САЩ подготвят ограничения за терапии за смяна на пола при непълнолетни

18 Декември, 2025 22:55

Здравното министерство предлага спиране на федералното финансиране за болници, лекуващи млади транссексуални

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Министерството на здравеопазването на САЩ обяви пакет от мерки, насочени към ограничаване на достъпа на млади транссексуални американци до терапии за смяна на пола, съобщава Франс прес. Предложенията предизвикаха незабавна реакция и бяха остро критикувани от медицински организации и структури, защитаващи правата на ЛГБТ+ общността, предава БТА.

Сред основните мерки е прекратяването на федералното финансиране за лечебни заведения, които предоставят хормонални или хирургични интервенции за непълнолетни транссексуални пациенти. Целта, според властите, е да се ограничи прилагането на подобни терапии при лица под 18 години.

Планът предвижда предложенията да преминат през процедура на обществено обсъждане, след което могат да бъдат официално приети. Очаква се обаче те да бъдат оспорени в съда от неправителствени организации или от щати, управлявани от Демократическата партия.

От завръщането си в Белия дом президентът Доналд Тръмп вече предприе редица стъпки, с които отмени част от правата и придобивките, предоставяни на транссексуалните. Сред тях е и решение за изключването им от състава на въоръжените сили на САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко

    4 0 Отговор
    А моите внучето-може ли...

    Коментиран от #2

    22:56 18.12.2025

  • 2 Можеее

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко":

    Само и само да не те Намагнитим

    22:58 18.12.2025

  • 3 НЛО

    3 1 Отговор
    И само кръц... аууу и съм женааа

    Коментиран от #4

    22:59 18.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Българин..

    8 1 Отговор
    Добро начало и в Русия така започнаха с меките китки преди 10 години!

    Коментиран от #12

    23:05 18.12.2025

  • 6 Жоро

    4 2 Отговор
    Най-големия!Хвала!

    23:06 18.12.2025

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Ужасна новина,тъкмо бях решила да си трансплантирам един магарешки.🐴🐴🐴🥳🤣🖕

    Коментиран от #11

    23:07 18.12.2025

  • 8 иван костов

    10 0 Отговор
    Тръмп спря кастрациите на децата и си навлече гневът на ЛГБТ, също както при Путин!

    23:08 18.12.2025

  • 9 джензи фльрц

    1 2 Отговор
    лошо другарю краснов! ета очень плахо тавариш!

    23:09 18.12.2025

  • 10 Само това да успее

    7 0 Отговор
    да направи Тръмп, значи не е живял напразно.

    23:12 18.12.2025

  • 11 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Новината е лоша единствено за еднополовите семейства, закупили украински деца от пано зеленска!

    23:15 18.12.2025

  • 12 Ватман

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин..":

    А в Русия как е педофилията?

    23:16 18.12.2025