Новини
Свят »
Венецуела »
ООН призовава за сдържаност между САЩ и Венецуела

ООН призовава за сдържаност между САЩ и Венецуела

17 Декември, 2025 21:55, обновена 17 Декември, 2025 21:53 526 12

  • оон-
  • сдържаност-
  • сащ-
  • венецуела

Генералният секретар Гутериш апелира за намаляване на напрежението след блокадата на венецуелски танкери и санкциите на ЕС

ООН призовава за сдържаност между САЩ и Венецуела - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова днес за сдържаност и незабавно намаляване на напрежението между Съединените щати и Венецуела. Това съобщи неговият говорител Фархан Хак, цитиран от "Ройтерс", предава News.bg.

Гутериш апелира към двете страни да „спазват задълженията си съгласно международното право, включително Устава на ООН и всяка друга приложима правна рамка за опазване на мира в региона“, допълни Хак.

Повод за напрежението стана указ на президента на САЩ Доналд Тръмп за „пълна и тотална блокада“ на всички санкционирани венецуелски петролни танкери, влизащи и излизащи от страната, след като миналата седмица един такъв кораб бе конфискуван край венецуелското крайбрежие.

В публикация в платформата Truth Social Тръмп заяви, че „Венецуела е напълно обградена от най-голямата армада, събирана някога в Южна Америка“, като предупреди, че натискът ще се увеличава, докато страната „върне на САЩ всичко, което е откраднала - петрол, земя и други активи“.

Американският лидер обяви също, че правителството на венецуелския президент Николас Мадуро се счита за „чуждестранна терористична организация“ и обвини режима, че използва нефтените ресурси за „финансиране на себе си, наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания“.

От своя страна венецуелският външен министър Иван Хил Пинто публикува изявление, в което осъжда решението на Европейския съюз да удължи санкциите срещу страната, определяйки ги като „нелегитимни, незаконни и противоречащи на международното право“.

Каракас подчерта, че тези мерки отразяват „непостоянна външна политика, лишена от автономност и подчинена на интереси, чужди на народите, които твърдят, че представляват“.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Украйна Смля Русия

    1 11 Отговор
    Поредно Победоносно отстъпление от страна на Русия
    Купянск е Украински
    Русия пак е опозорена

    Коментиран от #4

    21:57 17.12.2025

  • 2 Бункерен Демент

    2 8 Отговор
    Дъртият Бункер фекализира Бункера от вътре
    Страх го е на не го провесят на някой билборд като Украински трофей

    21:59 17.12.2025

  • 3 ООН кучета

    2 2 Отговор
    ГоЯли... Не ставаааа

    21:59 17.12.2025

  • 4 Имайкати

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Украйна Смля Русия":

    ОтстъпвашеНАЗАДЕ

    22:00 17.12.2025

  • 5 5 години 3 села

    1 8 Отговор
    Вторая днес нападаше на нош и щит срещу картечниците
    Оказа се че Ладата е по бронебойна от Руският танк

    22:01 17.12.2025

  • 6 Както казва Путин за Руският Народ

    1 7 Отговор
    Та това е Просто Измет !!!!

    Коментиран от #7, #8

    22:02 17.12.2025

  • 7 Да Измет са

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Както казва Путин за Руският Народ":

    Но те си ги направиха такива
    Сталин изби интелигенцията и остави покорната Измет
    Затова и вече гените им са Измет

    22:04 17.12.2025

  • 8 отец Щирлиц

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Както казва Путин за Руският Народ":

    каза го за тебе

    22:05 17.12.2025

  • 9 злати

    0 0 Отговор
    всичко е решено америка получава Венецуела а руснаците Украйна

    22:07 17.12.2025

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    СВО че мо направат на Мадура,ем малко жертви че има! Един максимум два дня,не ка Пунгю четри годин и кусур.

    22:15 17.12.2025

  • 11 Феникс

    0 0 Отговор
    Каква сдържаност бе келеши, тя Венецуела си крета едва едва под засилени санкции,репресии и пиратство, това че мародерите от шишколандия искат пълен контрол над държавноста им е друг въпрос!

    22:17 17.12.2025

  • 12 Смърфиета

    3 1 Отговор
    Ами прави са венецуелците. Щатите могат да влезнат да свалят Мадуро, но ще им струва много скъпо, а Хуан Гуано, когото възнамеряват да върнат, няма да контролира и две пресечки в Каракас.

    22:20 17.12.2025