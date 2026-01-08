Ново огнище на болестта "син език" по животните в Смолян

Ново огнище на болестта "син език" по преживните животни е регистрирано в животновъден обект край Смолян, съобщи Красимир Даскалов, заместник областен управител на област Смолян.
Засегнатите животни са крави, като броят им е под 50. По думите на Даскалов няма повод за притеснение, тъй като са предприети всички необходими мерки за ограничаване и овладяване на разпространението на заболяването. Действията се извършват съвместно от ветеринарните служби и собственика на животновъдния обект както на място, така и в прилежащите райони.
Заместник областният управител посочи, че болестта не се предава чрез пряк контакт между животните, а чрез кръвосмучещи летящи насекоми. Заболяването подлежи на лечение и не се налага умъртвяване на заразените животни, които се поставят под ветеринарен контрол и терапия.
Това е второ огнище на заболяването в региона, след като през декември беше установен първи случай, отново в животновъден обект край Смолян.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпрос
Коментиран от #3
15:19 08.01.2026
2 Евродебил
15:23 08.01.2026
3 Рибанчо
До коментар #1 от "Въпрос":Бълхи и кърлежи.
Коментиран от #8
15:25 08.01.2026
4 Питанка
15:28 08.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 банкянски зет
15:31 08.01.2026
7 Много лошо
15:32 08.01.2026
8 Абе човек
До коментар #3 от "Рибанчо":За близо 40 години как пък не видях нито бълха, нито кърлеж по това време на годината. Най-много някоя случайно оцеляла муха или миризливка.
15:33 08.01.2026
9 абе имало 2 официални
15:34 08.01.2026
10 АМАH OT ИДИOTИ
ЕЗИК Е. ДАЛИ Е СИН, НАЙ ВЕРОЯТНО. ПРЕДИ ПОЛОВИН ВЕК Е БИЛ ЧЕРВЕН.
НЕ СТАВА ДУМА ЗА ПОРЕДНАТА ИЗМИСЛЕНА БОЛЕСТ ОТ КОЛОНИЗАТОРИТЕ.
СТАВА ДУМА ЗА ЕЗИКА C КОЙТО НАШТА УПРАВЛЯВАЩA УTAЙKA ПОСТОЯННО ЛИГABИ ЧEПA НА ШЕФА 😆
15:34 08.01.2026
11 Мнение
Някой може ли да обясни какво точно вършат американците в техните "лични собствени" военни бази на територията на България?!
Една жена (бивша БЗР в американска военна база) заяви публично, че има субстанции, които умишлено се пръскат от военните самолети на фащ!
Ще каже някой:
Това са конспираси теории???
Така ли, а помните ли как Виктория Нюланд призна публично пред сената, за наличие на американски био лаборатории на територията на Украйна???
Това ми напомня и за ултра успешното прогнозиране на нови "кромид" вълни!!!
Помните ли колко успешно ги прогнозираха, кога точно ще бъде първата, втората, третата и н-тата вълна?! Прогнозата за времето е по-неточна от т.нар. вълни!!!
Добре, че Путин спря "кромида", че кой знае още колко вълни щяха да спуснат!!!
С такива "партньори" като задокеанците, врагове не са ни нужни!!!
15:37 08.01.2026
12 Болестите са в парламента
По нареждане на фондация Гйтс.
15:37 08.01.2026
13 сега пък
15:38 08.01.2026
14 Доктор Дулитъл
15:48 08.01.2026
15 НЕКА ДА ОБВИНИМ
Обаче да бъдем позитивни. С "новите" евраци ще си купуваме 50 годишно мЯсо на промоция.
16:02 08.01.2026
16 123456
Коментиран от #18
16:02 08.01.2026
17 Линда
16:07 08.01.2026
18 Дас Хаген
До коментар #16 от "123456":Да и да бъдат загробени като овцете в Татарево!
16:12 08.01.2026