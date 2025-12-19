Киевският режим води война срещу децата, културата и религията – всичко, което формира традиционните ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки раняването на бебе на 5 месеца при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород.

„Киевският режим води война срещу децата, техния роден език, паметници, култура, една от световните религии и героите от Втората световна война – тоест всичко, което формира традиционните ценности“, написа дипломатът в своя Telegram канал.

По-рано губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че бебе е ранено при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород. То е получило затворена черепно-мозъчна травма, нараняване от мина и контузна рана на главата. Състоянието на детето се оценява като средно тежко.

Четири частни къщи бяха повредени при атака с дрон в Таганрог. Няма пострадали.

Това съобщи кметът Светлана Камбулова в своя Telegram канал.

„Атаката с дрон над нашия град е отблъсната. В момента аварийните служби работят на местата на удара. Четири частни къщи са повредени. Няма пострадали“, написа Камбулова.

Нощен въздушен удар на украинските въоръжени сили засегна няколко града и района в Ростовска област, няма жертви, съобщи областният губернатор Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

Според него ударите са били отблъснати в Ростов на Дон, Таганрог, както и в Куйбишевски, Матвеево-Кургански и Родионово-Несветайски райони. В резултат на това са повредени граждански обекти, включително електропроводи, частни домове и автомобили.

„Най-важното е, че никой не е пострадал. В няколко населени места са повредени граждански обекти“, написа губернаторът.

Общинските комисии ще започнат работа след светване на деня, за да изяснят подробностите и да оценят щетите.

Фрагменти от дрон удариха жилищна сграда в Липецк. Няма жертви и няма опасност от срутване, съобщи губернаторът на Липецка област Игор Артамонов.

„На мястото на инцидента работят аварийни служби и експерти по обезвреждане на бомби. Помещенията и околността се проверяват. Жителите се евакуират от съображения за безопасност“, написа той в Telegram.

Кметът на Липецк Роман Ченцов съобщи в своя Telegram канал, че евакуираните жители на сградата са настанени във временен център за задържане. Медици са на смяна и ще окажат помощ, ако е необходимо.

Губернаторът на Орловска област Андрей Кличков съобщи в Max за щети на обществено-комунално предприятие в Орел в резултат на атака на Украинските въоръжени сили.

„Според предварителна информация няма пострадали. Аварийни екипи извършват ремонти, което може да доведе до краткосрочни прекъсвания на топло- и електрозахранването в Съветския район на Орел“, написа Кличков.

Според него на мястото на инцидента работят аварийни служби и служители на правоохранителните органи.

15-годишно момиче, ранено по-рано при нападение на украинските въоръжени сили срещу Севастопол, е починало в болницата.

"Момичето, убито в Севастопол, стана поне 238-ото руско дете, убито от украинските въоръжени сили от февруари 2022 г. насам", заяви представителят на руското външно министерство Родион Мирошник.

„Детето почина в деня, в който десетки възрастни „цивилизовани европейци“ се опитаха да откраднат руски пари, за да позволят на тези чудовища да убиват отново и отново“, каза дипломатът.