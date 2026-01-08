Ново огнище на болестта "син език" по животните в Смолян

Ново огнище на болестта "син език" по преживните животни е регистрирано в животновъден обект край Смолян, съобщи Красимир Даскалов, заместник областен управител на област Смолян.

Засегнатите животни са крави, като броят им е под 50. По думите на Даскалов няма повод за притеснение, тъй като са предприети всички необходими мерки за ограничаване и овладяване на разпространението на заболяването. Действията се извършват съвместно от ветеринарните служби и собственика на животновъдния обект както на място, така и в прилежащите райони.

Заместник областният управител посочи, че болестта не се предава чрез пряк контакт между животните, а чрез кръвосмучещи летящи насекоми. Заболяването подлежи на лечение и не се налага умъртвяване на заразените животни, които се поставят под ветеринарен контрол и терапия.

Това е второ огнище на заболяването в региона, след като през декември беше установен първи случай, отново в животновъден обект край Смолян.