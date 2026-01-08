Тролейбус катастрофира с лек автомобил под "Моста на влюбените" в София

Мократа пътна настилка доведе до серия пътнотранспортни произшествия в София. Само за няколко часа бяха регистрирани няколко инцидента.

Около 12:30 ч. вчера товарен камион се обърна в кръгово кръстовище в ж.к. „Младост 4“, като по първоначална информация причината е загуба на контрол заради хлъзгавия път.

По-късно около 17:30 часа, тролейбус катастрофира с лек автомобил под т.нар. „Мост на влюбените“ – на кръстовището на булевардите „Черни Връх“ и „България“. На място пристигнаха екипи на полицията.

Малко след това лек автомобил навлезе в насрещното движение на бул. „Цариградско шосе“ в района на пл. „Орлов мост“, след като водачът е загубил контрол над превозното средство. Пострадала е жена, която е била пътник в една от колите и един от шофьорите е с травма на крака.

За щастие при останалите инциденти няма пострадали.

От полицията призовават шофьорите да карат с повишено внимание, съобразявайки се с метеорологичните условия и хлъзгавата настилка.