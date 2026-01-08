Новини
Тролейбус катастрофира с лек автомобил под "Моста на влюбените" в София
  Тема: Войната на пътя

Тролейбус катастрофира с лек автомобил под "Моста на влюбените" в София

8 Януари, 2026 08:34 521 6

За щастие при останалите инциденти няма пострадали

Тролейбус катастрофира с лек автомобил под "Моста на влюбените" в София - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мократа пътна настилка доведе до серия пътнотранспортни произшествия в София. Само за няколко часа бяха регистрирани няколко инцидента.

Около 12:30 ч. вчера товарен камион се обърна в кръгово кръстовище в ж.к. „Младост 4“, като по първоначална информация причината е загуба на контрол заради хлъзгавия път.

По-късно около 17:30 часа, тролейбус катастрофира с лек автомобил под т.нар. „Мост на влюбените“ – на кръстовището на булевардите „Черни Връх“ и „България“. На място пристигнаха екипи на полицията.

Малко след това лек автомобил навлезе в насрещното движение на бул. „Цариградско шосе“ в района на пл. „Орлов мост“, след като водачът е загубил контрол над превозното средство. Пострадала е жена, която е била пътник в една от колите и един от шофьорите е с травма на крака.

За щастие при останалите инциденти няма пострадали.

От полицията призовават шофьорите да карат с повишено внимание, съобразявайки се с метеорологичните условия и хлъзгавата настилка.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трансформърс

    2 0 Отговор
    Любовта и привличането между тролейбус и лек автомобил, могат да бъдат доста опасни.

    08:36 08.01.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Расташки е блокирал сметките на Киро Брейка. Мечоците в лицето на адвокат Расташки искат да откраднат парите, които Киро събира за дарения на деца.

    08:40 08.01.2026

  • 3 глупусти

    3 0 Отговор
    Ухото лови снежинките във въздуха и духа асфалта до сухо! Стига сте пречили на най-можещия кмет на София в най-новата история на София.

    08:41 08.01.2026

  • 4 неможач!

    4 0 Отговор
    Почистени са само централните булеварди. В кварталите нищо не е чистено. Ухото да си ходи! Немедлено! Общински избори заедно с парламентарните!

    08:42 08.01.2026

  • 5 абе

    1 0 Отговор
    Къде е Цомчо? Мъчно ми е за него.

    08:52 08.01.2026

  • 6 Инспектор Дюдю

    0 0 Отговор
    Кой тролей минава от там?:))

    09:01 08.01.2026

