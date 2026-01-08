Мъж скочи на релсите на метрото в София

На метростанция "Мусагеница" около 07.25 часа мъж на 31 години скача на релсите, разкри БНТ.

Казал, че скочил поради семейни проблеми, съобщиха от "Метрополитен".

Веднага е спряно напрежението и човекът е изваден жив и здрав. Движението е възстановено по график.