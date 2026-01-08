Новини
Мъж скочи на релсите на метрото в София

8 Януари, 2026 08:17

Веднага е спряно напрежението и човекът е изваден жив и здрав

Мъж скочи на релсите на метрото в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На метростанция "Мусагеница" около 07.25 часа мъж на 31 години скача на релсите, разкри БНТ.

Казал, че скочил поради семейни проблеми, съобщиха от "Метрополитен".

Веднага е спряно напрежението и човекът е изваден жив и здрав. Движението е възстановено по график.


София / България
  • 1 БеГемот

    3 6 Отговор
    Влака ..

    Влакаааа....ей. Не се научиха....на завой....

    08:20 08.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 11 Отговор
    Протестирал е ,че не подкрепяме достатъчно Окраина. 🦧🥳🤣🖕

    08:21 08.01.2026

  • 4 Жена му взела да...,,скача" на други...!

    15 4 Отговор
    И той,кво да прави ...- скочил, да се...убива...!

    Коментиран от #7

    08:23 08.01.2026

  • 5 Еврото, алкохола и забранените

    10 11 Отговор
    субстанции не прощават

    08:23 08.01.2026

  • 6 Анонимен

    14 4 Отговор
    Да се разведе и да си хване друга. Жени има много.

    08:26 08.01.2026

  • 7 хихи

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Жена му взела да...,,скача" на други...!":

    Не е жена му. Мъжа му е! Не му пуснал сутринта. Те умнокрасивите са такива, не пусне мъжа сутринта и хайде под влака..

    08:28 08.01.2026

  • 8 Как

    8 2 Отговор
    Тока не тече по релсите . Има трета релса която е повдигната на 50 см отстрани по която тече тока. Тя е изолирана отгоре и отстрани. Само отдолу я докосва пантографа на влака. Така че скачане на релсите е като да пресечеш трамвайни релси.

    08:28 08.01.2026

  • 9 Евроатлантик

    20 3 Отговор
    Още един, който скача от щастие за въвеждането на еврото

    Коментиран от #14

    08:28 08.01.2026

  • 10 Дано е …

    9 5 Отговор
    Терзиев…?????

    08:31 08.01.2026

  • 11 Възраждане

    12 4 Отговор
    Оцелял е, прецакали са го. Да се търси причината. А именно такива неща ни очакват в клуба на богатите

    08:32 08.01.2026

  • 12 Един

    4 13 Отговор
    възрожденец който не е могъл да преглътне загубата на Левът :)

    08:40 08.01.2026

  • 13 Някъв

    9 4 Отговор
    Не е имал заплата да даде на 404

    08:41 08.01.2026

  • 14 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Евроатлантик":

    ВСЕ ПАК СИ СТРУВА.
    ДОРИ И ДА СКОЧИШ В ТРАПА, НО ДА ВИДИШ МАЙКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА 😆
    ОЧАКВА СЕ УТРЕ ДО ОБЯД ДА СКОЧИ И
    ХЪР МЪР ЦУПЯН 🤣

    08:44 08.01.2026

  • 15 оня с коня

    4 4 Отговор
    бил е щастлив от новото евро

    08:47 08.01.2026

  • 16 Камион

    3 4 Отговор
    В коментарите наоколо копейките дрънчат с остроумни коментари. Ама то колелото се върти…

    08:47 08.01.2026

  • 17 🎅Дядо Праз

    6 1 Отговор
    Започва се! Все по-весело ще става от ден на ден.
    Неее, не! Товава няма нищо общо с цените в евро като в Западна Европа и заплатите като в Замбия и Бангладеш.

    08:47 08.01.2026

  • 18 Никой

    4 1 Отговор
    Бедността - съчетана с някакъв тормоз.

    Това са реалностите - в най-бедната държава в Европа.

    Коментиран от #20

    08:53 08.01.2026

  • 19 Мордор News

    2 0 Отговор
    Добре дошли в Клуба на богатите!
    Гледането е безплатно, стига да не си лепите муцунките по витрините!
    На вас се падна честа, да чистите, миете и сервирате!
    Вие, какво си помислихите, че ще седите на масата и ядете с богатите, ли?!?

    08:54 08.01.2026

  • 20 Да си го кажем директно

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Никой":

    Някакъв тормоз? Да, например: ставане в 5, тръгване в 6:30, работа 12 часа по 6 дни и накрая: да платим тока и умрем от глад или да умрем от студ и се храним един път на ден? Това е ежедневието на 95% от Българския народ.

    08:57 08.01.2026

  • 21 Вярно е,

    0 0 Отговор
    крвите зарязват преди нова година.
    Крвенски обичай.
    Не го съдете, намерете крвата.

    09:01 08.01.2026

