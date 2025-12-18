САЩ подготвят ограничения за терапии за смяна на пола при непълнолетни

Министерството на здравеопазването на САЩ обяви пакет от мерки, насочени към ограничаване на достъпа на млади транссексуални американци до терапии за смяна на пола, съобщава Франс прес. Предложенията предизвикаха незабавна реакция и бяха остро критикувани от медицински организации и структури, защитаващи правата на ЛГБТ+ общността, предава БТА.

Сред основните мерки е прекратяването на федералното финансиране за лечебни заведения, които предоставят хормонални или хирургични интервенции за непълнолетни транссексуални пациенти. Целта, според властите, е да се ограничи прилагането на подобни терапии при лица под 18 години.

Планът предвижда предложенията да преминат през процедура на обществено обсъждане, след което могат да бъдат официално приети. Очаква се обаче те да бъдат оспорени в съда от неправителствени организации или от щати, управлявани от Демократическата партия.

От завръщането си в Белия дом президентът Доналд Тръмп вече предприе редица стъпки, с които отмени част от правата и придобивките, предоставяни на транссексуалните. Сред тях е и решение за изключването им от състава на въоръжените сили на САЩ.