ООН призовава за сдържаност между САЩ и Венецуела

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес за сдържаност и незабавно намаляване на напрежението между Съединените щати и Венецуела. Това съобщи неговият говорител Фархан Хак, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Гутериш апелира към двете страни да „спазват задълженията си съгласно международното право, включително Устава на ООН и всяка друга приложима правна рамка за опазване на мира в региона“, допълни Хак.

Повод за напрежението стана указ на президента на САЩ Доналд Тръмп за „пълна и тотална блокада“ на всички санкционирани венецуелски петролни танкери, влизащи и излизащи от страната, след като миналата седмица един такъв кораб бе конфискуван край венецуелското крайбрежие.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви, че „Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в Южна Америка“, като предупреди, че натискът ще се увеличава, докато страната „върне на САЩ всичко, което е откраднала - петрол, земя и други активи“.

Американският лидер обяви също, че правителството на венецуелския президент Николас Мадуро се счита за „чуждестранна терористична организация“ и обвини режима, че използва нефтените ресурси за „финансиране на себе си, наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания“.

От своя страна венецуелският външен министър Иван Хил Пинто публикува изявление, в което осъжда решението на Европейския съюз да удължи санкциите срещу страната, определяйки ги като „нелегитимни, незаконни и противоречащи на международното право“.

Каракас подчерта, че тези мерки отразяват „непостоянна външна политика, лишена от автономност и подчинена на интереси, чужди на народите, които твърдят, че представляват“.