Мъж скочи на релсите на метрото в София

На метростанция "Мусагеница" около 07.25 часа мъж на 31 години скача на релсите, разкри БНТ.
Казал, че скочил поради семейни проблеми, съобщиха от "Метрополитен".
Веднага е спряно напрежението и човекът е изваден жив и здрав. Движението е възстановено по график.
1 БеГемот
Влакаааа....ей. Не се научиха....на завой....
08:20 08.01.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
08:21 08.01.2026
4 Жена му взела да...,,скача" на други...!
Коментиран от #7
08:23 08.01.2026
5 Еврото, алкохола и забранените
08:23 08.01.2026
6 Анонимен
08:26 08.01.2026
7 хихи
До коментар #4 от "Жена му взела да...,,скача" на други...!":Не е жена му. Мъжа му е! Не му пуснал сутринта. Те умнокрасивите са такива, не пусне мъжа сутринта и хайде под влака..
08:28 08.01.2026
8 Как
08:28 08.01.2026
9 Евроатлантик
Коментиран от #14
08:28 08.01.2026
10 Дано е …
08:31 08.01.2026
11 Възраждане
08:32 08.01.2026
12 Един
08:40 08.01.2026
13 Някъв
08:41 08.01.2026
14 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
До коментар #9 от "Евроатлантик":ВСЕ ПАК СИ СТРУВА.
ДОРИ И ДА СКОЧИШ В ТРАПА, НО ДА ВИДИШ МАЙКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА 😆
ОЧАКВА СЕ УТРЕ ДО ОБЯД ДА СКОЧИ И
ХЪР МЪР ЦУПЯН 🤣
08:44 08.01.2026
15 оня с коня
08:47 08.01.2026
16 Камион
08:47 08.01.2026
17 🎅Дядо Праз
Неее, не! Товава няма нищо общо с цените в евро като в Западна Европа и заплатите като в Замбия и Бангладеш.
08:47 08.01.2026
18 Никой
Това са реалностите - в най-бедната държава в Европа.
Коментиран от #20
08:53 08.01.2026
19 Мордор News
Гледането е безплатно, стига да не си лепите муцунките по витрините!
На вас се падна честа, да чистите, миете и сервирате!
Вие, какво си помислихите, че ще седите на масата и ядете с богатите, ли?!?
08:54 08.01.2026
20 Да си го кажем директно
До коментар #18 от "Никой":Някакъв тормоз? Да, например: ставане в 5, тръгване в 6:30, работа 12 часа по 6 дни и накрая: да платим тока и умрем от глад или да умрем от студ и се храним един път на ден? Това е ежедневието на 95% от Българския народ.
08:57 08.01.2026
21 Вярно е,
Крвенски обичай.
Не го съдете, намерете крвата.
09:01 08.01.2026