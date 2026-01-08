Новини
Жена без книжка помете две коли на пътя София-Банкя
  Тема: Войната на пътя

8 Януари, 2026 08:21 970 11

  • катастрофа-
  • банкя-
  • софия

Когато са ги ударили, колата им се завъртяла. Приятелката на Камен изхвърчала през прозореца. На място е дошла линейка

Жена без книжка помете две коли на пътя София-Банкя - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена без книжка помете две коли на пътя между София и Банкя, рани трима души и вкара друга жена в болница. Не е направен нито полеви, нито кръвен тест, защото тя е отказала. Инцидентът е станал в понеделник вечерта, уточни "Нова телевизия".

Шофьорката, която вече е с повдигнато обвинение, е извън ареста. В болница обаче все още е по-тежко пострадала жена.

„Всичко се случи в понеделник вечерта в 23:20 часа”, заяви Камен Димитров, годеникът на пострадалата.

„Аз и още трима мои спътници пътувахме към Банкя. Малко след кръговото, на правата отсечка, видях в задното огледало светлина. Помислих си, че някой е тръгнал да ни изпреварва с огромна скорост.

Същевременно беше точно зад нас. И точно си помислих, че този човек, ако не предприеме маневрата да ни изпревари, ще ни удари, и тогава наистина ни удари”, разказва Камен.

Според него другият автомобил се е движел със 120 км/ч, а може и повече.

Когато са ги ударили, колата им се завъртяла. Приятелката на Камен изхвърчала през прозореца. На място е дошла линейка.

„Хората в другата кола бяха във видимо нетрезво състояние. Ходеха по нас, викаха”, твърди Камен.


София / България
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 2 Отговор
    Жалко,ако имаше книжка щеше да помете поне пет коли!🦧🥳🤣🤣🤣🖕

    08:23 08.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 3 Отговор
    🚗Крайно време е ОТКАЗЪТ от тест да се счита за ПОЛОЖИТЕЛЕН резултат 🍷❗

    08:24 08.01.2026

  • 3 Милен Цветков

    7 9 Отговор
    При удар отзад със 120 километра всички шяха да са в моргата

    Коментиран от #6, #7, #11

    08:25 08.01.2026

  • 4 Хан Садик

    14 0 Отговор
    С европейски или азиатски имена е джигитката? И каква музика е свирело от радиото й?

    08:29 08.01.2026

  • 5 Нафталинка

    11 0 Отговор
    Много ми е любопитно какво е условието да бъде приет мъж в редиците на МВР,по това което чух за катастрофата към Банкя вероятно ги кастрират защото не вярвам ако на това място присъстваха мъже причинителката да оцелее и да поставя условия какво разрешава.....

    08:30 08.01.2026

  • 6 Негър скиор

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен Цветков":

    Когато и двете коли се движат в една посока, ударът отзад не е толкова опасен. Все пак е трябвало да и направят проверката с дрегера от към другия край на тази шофьорка. Няма не искам, няма недей.

    08:34 08.01.2026

  • 7 Ивелин Михайлов

    0 5 Отговор

    До коментар #3 от "Милен Цветков":

    На теб специално някакви дeбили, някакви капацитети със СОП, ти разместиха кокалите, преди да дойде линейката. Водичка ти даваха, караха те кълбета да правиш на кръстовището, на челна поза, ако може да застанеш. На тях трябва да им "благодариш".

    08:35 08.01.2026

  • 8 здрасти

    8 2 Отговор
    Как човек вързан с колан ще изхвърчи през прозореца на автомобила? Ма казвайте ги тези неща бе.

    08:36 08.01.2026

  • 9 интересен въпрос

    13 1 Отговор
    Какъв е този закон който позволява при причинена катастрофа виновния водач да откаже да бъде тестван за алкохол и дрога?

    08:37 08.01.2026

  • 10 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Всички тежки произшествия в България се извършват от грамотни осмокласници манг..... и тур.......

    08:43 08.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен Цветков":

    Ако са били спрели🚗 Ако са карали със 60-90 е просто физика❗

    08:48 08.01.2026

