кръвосмучещи! Тия комари в Смолян много калени бе! И на ски в Пампорово няма да ходя, хайде де да ме ядат комарите!!!

    15:48 08.01.2026

  • 15 НЕКА ДА ОБВИНИМ

    2 0 Отговор
    Комарите за това,че по нареждане на някой идиот умишлено съсипахме животновъдството си.
    Обаче да бъдем позитивни. С "новите" евраци ще си купуваме 50 годишно мЯсо на промоция.

    16:02 08.01.2026

  • 16 123456

    2 0 Отговор
    Има и едно огнище на болестта празна и глупава глава - ама то е на друг адрес у София - 240 животни има тежко болни от това ! Екарисаж ли да викаме , кво ли ?

    Коментиран от #18

    16:02 08.01.2026

  • 17 Линда

    0 0 Отговор
    А син клитор ?

    16:07 08.01.2026

  • 18 Дас Хаген

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "123456":

    Да и да бъдат загробени като овцете в Татарево!

    16:12 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове