Жена без книжка помете две коли на пътя София-Банкя

Жена без книжка помете две коли на пътя между София и Банкя, рани трима души и вкара друга жена в болница. Не е направен нито полеви, нито кръвен тест, защото тя е отказала. Инцидентът е станал в понеделник вечерта, уточни "Нова телевизия".
Шофьорката, която вече е с повдигнато обвинение, е извън ареста. В болница обаче все още е по-тежко пострадала жена.
„Всичко се случи в понеделник вечерта в 23:20 часа”, заяви Камен Димитров, годеникът на пострадалата.
„Аз и още трима мои спътници пътувахме към Банкя. Малко след кръговото, на правата отсечка, видях в задното огледало светлина. Помислих си, че някой е тръгнал да ни изпреварва с огромна скорост.
Същевременно беше точно зад нас. И точно си помислих, че този човек, ако не предприеме маневрата да ни изпревари, ще ни удари, и тогава наистина ни удари”, разказва Камен.
Според него другият автомобил се е движел със 120 км/ч, а може и повече.
Когато са ги ударили, колата им се завъртяла. Приятелката на Камен изхвърчала през прозореца. На място е дошла линейка.
„Хората в другата кола бяха във видимо нетрезво състояние. Ходеха по нас, викаха”, твърди Камен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
08:23 08.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:24 08.01.2026
3 Милен Цветков
Коментиран от #6, #7, #11
08:25 08.01.2026
4 Хан Садик
08:29 08.01.2026
5 Нафталинка
08:30 08.01.2026
6 Негър скиор
До коментар #3 от "Милен Цветков":Когато и двете коли се движат в една посока, ударът отзад не е толкова опасен. Все пак е трябвало да и направят проверката с дрегера от към другия край на тази шофьорка. Няма не искам, няма недей.
08:34 08.01.2026
7 Ивелин Михайлов
До коментар #3 от "Милен Цветков":На теб специално някакви дeбили, някакви капацитети със СОП, ти разместиха кокалите, преди да дойде линейката. Водичка ти даваха, караха те кълбета да правиш на кръстовището, на челна поза, ако може да застанеш. На тях трябва да им "благодариш".
08:35 08.01.2026
8 здрасти
08:36 08.01.2026
9 интересен въпрос
08:37 08.01.2026
10 ШЕФА
08:43 08.01.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Милен Цветков":Ако са били спрели🚗 Ако са карали със 60-90 е просто физика❗
08:48 08.01.2026